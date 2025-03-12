Полный? Вперёд! Первый тест-драйв полноприводного кроссовера Jetour Dashing

До последнего времени на российском рынке Jetour Dashing продавался исключительно в моноприводном исполнении. Однако теперь этот городской «кросс» можно приобрести и в полноприводной комплектации.

© Алексей Батушенко

Со стороны Jetour Dashing 4х4 отличить от переднеприводного собрата достаточно сложно. Глаз постороннего наблюдателя может зацепиться разве что за аббревиатуру AWD, пристроившуюся под шильдиком Dashing в правом нижнем углу пятой двери.

Кроме того, топовой полноприводной комплектации Sport положены тормозные суппорты ядовито-зелёного цвета и малюсенькие противотуманочки по нижним углам переднего бампера кроссовера. А ещё — красные декоративные полоски на порогах.

В остальном — это всё тот же старый знакомый Dashing с его узкой молниеподобной оптикой, букетом лесенок радиаторной решётки, агрессивно-спортивным дополнительным стоп-сигналом в кромке крыши и диффузорами заднего бампера в стиле Lamborghini Urus. Ну и, разумеется, с модными утапливающимися заподлицо с поверхностью дверей ручками.

© Алексей Батушенко

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На внутреннем «фронте» почти без перемен

Салон полноприводного Dashing визуально отличатся от «недоприводного» лишь одной дополнительной деталью интерьера — «шайбой» выбора режимов работы трансмиссии, расположенной между передних кресел. Она заняла место второго подстаканника, имеющегося у Jetour Dashing 4х2.

© Алексей Батушенко

В остальном всё по-старому, включая ровный пол в районе задних сидений. Привычно смотрится и тачскрин мультимедийной системы с диагональю 15,6 дюйма. Он доминирует над всем интерьером. Цветной восмидюймовый экран приборной доски на его фоне кажется карликом, однако информация с него прекрасно считывается водительским глазом.

Физические кнопки на передней консоли Dashing — вымирающий вид. Ими управляются лишь пуск двигателя, «аварийка» и стояночный тормоз.

© Алексей Батушенко

Всё остальное, включая управление климат-контролем, подогревами и прочим, упрятано в закоулки мультимедийной системы. Добраться до нужных пунктов её меню «на интуиции» получается далеко не всегда.

Видимо, понимая это, производитель предусмотрел для владельца машины возможность переместить нужные именно ему опции на специальное «меню быстрого доступа» и не ныть по поводу тотального отсутствия «нормальных» физических кнопок.

© Алексей Батушенко

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Автомобиль или гаджет?

В ходе тест-драйва выяснилось, что гаджет-машина и гаджет-телефон её владельца могут и не подружиться. Jetour Dashing оснащён голосовым помощником, которого можно попросить о чём угодно: включить музыку, отрегулировать температуру климатической установки или настроить вообще практически всё в машине.

Но во время тест-драйва мы подключили к «мультимедийке» машины iPhone. И в какой-то момент после стандартного обращения-активации голосового помощника Jetour фразой «Привет, Джетур!» в ответ из динамиков прозвучало, что, мол, вы, «кожаные мешки», перепутали всё: с вами общается не Jetour, а Siri! Соответственно, никакого вам управления опциями голосом и прочих радостей бортовой цифровизации!

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Эргономический эпатаж

Одна из «фишек» любого Dashing — управление коробкой передач с помощью правого подрулевого переключателя. Левый переключатель из-за этого перегружен функциями. Китайскую логику можно понять — аналогичное эргономическое решение использовал Mercedes-Benz. А значит, — это круто, значит, нам также надо. Но реализация такой «премиальности» хромает.

© Алексей Батушенко

В частности, система адаптивного круиз-контроля у Dashing тоже включается всё тем же правым подрулевым рычагом. Когда машина идёт с нужной скоростью, мы два раза дёргаем его вниз — как будто два раза подряд переводим машину в «драйв» прямо на ходу. После этого система должна приступить к поддержанию текущей скорости и отслеживанию расстояния до впереди идущего авто.

На практике, электроника машины порой просто игнорирует эти два толчка вниз. Ты дёргаешь рычаг, дёргаешь, а круиз-контроль не включается. Или включается, но позже, чем требуется. Кроме того, чтобы изменить заданную скорость, нужно сначала нажать на педаль тормоза — чтобы «круиз-контроль» отключился — а потом заново включить его уже при новом значении на спидометре. Неудобно, согласитесь...

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Полноприводные подробности

Разумеется, главная особенность Jetour Dashing 4х4 — его силовые агрегаты. Кроссовер оснащён 1,6-литровым 186-сильным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатым классическим гидротрансформаторным «автоматом». Напомним, что переднеприводным комплектациям модели положены 1,6-литровый 190-сильный и полуторалитровый 147-сильный движки в паре с «механикой», либо «роботом».

© Алексей Батушенко

Крутящий момент на задние колёса версии 4х4 передаётся с помощью многодисковой электронно-управляемой муфты. И «автомат», и муфта производятся дочерней компанией Chery — фирмой под названием FAPS. Внешний вид муфты, судя по картинкам из фирменной презентации полноприводного Dashing, сильно напоминает аналогичное устройство от ZF, ранее встречавшееся на полноприводных моделях Chery.

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Как работает 4х4 Dashing

Алгоритмы работы полного привода Dashing подразумевают, что на задние колёса может быть переброшено не более 50% крутящего момента. Причём водитель вообще не может никак влиять на его распределение по осям. Всё решает электроника, непрерывно отслеживая информацию с датчиков и заданный водителем режим движения.

© Алексей Батушенко

Человек может лишь выбрать (с помощью вышеупомянутой «шайбы») один из предустановленных режимов: «эко», «нормал», «спорт», «грязь», «снег».

Как по мне, в экологичном режиме может перемешаться разве что полный флегматик. «Нормал» — он и есть «нормал». В принципе, он подойдёт и для спокойной, и для динамичной езды. Переход в «спорт» в этом смысле особых преимуществ не даёт. А разницу между всякими «снегами-грязями» большинство будущих владельцев, скорее всего, толком и не заметят.

© Алексей Батушенко

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«Горе» от ума

В электронные «мозги» силовых агрегатов Jetour Dashing заложена способность подстраиваться и запоминать стиль вождения хозяина. В этом удалось убедиться на личном опыте. Одна из машин, участвовавших в тест-драйве, в процессе обгонов на трассе жёстко переходила на пониженную передачу и строго на ней, с раскрученным свыше 5000 об/мин мотором, так и приходилось завершать маневр.

© Алексей Батушенко

Это было достаточно нервно, поскольку максимум крутящего момента у этого двигателя приходится на 4000 об/мин. А на 5000 об/мин он выдаёт заметно меньше тяги. Её ощутимый недостаток добавляет изрядно адреналина — особенно когда ты стремительно сближаешься со встречным авто, да под аккомпанемент истошно ревущего движка.

В общем, всё плохо? Отнюдь! Оказалось, что именно эта машина недавно участвовала в испытаниях на скоростном треке. Где её мотор постоянно «крутили» до максимальных оборотов. Вот она и адаптировалась…

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Стоило мне после этой «спортсменки» пересесть за руль другого, точно такого же Dashing и, о чудо: кроссовер преобразился. Бодренько и без лишнего шума раскручивал свой мотор примерно до 4000 об/мин и плавно переключался на следующую передачу. Машинка быстро и уверенно разгонялась без рёва двигателя и кубометров адреналина в крови водителя.

Эта история — лишнее подтверждение истины: динамика машины одним лишь временем разгона до 100 км/ч (у Dashing оно заявлено на уровне 10,9 секунд) не характеризуется. Важно ещё и то, как именно она эти секунды «исполняет». В случае Jetour Dashing можно чётко констатировать: как ты свой кроссовер «воспитаешь», так он и поедет.

В заключение стоит рассказать о ценах Jetour Dashing. Его полноприводные версии — самые дорогие в линейке. Рекомендованная цена наиболее доступного варианта Dashing 4х4 Luxury – составляет 3,65 миллиона рублей. А вообще самый дорогой Dashing 4х4 – комплектация Sport – стоит 3,8 миллиона рублей.

© Алексей Батушенко

Технические характеристики Jetour Dashing 4х4:

Габариты: 4590х1900х1685 мм

Колёсная база: 2720 мм

Снаряжённая масса: 2035 кг

Объём багажника: 486 литров

Дорожный просвет: 150 мм

Привод: полный

Объём двигателя: 1,6 литра

Максимальная мощность: 186 л.с.

Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая

Максимальная скорость: 180 км/ч

Разгон с места до 100 км/ч: за 10,9 сек

Расход топлива (заявленный): 11,6 л/100 км в городе; 7,0 л/100 км на трассе; 8,7 л/100 км в смешанном цикле

Плюсы

Стильный дизайн. Хорошая динамика. Богатое оснащение. Качественные материалы отделки интерьера.

Минусы