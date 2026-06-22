От кешбэка до маркетплейса: как банковские сервисы эволюционировали в экосистемы для водителей

Крупнейшие банки давно перестали быть просто местом хранения денег и выдачи кредитов. Сегодня они превращаются в технологических гигантов, которые стремятся быть рядом с клиентом в самых разных жизненных ситуациях — от утреннего кофе до крупных покупок, а в последнее время всё активнее — за рулём.

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Автомобилисты стали одним из главных приоритетов: банки хотят сопровождать их не только финансово, но и в повседневных сценариях, экономя время и упрощая рутину. От кешбэка на заправках и онлайн-оплаты штрафов до полноценных маркетплейсов по продаже машин — финансовые организации создают вокруг водителей настоящие экосистемы. Какие возможности они дают автовладельцам и насколько широким может быть такой подход — в нашем материале.

Современный водитель — это не просто человек за рулём. Это ещё десяток «цифровых ролей»: контролёр штрафов, страховой агент, налоговый инспектор, логист по запчастям и переговорщик с сервисами. Вся эта рутина отнимает не меньше сил, чем сама дорога.

Банки увидели в этом хаосе возможность для роста и начали встраивать автомобильные сервисы прямо в свои мобильные платформы, попутно развивая инструменты для автобизнеса.

Альфа-Банк

Альфа-Банк выстраивает свое автомобильное направление, активно развивая сервисы для автовладельцев. Банк пытается закрыть все их потребности: от ежедневных платежей до кредитования на покупку.

Ключевым событием для банка стал запуск специализированного раздела в мобильном приложении, который стал центром управления автомобильными задачами: здесь можно оплачивать штрафы ГИБДД и некоторые другие начисления, также отслеживать новые постановления, внеся данные машины в профиль.

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Через раздел для автомобилистов также доступна оплата заправок, парковок, покупка страховых полисов (ОСАГО, каско) и даже товаров для автомобиля — с кешбэком от партнёров банка.

Помимо этого, клиенты могут оформить кредит наличными, под залог автомобиля или через рефинансирование уже имеющихся займов, а также пользоваться программой лояльности с повышенным кешбэком на топливо на АЗС-партнёрах.

ВТБ

В отличие от конкурентов, у ВТБ нет отдельного раздела для автомобилистов, где всё завязано на конкретную машину. Банк выбрал другой путь: автомобильные сервисы он распределил по привычным вкладкам — в основном внутри раздела «Платежи».

Здесь можно погасить штрафы ГИБДД — со скидкой, если уложиться в льготные 20 дней, и настроить автоплатёж, чтобы не пропустить срок. Там же — пополнить парковочный счёт, перевести деньги за платную дорогу, найти на карте заправку через сервис «ВТБ Заправки» и сразу провести оплату топлива без комиссии. Налоги и пошлины тоже сосредоточены здесь: реквизиты подтягиваются сами, а найти начисления можно по госномеру, СТС или правам.

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Всё это работает, но разрозненно — единого «автомобильного» пространства под свой автомобиль в приложении ВТБ нет. Отдельным блоком собраны страховки, автокредиты и площадка «ВТБ Авто». Последняя, правда, только начала развиваться, причем с фокусом на авто с пробегом. Предложений в сервисе не очень много, масштаб скромный. Но сам факт, что банк пробует закрыть и потребность покупки машины, говорит о том, что он тоже хочет быть рядом с водителем.

Сбер

Стратегия Сбера в автомобильной сфере начала формироваться задолго до нынешнего бума экосистем. Ещё в 2020 году был запущен многофункциональный сервис «СберАвто», который задумывался как маркетплейс для купли-продажи машин. Уже тогда эксперты отмечали логику этого шага: в цифровом формате клиент должен был получить полный спектр услуг — от поиска автомобиля до юридического сопровождения сделки.

Результатом многолетней эволюции стала собственная масштабная и, пожалуй, самая развитая экосистема для автолюбителей, ядром которой можно назвать раздел «Авто» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Это универсальный помощник, который берёт на себя практически все аспекты автомобильной жизни, превращая рутину в быстрые и понятные операции в пару кликов.

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Раздел «Авто» в автоматическом режиме подгружает все неоплаченные постановления по штрафам, детализируя каждое нарушение – оплатить можно даже эвакуацию. Также в нем доступна интерактивная карта АЗС с возможностью выбора конкретной колонки и типа топлива. Оплата производится прямо из салона автомобиля, при этом до 99% стоимости заправки можно оплачивать бонусами «Спасибо», или получать бонусный кешбэк с каждой оплаты топлива. Страховка тоже на месте: в разделе можно оформить полис ОСАГО или каско. Система предлагает варианты от разных страховых компаний, позволяет сравнить условия и выбрать подходящий.

Отдельного внимания заслуживает подход к техническому обслуживанию. Сбер объединил на одной площадке как официальных дилеров, так и независимые сервисные центры, включая специализированные пункты шиномонтажа. Водитель может выбрать между регламентным обслуживанием — строго по стандартам производителя для машин на гарантии — и базовым ремонтом для автомобилей, у которых срок гарантии прошел. Все выявленные в ходе диагностики неисправности сопровождаются подробным обоснованием, а окончательное решение о необходимых работах остаётся за владельцем.

Помимо рутинных задач, в разделе «Авто» можно приобрести автомобиль — в том числе в кредит, — а также оценить реальную рыночную стоимость машины для продажи или обмена по системе трейд-ин.

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Разделом «Авто» возможности экосистемы, которую выстроил Сбер, не ограничиваются. Недавно банк представил уникальный сервис для безопасной покупки авто с пробегом в кредит. Он помогает избежать рисков и сложностей, типичных при приобретении машины с пробегом у собственника. Сбер уже провёл первую цифровую безопасную сделку между частными лицами, а в ближайшее время новый стандарт покупки машины на вторичном авторынке станет доступен всем клиентам банка.

Благодаря сервисам Сбера можно пользоваться машиной без автокредита или крупной суммы на счету. Речь о других способах быть за рулём: от каршеринга до долгосрочной аренды. «Ситидрайв», входящий в экосистему для автолюбителей Сбера, уже стал привычной частью жизни горожан. Помимо традиционной поминутной аренды для поездок по городу (которые, кстати, можно оплачивать бонусами «Спасибо»), он также предлагает долгосрочную аренду сроком от 1 до 18 месяцев с возможностью ежемесячной оплаты.

Помимо этого, Сбер развивает партнёрские проекты с компаниями-разработчиками сервисов для автоиндустрии — например, с 2ГИС, в приложении которого есть собственный навигатор для автомобилистов и мотоциклистов, и с Navio, создателем платформы PlayAuto, обеспечивающей доступ к навигации, музыке, оплате топлива и другим цифровым сервисам прямо на экране автомобиля. Все сервисы удобно использовать через единую авторизацию с помощью Сбер ID.

Т-Банк

Т-Банк, будучи одним из пионеров онлайн-банкинга, сосредоточен на сервисах для автомобилистов внутри приложения. В одном разделе можно оплатить штрафы, платные дороги, купить страховые полисы ОСАГО и каско и даже пакет помощи на дорогах в случае ДТП. В прошлом году банк также запустил сервис Т-Авто, при помощи которого можно купить машину онлайн без посещения автосалона.

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Впрочем, на фоне ужесточения конкуренции Т-Банк недавно сделал и другой стратегический ход, договорившись о покупке сервиса «Авто.ру» у «Яндекса». Кажется, что смысл этой сделки выходит за рамки простого расширения портфеля активов. Она позволит Т-Банку получить доступ к аудитории пользователей старейшего автомобильного классифайда и тысячам дилерских центров.

Для самой площадки интеграция с банком может открыть возможности для встраивания финансовых сервисов непосредственно в процесс выбора и покупки автомобиля. Вместе с тем в компании подчеркивается, что команда и бренд «Авто.ру» продолжат самостоятельное развитие в рамках новой структуры, а целью объединения заявлено создание полномасштабной автомобильной экосистемы.

Заключение

Каждый из банковских сервисов на российском рынке проповедует свой подход к созданию полноценной экосистемы для автолюбителей. Впрочем, для конечного потребителя конкуренция между этими подходами означает одно: решение повседневных и стратегических задач, связанных с автомобилем, будет становиться всё более простым, быстрым и прозрачным.

Штрафы, налоги, страховки, заправка, ремонт, покупка и продажа машины перестают быть отдельными головными болями и превращаются в понятные опции внутри привычных банковских приложений. Автомобиль постепенно перестаёт быть источником бумажной и финансовой рутины, возвращая себе ту роль, ради которой его покупают, — средства передвижения, приносящего удовольствие.