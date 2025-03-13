Прощание с Годзиллой: легендарный Nissan GT-R снимают с производства

По человеческим меркам 18 лет — самое начало жизни, по автомобильным — глубочайшая старость. И, достигнув «совершеннолетия», великий и ужасный Nissan GT-R уходит с рынка. Спорткар, который изменил взгляд на то, каким может быть быстрый и относительно недорогой автомобиль. Спорткар, который заставил уважать себя. Спорткар, который навсегда вписал себя в историю мирового автопрома. Всё это — Nissan GT-R поколения R35, славной истории которого и посвящён материал.

© Nissan

Долгое время — на протяжении пяти поколений — имя GT-R носил флагманский вариант модели Nissan Skyline, но шестая генерация спорткара выросла в отдельный автомобиль. И неспроста. На новый Nissan GT-R японский автопроизводитель возлагал большие надежды, поскольку этому купе отводилась едва ли не главная роль в программе Nissan Revival Plan по улучшению финансовых показателей компании.

© Nissan

Цель японцы поставили перед собой весьма амбициозную — создать спортивный автомобиль, превосходящий все существующие на тот момент спорткары. И если на стадии разработки конкуренты смеялись, то после выхода серийной машины соперникам стало уже не до смеха.

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Рождение легенды

В 2000 году, по просьбе скандально известного ныне генерального директора Карлоса Гона, Nissan приступила к возрождению своей культовой спортивной модели GT-R. Топ-менеджер считал, что дебют такой машины привлечёт общественный интерес к марке и подхлестнёт энтузиазм фанатов бренда Nissan, что в конечном итоге стимулирует продажи. Гон требовал, чтобы GT-R был способен конкурировать со спортивными автомобилями Porsche, Lamborghini и Ferrari, и при этом быть сравнительно доступным для покупки.

Карлос желал сохранить отличительную черту всех GT-R — четыре круглых фонаря, которые он считал фирменным элементом дизайна всех поколений моделей GT-R, — но в итоге с предшественниками оказалось ещё больше общих черт. Например, полный привод и 6-цилиндровый турбомотор.

Разработка новинки началась в 2000 году, когда дизайнеры Nissan из Японии, США и Европы создали множество эскизов.

50 лучших проектов попали на стол тогдашнего директора по дизайну Nissan Широ Накамуры, который считал, что экстерьер модели должен не только воплощать эстетику современного спортивного автомобиля, но и включать в себя элементы японской культуры и отдавать дань уважения наследию своего предшественника.

© Nissan

В 2001 году на Токийском автосалоне дебютировал концепт-кар, который показал направление работы над серийной машиной. На создание дизайна кузова и салона главный дизайнер проекта Хироши Хасегава потратил четыре года.

В 2003 году главный инженер Skyline GT-R R34 Казутоши Мизуно по прозвищу Mr. GT-R построил первый ездовой прототип на платформе Premium Midship (PM) — производной от платформы FM, используемой в моделях Skyline и Nissan Z.

Полноценная работа над техникой модели началась в 2004 году — прототип спорткара испытывали инженеры Lotus Engineering, машину обкатывали на «Нордшляйфе».

Немало японских специалистов работали над тем, чтобы добиться сверхамбициозной цели и получить автомобиль, в котором можно было был комфортно разговаривать с пассажиром на скорости 300 км/ч, который бы имел соотношение мощности к весу менее 4 кг на лошадиную силу. И который мог бы проехать круг по «Нордшляйфе» быстрее 8 минут.

Также инженеры хотели иметь минимальный коэффициент аэродинамического сопротивления в сочетании с прижимной силой как на передней, так и на задней оси. Такого без использования активной аэродинамики (от неё отказались, чтобы не удорожать готовый спорткар) на тот момент не делал никто в мире.

Команда дизайнеров и инженеров под началом автора гоночных прототипов Nissan Ёситаку Сузуки в итоге добилась своего. Специалистам компании потребовалось более шести лет, чтобы завершить разработку автомобиля — машина была готова в 2006 году, а дополнительный год был посвящён испытаниям, прежде чем они достигли завершающей стадии и дебюта серийного Nissan GT-R на Токийском автосалоне 2007 года.

Машину представили как «суперкар для всех, для езды где угодно и когда угодно», новинка сразу бросила вызов своим соперникам — по влажной трассе «Нордшляйфе» спорткар промчался за 7:38.54, побив эталонное на тот момент время Porsche 911 Turbo в 7:40.

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Фестиваль технических инноваций

Для новинки главный инженер по силовым агрегатам Nissan Наоки Накада разработал совершенно новый 3,8-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом VR38DETT, который стал развитием двигателя VQ. Каждый мотор собирался вручную пятью обученными механиками, называемыми Takumi Craftsmen, в пыленепроницаемом помещении с контролируемой температурой на заводе Nissan в Иокогаме.

© Fang Xinwu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Имена механиков указаны на каждом собранном двигателе — на полную сборку каждого мотора у бригады уходило около 8,3 часов и 300 компонентов, так что ежедневно каждая смена собирала не более 13 двигателей. Аналогичный подход компания проповедовала и в сборке коробки передач.

GT-R стал первым в истории полноприводным автомобилем с трансмиссией, установленной на задней оси. Трансмиссия состоит из коробки передач, сцеплений, центрального и заднего дифференциала.

Расположенная на задней оси, она помогает сбалансировать вес двигателя спереди и улучшает распределение веса до 54:46 по осям. Инженеры выбрали эксклюзивно разработанную совместно с BorgWarner для нового купе 6-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением типа GR6Z30A. Каждый агрегат также собирался вручную мастерами Takumi в специализированном помещении, похожем на помещение для сборки двигателей, на заводе Nissan в Айти Кикай в Нагое.

© Nissan

Переключение передач в трансмиссии занимало всего 0,15–0,2 секунды, что делало её одной из самых быстрых трансмиссий, установленных на серийном автомобиле, на момент появления модели. Nissan заявили, что выбрал для своего GT-R трансмиссию DCT вместо традиционной механической коробки передач из-за её значительного преимущества в скорости переключения и лучшей топливной экономичности, что позволяло уложиться в жёсткие нормы и стандарты по выбросам вредных веществ в выхлопных газах.

Система полного привода ATTESA ET-S Pro стала новой версией механизма, известного по предыдущим Skyline GT-R. В отличие от предшественников, которые в значительной степени полагались на механическую обратную связь, обновлённая система использует гидравлические муфты и электронные датчики.

В нормальных условиях она обеспечивает 100% передачу мощности на задние колёса через основной карданный вал из углеродного композита, но при резком ускорении и поворотах дополнительный карданный вал передаёт крутящий момент от раздаточной коробки к переднему дифференциалу, что приводит к распределению мощности 50:50 по осям ради лучшей стабильности машины. Из-за нововведений инженерам пришлось отказаться от полноуправляемого шасси HICAS, которое не было совместимо с новым полным приводом.

© Nissan

Нового «Годзиллу» (прозвище, первоначально данное австралийским автомобильным изданием Wheels в 1989 году для модели поколения R32) оснастили активной подвеской DampTronic, которая содержит электронные адаптивные амортизаторы, разработанные Bilstein и произведенные Yorozu Corporation.

Бортовые компьютеры регулируют компоненты подвески каждую сотую долю секунды, равномерно распределяя массу на все четыре колеса и максимизируя контакт шин с дорогой для лучшего сцепления при резком ускорении, торможении и поворотах. GT-R R35 стал первым серийным автомобилем с такой подвеской.

Для шасси спорткара использовали гибридную конструкцию с деталями из стали, углеродного волокна и литого алюминия. Это позволило обеспечить баланс между массой и необходимой жёсткостью кузова. Специально для GT-R шинники из Dunlop разработали особые покрышки под 20-дюймовые колёса Rays, а Brembo подготовила специальную тормозную систему. В салоне бросалась в глаза бортовая мультимедиа, которую разработала студия Polyphony Digital — создатель культовой серии гоночных симуляторов Gran Turismo.

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Каким он был

За 18 лет на конвейере Nissan GT-R R35 ни разу не сменил поколение, но претерпел ряд обновлений — в 2010-м, 2016-м и 2023-м — каждое из которых приносило минимальные изменения во внешности и интерьере, но обеспечивало ряд технических новаций. В итоге мощность мотора с 480 л.с. в исходном варианте к концу производства спорткара выросла до 570 л.с., а отдельные спецверсии — например, Nismo и Track Edition, имели и по 600 л.с.

В гамме спорткара было несколько версий — Black Edition, Track Edition, Nismo и T-spec — отличавшихся оснащением и декором. Кроме того, за почти два десятка лет было создано несколько лимитированных модификаций — SpecV, Egoist, Gentleman Edition, Midnight Opal Special Edition, 45th Anniversary Gold Edition, Naomi Osaka Edition, 50th Anniversary Edition, Nismo Special Edition, Skyline Edition и Takumi Edition — для разных рынков.

Особняком среди всех стоит Nissan GT-R50 by ItalDesign. Фактически это отдельный автомобиль со своим дизайном кузова и 720-сильным мотором, созданный на агрегатах GT-R Nismo. Проект реализовало итальянское ателье Italdesign в рамках празднования в 2018 году 50-летия GT-R.

Всего было сделано 50 экземпляров машины, которая стала самым дорогим дорожным Nissan GT-R (цена составляла 900 000 евро!) в истории этого славного спорткара.

© Nissan

Спортсмен-рекордсмен

Многие автомобильные издания, тестируя новинку, писали, что «GT-R бросает вызов законам физики», описывая производительность спорткара. Действительно, сочетание технических решений делало машину очень быстрой как на кольцевой трассе, так и на дрэг-стрипе.

Модель была одной из первых на рынке с системой лонч-контроля, которая обеспечивала выдающуюся разгонную динамику, а постоянные доработки позволяли с каждым модельным годом соответствовать новым поколениям моделей-конкурентов.

Кроме того, для Nissan традиционно много тюнинговых деталей от независимых компаний, так что неудивительно, что доработанные GT-R стали завсегдатаями кольцевых гонок и заездов по прямой, включая Россию — это один из самых доступных для покупки и доработки спорткаров, что обеспечило ему популярность.

© Nissan

Но особую роль в истории модели занимает время круга на «Нордшляйфе».

Показав время круга 7:38.54 минут на влажном покрытии ещё до своего официального дебюта, Nissan вернулся на трассу с серийным GT-R в апреле 2008 года со временем круга 7:32 минуты.

Porsche обвинила Nissan в завышении характеристик автомобиля в сентябре, заявив, что они провели тест товарного GT-R и зафиксировали более медленное время 7:54 минуты, по-видимому, подразумевая, что автомобиль был не таким быстрым на трассе, как было заявлено.

В октябре того же года Nissan добавил, что автомобиль был в стандартных спецификациях, оснащён стандартными заводскими шинами, и намекнул, что водитель Porsche не был таким талантливым, как их. В следующем году обновлённый GT-R 2010 модельного года улучшил время прохождения круга до 7:26.70 минут.

В сентябре 2010 года Nissan вернулся на Нордшляйфе и установил время круга 7:24.22 минуты в своей первой попытке в сырых условиях.

В октябре 2012 года Nissan GT-R снова снизил своё время круга на «Нордшляйфе» до 7:19.1 минуты, благодаря улучшениям для модели 2013 года.

Nissan заявил, что потерял полсекунды из-за трафика, что сделало возможным потенциальное время круга 7:18.6 минуты, что было бы равно лимитированному суперкару 911 GT2 RS.

© Nissan

В конце сентября 2013 года были завершены испытания GT-R Nismo, и команда разработчиков поставила себе цель проехать круг быстрее 7:10 минут. Во второй попытке гонщик Nismo Михаэль Крумм показал время круга 7:08.679 минут и достиг максимальной скорости 310 км/ч на подъёме Dottinger Hohe. Инженеры Nismo подтвердили, что автомобиль имел несколько модификаций, позже продаваемых как пакет опций N-Attack.

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Новый GT-R в целом получил положительные отзывы от автомобильных изданий и энтузиастов, особенно за его ускорение и управляемость. Автомобиль подвергался критике за выбор материалов интерьера и отсутствие механической коробки передач, что не помешало купе Nissan выиграть массу различных премий в автомобильной индустрии.

Интересно, что в 2013 году в рамках совместного проекта Nissan Russia и LAV Productions GT-R 2012 модельного года установил неофициальный национальный рекорд скорости на льду для серийных автомобилей на озере Байкал. Рекорд был установлен российским гонщиком Романом Русиновым, который на льду разогнался до 294,8 км/ч.

По данным Nissan, рекордный автомобиль был в стандартной комплектации с заводскими шинами Bridgestone. В дополнение к этим наградам GT-R также установил мировые рекорды Книги Гиннесса как самый динамичный четырехместный серийный автомобиль, обладатель рекорда скорости на льду для серийного автомобиля, а также рекорд самой быстрой скорости постановки в дрифт.

GT-R продолжил исключительную родословную своего предшественника в автоспорте, соревнуясь в различных гоночных дисциплинах и достигая в них успеха. Спорткар успешно выступал в сериях FIA GT1 World Championship, GT World Challenge и в серии Super GT, а также в гонках на выносливость уровня Bathurst 12 Hours, Nurburgring 24 Hours, Spa 24 Hours и других.

Прощание с легендой

История «Годзиллы» могла бы продолжаться и дальше, но... В 2021 году модель покинула рынки Австралии и Новой Зеландии из-за новых требований по безопасности при боковом ударе. Поставки в Европу и Великобританию были завершены в марте 2022 года из-за несоответствия новым нормам по шуму.

В июне 2024 года Nissan объявил, что завершает продажу GT-R в Северной Америке, а на домашнем рынке спорткар продержался до начала 2025 года — приём заказов в Японии уже закрыт и компания теперь собирает машины для тех, кто успел их забронировать.

Спустя 18 лет и более чем 40 тысяч автомобилей история Nissan GT-R R35 официально завершена.

© Nissan

Выпустив ряд спецверсий по случаю окончания производства спорткара, компания ограничилась туманным заявлением относительного будущего легендарной модели. Вроде бы и хотят сделать новое поколение «Годзиллы», но финансовое состояние автопроизводителя пока далеко от того, чтобы думать о новом спорткаре.

И даже если GT-R продолжит жить, он уже будет не тот, что прежде: в лучшем случае следующая генерация купе станет гибридной, а в худшем — превратится в электромобиль. А это явно не то, чего ждут фанаты модели.