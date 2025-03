Li Auto: что известно о новой для России марке

На российский рынок планирует официально выйти ещё один китайский автопроизводитель. На сей раз речь идёт о бренде , который является одним из лидеров неофициальных поставок в нашу страну. Разбираемся, что это за бренд и какие модели у него есть.

© Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2015 году основатель китайского сайта PCPop и автомобильного портала Autohome.com.cn Ли Сян создал компанию Beijing Chehejia Information Technology (Chehejia переводится как «Автомобиль и дом»). Она начала свою деятельность с разработки и производства электромобилей для каршеринга и такси . В 2018 году Chehejia достигла соглашения о совместном предприятии с DiDi, крупнейшей китайской компанией по вызову такси, но вскоре этот план рухнул. В первой половине 2018 года Chehejia отказалась от проекта из-за отсутствия поддержки со стороны центрального правительства Китая в легализации категории электромобилей.

В 2019 году холдинговая компания Chehejia Technologies, базирующаяся на Каймановых островах, провела ребрендинг и стала называться Leading Ideal Inc. В следующем году название было сокращено до Li Auto, а компания была переименована в Li Auto Inc. На китайском языке бренд обычно называется Lixiang. Первой моделью стал электрический кроссовер Li One, который показали в апреле 2019 года, а производство начали в ноябре того же года. Машина представляла собой электромобиль с увеличенным запасом хода, оснащённый комбинацией 1,2-литрового трёхцилиндрового турбированного двигателя и литий-ионной батареи ёмкостью 40 кВт·ч. Такая схема на несколько лет стала базовой для моделей бренда.

© Li Auto

В октябре 2021 года Li Auto начала строительство своего второго завода в районе Шуньи в Пекине. Ранее эта площадка принадлежала Beijing Hyundai, но была продана Li Auto из-за длительного спада продаж концерна.

В 2022 году Li Auto провела комплексную реорганизацию модельной линейки, внедрив новый язык дизайна и расширив гамму машин, включив в неё три совершенно новые модели.

Флагманский Li L9 дебютировал в марте, за ним последовал укороченный вариант L8 и версия L7 без третьего ряда сидений, представленная в сентябре. В том же месяце Li Auto приняла решение прекратить производство Li One в октябре 2022 года, что вызвало негативную реакцию со стороны недавних покупателей внедорожника. В ноябре 2023 года Li Auto представила свою четвертую модель Li Mega — полноразмерный флагманский минивэн, который стал первым полноценным электромобилем компании. В 2024-м дебютировал самый компактный кроссовер в гамме, модель L6.

Li L9

L9 был представлен онлайн в марте 2022 года и официально запущен в производство в июне того же года, а первые автомобили клиенты в Китае получили в августе 2022 года. Кроссовер имеет два электродвигателя: 130-киловаттный (174 л.с.) спереди и 200-киловаттный (268 л.с.) сзади. Он также оснащен установленным спереди 1,5-литровым турбированным четырёхцилиндровым бензиновым двигателем с бензобаком на 65 литров. Более новая рестайлинговая модель имеет бензобак объёмом 55 литров. Бензиновый двигатель является расширителем запаса хода для электродвигателей; он не приводит в действие колеса напрямую.

Длина — 5218 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1800 мм, колёсная база — 3105 мм. Снаряжённая масса 2520 кг.

Общая выходная мощность составляет 240 кВт (322 л.с.) и 530 Нм. Компания заявляет о запасе хода по правилам NEDC в 1315 километров, а также о запасе хода по NEDC на электричестве в 215 км. L9 разгоняется от 0 до 100 км/ч (0–62 миль/ч) за 5,3 секунды. Зарядка до 80% занимает 40 минут с помощью быстрого зарядного устройства. Полная зарядка при 200 В занимает 6 часов. Ёмкость аккумулятора составляет 40,6 кВт·ч, из которых 37,2 кВт·ч доступно для использования.

Средняя цена Li L9 в России составляет порядка 8 миллионов рублей.

© Li Auto

Li L8

После трёх лет присутствия на китайском рынке Li One был снят с производства в октябре 2022 года, чтобы освободить место для его замены, Li L8. Эта модель была представлена в сентябре 2022 года во время онлайн-презентации продукции Li Auto. Поставки клиентам начались с конца 2022 года. Технически модель идентична среднеразмерной 5-местной L7, не считая габаритов.

Длина — 5080 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1800 мм, колёсная база — 3005 мм. Снаряжённая масса 3080 кг.

L8 имеет два электродвигателя: 130-киловаттный (174 л.с.) двигатель спереди и 200-киловаттный (268 л.с.) двигатель сзади. Он также оснащён установленным спереди 1,5-литровым турбированным 4-цилиндровым бензиновым двигателем с объемом бензобака 65 литров. Как и у других моделей, бензиновый двигатель является расширителем запаса хода для электродвигателей и не приводит в действие колеса напрямую.

Общая выходная мощность составляет 330 кВт (443 л.с.) и 620 Нм. Заявленный запас хода по WLTC — 700 км, только на электричестве — 168 км. Зарядка до 80% занимает 30 минут с помощью быстрого зарядного устройства. Полная зарядка при 200 В занимает 6,5 часов. Ёмкость аккумулятора составляет 40,9 кВт·ч.

В шестиместном салоне есть несколько экранов, которые используют тот же проекционный дисплей и мини-светодиодный сенсорный экран на рулевом колесе, что и Li Auto L9, дополнительные два 3K 15,7-дюймовых центральных сенсорных экрана, а информационно-развлекательная система на двух на двух процессорах Qualcomm Snapdragon работает на Android Automotive.

Версия L8 Max также использует тот же массив датчиков, состоящий из установленного на крыше лидара Hesa , шести 8-мегапиксельных камер, двух 5-мегапиксельных камер, 12 ультразвуковых радаров и милливолнового радара. Li Xiang L8 Pro использует систему под названием AD Pro, которая является системой только зрения без установленного на крыше лидара — массив датчиков состоит из 8-мегапиксельной фронтальной камеры и пяти 2-мегапиксельных периферийных камер вместе с четырьмя 2-мегапиксельными камерами кругового обзора, 12 ультразвуковых радаров и милливолнового радара, что позволяет реализовать систему автономного вождения 2-го уровня.

Средняя цена Li L8 в России составляет порядка 7 миллионов рублей.

© Li Auto

Li L7

Li L7 был представлен в сентябре 2022 года, являясь на тот момент самой маленькой и дешёвой моделью компании, при этом имеяту же колесную базу, что и более крупный Li L8. Во время своего появления Li L7 был доступен в трёх комплектациях (Air, Pro и Max), а с 2024 года стала доступна комплектация Ultra. Поставки L7 Pro и L7 Max начались 1 марта, а поставки базовой L7 Air начались в начале апреля 2023 года.

Длина — 5050 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1750 мм, колёсная база — 3005 мм.

Подобно другим моделям серии Li L, Li L7 использует язык дизайна Future Avant-Garde, но это машина исключительно пятиместная. L7 Air и L7 Pro стандартно поставляются с автомобильной развлекательной системой SS Pro с чипом Qualcomm Snapdragon, в то время как L7 Max использует более продвинутую систему SS Max, работающую на двух чипах Qualcomm Snapdragon. Предусмотрены три 15,7-дюймовых 3K LCD-экрана, два спереди и один установлен сзади на потолке (доступно только для L7 Max).

Li L7 использует гибридную силовую установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем, передним приводом «пять в одном» и задним приводом «три в одном». Двигатель внутреннего сгорания не соединён механически с колёсами, создавая последовательную гибридную схему. Он обеспечивает максимальную мощность системы 330 кВт (443 л.с.), максимальный крутящий момент 620 Нм и разгон от 0 до 100 км/ч за 5,3 секунды.

Средняя цена Li L7 в России составляет порядка 6,5 миллионов рублей.

© Li Auto

Li L6

18 апреля 2024 года была представлена ​​четвёртая, ещё меньшая модель в семействе электрических внедорожников Li Auto с увеличенным запасом хода под названием Li L6. По сравнению с L7, L6 получил ещё более короткий кузов и меньшую колёсную базу, что сделало его первой моделью Li Auto длиной менее 5 м. L6 стал самым доступным продуктом Li Auto на момент запуска. Презентация автомобиля была ответом на успешный запуск конкурирующей модели Aito M7. Поставки новинки клиентам начались в конце апреля 2024 года.

Длина — 4925 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1735 мм, колёсная база — 2920 мм. Снаряжённая масса 2345 кг.

L6 лишён полностью пневматической подвески, которая доступна для других моделей. Передние колёса приводятся в действие электродвигателем мощностью 130 кВт (174 л.с.), а задняя ось имеет отдельный электродвигатель мощностью 170 кВт (228 л.с.), что в общей сложности даёт 300 кВт (402 л.с.) и 529 Нм крутящего момента. Питание двигателей обеспечивается аккумуляторной батареей LFP ёмкостью 36,8 кВт·ч. Двигатель внутреннего сгорания представляет турбированный 1,5-литровый рядный четырехцилиндровый агрегат мощностью 152 л.с.

По стандарту CLTC запас хода на электричестве заявлен в 212 км, а общая автономность составляет 1390 км с учётом 60-литрового топливного бака. Аккумулятор можно зарядить от 20 до 80% за 20 минут с помощью быстрой зарядки постоянного тока или от 0 до 100% за 6 часов с помощью бытового зарядного устройства уровня 2. Li L6 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды и имеет максимальную скорость 180 км/ч.

Средняя цена Li L6 в России составляет порядка 5,5 миллионов рублей.

© Li Auto

Li Mega

Первым полноценным электромобилем марки стал минивэн Li Mega, показанный в ноябре 2023 года. Минивэн отличается внешним дизайном, который вносит свой вклад в аэродинамику с коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0,215 Cd, что является самым низким среди серийных минивэнов.

Длина — 5350 мм, ширина — 1965 мм, высота — 1850 мм, колёсная база — 3300 мм. Снаряжённая масса 2785 кг.

Mega имеет семиместную компоновку сидений 2+2+3, причем все сиденья, кроме центрального на третьем рядк, подогреваются. Все минивэны имеют систему автономного вождения Li Auto AD Max с поддержкой системы Navigation on Autopilot.

Mega оснащён двумя электромоторами с электрической архитектурой 800 В. Она состоит из синхронного двигателя с постоянными магнитами мощностью 245 кВт (329 л.с.), приводящего в действие задние колеса, и асинхронного индукционного двигателя мощностью 245 кВт (329 л.с.), приводящего в действие переднюю ось, что обеспечивает в общей сложности 400 кВт (536 л.с.) и 542 Нм крутящего момента. Mega разгонется от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунды и имеет максимальную скорость 180 км/ч.

Аккумулятор Qilin NMC ёмкостью 102,7 кВт·ч поддерживает быструю зарядку 5C при номинальной мощности 400 кВт и пиковой 520 кВт, что обеспечивает время зарядки на 10–80 % за 10,5 минут, достигая запаса хода по стандарту CLTC в 710 км или 575 км по циклу WLTP.

Средняя цена Li Mega в России составляет порядка 9 миллионов рублей.

© Li Auto

Li Auto в России

Официально на российский рынок модели Li Auto никогда не поставлялись, но благодаря неофициальным каналам поставок эти гибриды стали одними из самых популярных в своём классе. Фактически они стали заменой для ушедших из России немецких премиальных брендов.

По данным агентства «Автостат», Lixiang в 2024 году продал в России 23,2 тыс. автомобилей, заняв третье место на рынке среди премиальных брендов. За первых два месяца 2025 года продажи составили 1650 экземпляров, что на 63% меньше, чем год назад.

Как выяснили специалисты агентства «Автостат» в совместном с сайтом www.liautorussia.ru, который является одним из крупнейших сообществ в России и странах СНГ по автомобилю марки Li Auto, исследовании, 24% владельцев марки раньше ездили на BMW, каждый седьмой — на Mercedes-Benz (14%), а каждый одиннадцатый — на Volkswagen (9%). Заказали машины в Китае или приобрели в автосалоне 42% и 39% опрошенных соответственно, 15% сделали покупку через онлайн-сервис или площадку, а 4% — купили машины у знакомых или родственников.

По информации «Известий», компания «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» (дочернее подразделение Sinomach Auto, которое уже представляет марки Rox и Oting) ищет специалистов для работы в российском представительстве Lixiang, что может означать начало официальных поставок машин в Россию с гарантийным и постгарантийным обслуживанием.

После сообщений журналистов компания официально подтвердила, что Sinomach Auto станет стратегическим партнёром Li Auto в России. Официальные продажи моделей Lixiang на российском рынке стартуют в четвёртом квартале 2025 года — первыми появятся кроссоверы Li 6, Li 7 и Li 9, на которые приходится 97% всех «серых» поставок бренда.