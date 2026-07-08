Страховщики против байкеров? Что происходит с ОСАГО для мотоциклистов

Каждый год с открытием мотосезона в России повторяется одна и та же история: владельцы мотоциклов сталкиваются с трудностями при оформлении полиса ОСАГО. 2026-й не стал исключением — проблема, которая тянется с начала десятилетия, никуда не делась, хотя наконец появился удобный вариант её решения от Сбера.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

По закону ОСАГО — обязательный вид страхования для всех транспортных средств, участвующих в дорожном движении. И мотоциклы здесь не исключение. Страховая компания не имеет права отказать в заключении договора: ОСАГО является публичным договором, а за необоснованный отказ предусмотрены штрафы — от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч для юридических (ст. 15.34.1 КоАП РФ). Однако на практике картина выглядит совершенно иначе.

Мотоциклисты из года в год жалуются на то, что приобрести полис крайне сложно. Формы электронного ОСАГО на сайтах страховых компаний нередко «не понимают» мотоциклетный формат государственных номеров. При попытке оформить е-ОСАГО пользователей преследуют «технические сбои» — страницы зависают, введённые данные исчезают, система перенаправляет на другие разделы или бесконечно просит корректировать параметры. При личном визите в офис страховщик может сообщить, что «база обновляется», «бланки закончились» или «специалист на обеде». Всё это — не реальные технические проблемы, а способы завуалированного отказа.

© Кирилл Зыков /Агентство «Москва»

Ещё одна типичная практика — навязывание дополнительных услуг. Мотоциклистам нередко предлагают в нагрузку страхование жизни на суммы в десятки тысяч рублей и другие продукты, без приобретения которых полис якобы «невозможно оформить». При стоимости базового полиса ОСАГО на мотоцикл порядка 1 500 рублей навязанные допуслуги могут стоить в разы больше, существенно увеличивая расходы.

Почему страховщики не хотят оформлять ОСАГО на мотоциклы

Корень проблемы — экономика страхования мотоциклов. Базовый тариф ОСАГО для мотоциклов и мопедов (категории A и M) в 2025 году установлен Центробанком в диапазоне от 155 до 4 260 рублей. Это в несколько раз ниже, чем для легковых автомобилей, где коридор начинается от 1 399 рублей и может достигать 8 665. При этом аварийность среди мотоциклистов выше, а последствия ДТП, как правило, тяжелее, а значит, выплаты по вреду здоровью — существенно больше.

К экономическим факторам добавляется дефицит и дороговизна запчастей для мотоциклов в России, особенно для иностранной техники. Ремонт повреждённых мотоциклов обходится страховым компаниям дорого, а комплектующие приходится ждать неделями. Ещё один момент — сезонность: мотоциклисты чаще всего оформляют полис не на год, а на три-пять недель весенне-летнего периода, что ещё больше снижает премию. В итоге страховые компании получают минимальную плату за полис, а рискуют выплатить максимум. Формула проста: маленькая премия, высокий риск, дорогие запчасти — и бизнес-модель перестаёт работать.

При этом в 2025–2026 годах тарифный коридор для мотоциклов был расширен Центробанком на 40%, на 20% в обе стороны — больше, чем для любой другой категории транспорта. Регулятор рассчитывал, что это сделает сегмент более привлекательным для страховщиков, но на практике компании предпочитают по-прежнему уклоняться от обслуживания мотоциклистов, а не повышать стоимость полиса в рамках расширенного коридора.

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Масштаб проблемы и умное решение

По данным «Автостата», в России зарегистрировано более 2 миллионов мотоциклов. Согласно сведениям Национальной страховой информационной системы, в 2025 году действующие полисы ОСАГО были оформлены лишь на 465 тысяч мотоциклов — то есть менее чем на четверть от общего парка. Всероссийский союз страховщиков оценивает долю недострахованных транспортных средств в целом в 10%, но среди мотоциклов этот показатель многократно выше — 80% мотоциклистов ездят без ОСАГО.

Владельцы двухколёсной техники давно приспособились к ситуации. Новички узнают о проблеме на форумах, а «бывалые» обращаются к страховым агентам и брокерам напрямую или просто ездят без полиса, предпочитая платить штраф 800 рублей при каждой встрече с ГИБДД. С 2026 года за повторное нарушение в течение года штраф увеличивается до 3 000–5 000 рублей, но для многих мотоциклистов это всё равно оказывается дешевле «хождения по мукам» оформления.

Уже в этом году может появиться возможность оформления ОСАГО через портал «Госуслуги», поскольку Банк России и правительство при участии председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова подготовили поправки в закон об ОСАГО, которые распространяют этот механизм именно на две наиболее проблемные категории — мотоциклистов и таксистов. Правда, только по максимальной базовой ставке (4 260 рублей) для высокорисковых сегментов, к которым относятся и мотоциклы.

Принцип работы таков: данные о транспортном средстве и страхователе подтягиваются из учётной записи на портале, пользователь может выбрать любую страховую компанию из представленных на площадке, а навязывание дополнительных услуг технически исключается. Ключевое преимущество — невозможность отказа со стороны страховщика: раз полис оформляется через государственный портал, «случайные» зависания и технические сбои больше не работают как инструмент уклонения.

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Однако у нововведения есть существенный минус: стоимость полиса на «Госуслугах» будет рассчитываться по максимальной базовой ставке тарифного коридора с применением стандартных коэффициентов. Страховые компании в свою очередь воспринимают инициативу с осторожностью — механизм не предусматривает распределения рисков между страховщиками, и отдельные компании могут получить непропорционально много клиентов из убыточных сегментов.

Как бы то ни было, нововведение пока не работает. В отличие от возможности оформить страховку в разделе «Авто» приложения СберБанк Онлайн (для этого выберите «Страховки» → «Оформить» → «ОСАГО») или на сайте маркетплейса ОСАГО от Сбера. Привычный автомобилистам сервис теперь доступен и для владельцев мотоциклов, потому что к летнему сезону в приложении Сбера появилась новая функция. Заключить договор обязательного страхования и получить полис ОСАГО можно всего в пару кликов.

Для оформления ОСАГО на мотоцикл в разделе «Авто» необходимо перейти в блок «Страховки» и выбрать пункт «Оформить» → «ОСАГО», указав информацию о мотоцикле и о водителе. Можно сравнить цены от разных страховых компаний и, выбрав подходящий вариант, оформить полис по лучшей цене за несколько минут без необходимости ехать в офис страховщика. Номер полиса автоматически будет внесён в базу Национальной Страховой Информационной системы, а страховка придёт на указанную в анкете электронную почту.

Что в итоге

История с ОСАГО для мотоциклистов — это не просто бытовая неурядица, а симптом системного противоречия. Закон обязывает страховать двухколёсную технику, тарифы устанавливает регулятор, а страховые компании оказываются заложниками экономики, в которой низкая стоимость полиса не покрывает высоких рисков. Мотоциклисты в свою очередь попадают в ловушку: они обязаны иметь полис, но фактически не могут его получить — и вынуждены платить штрафы за невыполнение требования, которое они не нарушали.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Оформление электронного полиса через СберБанк Онлайн — шаг в верном направлении, который решает проблемы доступности и нежелания страховщиков работать с мототехникой. Сервис не гарантирует 100% одобрение от страховых компаний, но за счёт одновременной отправки запроса всем страховщикам шансы получить ОСАГО возрастают кратно. Новый метод покупки ОСАГО позволяет сэкономить время и даёт возможность легко и без нервотрёпки оформить полис, который защитит мотоциклиста на дороге.