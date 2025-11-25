Готовим авто к зиме: где и как пройти техобслуживание без лишних трат и стресса

Езда зимой — это серьёзное испытание для любого автомобиля. Готовить машину к холодному сезону нужно заранее. Но и сам визит в автосервис — отдельное испытание с своими нюансами и подводными камнями. Непрозрачное ценообразование, навязанные услуги, низкая квалификация мастеров — всё это может изрядно потрепать нервы и кошелёк. Рассказываем, как выгодно провести техобслуживание без лишних затрат и стресса.

© Orlov Alexsandr/Shutterstock

Почему зимний «чекап» авто — это необходимость

Для настоящего автолюбителя зима — это не повод прятать машину в гараж. Ведь мы приобретаем её, чтобы уверенно и с комфортом передвигаться в любую погоду. Но чтобы это удовольствие не омрачилось поломкой, автомобиль нужно подготовить к холодам.

И здесь перед многими встаёт непростой выбор. Если машина новая и на гарантии, ответ очевиден — официальный дилер: пусть и дороговато, зато надёжно. В остальных случаях начинаются долгие поиски добросовестного сервиса, которые часто оборачиваются новыми проблемами.

© Tursk Aleksandra/Shutterstock

Подводные камни самостоятельного поиска СТО

Открывая двери первой попавшейся станции, мы рискуем встретиться с целым ворохом трудностей. Можно столкнуться с низкой квалификацией мастеров, когда в лучшем случае проблему просто не решат, а в худшем — усугубят.

Многим знакомы и навязанные услуги, когда итоговая сумма в несколько раз превышает первоначальную смету. Бывает и так, что после разборки узлов машина неделями ждёт запчасти, а о реальной гарантии на работы и говорить не приходится — в случае новой поломки вину почти всегда перекладывают на владельца. Этот квест отнимает не только время, но и нервы.

Как выбрать надёжный автосервис в пару кликов

Именно для того, чтобы оградить автовладельцев от этих трудностей, в разделе «Авто» Сбербанк Онлайн есть специальный сервис по записи на техобслуживание. Его ключевое преимущество в том, что он доступен владельцам легковых авто любых марок, независимо от возраста и пробега, и позволяет получить выгоду до 30% на техническое обслуживание.

Сбер как крупный корпоративный клиент договорился с огромной сетью партнеров — и с официальными дилерами, и с проверенными независимыми станциями — о специальных ценах на работы и запчасти. И эту выгоду сервис передает своим клиентам.

Фактически, вместо того чтобы самому обзванивать десятки мастерских, вы получаете готовый выбор лучших условий с наиболее выгодными условиями.

Записываясь на сервис в разделе «Авто» мобильного приложения СберБанк Онлайн, можно сразу же узнать перечень работ и цену на эти услуги. А в случае возникновения дополнительных вопросов можно уточнить их, пообщавшись с консультантом в специальном чате. Всё делается просто: достаточно указать марку, модель и модификацию вашего автомобиля, и платформа предложит на выбор станции с актуальными ценами.

© Orlov Alexsandr/Shutterstock

Прозрачность и контроль

Сбер выступает надёжным посредником, своего рода службой одного окна. Через раздел «Авто» можно не только выбрать станцию и записаться на обслуживание, но и прямо в приложении оплатить услугу, а главное — получить фиксированную стоимость.

Это дополнительная гарантия клиенту, что в процессе сервиса список работ и цена не изменятся. Если же СТО попытается потребовать доплату, достаточно написать менеджеру в чате — стоимость услуги зафиксирована, любые дополнительные претензии необоснованны. И вопрос будет решён.

Заключение

Подготовка автомобиля к зиме перестаёт быть головной болью. Цифровой сервис берёт на себя всю рутину: поиск надёжного сервиса, подбор лучших цен, фиксацию стоимости и решение всех возможных вопросов. Вам же остаётся самое приятное — получить хорошо обслуженный автомобиль, готовый к любым зимним вызовам, и сосредоточиться на самом важном: удовольствии от уверенной и безопасной езды. Ведь машина и должна приносить именно радость, а не бесконечные хлопоты.