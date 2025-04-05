Зачем нужен автомобиль: почему люди покупают машины

Машина для многих автовладельцев — не просто средство передвижения, а предмет заботы, гордости, восхищения и даже любви. Автомобилям дают ласковые прозвища или человеческие имена, они вызывают у своих хозяев ощущение свободы, собственной успешности, благополучия.

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И если вы спросите их — зачем нужен автомобиль? — вполне можете вызвать ответное недоумение. Тем не менее, прежде чем сделать желанное приобретение, следует получить для себя внятный ответ на вопрос: зачем люди покупают машины? И зачем нужно авто именно вам?

Несмотря на вроде бы очевидные преимущества наличия собственного «железного коня», на каждый плюс найдется свой минус. Бесспорным является разве что чувство независимости, сознание, что машина позволяет вам отправиться куда угодно и когда угодно.

Давайте рассмотрим другие основания, зачем нужны автомобили в личном пользовании, и в чём могут заключаться проблемы обладания таким имуществом.

Ежедневные поездки

Плюсы. Толкаться в метро или автобусе — некомфортно и не статусно, вдобавок после пандемии коронавируса к недостаткам общественного транспорта добавилась боязнь подцепить какую-либо заразу. Не говоря уже о том, что существуют такие локации, откуда добраться до работы городскими средствами передвижения практически невозможно.

А вот сесть в свою родную «ласточку», включить любимую музыку и отправиться в путь, наблюдая окружающий мир из-за стекла, отделяющего ваше личное пространство, — совсем другое дело. Особенно если на улице льёт дождь, пробирает до костей мороз или нещадно палит солнце. Да и на работе на вас будут смотреть несколько иначе, если вы прибудете в собственном экипаже, а не на своих двоих.

Минусы. Помешать наслаждаться автовладением способны в первую очередь пробки. Очень часто путь от дома до работы и обратно по времени гораздо короче, если проделать его на метро или трамвае. Заторы в часы пик могут вывести из себя даже самых терпеливых.

Другая причина неудобств поездок на собственном авто – необходимость рулить и, соответственно, невозможность использовать время в пути для какой-либо полезной деятельности. Например, подготовиться к докладу, просмотреть почту или почитать последние новости.

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Дача

Плюсы. Один из самых популярных ответов на вопрос «Зачем нужна машина?» — это, конечно, поездки на дачу. Как известно, для садово-огородных работ и для постоянного совершенствования загородного дома, без которых обходятся редкие дачники, вечно требуются крупногабаритные предметы — стройматериалы, предметы мебели, мешки с грунтом, удобрениями, ящики с рассадой и т.д. Поэтому для счастливых владельцев дач автомобиль не роскошь, а насущная необходимость.

Минусы. Частое использование машины для перевозки цемента, досок, труб и прочих не самых элегантных вещей постепенно превращает её в своего рода сарай на колёсах.

Поэтому если дача в приоритете ваших поездок, лучше приобретать для этих целей эконом-класс, а никак не дорогие модели, причем лучше внедорожники, а не седаны. Конечно, гораздо приятнее было бы оформлять на все эти мешки и доски доставку. Но, увы, — это не всегда возможно, удобно и доступно в материальном отношении.

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Дети и домашние животные

Плюсы. Зачем покупают автомобиль родители и владельцы домашних питомцев, очевидно. Первые часто приобретают его сразу после обзаведения потомством как неизбежный аксессуар новой жизни. Отвезти чадо к врачу — от врача, в школу — из школы, в секцию, в кружок, на день рождения к друзьям… Во всех этих практически ежедневных делах личное средство передвижения незаменимо.

Хозяевам животных оно требуется чуть реже, но тоже достаточно регулярно: на отдых, в гости, к ветеринару… Не во всякий общественный транспорт вас посадят с рычащим лохматым спутником. Да и сами животные могут по-разному реагировать на чужих людей вокруг.

Минусы. Детки, привыкшие к постоянному присутствию личного водителя, вырастают плохо адаптированными к самостоятельному передвижению по городу, да и в целом менее самостоятельными, чем их «безлошадные» сверстники.

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Друзья и родственники

Плюсы. Конечно, став автовладельцем, вы сразу приподнимаетесь по социальной лестнице в глазах окружающих. Бывает довольно приятно подвезти куда нужно друга, лишённого такой преференции, помочь знакомым с переездом — ощущение собственной нужности и самооценка только возрастут.

А уж для имеющих пожилых и нездоровых родственников вопрос, зачем нужны авто в личной собственности, даже не встаёт — частые визиты к врачам для маломобильных граждан способны разорить тех, кто для этой цели вынужден вызывать такси.

Минусы. Если вы человек мягкий и безотказный, то рискуете тем, что вас будут постоянно донимать просьбами и использовать как персонального извозчика не только «безлошадные» друзья, но и те, у кого машина имеется, но то сломана, то на техосмотре, то не ездит зимой.

То же самое будет происходить на вечеринках, когда друзья «перебрали» с алкоголем… Отказы — дело не слишком приятное, а подчас они даже ведут к разрыву добрых отношений, ибо люди, привыкшие к помощи, начинают воспринимать её как должное и могут всерьёз обидеться на неожиданный отказ.

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Работа

В числе причин, зачем покупать машину людям с небольшим и нестабильным доходом, есть также возможность использовать её в качестве орудия производства.

Плюсы. На ней можно работать – как в постоянном режиме, получив лицензию таксиста, так и время от времени, когда наступает трудная жизненная ситуация и нехватка денег. Более того – в случае форс-мажора авто можно продать и единовременно выручить немалую сумму.

Минусы. «Бомбить» на машине – дело не слишком прибыльное и не всегда безопасное. И уж, конечно, для такой цели стоит выбирать автомобиль невысокой ценовой категории – для потенциальных пассажиров марка практически не важна, а вот обслуживание модели высокого класса способно «съесть» все принесённые ею доходы.

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Хобби

Ответ на вопрос, кому и зачем покупать авто, можно найти ещё в одной группе населения – среди людей, увлекающихся такими видами спорта, которые требуют использования тяжелого или крупногабаритного оборудования.

Плюсы. Отправляясь кататься на лыжах, скейтборде, байдарке, велосипеде, кайте и пр., тащить с собой подобные аксессуары без машины весьма и весьма сложно.

Минусов у данного использования автомобиля практически нет, разве что при покупке следует позаботиться, чтобы он был достаточно большим и вмещал всё необходимое вам оборудование.

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Путешествия

Зачем ещё покупают машину? Многие любители путешествий не мыслят без неё свои вояжи. На личном авто удобно совершать как обычные выезды на природу в выходные, так и поездки в другие города и даже страны.

Плюсы. В первую очередь во всех этих случаях автомобиль существенно экономит деньги, особенно если вы едете всей семьей. Автопутешественникам не нужно тратиться на билеты — ни на ближние расстояния, ни на дальние. Кроме того, они могут свободнее планировать маршруты своего отдыха — подольше задержаться в том или ином месте или, наоборот, не останавливаться там, где изначально задумывали.

Минусы. Водителю необходимо всегда быть в тонусе, следить за дорогой, за маршрутом, искать места для парковки и пр. — расслабиться в пути и просто глазеть на проносящиеся за окном пейзажи, как делают другие туристы, он не сможет. К тому же машину надо готовить к дальним поездкам, проверять предварительно состояние всех её систем.

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Преимущества владения собственным автомобилем

Хорошая машина является важным атрибутом престижа; Придаёт владельцу чувство уверенности в себе, независимости от внешних обстоятельств; Личный автомобиль незаменим для интровертов, людей, некомфортно чувствующих себя в толпе; Человек, часто находящийся за рулем, вынужден вести здоровый образ жизни; Автовладелец более свободен в планировании собственной жизни – он может сорваться с места в любой момент, например, среди ночи, когда общественный транспорт не ходит.

Проблемы автомобилистов

Беспокойство за сохранность своего «железного коня», необходимость обеспечения его противоугонными средствами; Риск попасть в дорожно-транспортное происшествие, вероятность сбить пешехода; Необходимость регулярно следить за состоянием автомобиля, заменять пришедшие в негодность детали, мыть, менять масло и антифриз и пр.; Наличие пробок в больших городах, мешающих комфортному использованию машины, а подчас делающих его вообще невозможным.

Но, наверное, главный вопрос, связанный с владением автомобилем – это вопрос цены. И не только стоимости самой машины, но и её регулярного обслуживания.

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Насколько дорого обходятся машины автовладельцам

При покупке автомобиля важно иметь в виду не только цену приобретения, но также стоимость обслуживания и расходы на топливо. Разумеется, эти статьи расходов сильно отличаются и в значительной степени зависят от модели авто — обслуживание бизнес-класса будет стоить значительно дороже эконома, да и бензина многие из них употребляют не в пример больше. Расход топлива у мощных машин порой доходит до 20-30 литров на 100 км при движении по городу. «Прокормить» автомобиль с более скромным количеством лошадей под капотом, конечно, значительно проще.

Давайте попробуем посчитать примерные траты на машину среднего класса вроде Volkswagen Passat или Ford Focus.

Суммарные расходы на транспортный налог (от 6000), страховку ОСАГО (от 8000) и техосмотр (1000) будут стартовать от 15000 рублей;

Замена колёс дважды в году — от 5000 рублей (траты на приобретение новых мы не учитываем);

Ежемесячная стоимость расходуемого топлива, конечно же, зависит от пробега. Но если подсчитать её для человека, ежедневно ездящего на работу, находящуюся в часе-полутора езды от дома, то получится около 6000-7000 рублей в месяц;

Для нового автомобиля наиболее крупной тратой является КАСКО — цена страховки стартует примерно от 70 000 рублей;

Платные парковки, если вы пользуетесь ими регулярно, способны забрать порядка 10 000 рублей в месяц;

Мойка машины обычно «съедает» ежемесячно около 1500 рублей — при учёте, что автовладелец не отличается чрезмерной тягой к чистоте и пользуется ею пару раз за месяц;

Омывающей жидкости для стекол или незамерзайки, стоимость которых составляет от 600 рублей за 5 литров, требуется примерно две бутылки в зимние месяцы, к которым в наших широтах относятся ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, а иногда и апрель.

К неизбежным расходам на содержание машины стоит добавить также суммы штрафов — редкому автолюбителю удаётся полностью избежать их, даже самые аккуратные водители не застрахованы от ошибок на дорогах и при парковках. А вот величина этих штрафов, конечно, может варьироваться от совсем незначительной и до бесконечности — тут уже всё зависит от вас.

Резюме

Хотя наличие автомобиля налагает на его владельца ряд обязанностей и забот, а также создаёт определенные материальные затраты, преимущества наличия собственного авто с лихвой перевешивают все эти минусы. Важно только хорошо взвесить свои возможности и приобретать машину, оптимально соответствующую вашим потребностям.