Empow, GS4 и GS8 Traveller: три новинки GAC для России

Китайский концерн GAC Motor анонсировал масштабное расширение модельной линейки на российском рынке. Сразу три автомобиля были представлены на общей презентации, которая прошла в столице. Широкой публике представили седан Empow, компактный кроссовер GS4 и новую модификацию флагманского кроссовера GS8 — исполнение Traveller. Разбираемся, что они из себя представляют.

© Алексей Батушенко

GAC GS4 — от 2 999 000 рублей

© Алексей Батушенко

Главная премьера — модель GAC GS4, которая призвана укрепить позиции бренда на российском рынке за счёт присутствия марки в насыщенном сегменте среднеразмерных кроссоверов. Новинка фактически стала преемником модели GAC GS5, которая покинула рынок некоторое время назад. Отличается машина современным дизайном в фирменном гранёном стиле бренда и неплохим оснащением.

Кроссовер имеет длину — 4685 мм, ширину — 1901 мм, высоту — 1690 мм, колёсную базу — 2750 мм и заявленный дорожный просвет — 190 мм. Объём багажника — 638 литра, а при сложенном заднем ряде сидений — 1586 литров.

По габаритам машина близка к популярному в России Geely Atlas, который, наряду с другими представителями этого класса, и будет основным конкурентом для новинки.

В основу GS4 легла платформа GPMA, что подразумевает подвеску МакФерсон спереди и независимую подвеску сзади, однако полного привода нет — только передний. Нет выбора и по моторам — новинка имеет только бензиновый турбомотор 1.5 на 170 л.с. мощности и 250 Нм крутящео момента. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

В России GAC GS4 на старте продаж, которые начнутся весной 2025 года, будет доступен в единственной комплектации GB от 2 999 000 рублей. Позднее обещают расширение гаммы версий.

GAC Empow — цены назовут позже

© Алексей Батушенко

Редкая по современным меркам новинка в классе седанов. Засилье кроссоверов GAC решил разбавить премьерой трёхобъёмной модели Empow, которая в Китае доступна с 2021 года. А весной 2025-го появится и на российском рынке. Стоимость машины, пока, правда не названа — её озвучат 24 марта. Но об автомобиле уже известно достаточно много.

Новинка имеет длину 4700 мм, ширину — 1850 мм, высоту — 1432 мм, колёсную базу — 2736 мм. В России Empow появится в двух комплектациях — базовой и флагманской S — отличающихся оформлением кузова и нюансами декора.

При этом технически разницы в двух исполнениях нет, поскольку агрегат и коробка передач заимствованы у GAS GS4 — это бензиновый турбомотор 1.5 на 170 сил и 7-диапазонный «робот».

Ключевыми отличиями GAC Empow S будут спортивная выхлопная система с управляемыми заслонками в выпускном тракте, меняющими громкость выхлопа, особые настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления.

GAC GS8 Traveller — от 4 949 000 рублей

© Алексей Батушенко

Третья новинка представляет собой модификацию уже известного россиянам кроссовера GAC GS8, для которого теперь предложеная версия Traveller. Автомобиль получил внедорожный обвес кузова с новым дизайном передней части кузова, светодиодные передние противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски особого дизайна и отдельный бокс на пятой двери.

Единственное изменение в салоне — передние сиденья с функцией вентиляции, а в остальном комплектация Traveller повторяет оснащение версии Premium.

Технически автомобиль также не изменился, сохранив бензиновый 2,0-литровый турбомотор мощностью 231 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. Привод — полный, на базе электромагнитной муфты Borg Warner.

Продажи GAC GS8 Traveller в России стартуют 18 марта, а стоимость новой версии кроссовера составит 4 949 000 рублей, что на 100 000 дороже прежней флагманской комплектации GX Premium.

С учётом того, что Россия стала для марки крупнейшим рынком после Китая, планы на 2025 году у GAC в нашей стране серьёзные. Компания намерена нарастить свои продажи в полтора-два раза, в том числе за счёт вывода на рынок подзаряжаемых гибридов и электромобилей — ожидаются минимум три новинки такого типа.