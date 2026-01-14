Сколько можно сэкономить при покупке авто по госпрограмме льготного автокредитования

Существуют разные способы приобрести новый автомобиль подешевле. Один из них — использование льготного автокредитования. Разбираем тонкости этого метода.

© Dragana Gordic/Shutterstock

Различные программы государственного льготного автокредитования существуют в России с 2015 года. С тех пор правительство несколько раз запускало, приостанавливало, видоизменяло и вновь вводило государственную поддержку приобретения нового автомобиля в кредит. На сегодняшний день в России действует комплекс таких программ, рассчитанный на период до конца 2026 года включительно.

Что такое льготное автокредитование

Суть государственной программы льготных автокредитов проста. При оформлении займа на приобретение нового автомобиля покупателю через банк-кредитор компенсируют часть стоимости машины за счёт бюджетных средств. Чтобы было яснее, разберёмся на примере льготных кредитов от Сбера.

Будущему автовладельцу даже не нужно обращаться непосредственно в банк: всё происходит в автосалоне, где он решил приобрести автомобиль.

Воспользоваться льготным автокредитом Сбера могут:

врачи и учителя, работающие в муниципальных и государственных организациях;

семьи с детьми;

военнослужащие-участники СВО и члены их семей;

ветераны СВО;

граждане с инвалидностью;

любой, кто желает приобрести электромобиль.

Какие могут быть скидки по льготному автокредиту:

Врачам, учителям, военным положена скидка за счёт госбюджета в размере 20% от стоимости автомобиля. Если покупатель, оформляющий автокредит в Сбере, живёт на Дальнем Востоке, то его выгода больше — 25%. Для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми скидка составляет 10%. В случае семьи дальневосточников, для оформления скидки достаточно иметь одного несовершеннолетнего ребёнка. Покупателю электромобиля государство компенсирует до 35% его стоимости, но не более 925 000 рублей. Ветерану боевых действий, получившему инвалидность в ходе СВО, при покупке модели авто с ручным управлением бюджет компенсирует 40% её цены.

По программе льготного автокредитования можно приобрести легковую машину, произведённую в России. Причём стоимость такого авто не должна превышать два миллиона рублей. В случае с электромобилями ограничений по максимальной цене нет.

© Evolute

С полным списком машин, подпадающих под программу льготного автокредитования, можно ознакомиться, например, на сайте Сбера. В него, в частности, входят все модели Lada, автомобили ГАЗ и УАЗ, которыми можно управлять с правами категории «В», электромобили Evolute (i-PRO, i-JOY, i-JET, i-SKY, i-VAN, i-SPACE), «Москвич 3е» и «Амберавто А5», EONYX (M2, HEA-2).

Более того, и приобрести машину по государственной программе субсидирования автокредитов можно онлайн в разделе «Авто» мобильного приложения СберБанк Онлайн или на сайте СберАвто. Нововведение заметно экономит время и силы: всё решается дистанционно в диалоге с личным помощником, который сориентирует по процессу, подаст заявку, а после одобрения назначит дату сделки. Получить автомобиль можно будет в одном из партнёрских дилерских центров без лишнего ожидания.

«Государственная программа льготного автокредитования является мощным инструментом поддержки продажи автомобилей отечественного производства. Данный инструмент позволяет адресно предоставлять льготы таким категориям граждан как участники СВО и члены их семей, врачи, преподаватели, многодетные семьи. Воспользоваться данным льготным предложением можно при кредитовании через наши банки-партнёры в рамках программы "Лада Финанс". ПАО Сбербанк является одним из наших самых крупных и давних партнёров по реализации данной программы», — рассказали «Рамблер/авто» в пресс-службе АвтоВАЗа.

В каких случаях могут отказать в льготном автокредите с господдержкой:

Гражданин не может документально подтвердить, что он относится к одной из льготных категорий (медик, учитель, участник СВО или член его семьи, имеет инвалидность, удостоверение участника боевых действий и т. п.).

Отсутствие водительского удостоверения (при наличии справки об инвалидности водительское удостоверение не требуется).

Будущему автовладельцу ещё не исполнился 21 год.

Кредит выдаётся на срок до восьми лет. К моменту окончания выплат заёмщику не должно исполниться 75 лет.

Претендующий на «дальневосточные» льготы гражданин должен иметь хотя бы временную регистрацию в одном из регионов: Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области, в Республиках Бурятия или Саха (Якутия), Камчатском, Приморском, Хабаровском краях либо в Чукотском автономном округе.

У человека уже есть автокредит, оформленный в текущем или предшествующем году. Либо он планирует брать другие займы на покупку авто в ближайшее время.

На автомобили, произведённые до 1 декабря 2025 года, льготное автокредитование не распространяется.

Нюансы и выводы

Участвовать в госпрограмме льготного автокредитования могут супруги, родители и дети, которые проживают вместе с военнослужащим-участником СВО. Сбер, например, принимает в качестве подтверждающих документов копии свидетельства о браке, свидетельства о рождении или усыновлении ребёнка. Принимается также нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации родственника по месту жительства военного и т. п.

Для подтверждения наличия двух и более несовершеннолетних детей необязательно предъявлять все их свидетельства о рождении. Для одобрения кредита в Сбере достаточно, если они вписаны в паспорт.

По программе льготного автокредита не получится приобрести уценённую из-за неисправности машину.

На какой бы срок ни был выдан льготный автокредит, его всегда можно погасить досрочно.

Автомобили, работающие на метане, не подпадают под программу льготного автокредитования.

Использование в коммерческих целях автомобиля, приобретённого по льготному кредиту, будет считаться нарушением договора.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Учителя, врачи, родители несовершеннолетних детей, участники СВО и члены их семей — в общей сложности миллионы россиян благодаря программе льготного автокредита уже сейчас могут приобрести новый автомобиль с внушительной скидкой.

Например, в случае самой дорогой комплектации Lada Vesta SW Cross (цена — чуть менее 1,9 миллиона рублей) размер 20-процентной госсубсидии составит 380 000 рублей. То есть, оформив кредит в Сбере, покупатель приобретает универсал в максимальной комплектации не за указанные в прайс-листе 1,9 миллиона, а менее чем за 1,5 миллиона рублей.

Если же рассматривать самую доступную комплектацию пассажирского Lada Largus, то фактическая цена покупки составит 1,27 миллиона рублей при прайсовой стоимости от 1,66 миллиона.

