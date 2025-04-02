ОСАГО в 2025 году: главные изменения и советы для водителей

Система обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) постоянно совершенствуется. 2025 год принёс важные нововведения, направленные на усиление контроля за наличием полиса, упрощение процедур оформления и повышение безопасности на дорогах. Рассмотрим подробнее эти изменения и то, как они повлияют на водителей.

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Ужесточение штрафов и упрощение процедуры оформления ДТП

С 1 января 2025 года штраф за повторное вождение без полиса ОСАГО увеличен с 800 до 5000 рублей. Это нововведение направлено на снижение количества незастрахованных автомобилей на дорогах, что уменьшает риски остаться без выплат в случае ДТП. Однако штраф может неприятно удивить водителей, которые случайно пропустили срок продления полиса.

С 1 января 2025 года страховые компании в России обязаны обпеспечивать клиентам возможность электронного урегулирования убытков по ОСАГО. Все страховщики теперь принимают заявления на выплаты через личный кабинет на своем сайте или в мобильном приложении, а не только через Госуслуги, как было ранее. Можно, как и прежде, обращаться за возмещением в офисы компаний, но электронное урегулирование проще и комфортнее.,,

Камеры начнут выявлять отсутствие ОСАГО с 2025 года

С 30 июня 2025 года дорожные камеры смогут выявлять автомобили без полиса ОСАГО автоматически. Пока штраф может выписать только сотрудник ГИБДД при личной проверке. Система начнёт работать в экспериментальном режиме летом, а первые реальные штрафы придут не раньше октября 2026 года.

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Эта мера повысит финансовую защищённость участников дорожного движения. Чтобы штраф не стал неприятным сюрпризом, важно заранее позаботиться о своевременном продлении полиса.

Каждый владелец авто должен оформить полис ОСАГО в течение 10 дней после покупки. Однако с 1 марта 2025 года при постановке автомобиля на учёт ОСАГО не потребуется, если водитель пока не планирует использовать транспортное средство. Это значительно упростит административные процедуры.

Обновления коэффициентов КБМ и увеличение выплат по ОСАГО

1 апреля 2025 года произойдёт ежегодный пересмотр коэффициента аварийности (КБМ). Водители с безаварийной историей могут рассчитывать на снижение стоимости полиса. Для вдля одителей, которые попадали в аварийные ситуации в отчётном периоде, КБМ повысится. Полис ОСАГО для них станет дороже.

Проверить свой КБМ всегда можно на сайте Национальной страховой информационной системы (НСИС): https://lk.nsis.ru/

Также в 2025 году в Госдуме рассматривается предложение об увеличении лимитов выплат по ОСАГО: до 650 тысяч рублей за ущерб здоровью и до 520 тысяч рублей за повреждение транспорта. Это обеспечит лучшую защиту пострадавшим, однако увеличивает финансовую нагрузку на страховые компании. Принятие поправок может отразиться на общей стоимости полисов.

Новые правила учёта авто

С 1 марта 2025 года изменились правила регистрации автомобилей в ГИБДД.

После продажи автомобиля его можно сразу же снять с учёта, если сделка была оформлена через портал «Госуслуги». Ранее нужно было ждать десять дней, пока новый владелец не переоформит транспортное средство на себя. Также в перечень оснований для прекращения регистрации вошли угон или хищение транспортного средства, его гибель или уничтожение.

Повышение утилизационного сбора

С 1 января 2025 года увеличились ставки утилизационного сбора для импортных автомобилей. Размер сбора зависит от стоимости автомобиля, его возраста и объёма двигателя. Пересматривать ставки планируется каждые пять лет.

ОСАГО можно оформить онлайн и сэкономить

Процесс оформления полиса ОСАГО значительно упростился благодаря развитию цифровых технологий. Теперь автовладельцы могут оформить полис полностью онлайн, не покидая дома и избегая очередей.

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Например, маркетплейс ОСАГО от Сбера позволяет легко сравнивать предложения разных страховых компаний, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант. Достаточно указать регистрационный номер авто, модель, год выпуска, данные водителя и стаж вождения. На выходе клиент получает несколько предложений с точным расчётом стоимости.

После оплаты полис приходит в формате PDF на электронную почту, получать его в бумажном виде не нужно.

Также есть несколько других проверенных способов сэкономить на ОСАГО:

Исключение из полиса молодых водителей и водителей с малым стажем.

Безаварийная езда и соблюдение ПДД для снижения коэффициента.

Сезонный полис, если автомобиль используется периодически.

Выбор автомобиля с меньшей мощностью или меньшим объёмом двигателя.

Стоит обратить внимание на маркетплейс ОСАГО от Сбера, который предлагает множество преимуществ. Здесь можно сравнить предложения от разных страховых компаний и выбрать наиболее выгодное: экономия достигает 78%. Вся процедура оформления проходит онлайн, данные автомобиля подгружаются автоматически, а полисы гарантированно подлинны и зарегистрированы в НСИС. Более того, до 100% стоимости полиса можно компенсировать бонусами «Спасибо».