17 мгновений с первого знакомства с обновлённым пикапом GWM Poer. Фотогалерея

Андрей Колтун
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Обновлённую версию GWM Poer проще всего узнать по графитовой решётке радиатора. Прежде фасад пикапа сверкал хромом, что было непрактично для такой модели.
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Обновлённую версию GWM Poer проще всего узнать по графитовой решётке радиатора. Прежде фасад пикапа сверкал хромом, что было непрактично для такой модели.  
© GWM
Благодаря новым колёсным дискам с изменённым вылетом (ЕТ 36) колея автомобиля увеличилась до 1608 мм. Прибавка в 12 мм улучшило курсовую устойчивость. Что касается клиренса 232 мм, то он не изменился, но по прежнему остаётся самым большим среди китайских пикапов на нашем рынке.
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Благодаря новым колёсным дискам с изменённым вылетом (ЕТ 36) колея автомобиля увеличилась до 1608 мм. Прибавка в 12 мм улучшило курсовую устойчивость. Что касается клиренса 232 мм, то он не изменился, но по прежнему остаётся самым большим среди китайских пикапов на нашем рынке. 
© GWM
Ходовые огни, ближний и дальний свет — всё на светодиодах, причём такая оптика является стандартным оснащением модели.
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Ходовые огни, ближний и дальний свет — всё на светодиодах, причём такая оптика является стандартным оснащением модели.  
© GWM
Еще одно отличие пикапа 2025 года — более рельефный передний бампер с круглыми противотуманками.
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Еще одно отличие пикапа 2025 года — более рельефный передний бампер с круглыми противотуманками. 
© GWM
Дизайн задней части автомобиля не изменился. Практичные и стильные светодиодные задние фонари входят в стандартное оснащение.
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Дизайн задней части автомобиля не изменился. Практичные и стильные светодиодные задние фонари входят в стандартное оснащение. 
© GWM
Обновлённый Poer предлагает на выбор пять цветов — обычный белый, красный, чёрный, синий и серебристый металлики. Коричневого цвета больше нет в гамме.
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Обновлённый Poer предлагает на выбор пять цветов — обычный белый, красный, чёрный, синий и серебристый металлики. Коричневого цвета больше нет в гамме. 
© GWM
Автоматически подключаемый полный привод, пониженный ряд передач, блокировка заднего дифференциала и хорошая геометрическая проходимость превращают утилитарный пикап в весьма способный внедорожник.
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Автоматически подключаемый полный привод, пониженный ряд передач, блокировка заднего дифференциала и хорошая геометрическая проходимость превращают утилитарный пикап в весьма способный внедорожник. 
© GWM
Хромированная дуга в кузове — стандартное оснащение более дорогой версии Premium. У официального дилера можно приобрести и установить этот аксессуар и на начальную модификацию.
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Хромированная дуга в кузове — стандартное оснащение более дорогой версии Premium. У официального дилера можно приобрести и установить этот аксессуар и на начальную модификацию. 
© GWM
Ни фиксированные боковые подножки, ни литые диски в модернизированном Poer не требуют доплаты.
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Ни фиксированные боковые подножки, ни литые диски в модернизированном Poer не требуют доплаты. 
© GWM
Прямоугольные элементы на расширителях арок — ещё один отличительный элемент обновлённой машины. Вряд ли эти украшения добавили пикапу практичности, но выглядят симпатично.
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Прямоугольные элементы на расширителях арок — ещё один отличительный элемент обновлённой машины. Вряд ли эти украшения добавили пикапу практичности, но выглядят симпатично. 
© GWM
Установленные на передних крыльях хромированные элементы с эмблемками GWM тоже просто декор и одна из стильных деталей автомобиля.
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Установленные на передних крыльях хромированные элементы с эмблемками GWM тоже просто декор и одна из стильных деталей автомобиля. 
© GWM
В начальной версии пикапа обивка и отделка салона выполнены в чёрном цвете. Но в топовом варианте Premium можно выбрать более презентабельный вариант с терракотовыми акцентами, включая выполненные из натуральной кожи центральные вставки на сиденьях.
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В начальной версии пикапа обивка и отделка салона выполнены в чёрном цвете. Но в топовом варианте Premium можно выбрать более презентабельный вариант с терракотовыми акцентами, включая выполненные из натуральной кожи центральные вставки на сиденьях. 
© GWM
К обновленной мультимедийной системе с 12,3-дюмовым сенсорным экраном никаких претензий. С функционалом, графикой и быстротой отклика полный порядок.
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К обновленной мультимедийной системе с 12,3-дюмовым сенсорным экраном никаких претензий. С функционалом, графикой и быстротой отклика полный порядок. 
© GWM
Рычаг АКП пикапа теперь точно такой же стильный, как и на внедорожниках Tank и Haval. У 8 и 9-диапазонных «автоматов» есть ручной режим с возможностью переключать передачи подрулевыми лепестками. при этом модификации с МКП у обновлённой машины не будет.
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Рычаг АКП пикапа теперь точно такой же стильный, как и на внедорожниках Tank и Haval. У 8 и 9-диапазонных «автоматов» есть ручной режим с возможностью переключать передачи подрулевыми лепестками. при этом модификации с МКП у обновлённой машины не будет. 
© GWM
Физическими кнопками под экраном мультимедийной системы можно в одно касание включить/выключить кондиционер, обогревы стёкол и зеркал, а также активировать ассистента движения на спуске. Но для регулировок температуры в салоне и интенсивности обогревов кресел всё же нужно обращаться к дисплею головного устройства.
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Физическими кнопками под экраном мультимедийной системы можно в одно касание включить/выключить кондиционер, обогревы стёкол и зеркал, а также активировать ассистента движения на спуске. Но для регулировок температуры в салоне и интенсивности обогревов кресел всё же нужно обращаться к дисплею головного устройства. 
© GWM
Дверные карты не изменились. Все четыре стеклоподъёмника полностью автоматические — чтобы полностью закрыть или открыть окна достаточно одного нажатия на кнопку.
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Дверные карты не изменились. Все четыре стеклоподъёмника полностью автоматические — чтобы полностью закрыть или открыть окна достаточно одного нажатия на кнопку. 
© GWM
У задних пассажиров теперь не только свои регулируемые дефлекторы системы обогрева и вентиляции, но и пара разъёмов USB Type-C. Всего в машине четыре порта для подключения смартфона, а в топовой версии — ещё и площадка беспроводной зарядки.
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У задних пассажиров теперь не только свои регулируемые дефлекторы системы обогрева и вентиляции, но и пара разъёмов USB Type-C. Всего в машине четыре порта для подключения смартфона, а в топовой версии — ещё и площадка беспроводной зарядки. 
© GWM

10 марта в России стартовали продажи обновлённого пикапа GWM Poer. Мы уже успели поездить на этой машине и поделиться впечатлениями о ней в подробном тексте. Там больше про технику, оснащение, ездовые повадки и цены. Ну а здесь — красивые изображения автомобиля и комментарии к ним, которые просто не поместились в основной материал, но позволяют лучше узнать машину.

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