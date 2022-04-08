Американцев оставили без УАЗов

Судя по всему, в этом году тысячи россиян не смогут купить себе новый автомобиль по самым разным причинам, от роста цена до приостановки поставок и дефицита компонентов на производстве. Но просто представьте, что из-за происходящих событий сотни американцев не смогут в этом году сесть за руль… UAZ Patriot, даже внеся за него депозит. Да-да, в этом году должен был стартовать экспорт Патриотов в США под именем Bremach 4x4 SUV. Что это был за проект, чем он закончился и почему не УАЗ, а Bremach?

Фото: Motor.ru Motor.ru

Экспорт автомобилей из России хотя и не исчислялся заоблачными цифрами, но за один только прошлый год в денежном выражении составил почти полтора миллиарда долларов, при этом УАЗ увеличил поставки за границу сразу на 57%. Да, львиная доля автомобилей уходила в СНГ, но постепенно шли разговоры даже о праворульных версиях для стран, где ездят «по неправильной стороне дороги».

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Еще экзотичнее звучали новости о скором начале продаж УАЗ Патриот в США под брендом Bremach. Хорошо укомплектованная машина стоила на $3000 дешевле голого, базового Jeep Wrangler. Но что это за Bremach, и как вообще планировалось соблазнить американцев ульяновским внедорожником? История запутанная, тем более что грузовики под маркой Bremach уже пытались продавать как модели… УАЗ!

Надо сказать, отдельные экземпляры УАЗ-469 и до этого попадали в Штаты в коллекции энтузиастов — все-таки машина запомнилась еще со времен Холодной войны. Да и ностальгирующих по прошлому выходцев из постсоветского пространства в США сотни тысяч. То и дело появляются на американских дорогах и Волги, и Жигули, и УАЗы.

Один из таких эмигрантов из России даже планировал тюнинг Хантеров на мощностях своего ателье Devolro, но тут УАЗами всерьез заинтересовалась некая фирма Bremach — рамный, олдскульный внедорожник мог, как им показалось, заинтересовать любителей оффроуда.

Даже богато оснащенные Патриоты (планировалось продавать только нафаршированные комплектации) все равно стоили в США дешевле рамных американских аналогов, с голыми салонами и на штамповках: Jeep Wrangler, Toyota 4Runner, Ford Bronco. Баллов должна была добавить и щедрая 10-летняя (!) гарантия, но об этом чуть позже.

Надо сказать, таких попыток захватить нишу самых доступных и дешевых машин извне было предпринято в США бесчисленное количество. Когда-то, как в случае с Volkswagen Beetle или японскими малолитражками 70-х, это заканчивалось триумфом. Когда-то, как в случае с дешевой югославской малолитражкой Yugo, полным провалом. В США ее пожизненно занесли в топы «худших машин в истории», хотя остальной мир даже не слышал такой марки.

И все же имелась и еще одна причина выбора Bremach в пользу УАЗа: у них уже был опыт сотрудничества, причем в прошлый раз уже Ульяновский завод импортировал продукцию Bremach в Россию. И чтобы распутать этот клубок стоит вспомнить, что это вообще за марка.

Появилась марка Bremach, как ни странно, в 1950-х годах в Италии. Разрушенной, послевоенной стране требовались простые и недорогие транспортные средства как Fiat 500, и Bremach начал выпускать самый дешевый (насколько это возможно) грузовичок — трехколесный! В итоге бизнес вырос в производство небольших грузовиков для коммунальных служб — получились этакие дешевые аналоги Mercedes Unimog.

Самой последней моделью марки стал внушительный грузовичок T-Rex, правда, к нулевым годам 21 века дела Bremach шли ни шатко ни валко, тогда-то и появились на горизонте некие американские партнеры, которые были готовы вложится в недешевую омологацию и сертификацию T-Rex для американского рынка. До этого они делали тоже самое, например, для малазийской марки Proton. За это они могли пользоваться брендом и вести его дела в США, зарегистрировав в Неваде компанию Bremach Inc.

У УАЗа с коммерческими машинами тоже не всё шло хорошо — продажи упали на 80%, при этом в России были объявлены государственные субсидии на закупку техники для МЧС и других госструктур, так что Ульяновску пригодилась бы подходящая машина для участия в тендерах.

И вот, после переговоров с иностранцами, в ульяновской линейке внезапно появился некий УАЗ-4963 T-Rex: итальянский грузовик под ульяновским именем. Проект, правда, не выстрелил — была закуплена лишь небольшая партия таких УАЗов для госструктур в несколько десятков машин.

При этом экономическое положение самой компании Bremach стабильно становилось всё хуже, пока в 2015 году она не обанкротилась. А американская Bremach Inc осталась с названием, но без машин. Везти в США больше было просто нечего, пока… они не вспомнили тот самый загадочный российский завод из Ульяновска.

Идея нового проекта заключалась в отправке «Патриота» в виде машинокомплектов в Калифорнию, где их в городке Коста-Меса должны были собирать и отправлять клиентам под именем Bremach Taos для пятидверки и Bremach Brio для пикапа.

По официальной версии имя Bremach использовалось в связи со сложной регистрацией в Штатах новых торговых марок, а тут уже был готовый бренд. Не исключено, что и сами Bremach Inc хотели укрепить узнаваемость своего имени, чтобы в будущем экспортировать под ним и другие машины. Впрочем, с названием моделей сразу вышел казус: уже не говоря про существование китайской малолитражки Hafei Brio, имя Taos Volkswagen застолбил для своего нового компактного кроссовера, и модели Bremach быстро переименовали в 4x4 SUV и 4x4 Pickup Truck. Так же как однажды Нива лишилась своего более звучного имени в пользу сухого шильдика 4x4.

Впрочем, тут вопросы только начинались. Под капотом Bremach 4x4 SUV стоял мотор ZMZ Pro — «новый старый» атмосферник ЗМЗ. Шли разговоры и об адаптации стороннего мотора от, например, Ford или GM. Очевидно, на это до последнего и рассчитывали Bremach — в жесткие экологические нормы ЗМЗ никак не вписывался.

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Трансмиссия полагалась только автоматическая, а в рекламных материалах особо подчеркивалась наличие понижайки и продвинутого электронного управления полным приводом, использование компонентов Bosch.

Гарантия «от бампера до бампера» покрывала 5 лет эксплуатации или 60 000 миль пробега, гарантия на мотор и вовсе распространялась на 10 лет! Тут вспоминаются старые ресурсные тесты Патриота одним авторитетным российским изданием, во время которых «саморазбиралась» трансмиссия и лопались рессоры, цвел кузов и люфтила подвеска. Патриот с тех пор стал современнее и качественнее, но все равно подобные гарантийные обязательства звучали немного оптимистично.

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Начальная цена за базовый, но уже хорошо укомплектованный 4x4 SUV, стартовала с 26 405 долларов. Если сравнивать эту машину с «Патриотом» в аналогичной комплектации то, превращаясь в Bremach она набирала дополнительные $5000.

Еще тысяч пять мог стоить полный комплект внедорожных аксессуаров: например, передний силовой бампер с мощными проушинами от российской фирмы BMS или комплект расширителей арок стоили по тысяче долларов. Самым же дешевым допом была черная надпись Bremach на кузове за 20 долларов.

Для предзаказа в 2021 году необходимо было внести депозит в $100 и ждать первых поставок живых машин в 2022 году! К слову, до последнего времени те же $100 депозита надо было оставлять за бронь Теслы, пока ставка недавно не увеличилась до $250

А дальше был автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года, где Bremach Inc на своем небольшом стенде, по словам представителей компании, собрал депозитов на 3,8 млн долларов!

Если разделить эту сумму на сто долларов, то получится, что американцы хотели в два раза увеличить годовое производство УАЗов — с сорока до почти восьмидесяти тысяч! Все это, конечно, вызвало шквал новостей в России: СМИ трубили, что УАЗ вызвал среди американцев «фурор» и «ажиотаж».

Но заголовки стихли, а в Bremach Inc уже без лишнего шума уточнили, что имели в виду полную стоимость всех забронированных машин, а не депозиты по сто баксов на почти четыре миллиона долларов. Непрозрачной формулировкой компания пыталась привлечь к себе побольше внимания.

Сами американцы, видевшие 4x4 SUV на автосалоне, хвалили вместительность и комплектацию внедорожника, сравнивали смачные хлопки закрывающихся дверей с Гелендвагеном, медиа-систему и интерьер отсылали к технологиям GM 10-летней давности и в целом часто характеризовали машину как простой и грубоватый «олдскул».

Интересно, что в рекламных материалах Bremach позиционировался не иначе как «премиальный внедорожник», козырял в проспектах фотографиями на фоне питерских мостов и обещал салон «для приятного времяпрепровождения» и «стильный кузов, привлекающий внимание».

Тем временем сертификация, по словам Bremach Inc, шла полным ходом — это, мол, китайцы не знают, как в Штатах делаются дела, а у компании был в этой области обширный опыт. Хвалили они и связи с ульяновским заводом, который «помогал и проявлял крайнюю заинтересованность».

Поставки первых машинокомплектов и передача готовых машин заказчикам были запланированы уже на этот год, а потом... произошло то, что произошло. Bremach Inc в данный момент сообщает, что «по понятным причинам» возвращает заказчикам депозиты, а портфолио компании, похоже, пополнилось еще одним разгромным проектом.