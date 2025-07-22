Как подготовить автомобиль к дальней поездке: 5 обязательных пунктов

Летом дороги заполняются путешественниками: многие решают добраться до места отдыха за рулём. Чтобы поездка подарила лишь приятные впечатления, мало забронировать жильё и продумать досуг — нужно заранее позаботиться и об автомобиле. Современные машины надёжны и готовы к поездкам на тысячи километров, но только при регулярном обслуживании. Даже если регламентное ТО пройдено недавно, перед отпуском стоит выполнить контрольный осмотр. В этой статье расскажем о пяти проверках, которые необходимо пройти перед дальней поездкой.

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1. Двигатель

В дальней дороге самое главное — сохранять возможность движения, чтобы даже в случае каких-то проблем иметь способность добраться до города или ближайшего сервиса. Поэтому в рамках предотпускной подготовки автомобиля особое внимание необходимо уделить силовой установке.

В базовый набор работ по мотору входят:

Проверка уровня моторного масла, а также его замена, если оно очень тёмное или просто пришло время плановой замены.

Контроль уровня и состояния антифриза. Охлаждающую жидкость необходимо периодически менять, но если срок для этого не пришёл, необходимо проконтролировать её уровень. А при обращении на СТО — проверить содержание влаги.

Замена фильтров. Перед дальней дорогой разумно поменять воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр, чтобы облегчить работу мотора и улучшить состояние воздуха в машине.

Проверка работы кондиционера и при необходимости его заправка. От климатической системы зависит не только комфорт в поездке, но и безопасность — на жаре легко получить тепловой удар, особенно если целый день ехать в раскалённом автомобиле без кондиционера.

Проверка аккумулятора. Проблемы с запуском двигателя могут испортить весь отдых, поэтому перед выездом необходимо осмотреть АКБ и оценить состояние, при необходимости лучше заменить батарею новой.

Проверка и замена расходников. Если в сервисе рекомендуют поменять свечи зажигания, заменить ремни приводных механизмов, то игнорировать советы не стоит. В лучшем случае можно потерять время на устранение проблем в дороге, в худшем есть риск попасть на дорогостоящий ремонт и возвращение автомобиля на эвакуаторе.

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2. Тормозная система

Проверка тормозов — одна из самых важных работ перед выездом в путешествие. От этого напрямую зависит безопасность в поездке.

В сервисе необходимо проверить:

Уровень тормозной жидкости.

Качество тормозной жидкости.

Состояние тормозных колодок и тормозных дисков.

Если выявлены какие-то отклонения по качеству тормозной жидкости или чрезмерный износ колодок и/или дисков, повреждение тормозных шлангов или магистралей, то необходимо провести замену неисправных элементов. Это не те работы, которые можно откладывать на потом — с проблемами в тормозной системе, а тем более с неисправными тормозами отправляться в дорогу нельзя.

3. Колеса и шины

Базовая проверка шин начинается с вопроса, установлена ли резина по сезону. С июня по август включительно запрещено использование шипованной резины. С декабря по февраль включительно нельзя выезжать на дорогу на летних шинах.

Кроме того, резина должна иметь глубину протектора не менее 1,6 мм. Не допускаются никакие повреждения, обнажающие корд, грыжи, а также неравномерный износ протектора, говорящий о неисправности подвески. Естественно, все колёсные диски должны быть целыми, на месте должны быть все крепёжные гайки. Если есть какие-то нарушения из перечисленных выше — эксплуатация автомобиля запрещена по закону.

Необходимо проверить состояние шин и заменить их, если выявлены критические повреждения. Важно выставить требуемое автопроизводителем давление в покрышках (оно указано на табличке на кузове, обычно в проёме водительской двери). Не лишним будет отбалансировать колёса, если при движении ощущается вибрация, а также проверить развал-схождение.

Идеально, если в автомобиле есть запасное колесо — лучшим вариантом будет наличие полноразмерной запаски, но и докатка также хороший вариант. Наличие запасного колеса в хорошем состоянии здорово выручит, если в дороге окажется повреждена шина. В идеале иметь ещё ремкомплект для покрышек и компрессор, которые помогут справиться с небольшим проколом без необходимости устанавливать запаску.

Естественно, в автомобиле должен быть домкрат и как минимум баллонный ключ, а лучше — набор инструментов. Всё это может не пригодиться, но если что-то случится, то очень сильно выручит в дороге.

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4. Светотехника и стеклоочистители

Ещё один аспект дорожной безопасности — работа фар и фонарей, а также стеклоочистителей. Перед поездкой надо проверить, чтобы все лампы в светотехнике были исправными — перегоревшие можно легко и быстро заменить, — а указатели поворотов, аварийная сигнализация и стоп-сигналы работали корректно. От этого зависит безопасность в тёмное время суток.

Важно, чтобы фары были правильно отрегулированы: они должны освещать дорогу перед машиной, а не небо. Кроме того, важно, чтобы они не слепили встречных водителей. И не забывайте корректировать уровень света в зависимости от загрузки машины, если на вашем автомобиле нет автокорректора.

Ну и круглосуточно в любую погоду важно быть уверенным, что стеклоочистители не подведут. Проверкой работы ограничиваться не стоит — лучше на всякий случай поменять щётки на новые, а также запастись стеклоомывающей жидкостью. Её, конечно, можно найти на АЗС и в придорожных торговых точках, но по закону подлости омывайка способна закончиться в самый неподходящий момент, когда поблизости никого нет. Так что лучше в багажнике держать запасную канистру омывайки вместе с запасом моторного масла, дистиллированной воды и антифриза на экстренный случай.

Все вышеописанные процедуры можно проделать самостоятельно, но если нужных навыков или времени нет, лучше доверить проверку специалистам. В СберАвто можно онлайн записаться на сервис, выбрав из множества проверенных вариантов — от официальных дилеров до сетевых СТО — подходящий по стоимости и времени. Это выгодно — цены фиксированные — и удобно, потому что легко подобрать оптимальный сервис и получить полное представление по работам и расходникам ещё до момента записи.

На июль 2025 года базовое ТО (масло + три фильтра) стоит от 9 900 рублей. Это цена как для Lada, так и для кроссоверов среднего класса вроде Haval Jolion, Geely Monjaro, Mazda CX-5 или Toyota RAV4. Обслуживание машин классом выше обойдётся дороже.

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5. Что должно быть в автомобиле

Когда техническое состояние машины проверено и все необходимые работы проведены, проверьте содержимое багажника и салона. Выше мы уже отмечали, что с собой всегда должны быть домкрат и минимальный набор инструментов, но, кроме того, необходимы:

буксировочный трос,

знак аварийной остановки,

огнетушитель,

светоотражающий жилет,

медицинская аптечка.

Для дополнительного комфорта и безопасности также важно добавить к списку выше:

Запас питьевой воды.

Тёплую/сменную одежду.

Покрывало.

Шнуры/устройства для зарядки телефонов/гаджетов.

Огнетушитель должен быть с неистекшим сроком годности, равно как и аптечка. Базовый набор (в него входят исключительно перевязочные материалы) можно дополнить теми лекарствами, которые вы регулярно принимаете, а также набором нерецептурных препаратов: обезболивающих, противовоспалительных, жаропонижающих, антигистаминных, желудочных средств.

Держать огнетушитель, знак аварийной остановки и аптечку надо под рукой, чтобы к ним можно было быстро получить доступ. Поэтому вместо багажника лучше расположить их в салоне — можно под сиденьем водителя, если поместится, или в любом другом удобном и безопасном (вещи не должны нанести вред при резком торможении) месте. В карман водительской двери удобно положить светоотражающий жилет — важно не лениться надевать его, выходя из автомобиля на обочине.

Описанных выше процедур достаточно, чтобы обеспечить безопасное и беспроблемное путешествие в отпуск. Если в дороге возникнут какие-то сложности, затягивать с их решением не следует — лучше выкроить время на устранение, чтобы потом без проблем вернуться домой.