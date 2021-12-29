Газ становится невыгодным для автомобилистов

Газ становится не выгоден автомобилистам. Несмотря на все попытки государства расширить использование экологичного топлива, рынок устанавливает свой порядок. В Московском регионе (Москва и Московская область) газ на заправках подорожал с начала года на 20%, следует из исследования, проведенного АНО "Мониторинг АЗС" и ГК "Монтранс".

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На протяжении года эксперты этих организаций проводили мониторинг цен на топливо, отпускаемое в розницу на автозаправочных станциях в Московском регионе. Методика сравнения цен основана на реальных ценах на стеллах АЗС и реальных покупках топлива на заправках. Для расчета средних цен использовалась выборка из 4544 наборов цен на топливо в столичном регионе. По итогам исследования чеков, полученных с топливно-раздаточных станций Москвы и Московской области, средняя цена 92 бензина на январь 2021 года составляла 43, 87 рублей, а цена на декабрь 2021 года - 46, 63 рублей. То есть, выросла на 7,93%.

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Стоимость 95-го бензина на январь 2021 года составляла 48,43 рубля, а на декабрь 2021 года - 51,44 рубля. Цена увеличилась на 7,86%. То есть "народные" марки бензина - 92-й и 95-й - подорожали в рамках официальной инфляции, чуть-чуть не дотянув до 8%.

Опережая инфляцию, поднялись цены на 100-й бензин. Если в январе ценник на него был в среднем 55,19 рубля, то в декабре он вырос до 60,15 рублей за литр. Подорожание составило 9,34%.

Сильнее всего из жидкого моторного топлива подорожала солярка. Дизель скакнул в цене на 10,72 процента с 48,01 рубля до 52,51 рубля, обогнав по стоимости даже 95-й бензин, чего еще не бывало.

Но абсолютный рекорд по стоимости поставил сжиженный природный газ - его стоимость увеличилась за год на 19,46%, что оказалось значительно выше ожидаемого центральным банком уровня инфляции в 8% за 2021 год.

Как рассказал "РГ" один из авторов исследования, председатель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, если судить по этим данным, то топливный демпфер, введенный правительством, работает. 92-й и 95-й бензин подорожали в рамках инфляции. Но в отличие от бензина, стоимость газа государством никак не регулируется. И цены на него бодро реагируют на ситуацию на рынке. В итоге именно газ показал, насколько должно было подорожать все топливо.

В результате владельцы автомобилей с газобаллонным оборудованием уже сейчас ощутили всю невыгодность этой затеи и начали отказываться от газа, заправляясь бензином. Благо, как правило, после установки газобаллонного оборудования, автомобиль становится двухтопливным.

Напомним, что государство предприняло попытку увеличить распространение газового топлива, как наиболее экологичного, на автомобили. Для этого была принята программа компенсации автовладельцам затрат на установку газобалонного оборудования.