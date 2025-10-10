Новый раздел «Авто» в Сбербанк Онлайн: цифровой комфорт для тех, кто за рулём

Для настоящего автолюбителя машина — не просто средство передвижения, а нечто большее. Это ощущение свободы, стиль жизни и даже часть собственной личности. Однако вместе с удовольствием от вождения приходят и повседневные заботы: оплата штрафов, поиск заправочных станций, прохождение технического обслуживания, оформление страховки и многое другое.

Раздел «Авто» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн был разработан специально для того, чтобы упростить решение подобных организационных вопросов и избавить автомобилистов от рутинной нагрузки. Это новый инструмент, который облегчает выполнение технических и финансовых задач, связанных с авто, делая жизнь за рулем проще и выгоднее.

Оплата без хлопот: штрафы, платные дороги, транспортный налог

Одним из наиболее неприятных событий для любого водителя является получение штрафа. Раньше для их оплаты приходилось заходить в различные сервисы и вручную вбивать номера постановлений или данные авто. Сейчас ситуация кардинально изменилась. В разделе «Авто» все штрафы отображаются автоматически, а система своевременно предупреждает о необходимости их погашения. Кроме того, вы можете не только моментально оплатить штраф буквально в пару кликов, но и просмотреть место нарушения и детально ознакомиться с информацией о нём.

Заправки с максимальной выгодой

Каждый автовладелец, который регулярно пользуется своим транспортным средством, хорошо знает, как дорожает топливо. Сбербанк Онлайн кардинально меняет ситуацию, делая заправку автомобиля максимально выгодной (а ещё – удобной).

В разделе «Авто» вы можете легко найти ближайшую автозаправочную станцию, выбрать конкретную колонку и тип топлива, после чего произвести оплату либо с помощью бонусов «Спасибо», либо банковской картой — и все это можно делать, не выходя из автомобиля! Согласитесь, удобно, особенно если на улице дождь или крепкий мороз. Кроме того, за каждую совершенную заправку часть средств возвращается бонусами «Спасибо», и в результате каждая поездка на заправочную станцию приносит реальную экономию.

Техобслуживание без переплат и навязывания лишних услуг

Разрозненные прайс-листы, «внезапно» обнаруженные в процессе осмотра неисправности, настойчивые рекомендации дополнительных услуг — подобные ситуации знакомы подавляющему большинству автомобилистов. В разделе «Авто» в Сбербанк Онлайн есть комплексное решение и для этих забот.

Пользователи получают доступ к обширной сети проверенных сервисных центров и дилеров, которые были отобраны по строгим критериям надежности и качества обслуживания.

Помимо высокого сервиса в этих центрах для клиентов Сбера и пользователей раздела «Авто» ждут особые условия обслуживания. Специальные предложения с выгодой до 30% можно получить при записи на обслуживание через мобильное приложение, что делает процесс технического обслуживания не только прозрачным, но и более выгодным по сравнению с обращением в сервисный центр напрямую.

Ещё одно важное преимущество — надежная защита от навязанных услуг и понятное ценообразование. Наиболее выгодные предложения – по базовому межсервисному ТО с заменой масла и 3-х основных фильтров. Но и прочие рекомендуемые работы строго соответствуют регламенту производителя для конкретного пробега автомобиля. Если в процессе диагностики будут выявлены какие-либо дополнительные неисправности, вы получите подробное объяснение с понятным обоснованием необходимости проведения ремонта. При этом окончательное решение о выполнении любых дополнительных работ всегда остается за вами.

Дополнительные возможности для автовладельцев

Раздел «Авто» в Сбербанк Онлайн предоставляет целый ряд специальных возможностей. В нём можно не только решать рутинные вопросы, связанные с автомобилем, но и получить особые условия, которых нет в других сервисах.

Например, если вы планируете сменить машину, в разделе «Авто» доступны привлекательные возможности покупки, как за собственные средства, так и в кредит на выгодных условиях. А при оформлении страховки вы увидите понятные предложения без скрытых платежей и лишних комиссий.

Если же вы захотите продать машину или обменять ее по программе трейд-ин, больше не придётся мониторить площадки объявлений и обзванивать дилеров. С помощью сервисов в разделе «Авто» можно оценить ее реальную рыночную стоимость и продать одним днём.

Заключение: автомобиль — это про удовольствие, а не про рутину

Приложение Сбербанк Онлайн делает жизнь автовладельца удобнее. Больше нет необходимости разбираться в сложных вопросах, связанных с машиной, и держать всё под постоянным пристальным контролем.

Все необходимые для автомобилиста сервисы собраны в одном месте — в разделе «Авто», вам не придётся пользоваться разными сервисами и запоминать, когда и где нужно произвести тот или иной платеж. Благодаря такому продуманному подходу машина снова становится тем, чем и была задумана изначально — источником радости от вождения, а не постоянной головной болью из-за бумажной волокиты и платежей.