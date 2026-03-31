ДТП в каршеринге: как подстраховаться и не платить из своего кармана

Никто не застрахован от того, чтобы случайно попасть в ДТП по своей вине — даже водители с огромным стажем. Те, кто хочет подстраховаться и не переживать из-за неожиданных трат, оформляют каско. А что делать тем, кто не владеет машиной, а берет её на время? Для пользователей каршеринга на рынке тоже начали появляться похожие возможности. Рассказываем, как это устроено.

Каршеринг давно уже стал частью жизни в больших городах. В 2025 году спрос на такие сервисы вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Для пользователей это в первую очередь свобода передвижения без головной боли с обслуживанием, парковкой и страховкой.

Но за этой свободой нередко скрывается риск: чужую машину можно повредить. Боязнь поцарапать или разбить арендованный автомобиль может отпугнуть новичков или испортить поездку тем, кто уже пользуется сервисом.

Даже опытные водители не застрахованы от неприятностей — резких манёвров других участников движения, плохой погоды или собственной невнимательности при парковке. А такие ситуации могут вылиться в потерю времени и денег.

Когда защита становится необходимостью

Если посмотреть на статистику ДТП, видно, что аварийность сильно зависит от сезона. Особенно в переходные периоды, например в начале зимы, количество аварий традиционно растёт. Гололёд, снегопады, туман и метели серьёзно повышают риски даже для аккуратных водителей. Весной возникают другие проблемы: на дорогах появляются «подснежники» (так называют водителей, которые зимой не выезжают и потому из-за нехватки опыта не очень уверенно чувствуют себя в мегаполисе) и мотоциклисты, от которых автомобилисты отвыкают за зиму.

Чаще всего происходят мелкие повреждения: царапины на парковке или небольшие столкновения на скользкой дороге. По данным ЦОДД, 55% зимних аварий — это столкновения, ещё 21% — наезды на препятствия. Главные причины — превышение скорости и увеличенный тормозной путь.

В таких условиях программы, которые снижают финансовую ответственность водителя за повреждения машины, постепенно перестают быть просто дополнением. Для многих они становятся реальным способом защитить себя от неожиданных расходов.

Каско — не только для владельцев, но и для пользователей каршеринга

Каршеринговые сервисы заботятся не только о доступности машин, но и о спокойствии своих клиентов. Поэтому крупные игроки рынка разрабатывают специальные решения, чтобы снизить риски. Одно из них — опция «Суперкаско» от Ситидрайва.

Когда страховка действительно помогает

По умолчанию машины каршеринга застрахованы по ОСАГО. Эта страховка покрывает ущерб, который вы причинили другим участникам движения, но не всегда защищает вас от расходов на ремонт арендованной машины. В каршеринге есть и каско, но со своими ограничениями.

Если вы отказались от каско, то в случае аварии по своей вине вы фактически обязуетесь полностью возместить ущерб. А когда страховка подключена, ваша ответственность ограничена условиями сервиса. Правда, важно помнить: оператор может применить дополнительные штрафы, например за серьёзные нарушения правил сервиса или ПДД. О таких нюансах часто не задумываются те, кто не вникал в договор аренды, — и узнают о них уже после аварии.

Поэтому дополнительные страховые опции вроде «Суперкаско» становятся всё популярнее. Они позволяют полностью снять с себя финансовую ответственность за повреждения машины и сделать поездки на каршеринге гораздо спокойнее, особенно в сложных дорожных условиях. Разберёмся на примере, как это работает.

Как работает дополнительная страховка

Главная фишка опции — нулевая ответственность перед сервисом за повреждения автомобиля. После её подключения не нужно платить дополнительные штрафы или компенсации, даже если случилась серьёзная авария.

Оформлять страховой случай тоже стало проще. Нужно только правильно зафиксировать происшествие: связаться с поддержкой, при необходимости вызвать ГИБДД или оформить европротокол. Всё остальное — общение со страховыми, организацию ремонта и его оплату — сервис берёт на себя.

Важно: участвовать в акции можно только при уже подключённом каско.

Когда защита не сработает

при активации «Суперкаско» после начала поездки (чтобы защита работала, её необходимо подключить до начала аренды автомобиля);

при передаче управления машиной другому человеку;

при грубых нарушениях ПДД — например, превышении скорости больше чем на 40 км/ч, выезде на встречную полосу, проезде на красный или обгоне в запрещённом месте.

Кто чаще всего подключает полную защиту

Чаще всего опцию выбирают пользователи от 26 до 35 лет. Среди подключивших защиту — 82% мужчин и 18% женщин. Водители разных категорий, независимо от пола и стажа, всё чаще хотят минимизировать финансовые риски на дорогах.

Тема «Суперкаско» часто всплывает и в обращениях в поддержку. По данным сервиса, вопросы о правилах подключения и об использовании опции входят в топ-10 самых частых. Около 30% обращений связаны именно с условиями её работы.

Опция «Суперкаско» стала частью программы лояльности Ситидрайва для активных пользователей. Водители с 4-м и 5-м уровнями получают скидки на подключение — 25 и 50% соответственно. Кроме того, для них доступно стандартное каско со 100-процентной скидкой.

Как подключить опцию

Подключить «Суперкаско» можно прямо в мобильном приложении. Для этого нужно:

Открыть приложение Ситидрайва. Зайти в раздел «Страховка и защита», где собраны доступные опции безопасности, и присоединиться к акции «Суперкаско». Или выбрать эту опцию сразу в карточке автомобиля перед началом аренды.

Такой формат позволяет активировать защиту буквально за пару секунд — ещё до того, как вы отправитесь в путь. Это отличное подспорье в сложных условиях, когда риск аварии особенно высок.

Главное в двух словах

Расширенные программы защиты отвечают на главный страх пользователей каршеринга — возможные финансовые последствия после аварии. Такие решения снижают уровень стресса и делают поездки спокойнее. А ещё они укрепляют доверие между сервисами и клиентами, помогая воспринимать каршеринг как устойчивую и предсказуемую часть городской транспортной системы.