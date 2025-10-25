В России отмечают День автомобилиста: поздравляем всех, кто рулит!

День автомобилиста в России традиционно отмечают в последнее воскресенье октября. В 2025 году праздник всех профессиональных водителей, автолюбителей, автовладельцев и тех, кто так или иначе связан с транспортом, приходится на 26 октября. Так что поздравляем всех, кто рулит!

История Дня автомобилиста началась ещё в Советском Союзе, когда 15 января 1976 года учредили профессиональный праздник для водителей в последнее воскресенье октября. Долгое время человек за рулём должен был не только знать правила дорожного движения и уметь управлять машиной, но и иметь навыки обслуживания и ремонта автомобиля, что превращало водителя в отдельную престижную профессию.

Праздник остался и в современной России, но в 1996 году День автомобилиста объединили с Днём работников дорожного хозяйства и превратили его в День работников автотранспорта и дорожного хозяйства. Правда, такая традиция продержалась недолго. Уже в 2000 году указом президента его разделили на два праздника. День дорожника перенесли на третье воскресенье октября, а День автомобилиста остался на последнем воскресенье месяца.

Несмотря на то, что День автомобилиста считается вроде бы профессиональным праздником, на самом деле он имеет отношение к десяткам миллионов людей. По официальной статистике, в России более 55 миллионов человек имеют водительское удостоверение и ежегодно к ним прибавляется около полутора миллионов новоиспечённых водителей.

Более того, теперь сесть за руль стало гораздо проще. Чтобы пользоваться автомобилем, совершенно не обязательно иметь крупную сумму на счёте. Можно выбирают один из гибких форматов — от каршеринга и долгосрочной аренды до автокредита.

Для настоящих автолюбителей машина — уже давно не просто средство передвижения, а нечто большее: это ощущение свободы, стиль жизни и даже форма самовыражения. Так что День автомобилиста — особенный праздник для десятков миллионов людей. Для тех, кто рулит, мы собрали самые интересные предложения, чтобы поездки доставляли еще больше радости и удовольствия.

Если только начинаете водить или хотите попробовать новую модель — выбирайте интересный автомобиль среди машин каршеринга «Ситидрайва» и отправляйтесь в дорогу. А с промокодом АВТОДЕНЬ сервис в честь Дня автомобилиста дарит скидку 15% в тарифах «Поминутный» и «Фикс». Он действует 26 октября в течение всего дня.

Тем же, кто уже обзавёлся собственным автомобилем, стоит завести профиль своего железного коня в новом разделе «Авто» приложения Сбербанк Онлайн. Он берёт на себя повседневные заботы водителя и значительно облегчает владение автомобилем. А в честь Дня автомобилиста Сбер дарит всем автовладельцам приятные подарки. Например, кешбэк до 20% бонусами «Спасибо» на заправках с подпиской «СберПрайм» или же выгоду до 30% на техническое обслуживание автомобиля.

Автопутешествия — ещё одна страсть тех, кто рулит. Возможность в любой момент сесть за руль и отправиться в поездку по интересному маршруту дарит не только новые и яркие эмоции, но и невероятное ощущение свободы. И для, кто любит путешествовать за рулём сервис «Отелло» подготовил подборку живописных автомаршрутов для поиска новых впечатлений. А специально ко дню автомобилиста сервис дарит скидку 20% на первое бронирование по промокоду ОТЕЛЛО.

Чтобы дорога в путешествии была не скучной телеграм-канал «Для тех, кто рулит» совместно со hifi-стримингом Звук подготовил специальный плейлист для драйвовых поездок и хорошего настроения.

Если же нет возможности отправиться в путешествие — не проблема. Посетите один из интереснейших музеев из подборки «Афиши» ко Дню автомобилиста. Ведь, для автолюбителей по промокоду SBERAUTO действует скидка на 500 рублей на первый заказ от 3 500 рублей на все мероприятия, кроме кинопоказов.

Куды бы вы сегодня ни отправлялись и что бы ни делали — воспользуйтесь этими классными предложениями, чтоб провести время ярко и с пользой. Ведь День автомобилиста — это главный праздник тех, кто рулит!