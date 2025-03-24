1 апреля пересчитают КБМ в ОСАГО: что это значит и кому стоит продлить полис заранее

С 1 апреля 2025 года в России произойдёт ежегодный перерасчёт коэффициента бонус-малус (КБМ), который влияет на стоимость полиса ОСАГО. В этом материале объясняем, как работает КБМ, на сколько может подорожать страховка и кому стоит продлить полис заранее.

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Что такое КБМ в ОСАГО и зачем его пересчитывают

Цена полиса ОСАГО для каждого водителя и автомобиля рассчитывается индивидуально по установленной законом формуле. Согласно ей, устанавливаемая страховой компанией «базовая цена полиса» умножается на несколько коэффициентов.

КБМ (коэффициент бонус-малус) — один из ключевых факторов, определяющих цену полиса ОСАГО. В переводе с латыни bonus-malus означает «хороший-плохой».

Он показывает, насколько аккуратно водитель управлял автомобилем в прошлом страховом периоде. Чем меньше у него аварий — тем дешевле страховка.

Хороший с точки зрения страховщика клиент не устраивает аварии и не вынуждает страховую компанию компенсировать ущерб пострадавшим. Соответственно, плохой – источник расходов для страховщика.

Как сэкономить на ОСАГО

Каждому российскому водителю присвоен такой страховой коэффициент. Эти данные хранятся в единой электронной Национальной страховой информационной системе (НСИС). В ней содержатся сведения о всех проданных полисах ОСАГО, а также о всех зафиксированных страховых случаях с водителями и машинами.

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Законом установлено, что показатель для каждого водителя пересчитывается ежегодно. Происходит это 1 апреля. После этого «бонус-малус» действует до 31 марта следующего года, когда происходит очередной перерасчет КБМ.

Если в период с 1 апреля 2024 по 31 марта 2025 года водитель не становился виновником ДТП, его КБМ улучшится, и он получит скидку. В случае аварии — показатель ухудшится, а полис подорожает.

Как рассчитывается коэффициент бонус-малус

Новичку за рулем на первый год водительского стажа присваивается 3-й класс КБМ. Для него базовый тариф ОСАГО умножается на 1,17. Далее, за каждый год безаварийной езды он продвигается на ступень выше. Максимальный — 13-й класс, который даёт самую большую скидку. При авариях класс понижается.

Классы КБМ и коэффициенты:

Класс М — коэффициент 3.92: множественные аварии

— коэффициент 3.92: множественные аварии Класс 0 — 2.94: 4 и более ДТП за год

— 2.94: 4 и более ДТП за год Класс 1 — 2.25: 3 ДТП

— 2.25: 3 ДТП Класс 2 — 1.76: 2 ДТП

— 1.76: 2 ДТП Класс 3 — 1.17: начальный класс (новичок)

— 1.17: начальный класс (новичок) Класс 4 — 1.00: 1 год без ДТП

— 1.00: 1 год без ДТП Класс 5 — 0.91: 2 года без ДТП

— 0.91: 2 года без ДТП Класс 6 — 0.83: 3 года без ДТП

— 0.83: 3 года без ДТП Класс 7 — 0.78: 4 года без ДТП

— 0.78: 4 года без ДТП Класс 8 — 0.74: 5 лет без ДТП

— 0.74: 5 лет без ДТП Класс 9 — 0.68: 6 лет без ДТП

— 0.68: 6 лет без ДТП Класс 10 — 0.63: 7 лет без ДТП

— 0.63: 7 лет без ДТП Класс 11 — 0.57: 8 лет без ДТП

— 0.57: 8 лет без ДТП Класс 12 — 0.52: 9 лет без ДТП

— 0.52: 9 лет без ДТП Класс 13 — 0.46: 10+ лет без ДТП

Классы КБМ ниже 3-его – 2, 1, 0 и «М» предусмотрены для тех, у кого в недавней водительской истории случались ДТП. Аварийщику М-класса полис ОСАГО продадут в 3,92 раза дороже, чем водителю 4-го (с коэффициентом 1).

За каждый год безаварийной езды (с 1 апреля по 31 марта следующего года) водитель переводится в следующий, более высокий класс КБМ. А если за тот же период он стал виновником ДТП, его класс резко понижается. Для водителей с меньшими, чем 13-й, «исходными» уровнями КБМ падение классности за аварии до минимума происходит пропорционально быстрее.

Что произойдёт 1 апреля и кому важно продлить полис заранее

1 апреля 2025 года система автоматически пересчитает КБМ каждого водителя. Новый показатель будет применяться ко всем полисам, оформленным после этой даты.

Водители, ставшие виновниками ДТП в предыдущем периоде, рискуют получить более высокий коэффициент и подорожание ОСАГО.

Рекомендуется:

тем, кто попадал в ДТП, оформить новый полис до 1 апреля, чтобы он рассчитывался по текущему (ещё не ухудшенному) КБМ;

водителям без аварий — не торопиться, так как с 1 апреля их коэффициент улучшится.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Почему важно следить за своим КБМ

КБМ — одна из возможностей экономии на ОСАГО. Регулярно проверяйте свой показатель на сайте НСИС, особенно перед покупкой нового полиса. Неправильно отражённый КБМ может стоить вам тысяч рублей. Если обнаружили ошибку, её можно исправить.

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Кроме контроля КБМ, есть и другие проверенные лайфхаки для экономии:

Оформляйте полис онлайн — это дешевле, чем в офисах. Лучше всего сравнивать предложения на страховых маркетплейсах, таких как маркетплейс ОСАГО от Сбера.

Не включайте в страховку лишних водителей, особенно с низким классом КБМ.

Следите за тарифами страховых компаний. В основе стоимости полиса – базовый тариф, который каждая компания вправе менять в рамках установленного ЦБ РФ коридора. Отслеживать изменения удобно также на маркетплейсах.

Применяйте бонусы и скидки. Например, на маркетплейсе ОСАГО от Сбера можно компенсировать до 100% стоимости ОСАГО бонусами СберСпасибо.

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