Легенда с огоньком: всё о новой Lada Niva Sport
В 2025 году началась новая глава в истории легендарного внедорожника «Нива». К 48-летию модели АвтоВАЗ представил флагманское исполнение модели — Lada Niva Sport, которая стала самым мощным в истории вариантом машины для дорог общего пользования. И реверансом гоночным успехам заводской команды российского автогиганта в ралли-рейдах.
Выпуск ВАЗ-2121 начался 5 апреля 1977 года — советский внедорожник стал знаковой моделью не только для отечественного, но и для мирового автопрома. До полувекового юбилея автомобилю осталось всего ничего, а к 48-летию «Нивы» в Тольятти запустили серийную сборку версии Sport. Точнее, мелкосерийную, потому что выпуском Lada Niva Sport на базе Lada Niva Legend займётся спортивное подразделение АвтоВАЗа Lada Sport, которое помимо прочего отвечает и за подготовку машин для профессионального автоспорта.
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В 2022 году заводская команда Lada Sport Rosneft Raid дебютировала в ралли-марафоне «Шёлковый путь» с Lada Niva Legend категории T2, в 2023-м на старт вышли уже два подготовленных внедорожника Lada Niva Sport, а в сезоне-2024 Lada Niva Sport T2 стала победителем международного ралли «Шелковый путь» в зачётной группе Open и принесла тольяттинскому коллективу заветного «Белого тигра».
А заодно позволила инженерам собрать важную информацию для доводки дорожной версии Niva Sport, многие решения которой обкатывались на рейдовых спецучастках.
Кузов
Визуально самая мощная «Нива» выделяется на фоне других модификаций не только соответствующими шильдиками, но и некоторыми элементами обвеса. В частности, машина получила увеличенные в размерах накладки колёсных арок, а самое заметное отличие — новые 17-дюймовые колёса в спортивном стиле.
Дополнительно предложены рейлинги на крыше, светодиодные модули дополнительного света на переднем бампере и воздухозаборник на капоте, которые включены в перечнь официальных аксессуаров для Lada Niva Sport. Будет и специальная версия Silk Way с особым декором кузова и салона.
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Салон
Интерьер топовой версии отличается чёрно-красным оформлением, логотипами Lada Sport на спинках сидений, а также кожаной оплёткой руля и контрастной красной прострочкой обивки. В оснащение включены кондиционер, обогрев передних сидений и внешние зеркала заднего вида с электрорегулировками.
Позаботились инженеры и об улучшении эргономики. Спортивная версия обзавелась рулевой колонкой с регулировкой по углу наклона, что облегчает поиск оптимальной посадки за рулём. Кроме того, раздаточная коробка оснащена однорычажным приводом, что позволило уменьшить количество селекторов на центральном тоннеле.
Двигатель и коробка передач
Самое главное изменение скрыто под капотом. Внедорожник получил бензиновый двигатель от Lada Granta Sport — это 16-клапанный 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 122 л.с. и крутящим моментом 151 Нм при 5000 об/мин. Облегчённая система впуска и выпуска, спортивные распредвалы и специальная прошивка блока управления двигателем созданы специально для этого агрегата. Мотор размещён продольно на оригинальные опоры.
Благодаря новому силовому агрегату Lada Niva Sport разгоняется с места до 100 км/ч за 11,8 секунды против 17 секунд у базовой модели, а максимальная скорость новинки достигла 162 км/ч, что на 20 км/ч больше, чем у исходной Niva Legend.
Новый мотор повлиял и на компоновку подкапотного пространства — из-за нового двигателя и применения колёс увеличенной размерности запасного колеса больше нет, его заменил дорожный набор для ремонта шин.
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Ходовая часть
Автомобиль, получивший усиленный кузов, сохранил постоянный полный привод с возможностью включения пониженной передачи и блокировки межосевого дифференциала. Дорожный просвет за счёт более крупных колёс вырос с 200 до 220 мм.
Доработана подвеска — колея стала чуть шире, появились амортизаторы с новыми настройками, усилена балка заднего моста и в задней подвеске применён стабилизатор поперечной устойчивости. Естественно, более мощный мотор потребовал и более производительных тормозов: передние тормоза — вентилируемые дисковые, задние — дисковые.
Цены
На старте продаж Lada Niva Sport будет доступна у некоторых дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областях, Татарстане, Адыгее, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, а также в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Ставропольском краях.
Стоимость новинки в базовом варианте стартует с 1 699 000 рублей, что сделает спортивный внедорожник самым дорогим серийным исполнением Lada Niva Legend. Но это доплата не только за доработки, но и за возможность получить в своём автомобиле частичку машины, которая выиграла «Шёлковый путь».