Автолюбительницам подготовили двойной подарок на 8 Марта

Водить автомобиль — не женское дело? Этот стереотип устарел ещё много лет назад. По официальным данным, на конец 2025 года в России уже более 22,5 миллионов женщин за рулём — это около 40% всех автомобилистов в нашей стране. И в честь Международного женского дня 8 Марта Сбер подготовил праздничные предложения всем автолюбительницам.

Каково быть первой девушкой-комментатором такого сугубо мужского спорта, как Формула-1? Реально ли девушке преодолеть в одиночку на мотоцикле ралли-марафон «Дакар» и почему это неплохая идея для интроверта? Что опаснее — обжечься супом на кухне или травмироваться в гонках? Потратить деньги на шопинг или на гонки? Об этом и многом другом в рамках праздничного проекта Сбера «Ты же девочка» рассказали:

Наталья Фабричнова — первая в мире женщина-комментатор Формулы-1;

Смотрите видеоролики с героинями проекта «Я же девочка» в телеграм-канале «Для тех, кто рулит» и читайте их интервью на страницах «Рамблер/авто».

Женщины, изменившие автомобильный мир