Легенда с огоньком: всё о новой Lada Niva Sport

В 2025 году началась новая глава в истории легендарного внедорожника «Нива». К 48-летию модели АвтоВАЗ представил флагманское исполнение модели — Lada Niva Sport, которая стала самым мощным в истории вариантом машины для дорог общего пользования. И реверансом гоночным успехам заводской команды российского автогиганта в ралли-рейдах.

© АВТОВАЗ

Выпуск ВАЗ-2121 начался 5 апреля 1977 года — советский внедорожник стал знаковой моделью не только для отечественного, но и для мирового автопрома. До полувекового юбилея автомобилю осталось всего ничего, а к 48-летию «Нивы» в Тольятти запустили серийную сборку версии Sport. Точнее, мелкосерийную, потому что выпуском Lada Niva Sport на базе Lada Niva Legend займётся спортивное подразделение АвтоВАЗа Lada Sport, которое помимо прочего отвечает и за подготовку машин для профессионального автоспорта.

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В 2022 году заводская команда Lada Sport Rosneft Raid дебютировала в ралли-марафоне «Шёлковый путь» с Lada Niva Legend категории T2, в 2023-м на старт вышли уже два подготовленных внедорожника Lada Niva Sport, а в сезоне-2024 Lada Niva Sport T2 стала победителем международного ралли «Шелковый путь» в зачётной группе Open и принесла тольяттинскому коллективу заветного «Белого тигра».

А заодно позволила инженерам собрать важную информацию для доводки дорожной версии Niva Sport, многие решения которой обкатывались на рейдовых спецучастках.

© Silk Way Rally

Кузов

Визуально самая мощная «Нива» выделяется на фоне других модификаций не только соответствующими шильдиками, но и некоторыми элементами обвеса. В частности, машина получила увеличенные в размерах накладки колёсных арок, а самое заметное отличие — новые 17-дюймовые колёса в спортивном стиле.

Дополнительно предложены рейлинги на крыше, светодиодные модули дополнительного света на переднем бампере и воздухозаборник на капоте, которые включены в перечнь официальных аксессуаров для Lada Niva Sport. Будет и специальная версия Silk Way с особым декором кузова и салона.

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Салон

Интерьер топовой версии отличается чёрно-красным оформлением, логотипами Lada Sport на спинках сидений, а также кожаной оплёткой руля и контрастной красной прострочкой обивки. В оснащение включены кондиционер, обогрев передних сидений и внешние зеркала заднего вида с электрорегулировками.

Позаботились инженеры и об улучшении эргономики. Спортивная версия обзавелась рулевой колонкой с регулировкой по углу наклона, что облегчает поиск оптимальной посадки за рулём. Кроме того, раздаточная коробка оснащена однорычажным приводом, что позволило уменьшить количество селекторов на центральном тоннеле.

© АВТОВАЗ

Двигатель и коробка передач

Самое главное изменение скрыто под капотом. Внедорожник получил бензиновый двигатель от Lada Granta Sport — это 16-клапанный 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 122 л.с. и крутящим моментом 151 Нм при 5000 об/мин. Облегчённая система впуска и выпуска, спортивные распредвалы и специальная прошивка блока управления двигателем созданы специально для этого агрегата. Мотор размещён продольно на оригинальные опоры.

Благодаря новому силовому агрегату Lada Niva Sport разгоняется с места до 100 км/ч за 11,8 секунды против 17 секунд у базовой модели, а максимальная скорость новинки достигла 162 км/ч, что на 20 км/ч больше, чем у исходной Niva Legend.

Новый мотор повлиял и на компоновку подкапотного пространства — из-за нового двигателя и применения колёс увеличенной размерности запасного колеса больше нет, его заменил дорожный набор для ремонта шин.

© АВТОВАЗ

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Ходовая часть

Автомобиль, получивший усиленный кузов, сохранил постоянный полный привод с возможностью включения пониженной передачи и блокировки межосевого дифференциала. Дорожный просвет за счёт более крупных колёс вырос с 200 до 220 мм.

Доработана подвеска — колея стала чуть шире, появились амортизаторы с новыми настройками, усилена балка заднего моста и в задней подвеске применён стабилизатор поперечной устойчивости. Естественно, более мощный мотор потребовал и более производительных тормозов: передние тормоза — вентилируемые дисковые, задние — дисковые.

Цены

На старте продаж Lada Niva Sport будет доступна у некоторых дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областях, Татарстане, Адыгее, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, а также в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Ставропольском краях.

Стоимость новинки в базовом варианте стартует с 1 699 000 рублей, что сделает спортивный внедорожник самым дорогим серийным исполнением Lada Niva Legend. Но это доплата не только за доработки, но и за возможность получить в своём автомобиле частичку машины, которая выиграла «Шёлковый путь».