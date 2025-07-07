Все способы быть за рулём — от покупки до подписки: как выбрать и сочетать

Чтобы пользоваться машиной, сегодня совершенно не обязательно иметь крупную сумму на счету. Всё чаще люди выбирают гибкие форматы — от автокредита до каршеринга и подписки. В этой статье расскажем о каждом способе быть за рулём, как они работают и как их можно сочетать в повседневной жизни.

© Olezzo/Shutterstock

Владение автомобилем

Покупка машины за полную стоимость

Это классика: вы платите полную стоимость и становитесь владельцем авто. Взамен — свобода распоряжения и все сопутствующие заботы. Ремонт, страховка (ОСАГО и каско), налог, техобслуживание, сезонная смена шин, амортизация, топливо, парковка — всё ложится на вас. Особенно ощутимы расходы в первый год после покупки.

Такой формат подойдёт тем, кто ценит независимость и долгосрочное планирование. Подробнее о том, сколько стоит владеть автомобилем в первый год после покупки, в нашем гайде.

© Shutterstock

Сколько будет стоить владение автомобилем в первый год после покупки: основные расходы

Покупка в кредит (автокредит)

Если нет возможности заплатить сразу, можно взять автокредит. В мае 2025 года банки выдали 74,79 тысячи автокредитов на 97,28 млрд рублей, из которых 70% — на новые машины. Даже при ключевой ставке 20% новые автомобили можно взять в кредит под 0,1% годовых благодаря субсидированию от автобрендов.

Часто кредиты берут мужчины 25–45 лет, чаще в Москве и области, где стоимость машин выше. Популярны бренды: Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen, при этом растёт интерес к премиум-сегменту.

Кредитный автомобиль формально принадлежит вам, но остаётся в залоге у банка. Нельзя продать или переоформить без согласия кредитора. Все расходы, как и при полной покупке, ложатся на вас: страховка, обслуживание, налоги, амортизация. Удобно тем, кто много ездит и хочет стабильности.

© North Monaco/Shutterstock

Гибкие форматы

Каршеринг

Это аренда на короткий срок — например, на поездку по городу. Каршеринг стал частью городской жизни. В Москве за первые пять месяцев 2025 года на автомобилях каршеринга совершено более 15 млн поездок, что на 2 млн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Услугой пользуются в основном молодые горожане от 18 до 35 лет. Популярность формата растёт. Например, только один из крупных операторов — Ситидрайв — в 2024 году увеличил свой автопарк на 27% до 19 тысяч машин.

Тариф включает бензин, парковку, страховку. Отлично подходит для спонтанных поездок. Особенно выгоден тем, кто ездит нерегулярно. Платите только за минуты, без долговременных обязательств и затрат на содержание.

Минусы — ограниченный выбор моделей (может не быть нужной марки или класса) и отсутствие сервиса в некоторых районах. Но в пределах города — это один из самых удобных способов быть за рулём.

Подробнее о каршеринге в нашей статье — «С 18 лет и без стажа».

© Shutterstock

С 18 лет и без стажа: каршеринг стал ещё доступнее

Подписка на авто

Формат, который стремительно набирает популярность. Его выбирают профессионалы 25–45 лет в мегаполисах, которым важны комфорт, стабильные расходы и минимум хлопот. Подписку предлагают не только специализированные фирмы, но и каршеринги.

Подписка — это долгосрочная аренда с фиксированными условиями. Вы не владеете машиной, но пользуетесь ею как своей. Включены страховка, налоги, техобслуживание, сезонная резина. Отдельно оплачиваются бензин и мойка. Среди опций может быть также выкуп по истечении определенного периода.

Главный плюс — предсказуемость. Подходит тем, кто хочет автомобиль без обязательств. Также это способ устроить себе полноценный «тест-драйв» перед покупкой — поездить на разных моделях и выбрать лучшую.

© Pozdeyev Vitaly/Shutterstock

Лизинг

Лизинг — это долгосрочная аренда с возможностью выкупа в конце срока. Автомобиль остаётся собственностью лизингодателя, а вы платите за его использование. По окончании договора машину можно выкупить или обменять.

Формат больше ориентирован на бизнес и ИП. Для частных лиц предложения есть, но пока редки и не всегда выгодны.

Как сочетать форматы: гибкость — ключ к комфорту

Каждый способ подходит под разные задачи. Главное — их можно комбинировать. Вот лишь некоторые примеры, как это работает в жизни:

У вас есть собственная машина, но вы работаете в центре города, где парковка — роскошь, а штрафы за опоздание — реальность. В будни вы пересаживаетесь на каршеринг — никаких забот с парковкой и оплатой, просто доехали и оставили. А на выходные — свой привычный авто, чтобы поехать на дачу или выбраться за город. Машины пока нет, но водительские права получены. На повседневные поездки удобно использовать каршеринг — быстро, гибко, без обязательств. А когда приходит время отпуска, можно взять автомобиль по подписке — с багажником, детским креслом и без суеты с бумагами. Основной автомобиль — городской седан. Но наступает момент, когда нужно перевезти мебель или технику. Спасает аренда фургона на пару дней или каршеринг коммерческого транспорта. Решение — в пару кликов. Хотите купить машину, но не уверены, какая подойдёт? Короткие тест-драйвы в салонах не помогают. Подписка даёт возможность поездить на разных моделях в повседневной жизни — в пробке, на даче, на трассе. Через месяц вы точно будете знать, чего хотите. Командировка в другой город. Везти своё авто далеко и дорого. Гораздо удобнее взять подписку или аренду на месте — привычный комфорт, только без хлопот с дорогой и парковкой у гостиницы.

Главное

Современная мобильность — это свобода выбора. Не обязательно покупать машину, чтобы быть за рулём. Форматов много — выбирайте, пробуйте, комбинируйте.