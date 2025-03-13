5 самых популярных автомобилей в истории человечества

Ежегодно появляются новые модели машин, а знакомые имена столь же часто становятся частью истории. Но есть немало самых настоящих долгожителей автомобильного рынка, которые многие годы остаются в продаже. Сегодня вспоминаем пятёрку самых популярных машин в истории человечества.

© Toyota

Toyota Corolla — более 51 миллиона машин с 1966 года

История Toyota Corolla началась в 1966 году и очень быстро японская новинка стала бестселлером. Уже в 1974 году эта модель стала самым продаваемым автомобилем в мире. И если Corolla уступала это звание, то лишь ненадолго и крайне редко. В последний раз это случилось в 2023 году, когда по итогам продаж мировой рейтинг возглавил кроссовер Tesla Model Y. Американский электромобиль прервал 26-летнюю (!) беспрерывную серию доминирования Toyota Corolla в продажах новых автомобилей.

© Toyota

В 1997 году Corolla стала самой продаваемой моделью в мире, обогнав Volkswagen Beetle, а в 2005 году машина стала обладателем рекорда Гиннесса как первый в истории автомобиль, разошедшийся тиражом более 30 миллионов экземпляров.

В 2021 году Toyota достигла рубежа в 50 миллионов проданных автомобилей Corolla 12 поколений. Хэтчбек, седан, универсал, купе — японский бестселлер в разных кузовах и с разными силовыми агрегатами к 2025 году перевалил за отметку 51 миллион проданных на Земле машин.

© Toyota

Ford F-Series — более 43 миллионов машин с 1948 года

Автомобильный рынок Северной Америки и США в частности — совершенно отдельный мир. Лучшим подтверждением тому становится рейтинг продаж, в котором год от года первую строчку стабильно занимает пикап Ford F-Series.

Это не конкретная модель, а целое семейство машин, которое выпускается с 1948 года. F-Series появился на рынке в качестве замены предыдущей линейки пикапов на базе легковых моделей, а сейчас F-Series позиционируется как линейка полноразмерных пикапов, расположенных выше среднеразмерного Ranger, но ниже более крупного Super Duty в линейке Ford.

Наряду с F-150 (представленным в 1975 году), F-Series также включает серию Super Duty (представленную в 1999 году), в которую входят сверхмощные пикапы от F-250 до F-450, шасси с кабиной F-450/F-550 и коммерческие грузовики F-600/F-650/F-750. Бестселлер — именно F-150, который сейчас присутствует на рынке уже в 14-м поколении. С 1977 года Ford F-Series остаётся самым продаваемым пикапом в Соединенных Штатах и самым продаваемым новым автомобилем в целом с 1981 года. К 2025 году общий тираж модели перевалил за 43 миллиона экземпляров.

© Ford

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Volkswagen Golf — более 36 миллионов машин с 1974 года

Volkswagen Golf — возможно, самый известный в мире автомобиль. Хотя бы потому, что в честь этой модели был назван целый класс легковых машин.

© Volkswagen

История Volkswagen Golf началась в 1974 году, а на сегодняшний день свет увидел уже восемь поколений модели, которая продавалась в версиях трёх- и пятидверного хэтчбека, универсала и кабриолета, а седаны Jetta/Vento/Bora также были построены на базе Golf. В гамме автомобиля были бензиновые, дизельные, гибридные и полностью электрические модификации.

Исторически Golf является самой продаваемой моделью Volkswagen и входит в тройку самых продаваемых моделей в мире. По состоянию на 2025 год своих владельцев нашли более 36 миллионов экземпляров автомобиля, который стал целым событием для мирового рынка. А «заряженные» модификации Golf GTI и Golf R — это иконы рынка «хот-хэтчей», которые до сих пор высоко ценятся поклонниками «горячих» хэтчбеков.

© Volkswagen

Увы, жизнь модели скоро может прерваться: в компании обсуждают в лучшем случае превращение Golf в чистый электромобиль, а в худшем — полное снятие Golf с производства и замену его электромобилями семейства ID.

Honda Civic — более 28 миллионов машин с 1972 года

Honda, зарекомендовав себя как ведущий производитель мотоциклов в 1950-х годах, начала производство автомобилей в 1963 году. В 1972 году началась история Honda Civic, которая получила ставшую стандартом для легковых машин марки компоновку с поперечно установленным спереди двигателем и приводом на передние колёса.

© Honda

Модель помогла компании удержаться на плаву в начале 1970-х, когда японский авторынок пребывал в кризисе, а затем Civic блестяще проявил себя на экспортных рынках, обеспечив себе славное будущее.

Сейчас Honda Civic выпускается уже в 12-м поколении, среди которых были седаны, трёх- и пятидверные хэтчбеки, а также купе. Особое место в истории модели занимает «заряженная» модификация Type R, которая долгое время была быстрейшим переднеприводным автомобилем на «Нордшляйфе».

Отлично проявила себя Honda Civic, которая неоднократно удостаивалась различных премий и наград, и в автоспорте, и в мире тюнинга, став одной из самых популярных машин у гонщиков и поклонников культуры доработки автомобилей. По состоянию на 2025 год, свет увидело более 28 миллионов штук Honda Civic.

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Volkswagen Beetle — 21,5 миллион машин с 1938 по 2003 годы

Volkswagen Beetle — уникальное явление в мировом автопроме, потому что в пятёрке самых продаваемых автомобилей в истории по сей день остаётся машина, которая не выпускается уже больше двух десятилетий! И пусть появление «Жука» связано с не самыми приятными страницами мировой истории, но вины автомобиля в этом нет.

Производство началось в 1938 году под именем Volkswagen Type 1, а привычное наименование Beetle появилось только в 1968 году. За всё время своего существования дизайн Volkswagen Beetle оставался неизменным, однако марка внесла в конструкцию машины более 78 000 обновлений за 65 лет выпуска.

© Volkswagen

В итоге после окончания сборки модели, которая за это время выпускалась под именами 1200/1300/1302/1303/1500/1600, Kafer, Carocha, Coccinelle, Fusca, Vocho, Buba, Garbus и Bug, в 2003 году она стала обладателем рекорда по продолжительности пребывания на конвейере, а с общим тиражом в более чем 21,5 миллиона экземпляров — самым массовым в истории автомобилем, построенным на одной и той же платформе.

В шаге от попадания в пятёрку самых популярных автомобилей в истории оказались и... «Жигули»!

Классическое семейство моделей АВТОВАЗа выпускалось в период с 1970 по середину 2012 года — это самый массовый автомобиль, когда-либо существовавших, который выпускался без каких-либо серьёзных изменений облика и конструкции за всю свою историю.

Биография российского автогиганта началась с седана ВАЗ-2101, который стал адаптированным под отечественные условия итальянским Fiat 124, а потом лёг в основу целого семейства.

Седан ВАЗ-2101 и универсал ВАЗ-2102 на его базе, модернизированный седан ВАЗ-2103 и его улучшенная версия ВАЗ-2106, осовременненные седаны ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, а также универсал ВАЗ-2104 на их основе.

Хотя в течение всего периода производства вносились различные обновления в дизайн кузова и салона, оснащение автомобиля и даже незначительные механические улучшения, основа от итальянского прародителя оставалась неизменной. Самой долгоживущей моделью стал ВАЗ-2105, который оставался в производстве с 1979 по 2010 года.

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Всего с 1970 по 2012 годы было выпущено 17,7 миллиона машин классического семейства. При этом в общее число выпущенных в СССР и России автомобилей не включены исходный Fiat 124 и другие лицензионные (например, SEAT 124, SEAT 1430) модели на его платформе.

Автомобили, которые поставлялись на экспорт как Riva (Великобритания), Signet (Канада) и Nova (Германия), и даже выпускались в других странах, по сей день колесят по дорогам страны и даже стабильно занимают высокие позиции в рейтинге продаж на вторичном рынке.