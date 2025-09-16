Как ИИ помогает выбрать автомобиль и упрощает владение им

Искусственный интеллект больше не футуристическая надстройка: он уже меняет то, как мы ищем, покупаем и эксплуатируем машины. В США ритейлер CarMax при составлении обзоров моделей сэкономил годы ручного труда, а в Европе Volkswagen превратил бортовой ассистент в настоящего собеседника. В России СберАвто встроил AI помощника по подбору автомобиля прямо в поисковую строку на сайте: он мгновенно классифицирует запрос, предлагает релевантные объявления и тут же консультирует потенциального покупателя. Разбираемся, как эти решения делают путь к машине короче, а владение — проще и комфортнее.

© Tapati Rinchumrus/Shutterstock

Как правильно выбирать машину под себя

Выбор новой машины – занятие напряженное, требующее усилий в стремлении приобрести то, что нужно, не переплачивая и без перспектив «завязнуть» в ремонтах. Тут важно не ошибиться даже в незначительных на первый взгляд деталях. Ведь впоследствии какой-нибудь неучтенный или неадекватно оцененный нюанс будет портить все удовольствие от вождения и владения машиной. Собственно, поэтому процесс подбора авто порой вызывает большие затруднения. Вспомним, как обычно люди подбирают себе автомобиль.

Выбор «в общих чертах»

Первый шаг — очертить круг моделей, подходящих по базовым критериям. Это может быть всё что угодно: от эмоционального «хочу не могу» до клиренса, объёма багажника или типа трансмиссии. Так формируется стартовый «виш лист» кандидатов.

© Скриншот CarMax

Накопление объективных данных

Дальше — сбор максимума информации о каждой модели: статьи, видеотесты, отзывы владельцев. Важно брать данные из разных источников — иначе легко пропустить деталь, которая позже испортит удовольствие. Например, все восторгаются вместительным багажником, а на форуме вдруг выясняется, что на крышке нет внутренней ручки: придётся захлопывать снаружи, пачкая при этом ладонь. Модель вычёркивается — спасибо мелочи, найденной в глубинах сети.

Поиск конкретной машины

Определившись с моделью и комплектацией, покупатель переходит к объявлениям. Фильтры по году, пробегу и двигателю отсеивают лишнее, но не показывают контекст: жизненные потребности и субъективные пожелания будущего владельца. Здесь пригодился бы совет знакомого эксперта… но не у всех есть такие друзья и знакомые.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Умные советы от ИИ-помощника

В 2025 году СберАвто запустил ИИ помощника по подбору авто на базе нейросетевой модели GigaChat. Генеративная нейросеть объединяет поиск объявлений и полноценную консультацию в едином интерфейсе — уникальный для российского рынка клиентский опыт.

Доступ к помощнику встроен прямо в поисковую строку на главной странице сервиса.

Алгоритм умеет:

Классифицировать потребность, например, «для города нужен компактный кроссовер до 4 миллионов», и сразу предлагать релевантный список.

Рекомендовать модели под задачу и пояснять, почему именно эти варианты вам подходят.

Отвечать на уточняющие вопросы и консультировать по техническим характеристикам, стоимости владения, наличию систем безопасности.

Давать ссылки на публикации, чтобы клиент получил максимум информации и сделал выбор самостоятельно.

ИИ упрощает поиск и сокращает потраченное время: вместо пятидесяти вкладок — один диалог, где собраны данные и рекомендации.

Впрочем, на этом возможности ИИ ассистентов не заканчиваются. Он могут остаться вашими верными спутниками и после помощи с подбором подходящей модели автомобиля, как во время процесса покупки, так и при дальнейшей эксплуатации. Например, в нашей стране существует уже целое разнообразие цифровых помощников для совершенно разных задач.

Российский ИИ, помогающий автолюбителям и автоиндустрии

Виджет на автомобильной вертикали портала «Рамблер» на базе GigaChat расширяет контекст статей: читатели получают технические детали модели, сравнение с конкурентами и даже советы по эксплуатации. Протестируйте сами – прокрутите материал до конца!

GigaChat 2.0 может порекомендовать маршруты поездок с учётом точек интереса и рассчитать стоимость владения выбранной машиной на горизонте нескольких лет.

ИИ-поиск в приложении СберБанк Онлайн подскажет шаги оформления автокредита, способы регистрации сделки и другие юридические нюансы.

A Vibe от Avito Auto — нейросеть, которая расшифровывает звонки дилерам, выявляет упущенные сигналы интереса покупателей и подсказывает менеджерам, как вернуть «остывших» клиентов.

NtechLab оснащает бортовые компьютеры электромобилей «Атом» российского производства системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. Это решение обеспечивает дополнительный уровень безопасности и позволяет автомобилю адаптироваться к конкретному члену семьи, управляющему им в данный момент.

© Иван Ветров/«Кама»

Международные кейсы: как ИИ меняет автоопыт по всему миру

CarMax (США) крупнейший ритейлер подержанных автомобилей задействовал сервис Azure OpenAI для автоматического резюмирования пользовательских отзывов. Алгоритм обработал более 100 000 мнений покупателей и выдал 5 000 лаконичных обзоров моделей — работа, которая заняла бы у контент команды CarMax около 11 лет. Теперь посетители сайта сразу видят сжатые плюсы и минусы каждой машины и быстрее принимают решение.

Volkswagen в 2024 году интегрировал чат бот ChatGPT в голосовой ассистент IDA. Обновление «по воздуху» стало доступно на электромоделях ID и новых Golf, Tiguan, Passat. Водитель может не отвлекаясь вести диалог — от запроса ближайшей зарядки до пояснений про достопримечательности — всё на естественном языке. Функция работает на пяти языках и постепенно расширяется на другие модели бренда.

© Скриншот CarMax

Итоги

ИИ ассистенты стремительно выходят из лабораторий на дороги. Решения Сбера демонстрируют, как генеративные модели можно встроить в сделку купли продажи и ежедневное взаимодействие с автомобилем. Примеры CarMax и Volkswagen подтверждают, что тренд глобален. Чем раньше техника понимает потребности водителя, тем меньше лишних действий остаётся человеку: выбор, покупка и путешествия становятся быстрее, прозрачнее и дешевле.