Интеллигент «на стиле»: тест-драйв обновлённого кроссовера Changan CS75 Plus

Кроссовер Changan CS75 Plus недавно подвергся серьёзной модернизации. Изменения, пусть и не революционные, коснулись как внешнего вида модели, так и её технической «начинки». Рассказываем об особенностях посвежевшего кроссовера.

© Алексей Батушенко

После «операции по омоложению» Changan CS75 Plus однозначно похорошел. Внешность кроссовера приобрела некий лоск: без дешевого выпендрёжа, и при том стильно.

Рестайлинговый CS75 Plus можно узнать по безрамочной решётке радиатора. Её отверстия практически не видны — так, щёлочки. Этакий «электромобиль-стайл».

Впрочем, смотрится это дело вполне органично — в комплексе с узкими светодиодными фарами и широкими «ушными раковинами» дефлекторов по бокам бампера.

На корму модели рестайлинг принес новый дизайн стоп-сигналов и изменившуюся конфигурацию заднего бампера. Изменения отнюдь не радикальные, однако теперь с тыловых ракурсов модель производит более живое впечатление, но без кричащих ноток. Всё современно и интеллигентно.

Этюд в серо-чёрных тонах

© Алексей Батушенко

Внутри Changan CS75 Plus производит всё то же впечатление сдержанности и стиля. Этому способствует серо-чёрная цветовая гамма оформления салона. Руль в меру пухленький, хорошо лежащий в руках. Цифровая приборная доска после рестайлинга «слиплась» с мультимедийным монитором. Оба экрана цветные, с диагональю 12,3 дюйма. «Тему» оформления приборной доски можно настроить под себя, выбрав из набора предустановленных.

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В любом случае перед глазами водителя будет оптимум информации. Показания спидометра дублируются с помощью проектора на лобовое стекло. Экран «мультимедийки» тут слегка развернут в сторону водителя, что полезно для его «читабельности». Плоска сенсорных клавишей блока управления климатом пристроилась под тачскрином мультимедийной системы. При контровом солнце её маркировка становится практически неразличимой, пропадая в бликах.

© Алексей Батушенко

Передние кресла обновлённого CS75 Plus оказались достаточно удобными. После нескольких часов за рулём пятая точка не докладывает владельцу о каком-либо негативе. Стоит отметить недостаточный диапазон продольной регулировки положения кресла.

Если любите сидеть за рулём максимально высоко, а ваш рост превышает 180 см, имейте ввиду: ваше правое колено будет постоянно задевать и упираться в кнопку запуска двигателя даже при крайнем заднем положении сиденья.

Лично мне с моими «180 с кепкой» удалось комфортно расположиться за рулём лишь при положении кресла «до конца назад и вниз».

На задних планах

© Алексей Батушенко

Коленям заднего пассажира от этого плохо не станет — места тут, в принципе, достаточно. Колёсная база длиной в 2710 мм по определению гуманна к седокам заднего ряда. Спинка задних сидений может регулироваться по углу наклона. Таким образом, удобно устроиться сзади в Changan CS75 Plus вполне можно. И наслаждаться в пути видами за окном и в панорамной крыше над головой. Отмечу, кстати, что её наличие не привело к недостатку места над головами обитателей как задних, ни передних кресел.

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Что касается грузовых кондиций кроссовера, то он может похвастаться 620-литровым багажным отсеком. При необходимости, можно «завалить» задний ряд кресел. Это даст почти полтора кубометра грузового пространства.

Мощные моторы

© Алексей Батушенко

На ходу Changan CS75 Plus ведёт себя достаточно любопытно. Рестайлинг принёс ему новый 8-ступенчатый «автомат» — безальтернативный для всех комплектаций модели. Но привод по-прежнему только на передние колёса. Полуторалитровый бензиновый турбомотор был форсирован до 181 л.с. Это базовый силовой агрегат. Более мощная комплектация кроссовера оснащается 232-сильным двигателем.

Мы тестировали 181-сильную версию «кросса». Что в городе, что на трассе машина с этим движком умеет шустренько, но плавно разгонятся.

При этом регулярно выбешивая мамкиных стритрейсеров на обвешанных пластиковыми спойлерами подержанных иномарках с выхлопом. Набор скорости у «базового» CS75 Plus, разумеется, не как у какого-нибудь представителя BMW M-серии или Nissan GT-R. Но тем не менее, движок бодренько набирает обороты, КП плавно и чётко перебирает передачи. Всё происходит быстро, но как-то обыденно.

Производитель говорит о 7,9 секунды «до сотни» у версии с 181-сильным двигателем. По субъективным ощущениям — примерно так оно и есть. Что касается расхода топлива, то в реальных условиях при движении по городу без пробок, он обычно укладывается в диапазон 10-11 литров на 100 км пробега. На трассе борткомпьютер кроссовера «рисует» не менее 8,5 литров бензина, потраченных на каждую сотню километров.

Неоднозначная подвеска

© Алексей Батушенко

Обладая более чем пристойной для городского кроссовера динамикой, в скоростных поворотах CS75 Plus, откровенно говоря, напрягает. Ощущением какой-то неуверенности при движении по заданной водителем траектории. Хотя при спокойной езде этот нюанс не чувствуется.

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Ещё одна особенность подвески заключается в том, что она неплохо переваривает небольшие неровности асфальта и прочую дорожную мелочь. Громковато, конечно, но вполне пристойно. На крупных же неровностях подвеска бабахает по-настоящему чувствительно. Особенно неприятно — задняя.

Такое впечатление, что она имеет относительно небольшой диапазон ходов сжатия-отбоя со всеми вытекающими из этого последствиями. Не особо криминально, разумеется, просто, имея дело с этим кроссовером, следует учитывать: его стихия — дороги с нормальным покрытием, а не «отжиг» по сошедшему вместе с весенним снегом асфальту.

При этом отнюдь нельзя сказать, что Changan CS75 Plus и, скажем, сельская грунтовка — субстанции несовместимые. Дорожный просвет у кроссовера вполне взрослые 190 мм! Если не устраивать заездов а-ля ралли-рейд, на нём вполне можно выбираться и на природу, машина справится с этой задачей без особого напряжения!

Стоимость — «в рынке»

© Алексей Батушенко

Что касается цен на обновлённый Changan CS75 Plus, то они стартуют с 3 миллионов рублей. В максимальной комплектации за него просят 3,4 миллиона рублей.

Причём даже в базовом варианте машина нашпигована опциями. Достаточно сказать, что топовое оснащение кроссовера tech (помимо силового агрегата, конечно) отличается от начального luxe лишь наличием датчика дождя, двухслойных передних стекол, атмосферной подсветки, ионизатора воздуха и дополнительной пары динамиков.

Технические характеристики Changan CS75 Plus

© Алексей Батушенко

Габариты: 4710х1865х1710 мм

Колесная база: 2710 мм

Снаряжённая масса: 1650 кг

Дорожный просвет: 190 мм.

Двигатель: 1,5 л, 181 л.с.

Трансмиссия: 8-ступенчатя АКП от AISIN

Динамика разгона: 7,9 сек до 100 км/ч

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Плюсы Changan CS75 Plus

Хорошая динамика. Современный дизайн кузова. Стильный интерьер. Хорошая эргономика. Большой багажный отсек. Богатая базовая комплектация.

Минусы Changan CS75 Plus