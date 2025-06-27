Сколько будет стоить владение автомобилем в первый год после покупки: основные расходы

Покупка автомобиля — только начало пути. Независимо от того, новая у вас машина или с пробегом, за ней последует череда обязательных трат. Страховка, техобслуживание, топливо, налоги и не только — всё это формирует стоимость владения. Рассказываем, сколько и на что придётся потратить в первый год после покупки.

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Обязательные расходы: без них не обойтись

Страховка ОСАГО

Выезжать на дороги без ОСАГО запрещено — это требование закона. При регистрации автомобиля в ГИБДД полис предъявлять не обязательно, он он нужен для законной эксплуатации машины. Стоимость полиса зависит от региона, мощности двигателя, возраста и стажа водителя.

Средняя сумма варьируется от 4 000 до 15 000 рублей. Попытка сэкономить на ОСАГО может обернуться крупными штрафами и серьёзными затратами при ДТП. Подробнее в нашем материале — «Сколько стоит ОСАГО в 2025 году: расчёты и советы».

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Добровольное страхование (каско)

Каско — это защита от угона, урона, стихийных бедствий и других рисков. Обязательным полис становится чаще всего при покупке авто в кредит. Расчёт стоимости индивидуален: влияет всё — от марки машины до условий договора. В среднем, каско обходится от 30 000 до 100 000 рублей в год.

Транспортный налог

Каждый владелец платит налог на своё транспортное средство. Он рассчитывается по формуле: мощность двигателя × ставка в регионе × срок владения. Для автомобилей стоимостью выше 10 млн рублей применяется повышающий коэффициент («налог на роскошь»). Например, для машины с мотором 110 л.с. в Москве налог за 2025 год составит 2750 рублей. Подробнее в нашем материале — «Транспортный налог в 2025 году: сколько, когда и как оплатить».

Техническое обслуживание

У новых автомобилей первое ТО обычно проводится через год или после достижения определённого пробега — 10–15 тыс. км. Некоторые дилеры требуют так называемое «нулевое» ТО уже через несколько месяцев.

У подержанных машин расходы на обслуживание зависят от состояния: где-то достаточно замены масла, а где-то — ремонта подвески. В среднем стоит рассчитывать на 10 000–30 000 рублей в год.

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Как сэкономить на ТО

Топливо

Расходы на топливо зависят от пробега, стиля вождения и типа двигателя. Например, при среднем расходе в районе 8 л/100 км и пробеге 12 000 км в год получится около 1 000 литров топлива.

При средней цене бензина на июнь 2025 года в 60 рублей за литр — это примерно 55 000 рублей в год. При агрессивной езде или частых поездках эта сумма может быть значительно выше.

Периодические расходы: то, что случается не каждый день

Шиномонтаж и уход за авто

Сезонная смена шин обязательна: в России запрещено ездить зимой на летней резине. В среднем, сезонный шиномонтаж стоит от 1 500 до 3 000 рублей за один визит. Если покрышки требуют перебортировки на диски, это обойдётся дороже, чем просто «перекинуть» комплект колёс.

Также придётся регулярно мыть автомобиль. Мойка самообслуживания может стоить 200–300 рублей, а детейлинг — от 2 000. За год — ещё около 5 000–10 000 рублей. Обойтись без мойки кузова тоже не получится, поскольку зимние реагенты, летняя пыльца и смола, не говоря уже о лужах, пачкают автомобиль. Ездить на грязной машине не только неприятно, но и вредно для лакокрасочного покрытия.

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С 18 лет и без стажа: каршеринг стал ещё доступнее

Дополнительные покупки

Сразу после покупки могут потребоваться:

аптечка и огнетушитель (от 1 000 рублей);

коврики, щётки, держатели, зарядки (ещё 2 000–5 000 рублей);

видеорегистратор (от 3 000 рублей);

зимние шины, если не входят в комплект (20 000–40 000 рублей).

Расходы зависят от комплектации машины и личных предпочтений водителя, а также от места покупки опционального оборудования — в автосалоне всё окажется дороже, чем на маркетплейсах.

Парковка

Платная парковка становится нормой в крупных городах. В Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах час стоянки может стоить от 40 до 800 рублей. Для тех, кто ежедневно оставляет машину в центре, это превращается в существенную статью бюджета. Также стоит учесть расходы на аренду гаража или места на паркинге — от 3 000 рублей в месяц.

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Штрафы

Нарушения ПДД случаются даже у самых аккуратных водителей. Камеры фиксации и неочевидные разметки могут привести к неожиданным штрафам. Среднестатистический водитель может получить на 1 000–3 000 рублей штрафов в год. Если следить за знаками и не спешить, эти расходы можно свести к нулю.

Итого: сколько всё это стоит

Приведённые ниже суммы — это усреднённые ориентиры. Они дают общее представление о порядке расходов, но в реальности многое зависит от региона, марки автомобиля, водительского стажа и стиля эксплуатации.

В первый год после покупки автомобиля владелец может потратить:

от 4 000 до 15 000 рублей на ОСАГО;

до 100 000 рублей на каско (если потребуется);

от 2 000 до 20 000 рублей на налог;

около 10 000–30 000 рублей на ТО;

50 000–80 000 рублей на топливо;

от 5 000 до 10 000 рублей на мойку;

до 6 000 рублей на шиномонтаж;

от 10 000 до 50 000 рублей на доп. оборудование и аксессуары;

от 5 000 до 30 000 рублей на парковку и штрафы.

Подписка на авто: как устроена и чем выгодна

Быть за рулём по-другому: не только личное авто

Не всегда разумно ограничиваться только одним способом владения машиной. Сейчас есть как минимум две альтернативы, которые позволят пользоваться машиной, но избавят от части повседневных забот и позволят сэкономить.

Самый очевидный вариант — поминутная аренда в каршеринге. В ситуации, когда машина нужна регулярно и всегда в доступности, одним из возможных вариантов может стать подписка на автомобиль.

Например, если в будни вы редко используете автомобиль, а основная нагрузка приходится на выходные или поездки за город, есть смысл присмотреться к каршерингу.

Каршеринг позволяет оплатить только фактическое время поездки, не беспокоясь о страховке, техобслуживании и парковке.

Подписка на автомобиль — это возможность иметь машину в полном распоряжении и всегда под рукой, но без хлопот с регистрацией, налогами и ремонтом.

Разные форматы можно чередовать: подписка на холодный сезон — когда хочется тепла и уверенности, а в остальное время — аренда по необходимости. К тому же эти способы быть за рулём позволяют выбирать разные модели машин под разные ситуации.

Такая гибкость может оказаться выгоднее, чем покупка автомобиля — особенно если пробег в год не превышает 10 тысяч километров.

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Как спланировать бюджет

Для удобства можно ориентироваться на следующую периодичность расходов:

Ежегодные расходы:

страхование (ОСАГО/каско);

техническое обслуживание;

транспортный налог;

сезонная смена шин.

Ежемесячные расходы:

топливо;

мойка;

парковка.

Разовые или периодические расходы:

покупка аксессуаров;

непредвиденные ремонты;

штрафы.

Чем больше вы ездите, тем выгоднее становится личный автомобиль. Но если пробеги невелики, а инфраструктура города развита, разумная комбинация форматов владения может сэкономить немало средств и времени.