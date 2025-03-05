Ореол власти: тест-драйв представительской Lada Aura

Есть сильное подозрение, что если бы не уход иностранных автобрендов, Lada Aura никогда бы не стала серийной моделью. Полученный путём удлинения кузова Lada Vesta седан оказался куда интересней своего «исходника». «Рамблер / Авто» изучил особенности новой модели АвтоВАЗа.

© Алексей Батушенко

Можно сказать, что Lada Aura — модель «политическая». То есть появилась благодаря геополитическим изменениям. Когда из России в связи с известными событиями сбежали европейские и азиатские бренды, выяснилось, что выпускать массовый бизнес-седан, пригодный для использования в корпоративных парках и госструктурах, у нас попросту некому. Кроме АвтоВАЗа. В срочном порядке на свет появилась Aura, потомок Vesta… Поэтому неудивительно, что модели похожи и соседи по городскому потоку на Lada Aura внимания не обращают.

© Алексей Батушенко

Экстерьер: кузов как основная фишка Aura

Мало кто из водителей замечает более длинный кузов и здоровенную заднюю дверь «очередной» Vesta. Фактически с этим и связана основная фишка Aura: удлинённый на 25 см за задними стойками кузов. А вот те, кто оказываются за кормой Aura, иной раз обращают внимание на шильдик с названием модели и норовят объехать и пристроиться сбоку, чтобы повнимательней рассмотреть новый для наших дорог автомобиль.

© Алексей Батушенко

Серьёзного опыта изготовления массовых бизнес-седанов у отечественного автопрома со времён советской ГАЗ «Волга» не было. Правительственный Аurus — это про другое, сами понимаете.

А уже практически всеми забытые потуги клепать из приснопамятного «Москвича 2141» удлинённые модификации под именами русских князей даже во времена Лужкова (а это кто такой, да?) кроме смеха у нормальных людей ничего не вызывали. Так что Lada Aura стала, можно сказать, первопроходцем на этом пути. И, прямо скажем, «блин» этот оказался совсем не комом.

Фактически у неё новый кузов, никаких удлиняющих «врезок» в крышу и пол машины. Под ногами задних седоков тут можно обнаружить невысокий «тоннель» вдоль оси машины. На полноприводных моделях под ним обычно прячется вал, соединяющий раздаточную коробку и задние колёса. У Aura привода на заднюю ось нет. «Тоннель» тут отвечает за прочность и жёсткость увеличившегося кузова.

© Алексей Батушенко

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Задние двери Aura пришлось удлинить вместе с кузовом. Они существенно больше «вестовских» и потому явно держатся на усиленных петлях.

Закрываются – открываются чётко и по-взрослому «увесисто». А проём тут такой, что сесть на заднее сиденье легко сможет кто угодно — хоть японский сумоист. Ну и ногам тут места — хоть отбавляй. Любой VW Passat позавидует.

© Алексей Батушенко

По ширине салона Aura, конечно, не может конкурировать с подобными машинами. Всё-таки это седан класса «С», а не «D». Да, трое крупных мужиков на её заднем диване будут чувствовать себя не в своей тарелке. А вот двое — в самый раз. На такую рассадку намекает количество подголовников и наличие откидного подлокотника по центру спинки.

Отмечу также, что задние пассажиры тут сидят не с «коленками в потолок», а вполне удобно. За это спасибо оптимальному расположению «сидушки» — как по высоте, так и по углу наклона. Заметим, что опциями задние седоки Lada Aura не сильно избалованы. В их распоряжении подогрев сидений, USB-порт для зарядки гаджетов и «прикуриватель».

Интерьер: материалы «бизнесового» уровня

Зато материалы отделки в машине что сзади, что в передней части — качественные и правильные без каких-либо скидок и оговорок. Кожа и пластик вполне «бизнесового» уровня.

© Алексей Батушенко

Единственная оговорка касается «белого» варианта салона. Кожа сидений у него, как и положено любой светлой вещи, достаточно быстро пачкается. «Чёрный салон» более практичен, однозначно.

Надо сказать, что и водитель Aura отнюдь не обижен вниманием создателей машины. Он сидит в комфортном и эргономичном (опять же — без преувеличений и скидок!) кресле. Пухленькое, отделанное двухцветной кожей рулевое колесо регулируется по высоте и вылету. На центральной консоли — большой «планшетник» мультимедийной системы с «Яндекс Авто». Блок управления климатом тут правильный, человеческий — с физическими «крутилками» и кнопками.

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Приборка —10-дюймовая, цветная, с возможностью вывода нужной информации либо карты встроенного навигатора между «циферблатами» тахометра и спидометра. Запуск мотора — кнопкой. Есть камера заднего вида и передний парктроник.

Лично я был вынужден отключить его. Уж слишком настырно и непрерывно он паниковал во всех заторах и на всех светофорах, трубя, что в паре метров от переднего бампера Aura обнаружена другая машина. Видимо, что-то не так с настройкой конкретного экземпляра этой системы предупреждения.

© Алексей Батушенко

На ходу: без сюрпризов

Что касается ходовых качеств Lada Aura, то для человека, когда-либо сидевшего за рулём Vesta, они сюрпризом не окажутся. Под капотом старый знакомый — 122-сильный 1,8-литровый двигатель. В трансмиссии — вариатор китайского происхождения.

С ними машина пулей не разгоняется, но для городских условий и большинства ситуаций на городских трассах динамики Aura вполне хватает.

Замечу, что АвтоВАЗ «грозится» в перспективе поставить на поток мощный 136-сильный мотор объёмом 1,8 литра. Вот он, кстати, прямо-таки просится под капот Lada Aura!

Удлинение кузова практически не изменило повадки «бывшей Vesta» на дороге. Никаких нюансов с маневрированием, перестроениями и прочим, связанным с габаритами машины, не возникает. Но зато плавностью хода и, как показалось, устойчивостью как на прямой, так и в поворотах Aura всё-таки Vesta превосходит. Не принципиально, но ощутимо.

© Алексей Батушенко

Выводы: не хватает тишины на ходу

Единственный совет, который я бы дал создателям ВАЗовского «стрейча», исходя из собственного восприятия седана, касается шумо- и виброизоляции. Всё-таки звание бизнес-седана подразумевает, что в салоне машины достаточно тихо.

Лично я добавил бы Aura шумоизоляции колёсных арок. Это не требует серьёзных конструктивных переделок и минимально влияет на розничную цену машины. Зато тишина на ходу — чёткая заявка на соответствие требованиям бизнес-класса.

Что касается цены, то на текущий момент можно приобрести Lada Aura в двух комплектациях: Premier — от 2,6 миллиона рублей и Status — от 2,8 миллиона. Причём в последней машине мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro, цифровая «приборка», сервисы «Яндекс Авто», восемь динамиков, 17-дюймовые легкосплавные диски и обивка сидений натуральной кожей.

© Алексей Батушенко

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Технические характеристики Lada Aura

Габариты: 4690 х 1764 х 1505 мм

Колёсная база: 2885 мм

Снаряженная масса: 1400 кг

Объём багажника: 480 л

Дорожный просвет: 171 мм

Привод: передний

Объём двигателя: 1774 см3

Максимальная мощность: 122 л. с.

Трансмиссия: вариатор

Максимальная скорость 175 км/ч

Разгон с места до 100 км/ч: за 12,5 сек.

Расход топлива (заявленный): 10,2 л/100 км в городе; 6,4 л/100 км на трассе; 7,8 л/100 км в смешанном цикле

Плюсы

Просторный салон. Богатая комплектация. Хорошая эргономика. Хорошая управляемость.

Минусы