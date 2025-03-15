17 мгновений с первого знакомства с обновлённым пикапом GWM Poer. Фотогалерея

Рычаг АКП пикапа теперь точно такой же стильный, как и на внедорожниках Tank и Haval. У 8 и 9-диапазонных «автоматов» есть ручной режим с возможностью переключать передачи подрулевыми лепестками. при этом модификации с МКП у обновлённой машины не будет.