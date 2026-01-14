Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

Современные технологии позволяют свести к минимуму потерю времени на заправках. Пополнить бак можно без подхода к кассе, а если на АЗС есть заправщики, — даже не выходя из машины. Рассмотрим, как работает эта удобная система, на примере сервиса «Заправить авто» в приложении СберБанк Онлайн.

Сегодня автомобилистам доступны несколько вариантов оплаты топлива без необходимости стоять в очереди на кассу. Свои варианты предлагают некоторые банки, специализированные сервисы, сети АЗС и даже навигаторы. «Заправить авто» от Сбера является, пожалуй, одним из самых технологичных. Он заправляет с помощью голосового ассистента Салют.

Как работает сервис «Заправить авто»

К сервису подключено порядка 7000 автозаправочных станций по всей стране. Найти можно как крупные сетевые АЗС вроде «Газпром нефть», «Татнефть» и «Нефтьмагистраль», так и местные заправки, которые встречаются в регионах. Через смартфон можно купить не только привычные бензин и дизельное топливо, но и сжиженный газ, на котором работает немало автомобилей.

Всё это позволяет не только найти нужное топливо, но и сэкономить на заправке машины время и средства. Не говоря уже о том, что пользоваться онлайн-сервисом удобнее, чем заправляться по классической схеме.

Сервис «Заправить авто» позволяет:

1. Найти заправку

В зависимости от ситуации водитель может выбрать подходящий вариант для заправки. Если целый день проходит в разъездах, сервис подскажет нужную заправку по дороге. Когда зажглась лампочка и в баке уже почти не осталось топлива, можно найти ближайшую АЗС. А если водитель предпочитает заправляться в конкретной сети, то отыскать подходящую заправку также можно с помощью приложения.

Не понадобится даже отдельно запускать навигатор — прямо через приложение можно построить с помощью 2ГИС маршрут до АЗС, который приведёт к колонке с топливом в обход пробок и заторов.

2. Получить выгоду

Там же можно выбрать и самую выгодную заправку. На карте можно посмотреть расположение АЗС, доступное на них топливо и его стоимость. С учётом этого легко определиться, куда именно отправиться, чтобы сэкономить. Иногда не самый очевидный вариант может оказаться самым выгодным, если заранее оценить все опции и выбрать оптимальный маршрут.

3. Сохранить время и силы

Создано или залить бензина на определённую сумму — для этого достаточно озвучить тип топлива, стоимость заправки и назвать колонку, около которой стоит автомобиль. Потребуется только вставить пистолет в топливный бак, а затем вернуть заправочный шланг на колонку. Если на АЗС работают заправщики, то лично не придётся делать и этого.

Как воспользоваться сервисом «Заправить авто»

Чтобы заправить автомобиль с помощью приложения СберБанк Онлайн, необходимо:

Открыть раздел Авто в приложении СберБанк Онлайн.

Перейти в сервис, нажав «Заправки» , выбрать нужную колонку, указать объём и вид топлива, и оплатить заправку.

С каждой оплаты топлива будет начисляться 1% кешбэка бонусами Спасибо.

Копите бонусы и оплачивайте ими до 99% стоимости следующей заправки

Преимущества сервиса «Заправить авто»

Как мы указали выше, клиентам СберБанка за каждую онлайн-покупку на АЗС на счёт возвращается 1% от суммы бонусами Спасибо.

Например, заправка на 50 литров топливом АИ-95 по цене 61,1 рублей за литр принесёт 30,5 бонусов. Накопленные бонусы можно использовать уже при следующей покупке. Ими можно оплатить до 99% суммы в счёте. Причём, списывать бонусы разрешается не только на заправках.

Через приложение, не выходя из машины, можно контролировать ход заправки. Сервис подскажет, как себя вести на конкретной АЗС — необходимо ли снимать заправочный пистолет перед заправкой или нет. Когда бак будет заполнен, сервис сообщит об этом — в уведомлении будет указано, какое количество топлива и на какую сумму заправлено, на какую электронную почту отправлен чек. Кроме того, все счета будут сохраняться в приложении, что позволит легко вести учёт расходов на топливо.

Коротко о том, как заправляться выгодно

Как часть экосистемы для автолюбителей от Сбера, сервис «Заправить авто» избавляет водителей от рутины и облегчает повседневную жизнь. В результате у вас остаётся больше времени на важные дела.