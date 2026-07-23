ОСАГО без переплат: проверяем свой КБМ в Сбербанк Онлайн

Каждый водитель согласится: покупка страховки на автомобиль — это ежегодная обязанность, которую хочется выполнить быстро и без лишних переплат. Но как заранее узнать точную цену полиса и быть уверенным, что скидку за безаварийную езду применили? Теперь в приложении Сбербанк Онлайн появилась отличная возможность видеть свой персональный водительский рейтинг (так называемый коэффициент бонус-малус или КБМ) прямо в калькуляторе маркетплейса ОСАГО. Новая функция от Сбера позволяет рассчитать стоимость страхового полиса ещё до начала оформления и выбрать самое выгодное предложение на рынке.

© Barillo Images/Shutterstock

Что такое КБМ

Коэффициент бонус-малус, или сокращённо КБМ, — это один из самых главных показателей, который используют все без исключения страховые компании при расчёте итоговой цены вашего полиса ОСАГО. Говоря простым языком, это показатель аккуратности вашей езды на дороге. Он напрямую отражает количество аварий, в которых вы были признаны виновником.

Работает это так: базовая стоимость страховки умножается на ваш личный КБМ. Если вы часто попадаете в ДТП по своей вине, коэффициент становится больше единицы, и полис дорожает пропорционально этому значению (это так называемый «малус», или наказание рублём). Если же вы ездите аккуратно и не создаёте проблем на дороге, коэффициент опускается ниже единицы, превращаясь в приятную скидку (тот самый «бонус»). В итоге цена полиса заметно уменьшается, экономя ваши деньги.

Как и когда формируется ваша скидка

Важно помнить одну ключевую дату: КБМ абсолютно всех российских водителей пересчитывается строго один раз в год — 1 апреля. Система берёт в расчёт ваши действия за период с 1 апреля прошлого года по 31 марта текущего года.

Например, каждая авария, которую вы спровоцировали в этот промежуток времени, неизбежно повысит ваш коэффициент. Если же за прошедшие двенадцать месяцев по вашей вине не произошло ни одного ДТП, ваш КБМ автоматически снижается. Если у вас уже накоплена максимальная скидка, то коэффициент просто остаётся на минимальном уровне и не меняется.

После того как 1 апреля система обновила ваш показатель, он фиксируется ровно на один год. Это значит, что при покупке страховки в октябре, декабре или феврале будет применяться тот КБМ, который был установлен весной. Все данные хранятся в единой электронной базе, за которую отвечает специализированная организация — Национальная Страховая Информационная система (НСИС). Именно автоматика исключает человеческий фактор и случайные ошибки при перерасчёте.

© deepblue4/Shutterstock

Классы водителей: от новичков до мастеров

Система ОСАГО делит всех водителей на классы, каждому из которых соответствует свой размер КБМ.

Класс 13 (КБМ 0,46): это минимально возможное значение коэффициента, дающее скидку более 50%. Его получают самые дисциплинированные водители, которые за последние 10 лет ни разу не становились виновниками аварий.

это минимально возможное значение коэффициента, дающее скидку более 50%. Его получают самые дисциплинированные водители, которые за последние 10 лет ни разу не становились виновниками аварий. Класс М (КБМ 3,92): максимальное значение. В этот класс попадают самые аварийные автомобилисты. Причём для этого необязательно бить машины каждый месяц: например, новичку достаточно устроить всего две аварии за свой первый год, чтобы стоимость его страховки выросла почти в четыре раза.

максимальное значение. В этот класс попадают самые аварийные автомобилисты. Причём для этого необязательно бить машины каждый месяц: например, новичку достаточно устроить всего две аварии за свой первый год, чтобы стоимость его страховки выросла почти в четыре раза. Класс 3 (КБМ 1,17): этот класс по умолчанию присваивается всем новичкам, только получившим права.

Если первый год за рулём прошел гладко, новичок переходит в 4-й класс, а коэффициент снижается до ровной единицы (1.0). Если же молодой водитель сразу устроит аварию, он падает в 1-й класс с КБМ 2,25. Две аварии за год — и он попадает в класс «М» с самой дорогой страховкой.

Даже самому опытному водителю с классом «13» не стоит расслабляться. Всего одно ДТП отбросит его в 7-й класс (КБМ 0,78), две аварии приравняют к новичку (класс 3). Если он спровоцирует три ДТП, то улетит в 1-й класс (КБМ 2,25), а четыре и более аварии отправят его на самое дно рейтинга с максимальными расценками (класс М).

Подводные камни

Часто одной машиной управляют несколько членов семьи. Если вы оформляете обычный полис с ограниченным списком водителей, страховая компания будет рассчитывать цену по самому аварийному человеку из списка. Значит, если у мужа идеальная скидка, а жена недавно получила права и успела устроить мелкое ДТП, цена полиса будет рассчитана по коэффициенту жены, так как её КБМ выше.

Бывают ситуации, когда проще оформить полис «без ограничений» (мультидрайв). В этом случае любой человек с правами может сесть за руль вашего авто. Но за такое удобство придётся платить: для полисов без ограничений всегда применяется фиксированный КБМ, равный 3,16 — независимо от того, насколько идеально водит сам владелец машины.

© ExpressVectors/Shutterstock

Почему КБМ внезапно обнуляется и как его вернуть

Иногда водители сталкиваются с неприятным сюрпризом: ездил годами без аварий, а при покупке нового полиса скидка куда-то исчезла, и коэффициент вернулся к значению 1,17, как у новичка. Паниковать не стоит, обычно причина кроется в банальной бюрократии.

Чаще всего данные теряются, если автовладелец поменял фамилию или получил новые водительские права (например, по истечении 10 лет), но забыл сообщить об этом своей старой страховой компании. В итоге общая база просто не может связать вашу идеальную историю с новыми документами. Решить проблему можно на сайте НСИС: достаточно подать заявку на проверку и корректировку КБМ. Кстати, если вы продали машину и пару лет вообще не покупали ОСАГО, ваша скидка не сгорит. Она сохранится на том же уровне, что и в последнем вашем полисе.

Точный расчёт и выгода со Сбером

Зная все эти нюансы, становится понятно, почему так важно контролировать свой показатель аварийности. Новая функция Сбера кардинально меняет подход к покупке страховки. Вы больше не берёте «кота в мешке». Доступность вашего личного КБМ непосредственно на маркетплейсе ОСАГО от Сбера делает процесс предварительного расчёта максимально прозрачным.

© СберБанк Онлайн

Многие сайты-агрегаторы показывают предварительную низкую цену, чтобы завлечь клиента, а на последнем шаге оформления, когда данные уходят на проверку, цена внезапно вырастает из-за «вдруг» обновившегося КБМ.

Маркетплейс ОСАГО от Сбера исключает такие манипуляции. Вы сразу видите свой коэффициент, и расчёт среди множества страховых компаний идёт уже с его учётом.

© СберБанк Онлайн

Вам не придётся переходить на сторонние сайты, вводить данные в сомнительные формы проверки или ждать сюрпризов на этапе оплаты. Всё собрано в одном окне. Это экономит время, бережёт нервы и помогает сравнить и выбрать действительно самое выгодное предложение на рынке, отсекая варианты со скрытыми наценками.

Оформляйте полис грамотно и с максимальной выгодой через Маркетплейс ОСАГО от Сбера, контролируйте свою скидку и чувствуйте себя уверенно на дороге!