Курс на повышение: 5 главных фактов про обновленный пикап GWM Poer

В прошлом году в России было продано 29,2 тысяч пикапов, что стало историческим рекордом. При этом в лидеры сегмента с результатом в 4722 реализованных экземпляра выбился китайский грузовичок GWM Poer. В начале марта стартовали продажи обновлённой модели. Мы не только изучили её в деталях, но и испытали на весенних дорогах Подмосковья. Все подробности в нашем материале.

© GWM

Автомобиль почти не изменился внешне, но при этом стал чуть крупнее

GWM Poer дебютировал в апреле 2019 года. Помимо Китая, где этот пикап на протяжении нескольких последних лет остаётся лидером сегмента, автомобиль пользуется хорошим спросом в ЮАР, Австралии, Новой Зеландии, Брунее и Таиланде. Как мы уже упоминали выше, многочисленные потребители — 2/3 продаж приходится на юридические лица — этой утилитарной машины есть и в России. В связи с чем каких-то радикальных преобразований ей не требовалось.

Поэтому внешние изменения «Поэра» — а именно так в российском представительстве компании Great Wall Motors рекомендуют произносить название своего пикапа — чисто косметические.

© GWM

В угоду практичности огромный щит радиаторной решётки теперь не сверкает хромом, а окрашен в тёмный графит. Расширители арок в верхней своей части получили декоративные прямоугольные элементы. Более рельефный передний бампер прибавил к длине машины 12 мм, сменив при этом продолговатые противотуманки на круглые.

Кроме того, пикап стал на 47 мм выше и на 13 мм шире. Прибавку в росте обеспечили появившиеся на машине рейлинги, выдерживающие, кстати, до 50 кг статической нагрузки. В ширь же автомобиль раздался благодаря новым дискам с изменившимся вылетом (ЕT 36), увеличившим колею на 12 мм.

В итоге длина, ширина и высота обновлённой версии подросли до 5416, 1947 и 1884 мм соответственно. При этом величина колёсной базы 3230 мм и рекордный в сравнении с китайскими пикапами-конкурентами дорожный просвет в 232 мм не изменились.

© GWM

Poer стал немного практичнее и не только по хозяйственной части

Металл грузовой платформы китайского пикапа от царапин и вмятин защищала «ванна» с прочным полиуретановым покрытием. Она была и остаётся стандартным оснащением.

Вместе с тем на обновлённой модификации в топовой модификации Premium появилась встроенная в задний борт откидная подножка, с помощью которой легко забраться в кузов сможет даже весьма тяжёлый индивид — опора рассчитана на 120 кг веса.

© GWM

Ещё один плюс к практичности — складывающиеся по частям, в пропорции 40:60, спинки сидений второго ряда, позволяющие использовать заднюю часть салона для совместной перевозки чего-то крупного и одного -двух пассажиров. Последние получили в своё распоряжение ещё пару разъёмов USB Type-C и откидной подлокотник. С учётом вполне просторной для пятерых взрослых кабины, ездить на диване стало комфортнее.

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Новый интерьер с экранами: стильно, но не во всём удобно

С водительского места Poer ещё сильнее отличается от себя прежнего. Нет не материалами отделки — они, как и раньше, не изысканные, но вполне добротные. Дело в деталях.

Руль на Poer теперь точно такой же, как у нового внедорожника Haval H9 и регулируется не только по углу наклона, но и по вылету. Хотя форма и набивка сидений не изменились, посадка за рулём стала несколько удобнее. Использовавшийся ранее Т-образный рычаг АКП тоже уступил место более модному угловатому селектору от Н9.

© GWM

Расположенная за ним шайба позволяет выбрать один из режимов движения. Кроме оптимального, на наш взгляд, стандартного, есть ещё спортивный и экологичный. Кнопки справа и слева от рычага отвечают за включение пониженного ряда передач, блокировки заднего дифференциала, системы камер кругового обзора и трёх дополнительных источников питания, мощностью от 100 до 300 Вт. Для последних, правда, нет специальных разъёмов — изолированные провода выведены рядом с аккумулятором, под пассажирским сиденьем и задним бампером слева. К ним в итоге и можно подключиться, однако найти их без инструкции совсем непросто.

Самое же заметное новшество в салоне — строгая, практически плоская передняя панель с двумя экранами и удобной нижней полочкой для мелочей внизу.

Центральный экран — сенсорный, с диагональю 12,3-дюйма — отвечает за мультимедийные и комфортные функции. Дисплей с разрешением 1920 х 720 дюймов шустро реагирует на команды, рисует чёткие картинки с камер c обзора и корректно отображает карты навигации приложений смартфона — система поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Нет проблем и с зашитыми в медиасистему настройками обогревов сидений и регулировками температуры в салоне. Включить или выключить кондиционер, равно как обогревы заднего стекла, зоны покоя стеклоочистителей и боковых зеркал можно расположенными под дисплеем физическими клавишами.

© GWM

А вот безальтернативная теперь 7-дюймовая графическая панель приборов оставила двоякое впечатление. Да, выглядит этот экранчик стильно, однако не защищённый никаким козырьком бликует на солнце.

Привычные круглые шкалы на дисплей вывести нельзя, а цифровые показания скорости и оборотов двигателя не столь информативны.

Вдобавок система неоднократно, причём на двух разных машинах, подвисала, не позволяя кнопками на руле пролистать меню бортового компьютера, обратиться к телефонной книге или выбрать другую радиостанцию. Всё это похоже на сбой программного обеспечения — пусть не самый критичный, тем не менее требующий коррекции прошивки.

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Минус МКП, плюс — новые, более тяговитые и мощные моторы

Как сообщили нам в представительстве Great Wall, модификация Poer c механической коробкой не пользовалась большим спросом, и в целом покупатели отдавали предпочтение богаче оснащённым версиям. Собственно, этим и объясняется исключение из прайс-листа машины с МКП.

При этом дизель остался в обойме. Но это уже совсем другой мотор — 2,4-литровый GW4D24 мощностью 184 л.с. и тягой 400 Нм. Работает он в связке с 9-диапазонным гидромеханическим автоматом китайской фирмы Hycet, причём работает не только плавно, но и весьма бодро. Паспортных цифр разгона до сотни китайский производитель не указал. Но по ощущениям из 10 секунд пикап выезжает точно, энергично набирая свои крейсерские 130 км/ч даже с 300 килограммовым гандикапом.

© GWM

Для тяжёлой, рамной машины с высоким центром масс рулится Poer вполне аккуратно и надёжно держится на скоростной дуге — не зря инженеры расширили колею.

При этом дисковые передние и задние тормоза уверенно справляются с возросшей нагрузкой, а подвеска при уже упомянутых 300 кг в кузове избавляет пассажиров от сильной тряски. Пустая машина ожидаемо более нервно проезжает неровности. Чего грузовичку не достает в любых кондициях, так это хорошей шумоизоляции. Спереди вполне терпимо, однако сзади от гула колёс устаёшь очень быстро.

Наряду с версией с новым дизелем, покупатели теперь могут выбрать и модификации с 2-литровым 218-сильным бензиновым двигателем G4C20B в паре с 8-ступенчатой коробкой ZF. Именно на продажи таких машин компания сейчас возлагает большие надежды. И действительно, есть поводы посмотреть в их сторону. Уступая дизелю всего 20 Нм в крутящем моменте, бензиновый мотор в связке с АКП весит на 125 кг меньше и разгоняет машину ощутимо легче и комфортнее в плане управления тягой. При этом запаса момента 380 Нм за глаза хватает на бездорожье.

© GWM

Помимо обеспечивающих хорошую геометрическую проходимость клиренса в 232 мм, а также углов въезда и съезда в 27 и 25 градусов, в штате пикап оснащён раздаткой Borg Warner c системой автоматически подключаемого полного привода ТоD, понижайкой с принудительной центральной блокировкой и механически блокируемым задним дифференциалом Eaton. Что при использовании специальных внедорожных шин делает Poer весьма способным «проходимцем».

Единственный ощутимый минус бензиновой версии — больший на 15-20% в сравнении с дизелем расход. Однако с учётом того, что солярка стоит сейчас сопоставимо дороже, на разницу в аппетитах разных моторов можно не обращать особого внимания.

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Новый Poer богаче и дороже

Завезённые в Россию пикапы прошлого года выпуска пока остаются в продаже. Прайс-листы на них по-прежнему доступны на официальном сайте компании и позволяют легко сравнить оснащение и цены машин до и после обновления.

Судя по указанной в них информации, 150-сильный дизельный пикап 2024 года выпуска в начальном исполнении Comfort с МКП, тканевым салоном простым кондиционером и без блокировки заднего дифференциала сейчас можно приобрести за 3 449 000 рублей. Автомобиль с АКП в той же комплектации обойдется на 150 тысяч дороже. Если же смотреть на более дорогой Premium, то это ещё плюс 150 тысяч рублей — итого с учётом так называемой прямой выгоды, — 3 749 000 рублей.

© GWM

Цены на новую машину, причём без всяких скидок, начинаются от 3 799 000 рублей. Столько стоит бензиновая 218-сильная модификация в комплектации Elite. Но сравнивать её с прежним базовым оснащением Comfort совсем некорректно.

Нынешняя «база» заметно богаче и кроме климат-контроля, системы полного привода и блокировки заднего дифференциала включает:

обивку сидений искусственной кожей;

подогрев передних сидений, руля, зеркал и зоны покоя стеклоочистителей;

мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном, акустической системой с шестью динамиками, протоколами Apple CarPlay и Android Auto;

беспроводную зарядку;

7-дюймовую цифровую приборную панель;

камеру заднего вида и датчики парковки;

круиз-контроль;

две подушки безопасности;

АБС и ESP;

светодиодные фары;

датчики света и дождя;

18-дюймовые литые диски.

Доплатив 200 000 рублей за уже новый Premium, с тем же двигателем покупатель получит:

электроприводы и вентиляцию передних сидений с комбинированной обивкой из натуральной и искусственной кожи;

систему камер кругового обзора и передние датчики парковки;

рейлинги на крыше;

хромированную дугу безопасности в кузове и подножку в заднем бампере;

адаптивный круиз-контроль и систему ассистентов активной безопасности.

Работа адаптивного круиза и системы удержания в полосе нам показалась грубоватой — торможения и вмешательство электроники в управление временами происходили резко и нарочито. И в целом необходимость таких ассистентов на утилитарной машине не выглядит очевидной. На наш взгляд, вполне достаточно того, что есть в Elite.

Однако если нужен дизель, выбора не остаётся. Такой мотор доступен только в топовом Premium за 4 099 000 рублей.

© GWM

Технические характеристики GWM Poer:

Габариты: 5416 × 1947 × 1884 мм

Колёсная база: 3230 мм

Дорожный просвет: 232 мм

Снаряженная масса бензин/дизель: 2140/2265 кг

Размер грузовой платформы 1520 х 1520 мм

Грузоподъёмность: 975 кг.

Привод: автоматический полный ToD

Объём двигателя бензин/дизель: 1967/2370 см3

Максимальная мощность бензин/дизель: 218/184 л. с.

Максимальный крутящий момент бензин/дизель: 380/400 Нм

АКП: бензин/дизель: 8/9-ступенчатая

Максимальная скорость бензин/дизель 160/165 км/ч

Заявленный производителем смешанный расход топлива на 100 км бензин/дизель: 10,6/8,4 л

Плюсы:

Мощные и тяговитые моторы, слаженно работающие в связке «автоматами». Богатые комплектации. Достойное внедорожное оснащение. Приличные для утилитарной машины ездовые повадки.

Минусы: