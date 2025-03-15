17 мгновений с первого знакомства с обновлённым пикапом GWM Poer. Фотогалерея
10 марта в России стартовали продажи обновлённого пикапа GWM Poer. Мы уже успели поездить на этой машине и поделиться впечатлениями о ней в подробном тексте. Там больше про технику, оснащение, ездовые повадки и цены. Ну а здесь — красивые изображения автомобиля и комментарии к ним, которые просто не поместились в основной материал, но позволяют лучше узнать машину.
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