Что такое АКБ автомобиля: устройство и схема работы аккумуляторной батареи на 12 вольт

АКБ — это аккумуляторная батарея автомобиля, или просто аккумулятор. Это одна из важнейших деталей легкового автомобиля, без которой невозможно запустить двигатель. Из чего он состоит, какие типы батарей бывают и что нужно делать, чтобы элемент служил дольше, рассказываем в нашей статье.

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Аккумуляторная батарея автомобиля — это устройство, предназначенное для хранения и подачи электрической энергии, необходимой для запуска двигателя и работы различных электрических систем машины. Она является одним из ключевых компонентов автомобиля, обеспечивающим его нормальное функционирование.

Назначение аккумуляторной батареи автомобиля — обеспечивать стартер энергией для запуска двигателя внутреннего сгорания. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, стартер получает мощный заряд от аккумулятора и запускает двигатель. Чтобы представить, что делает эта запчасть в машине, нужно запомнить, что без исправного аккумулятора запуск автомобиля попросту невозможен.

АКБ автомобилей чаще всего выполнены по свинцово-кислотной технологии. Они состоят из нескольких элементов, или ячеек, каждая из которых вырабатывает примерно два вольта электричества. В стандартной 12-вольтовой автомобильной батарее таких ячеек шесть. Устройство АКБ автомобиля на 12 вольт — это ячейки, которые содержат свинцовые пластины и электролит, состоящий из серной кислоты и воды. При взаимодействии свинцовых пластин с электролитом происходит химическая реакция, вырабатывающая электрическую энергию.

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Аккумуляторная батарея также играет важную роль в поддержании работы различных систем автомобиля, когда двигатель не работает. Это включает в себя питание таких систем, как свет, радио, системы безопасности и навигации. Когда двигатель работает, генератор автомобиля подзаряжает аккумуляторную батарею, обеспечивая ей необходимый уровень заряда для последующего запуска двигателя и работы электрических систем.

Регулярное обслуживание аккумуляторной батареи важно для поддержания её работоспособности. В этот процесс входит проверка уровня электролита, чистка клемм и периодическая подзарядка. Также важно следить за состоянием батареи, особенно в холодное время года, когда её производительность может снижаться.

В последнее время на рынке появились новые типы аккумуляторных батарей, такие как литий-ионные и гелевые батареи, которые предлагают улучшенные характеристики по сравнению с традиционными свинцово-кислотными батареями. Эти новые технологии обеспечивают большую емкость, меньший вес и более долгий срок службы, что делает их перспективными для использования в современных автомобилях, включая электрические и гибридные модели. О них расскажем далее в тексте.

Устройство аккумулятора автомобиля

Пластины, покрытые смесью свинца и свинцового оксида, в которых происходит химическая реакция в процессе заряда и разряда.

Электролит. Жидкий раствор серной кислоты в воде, который служит средой для передачи зарядов между пластинами или другие типы в зависимости от вида батареи, о них расскажем далее в тексте.

Пластиковые контейнеры, которые содержат свинцовые пластины и электролит, обеспечивая изоляцию и защиту от утечек.

Клеммы. Металлические соединения, к которым подключаются провода для подачи электричества в систему автомобиля.

Крышка и пробки. Это запирающие элементы, предотвращающие выливание электролита и обеспечивающие доступ для проверки уровня и дозаправки.

Устройство аккумуляторной батареи автомобиля стандартно для всех типов, но состав электролита или материал пластин могут отличаться.

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Кто придумал АКБ

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Французский инженер Гастон Планте

Автомобильный аккумулятор был изобретен французским инженером Гастоном Планте в 1859 году. Планте создал первый свинцово-кислотный аккумулятор, который стал предшественником современных автомобильных батарей. Его изобретение представляло собой две свинцовые пластины, погруженные в раствор серной кислоты. Этот аккумулятор мог быть многократно перезаряжен, что сделало его революционным для своего времени.

Изобретение Планте было важным шагом в развитии аккумуляторных технологий. Однако первый свинцово-кислотный аккумулятор был громоздким и не очень эффективным. В 1881 году французский ученый Камилл Фор усовершенствовал аккумулятор Планте, добавив перфорированные свинцовые пластины, которые увеличили площадь соприкосновения с электролитом, тем самым улучшив его ёмкость и долговечность. Эти усовершенствования сделали свинцово-кислотные аккумуляторы более практичными для использования в различных отраслях, включая автомобильную промышленность.

С появлением первых автомобилей в конце XIX века необходимость в надёжных источниках электроэнергии стала очевидной. В начале XX века автомобильные аккумуляторы начали широко использоваться для запуска двигателей внутреннего сгорания и питания электрических систем автомобилей. Это позволило отказаться от ручных стартеров и значительно упростило процесс запуска автомобиля.

Изобретение Гастона Планте и последующие усовершенствования его разработки сыграли ключевую роль в развитии автомобильной промышленности и сделали возможным создание современных автомобилей с их сложными электрическими системами. Автомобильные аккумуляторы продолжают эволюционировать и сейчас, а их основы, заложенные более полутора веков назад, остаются актуальными и сегодня.

Основные характеристики АКБ

Автомобильные аккумуляторы выбирают по основным характеристикам, которые помогают наиболее точно определить, какой прослужит дольше и при каких условиях.

Ёмкость АКБ. Измеряется в ампер-часах (Ah) и показывает, сколько электроэнергии аккумулятор может отдать за определённое время. Чем больше ёмкость, тем дольше аккумулятор может работать без подзарядки.

Цикл заряда/разряда. Определяет количество полных циклов зарядки и разрядки, которые аккумулятор может выдержать до снижения его производительности. Чем больше количество циклов, тем дольше срок службы аккумулятора.

Стартерный ток. Измеряется в амперах (A) и указывает на максимальный ток, который аккумулятор может выдавать при запуске двигателя. Высокий стартерный ток важен для надёжного запуска двигателя в холодную погоду.

Полярность и размеры клемм. Полярность обозначает расположение положительной и отрицательной клемм (плюс и минус) на аккумуляторе. Размеры клемм должны соответствовать клеммам в автомобиле для правильного подключения.

Технология или тип аккумулятора (свинцово-кислотный, гелевый, AGM, литий-ионный и т.д.) определяет его эксплуатационные характеристики и срок службы.

Дополнительные параметры. Резервная ёмкость — это время в минутах, в течение которого аккумулятор может обеспечивать минимальный уровень заряда при отключенном генераторе. Саморазряд — скорость, с которой аккумулятор теряет заряд, если не используется. Температурный диапазон указывает, при каких значениях на градуснике аккумулятор может эффективно работать. Габариты и вес — это физические размеры и вес аккумулятора, они должны соответствовать требованиям автомобиля.

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Чем поможет маркировка аккумулятора

Маркировка аккумулятора — это набор символов и цифр на его корпусе. По ней можно определить его основные характеристики и соответствие стандартам.

Маркировка важна для правильного выбора и эксплуатации аккумулятора, а также для его идентификации и определения, соответствует ли он требованиям конкретного автомобиля.

Что означают цифры в маркировке аккумулятора

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Ёмкость: цифры, указывающие на ёмкость аккумулятора в ампер-часах (Ah). Например, 60Ah означает, что аккумулятор может выдавать 60 ампер в течение одного часа.

Напряжение (В): указывается номинальное напряжение аккумулятора, чаще всего 12В для легковых автомобилей.

Стартерный ток (А): обозначается как CCA (Cold Cranking Amps) и указывает на максимальный ток, который аккумулятор может обеспечить при -18°C. Например, 600A CCA означает, что аккумулятор может выдавать 600 ампер в холодную погоду.

Габаритные размеры часто включают буквенно-цифровое обозначение, указывающее на размеры аккумулятора (длина, ширина, высота). Например, маркировка «242x175x190» указывает на размеры в миллиметрах.

Полярность указывает на расположение положительной и отрицательной клемм. Например, «R+» означает, что положительная клемма находится справа.

Дата производства — это код, указывающий дату производства аккумулятора. Обычно включает месяц и год.

Тип аккумулятора указывает на технологию изготовления аккумулятора, например, AGM (Absorbent Glass Mat), GEL (гелевый) и тд.

Вот пример маркировки: «60Ah 12V 600A R+ 242x175x190 AGM». Это означает, что аккумулятор имеет ёмкость 60 ампер-час, напряжение 12 вольт, стартерный ток 600 ампер, положительная клемма справа, размеры 242x175x190 мм и выполнен по технологии AGM.

Виды АКБ

Выше в тексте упоминаются разные типы аккумуляторов. Имеет смысл рассмотреть их подробнее, чтобы представлять соответствие потребностям автомобиля и автомобилиста.

EFB аккумулятор (Enhanced Flooded Battery) — это усовершенствованная версия традиционного свинцово-кислотного аккумулятора, разработанная для систем Start-Stop. Они более надёжны и долговечны, чем свинцово-кислотные, потому что для их производства используются материалы, повышающие производительность батареи. В частности, пластины таких аккумуляторов покрывают составом, сверхустойчивым к коррозии и одновременно с хорошей проводимостью тока. Ещё одна важная особенность EFB аккумуляторов — их способность выдерживать более частые циклы зарядки и разрядки. Это особенно важно для автомобилей с системами Start-Stop, где аккумулятор должен многократно запускать двигатель в течение одной поездки. Устройство АКБ автомобиля по типу EFB может работать в условиях частых разрядов без значительного снижения своей ёмкости и срока службы и обладают улучшенными показателями по саморазряду. Это делает их более надёжными для использования в автомобилях, которые могут длительное время оставаться без движения. Сравнивая EFB аккумуляторы с другими типами, можно отметить, что они занимают промежуточное положение между стандартными свинцово-кислотными аккумуляторами и более дорогими и высокотехнологичными AGM (Absorbent Glass Mat) аккумуляторами. EFB аккумуляторы предлагают лучшее соотношение цены и качества для автомобилей с системами Start-Stop, обеспечивая повышенную надёжность и долговечность без значительного увеличения стоимости.

— это усовершенствованная версия традиционного свинцово-кислотного аккумулятора, разработанная для систем Start-Stop. Они более надёжны и долговечны, чем свинцово-кислотные, потому что для их производства используются материалы, повышающие производительность батареи. В частности, пластины таких аккумуляторов покрывают составом, сверхустойчивым к коррозии и одновременно с хорошей проводимостью тока. Ещё одна важная особенность EFB аккумуляторов — их способность выдерживать более частые циклы зарядки и разрядки. Это особенно важно для автомобилей с системами Start-Stop, где аккумулятор должен многократно запускать двигатель в течение одной поездки. Устройство АКБ автомобиля по типу EFB может работать в условиях частых разрядов без значительного снижения своей ёмкости и срока службы и обладают улучшенными показателями по саморазряду. Это делает их более надёжными для использования в автомобилях, которые могут длительное время оставаться без движения. Сравнивая EFB аккумуляторы с другими типами, можно отметить, что они занимают промежуточное положение между стандартными свинцово-кислотными аккумуляторами и более дорогими и высокотехнологичными AGM (Absorbent Glass Mat) аккумуляторами. EFB аккумуляторы предлагают лучшее соотношение цены и качества для автомобилей с системами Start-Stop, обеспечивая повышенную надёжность и долговечность без значительного увеличения стоимости. Аккумулятор типа Absorbent Glass Mat (AGM) — тоже усовершенствованная разновидность свинцово-кислотного аккумулятора, разработанная для современных автомобилей. В AGM аккумуляторах электролит абсорбируется в стекловолоконные маты, что делает их герметичными и позволяет не беспокоиться о дополнительном обслуживании. Они обеспечивают высокий пусковой ток, идеальный для систем Start-Stop и мощных двигателей. AGM аккумуляторы обладают низким внутренним сопротивлением, что позволяет им быстрее заряжаться и дольше служить. Эти аккумуляторы устойчивы к вибрациям и ударам, подходя для жестких условий эксплуатации. Они хорошо работают в экстремальных температурах, обеспечивая стабильную производительность. AGM аккумуляторы имеют низкий уровень саморазряда, что полезно для сезонных транспортных средств. Они экологичны, так как не содержат жидкого электролита, минимизируя риск утечек.

— тоже усовершенствованная разновидность свинцово-кислотного аккумулятора, разработанная для современных автомобилей. В AGM аккумуляторах электролит абсорбируется в стекловолоконные маты, что делает их герметичными и позволяет не беспокоиться о дополнительном обслуживании. Они обеспечивают высокий пусковой ток, идеальный для систем Start-Stop и мощных двигателей. AGM аккумуляторы обладают низким внутренним сопротивлением, что позволяет им быстрее заряжаться и дольше служить. Эти аккумуляторы устойчивы к вибрациям и ударам, подходя для жестких условий эксплуатации. Они хорошо работают в экстремальных температурах, обеспечивая стабильную производительность. AGM аккумуляторы имеют низкий уровень саморазряда, что полезно для сезонных транспортных средств. Они экологичны, так как не содержат жидкого электролита, минимизируя риск утечек. Кальциевые аккумуляторы обладают высокой устойчивостью к коррозии, что значительно увеличивает их срок службы. У них низкий уровень саморазряда и отличные показатели работы при высоких и низких температурах. Кальциевая добавка снижает потребность в обслуживании — такие аккумуляторы теряют меньше воды и не требуют частого долива электролита. Благодаря высокой пусковой мощности, они обеспечивают надёжный запуск двигателя, особенно в холодное время года. Эти аккумуляторы являются популярным выбором для современных автомобилей благодаря своей надёжности и долгому сроку службы.

обладают высокой устойчивостью к коррозии, что значительно увеличивает их срок службы. У них низкий уровень саморазряда и отличные показатели работы при высоких и низких температурах. Кальциевая добавка снижает потребность в обслуживании — такие аккумуляторы теряют меньше воды и не требуют частого долива электролита. Благодаря высокой пусковой мощности, они обеспечивают надёжный запуск двигателя, особенно в холодное время года. Эти аккумуляторы являются популярным выбором для современных автомобилей благодаря своей надёжности и долгому сроку службы. Гелевый аккумулятор — это тип свинцово-кислотного аккумулятора, в котором электролит загущен до состояния геля, что делает его герметичным и не требует обслуживания, так как нет протечек. Благодаря своей конструкции, гелевые аккумуляторы обладают высокой устойчивостью к вибрациям и ударам, что делает их идеальными для использования в условиях жёсткой эксплуатации. Гелевые и кальциевые аккумуляторы на первый взгляд похожи по характеристикам, но всё же производятся по разным технологиям, потому эксплуатационные характеристики различаются. Гелевые герметичны, устойчивы к вибрациям и экстремальным температурам, не требуют обслуживания и имеют длительный срок службы. Кальциевые, в свою очередь, обладают улучшенной устойчивостью к коррозии, высокой пусковой мощностью и требуют минимального обслуживания. Выбор между ними зависит от конкретных требований и условий эксплуатации.

— это тип свинцово-кислотного аккумулятора, в котором электролит загущен до состояния геля, что делает его герметичным и не требует обслуживания, так как нет протечек. Благодаря своей конструкции, гелевые аккумуляторы обладают высокой устойчивостью к вибрациям и ударам, что делает их идеальными для использования в условиях жёсткой эксплуатации. Гелевые и кальциевые аккумуляторы на первый взгляд похожи по характеристикам, но всё же производятся по разным технологиям, потому эксплуатационные характеристики различаются. Гелевые герметичны, устойчивы к вибрациям и экстремальным температурам, не требуют обслуживания и имеют длительный срок службы. Кальциевые, в свою очередь, обладают улучшенной устойчивостью к коррозии, высокой пусковой мощностью и требуют минимального обслуживания. Выбор между ними зависит от конкретных требований и условий эксплуатации. Аккумулятор с жидким электролитом — это тип аккумулятора, в котором электролит представляет собой жидкую смесь, обычно на основе различных растворов кислот или щелочей. Этот тип аккумулятора широко используется в разных устройствах — от автомобильных аккумуляторов до портативных электронных устройств. Основное отличие аккумуляторов с жидким электролитом от других типов заключается в их конструкции и химическом составе. Они часто имеют простую и надёжную конструкцию, что делает их экономически выгодными для массового производства. Однако жидкий электролит может требовать периодической проверки и поддержания уровня жидкости внутри аккумулятора. Преимущества аккумуляторов с жидким электролитом включают высокую производительность при высоких токах разряда и заряда, что делает их идеальными для использования в стартерных батареях для автомобилей. Кроме того, они могут быть легко восстановлены путем дозаправки электролита в случае его недостатка.

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Как правильно эксплуатировать аккумулятор

Чтобы правильно эксплуатировать автомобильный аккумулятор, следует регулярно проверять уровень электролита и при необходимости доливать дистиллированную воду до уровня, указанного производителем. Батарея должна быть чистой и сухой. При невозможности использовать автомобиль длительное время рекомендуется отсоединить отрицательную клемму аккумулятора, чтобы предотвратить саморазрядку. Глубокие разряды вредны для аккумуляторов, так как сокращают срок его службы. А это значит, что его нужно своевременно заряжать.