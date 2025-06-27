Сколько будет стоить владение автомобилем в первый год после покупки: основные расходы
Покупка автомобиля — только начало пути. Независимо от того, новая у вас машина или с пробегом, за ней последует череда обязательных трат. Страховка, техобслуживание, топливо, налоги и не только — всё это формирует стоимость владения. Рассказываем, сколько и на что придётся потратить в первый год после покупки.
Обязательные расходы: без них не обойтись
Страховка ОСАГО
Выезжать на дороги без ОСАГО запрещено — это требование закона. При регистрации автомобиля в ГИБДД полис предъявлять не обязательно, он он нужен для законной эксплуатации машины. Стоимость полиса зависит от региона, мощности двигателя, возраста и стажа водителя.
Средняя сумма варьируется от 4 000 до 15 000 рублей. Попытка сэкономить на ОСАГО может обернуться крупными штрафами и серьёзными затратами при ДТП. Подробнее в нашем материале — «Сколько стоит ОСАГО в 2025 году: расчёты и советы».
Добровольное страхование (каско)
Каско — это защита от угона, урона, стихийных бедствий и других рисков. Обязательным полис становится чаще всего при покупке авто в кредит. Расчёт стоимости индивидуален: влияет всё — от марки машины до условий договора. В среднем, каско обходится от 30 000 до 100 000 рублей в год.
Транспортный налог
Каждый владелец платит налог на своё транспортное средство. Он рассчитывается по формуле: мощность двигателя × ставка в регионе × срок владения. Для автомобилей стоимостью выше 10 млн рублей применяется повышающий коэффициент («налог на роскошь»). Например, для машины с мотором 110 л.с. в Москве налог за 2025 год составит 2750 рублей. Подробнее в нашем материале — «Транспортный налог в 2025 году: сколько, когда и как оплатить».
Техническое обслуживание
У новых автомобилей первое ТО обычно проводится через год или после достижения определённого пробега — 10–15 тыс. км. Некоторые дилеры требуют так называемое «нулевое» ТО уже через несколько месяцев.
У подержанных машин расходы на обслуживание зависят от состояния: где-то достаточно замены масла, а где-то — ремонта подвески. В среднем стоит рассчитывать на 10 000–30 000 рублей в год.
Топливо
Расходы на топливо зависят от пробега, стиля вождения и типа двигателя. Например, при среднем расходе в районе 8 л/100 км и пробеге 12 000 км в год получится около 1 000 литров топлива.
При средней цене бензина на июнь 2025 года в 60 рублей за литр — это примерно 55 000 рублей в год. При агрессивной езде или частых поездках эта сумма может быть значительно выше.
Периодические расходы: то, что случается не каждый день
Шиномонтаж и уход за авто
Сезонная смена шин обязательна: в России запрещено ездить зимой на летней резине. В среднем, сезонный шиномонтаж стоит от 1 500 до 3 000 рублей за один визит. Если покрышки требуют перебортировки на диски, это обойдётся дороже, чем просто «перекинуть» комплект колёс.
Также придётся регулярно мыть автомобиль. Мойка самообслуживания может стоить 200–300 рублей, а детейлинг — от 2 000. За год — ещё около 5 000–10 000 рублей. Обойтись без мойки кузова тоже не получится, поскольку зимние реагенты, летняя пыльца и смола, не говоря уже о лужах, пачкают автомобиль. Ездить на грязной машине не только неприятно, но и вредно для лакокрасочного покрытия.
С 18 лет и без стажа: каршеринг стал ещё доступнее
Дополнительные покупки
Сразу после покупки могут потребоваться:
- аптечка и огнетушитель (от 1 000 рублей);
- коврики, щётки, держатели, зарядки (ещё 2 000–5 000 рублей);
- видеорегистратор (от 3 000 рублей);
- зимние шины, если не входят в комплект (20 000–40 000 рублей).
Расходы зависят от комплектации машины и личных предпочтений водителя, а также от места покупки опционального оборудования — в автосалоне всё окажется дороже, чем на маркетплейсах.
Парковка
Платная парковка становится нормой в крупных городах. В Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах час стоянки может стоить от 40 до 800 рублей. Для тех, кто ежедневно оставляет машину в центре, это превращается в существенную статью бюджета. Также стоит учесть расходы на аренду гаража или места на паркинге — от 3 000 рублей в месяц.
Штрафы
Нарушения ПДД случаются даже у самых аккуратных водителей. Камеры фиксации и неочевидные разметки могут привести к неожиданным штрафам. Среднестатистический водитель может получить на 1 000–3 000 рублей штрафов в год. Если следить за знаками и не спешить, эти расходы можно свести к нулю.
Итого: сколько всё это стоит
Приведённые ниже суммы — это усреднённые ориентиры. Они дают общее представление о порядке расходов, но в реальности многое зависит от региона, марки автомобиля, водительского стажа и стиля эксплуатации.
В первый год после покупки автомобиля владелец может потратить:
- от 4 000 до 15 000 рублей на ОСАГО;
- до 100 000 рублей на каско (если потребуется);
- от 2 000 до 20 000 рублей на налог;
- около 10 000–30 000 рублей на ТО;
- 50 000–80 000 рублей на топливо;
- от 5 000 до 10 000 рублей на мойку;
- до 6 000 рублей на шиномонтаж;
- от 10 000 до 50 000 рублей на доп. оборудование и аксессуары;
- от 5 000 до 30 000 рублей на парковку и штрафы.
Подписка на авто: как устроена и чем выгодна
Быть за рулём по-другому: не только личное авто
Не всегда разумно ограничиваться только одним способом владения машиной. Сейчас есть как минимум две альтернативы, которые позволят пользоваться машиной, но избавят от части повседневных забот и позволят сэкономить.
Самый очевидный вариант — поминутная аренда в каршеринге. В ситуации, когда машина нужна регулярно и всегда в доступности, одним из возможных вариантов может стать подписка на автомобиль.
Например, если в будни вы редко используете автомобиль, а основная нагрузка приходится на выходные или поездки за город, есть смысл присмотреться к каршерингу.
Каршеринг позволяет оплатить только фактическое время поездки, не беспокоясь о страховке, техобслуживании и парковке.
Подписка на автомобиль — это возможность иметь машину в полном распоряжении и всегда под рукой, но без хлопот с регистрацией, налогами и ремонтом.
Разные форматы можно чередовать: подписка на холодный сезон — когда хочется тепла и уверенности, а в остальное время — аренда по необходимости. К тому же эти способы быть за рулём позволяют выбирать разные модели машин под разные ситуации.
Такая гибкость может оказаться выгоднее, чем покупка автомобиля — особенно если пробег в год не превышает 10 тысяч километров.
Как спланировать бюджет
Для удобства можно ориентироваться на следующую периодичность расходов:
Ежегодные расходы:
- страхование (ОСАГО/каско);
- техническое обслуживание;
- транспортный налог;
- сезонная смена шин.
Ежемесячные расходы:
- топливо;
- мойка;
- парковка.
Разовые или периодические расходы:
- покупка аксессуаров;
- непредвиденные ремонты;
- штрафы.
Чем больше вы ездите, тем выгоднее становится личный автомобиль. Но если пробеги невелики, а инфраструктура города развита, разумная комбинация форматов владения может сэкономить немало средств и времени.