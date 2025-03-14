Курс на повышение: 5 главных фактов про обновленный пикап GWM Poer

Курс на повышение: 5 главных фактов про обновлённый пикап GWM Poer
В прошлом году в России было продано 29,2 тысяч пикапов, что стало историческим рекордом. При этом в лидеры сегмента с результатом в 4722 реализованных экземпляра выбился китайский грузовичок GWM Poer. В начале марта стартовали продажи обновлённой модели. Мы не только изучили её в деталях, но и испытали на весенних дорогах Подмосковья. Все подробности в нашем материале.
Автомобиль почти не изменился внешне, но при этом стал чуть крупнее
GWM Poer дебютировал в апреле 2019 года. Помимо Китая, где этот пикап на протяжении нескольких последних лет остаётся лидером сегмента, автомобиль пользуется хорошим спросом в ЮАР, Австралии, Новой Зеландии, Брунее и Таиланде. Как мы уже упоминали выше, многочисленные потребители — 2/3 продаж приходится на юридические лица — этой утилитарной машины есть и в России. В связи с чем каких-то радикальных преобразований ей не требовалось.
Поэтому внешние изменения «Поэра» — а именно так в российском представительстве компании Great Wall Motors рекомендуют произносить название своего пикапа — чисто косметические.
В угоду практичности огромный щит радиаторной решётки теперь не сверкает хромом, а окрашен в тёмный графит. Расширители арок в верхней своей части получили декоративные прямоугольные элементы. Более рельефный передний бампер прибавил к длине машины 12 мм, сменив при этом продолговатые противотуманки на круглые.
Кроме того, пикап стал на 47 мм выше и на 13 мм шире. Прибавку в росте обеспечили появившиеся на машине рейлинги, выдерживающие, кстати, до 50 кг статической нагрузки. В ширь же автомобиль раздался благодаря новым дискам с изменившимся вылетом (ЕT 36), увеличившим колею на 12 мм.
В итоге длина, ширина и высота обновлённой версии подросли до 5416, 1947 и 1884 мм соответственно. При этом величина колёсной базы 3230 мм и рекордный в сравнении с китайскими пикапами-конкурентами дорожный просвет в 232 мм не изменились.
Poer стал немного практичнее и не только по хозяйственной части
Металл грузовой платформы китайского пикапа от царапин и вмятин защищала «ванна» с прочным полиуретановым покрытием. Она была и остаётся стандартным оснащением.
Вместе с тем на обновлённой модификации в топовой модификации Premium появилась встроенная в задний борт откидная подножка, с помощью которой легко забраться в кузов сможет даже весьма тяжёлый индивид — опора рассчитана на 120 кг веса.
Ещё один плюс к практичности — складывающиеся по частям, в пропорции 40:60, спинки сидений второго ряда, позволяющие использовать заднюю часть салона для совместной перевозки чего-то крупного и одного -двух пассажиров. Последние получили в своё распоряжение ещё пару разъёмов USB Type-C и откидной подлокотник. С учётом вполне просторной для пятерых взрослых кабины, ездить на диване стало комфортнее.
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Новый интерьер с экранами: стильно, но не во всём удобно
С водительского места Poer ещё сильнее отличается от себя прежнего. Нет не материалами отделки — они, как и раньше, не изысканные, но вполне добротные. Дело в деталях.
Руль на Poer теперь точно такой же, как у нового внедорожника Haval H9 и регулируется не только по углу наклона, но и по вылету. Хотя форма и набивка сидений не изменились, посадка за рулём стала несколько удобнее. Использовавшийся ранее Т-образный рычаг АКП тоже уступил место более модному угловатому селектору от Н9.
Расположенная за ним шайба позволяет выбрать один из режимов движения. Кроме оптимального, на наш взгляд, стандартного, есть ещё спортивный и экологичный. Кнопки справа и слева от рычага отвечают за включение пониженного ряда передач, блокировки заднего дифференциала, системы камер кругового обзора и трёх дополнительных источников питания, мощностью от 100 до 300 Вт. Для последних, правда, нет специальных разъёмов — изолированные провода выведены рядом с аккумулятором, под пассажирским сиденьем и задним бампером слева. К ним в итоге и можно подключиться, однако найти их без инструкции совсем непросто.
Самое же заметное новшество в салоне — строгая, практически плоская передняя панель с двумя экранами и удобной нижней полочкой для мелочей внизу.
Центральный экран — сенсорный, с диагональю 12,3-дюйма — отвечает за мультимедийные и комфортные функции. Дисплей с разрешением 1920 х 720 дюймов шустро реагирует на команды, рисует чёткие картинки с камер c обзора и корректно отображает карты навигации приложений смартфона — система поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Нет проблем и с зашитыми в медиасистему настройками обогревов сидений и регулировками температуры в салоне. Включить или выключить кондиционер, равно как обогревы заднего стекла, зоны покоя стеклоочистителей и боковых зеркал можно расположенными под дисплеем физическими клавишами.
А вот безальтернативная теперь 7-дюймовая графическая панель приборов оставила двоякое впечатление. Да, выглядит этот экранчик стильно, однако не защищённый никаким козырьком бликует на солнце.
Привычные круглые шкалы на дисплей вывести нельзя, а цифровые показания скорости и оборотов двигателя не столь информативны.
Вдобавок система неоднократно, причём на двух разных машинах, подвисала, не позволяя кнопками на руле пролистать меню бортового компьютера, обратиться к телефонной книге или выбрать другую радиостанцию. Всё это похоже на сбой программного обеспечения — пусть не самый критичный, тем не менее требующий коррекции прошивки.
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Минус МКП, плюс — новые, более тяговитые и мощные моторы
Как сообщили нам в представительстве Great Wall, модификация Poer c механической коробкой не пользовалась большим спросом, и в целом покупатели отдавали предпочтение богаче оснащённым версиям. Собственно, этим и объясняется исключение из прайс-листа машины с МКП.
При этом дизель остался в обойме. Но это уже совсем другой мотор — 2,4-литровый GW4D24 мощностью 184 л.с. и тягой 400 Нм. Работает он в связке с 9-диапазонным гидромеханическим автоматом китайской фирмы Hycet, причём работает не только плавно, но и весьма бодро. Паспортных цифр разгона до сотни китайский производитель не указал. Но по ощущениям из 10 секунд пикап выезжает точно, энергично набирая свои крейсерские 130 км/ч даже с 300 килограммовым гандикапом.
Для тяжёлой, рамной машины с высоким центром масс рулится Poer вполне аккуратно и надёжно держится на скоростной дуге — не зря инженеры расширили колею.
При этом дисковые передние и задние тормоза уверенно справляются с возросшей нагрузкой, а подвеска при уже упомянутых 300 кг в кузове избавляет пассажиров от сильной тряски. Пустая машина ожидаемо более нервно проезжает неровности. Чего грузовичку не достает в любых кондициях, так это хорошей шумоизоляции. Спереди вполне терпимо, однако сзади от гула колёс устаёшь очень быстро.
Наряду с версией с новым дизелем, покупатели теперь могут выбрать и модификации с 2-литровым 218-сильным бензиновым двигателем G4C20B в паре с 8-ступенчатой коробкой ZF. Именно на продажи таких машин компания сейчас возлагает большие надежды. И действительно, есть поводы посмотреть в их сторону. Уступая дизелю всего 20 Нм в крутящем моменте, бензиновый мотор в связке с АКП весит на 125 кг меньше и разгоняет машину ощутимо легче и комфортнее в плане управления тягой. При этом запаса момента 380 Нм за глаза хватает на бездорожье.
Помимо обеспечивающих хорошую геометрическую проходимость клиренса в 232 мм, а также углов въезда и съезда в 27 и 25 градусов, в штате пикап оснащён раздаткой Borg Warner c системой автоматически подключаемого полного привода ТоD, понижайкой с принудительной центральной блокировкой и механически блокируемым задним дифференциалом Eaton. Что при использовании специальных внедорожных шин делает Poer весьма способным «проходимцем».
Единственный ощутимый минус бензиновой версии — больший на 15-20% в сравнении с дизелем расход. Однако с учётом того, что солярка стоит сейчас сопоставимо дороже, на разницу в аппетитах разных моторов можно не обращать особого внимания.
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Новый Poer богаче и дороже
Завезённые в Россию пикапы прошлого года выпуска пока остаются в продаже. Прайс-листы на них по-прежнему доступны на официальном сайте компании и позволяют легко сравнить оснащение и цены машин до и после обновления.
Судя по указанной в них информации, 150-сильный дизельный пикап 2024 года выпуска в начальном исполнении Comfort с МКП, тканевым салоном простым кондиционером и без блокировки заднего дифференциала сейчас можно приобрести за 3 449 000 рублей. Автомобиль с АКП в той же комплектации обойдется на 150 тысяч дороже. Если же смотреть на более дорогой Premium, то это ещё плюс 150 тысяч рублей — итого с учётом так называемой прямой выгоды, — 3 749 000 рублей.
Цены на новую машину, причём без всяких скидок, начинаются от 3 799 000 рублей. Столько стоит бензиновая 218-сильная модификация в комплектации Elite. Но сравнивать её с прежним базовым оснащением Comfort совсем некорректно.
Нынешняя «база» заметно богаче и кроме климат-контроля, системы полного привода и блокировки заднего дифференциала включает:
- обивку сидений искусственной кожей;
- подогрев передних сидений, руля, зеркал и зоны покоя стеклоочистителей;
- мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном, акустической системой с шестью динамиками, протоколами Apple CarPlay и Android Auto;
- беспроводную зарядку;
- 7-дюймовую цифровую приборную панель;
- камеру заднего вида и датчики парковки;
- круиз-контроль;
- две подушки безопасности;
- АБС и ESP;
- светодиодные фары;
- датчики света и дождя;
- 18-дюймовые литые диски.
Доплатив 200 000 рублей за уже новый Premium, с тем же двигателем покупатель получит:
- электроприводы и вентиляцию передних сидений с комбинированной обивкой из натуральной и искусственной кожи;
- систему камер кругового обзора и передние датчики парковки;
- рейлинги на крыше;
- хромированную дугу безопасности в кузове и подножку в заднем бампере;
- адаптивный круиз-контроль и систему ассистентов активной безопасности.
Работа адаптивного круиза и системы удержания в полосе нам показалась грубоватой — торможения и вмешательство электроники в управление временами происходили резко и нарочито. И в целом необходимость таких ассистентов на утилитарной машине не выглядит очевидной. На наш взгляд, вполне достаточно того, что есть в Elite.
Однако если нужен дизель, выбора не остаётся. Такой мотор доступен только в топовом Premium за 4 099 000 рублей.
Технические характеристики GWM Poer:
- Габариты: 5416 × 1947 × 1884 мм
- Колёсная база: 3230 мм
- Дорожный просвет: 232 мм
- Снаряженная масса бензин/дизель: 2140/2265 кг
- Размер грузовой платформы 1520 х 1520 мм
- Грузоподъёмность: 975 кг.
- Привод: автоматический полный ToD
- Объём двигателя бензин/дизель: 1967/2370 см3
- Максимальная мощность бензин/дизель: 218/184 л. с.
- Максимальный крутящий момент бензин/дизель: 380/400 Нм
- АКП: бензин/дизель: 8/9-ступенчатая
- Максимальная скорость бензин/дизель 160/165 км/ч
- Заявленный производителем смешанный расход топлива на 100 км бензин/дизель: 10,6/8,4 л
Плюсы:
- Мощные и тяговитые моторы, слаженно работающие в связке «автоматами».
- Богатые комплектации.
- Достойное внедорожное оснащение.
- Приличные для утилитарной машины ездовые повадки.
Минусы:
- Посредственная шумоизоляция.
- Программные сбои в работе с меню приборной панели.
- Цена выше, чем у большинства китайских конкурентов.