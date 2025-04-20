Как заменить тормозные колодки на автомобиле своими руками

Замена тормозных колодок – не самая сложная техническая операция, выполнить которую можно самостоятельно. Тем не менее такая работа потребует определенного набора инструментов и умения ими пользоваться, а также соблюдения мер предосторожности. В этом материале мы расскажем, как поменять колодки правильно и безопасно.

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Как часто менять тормозные колодки

Тормозные колодки автомобиля не рассчитаны на весь срок его службы и подлежат обязательной замене в случае критического износа или разрушения фрикционного слоя.

При этом ни производители транспортных средств, ни изготовители деталей тормозных механизмов не устанавливают чётких сроков службы колодок. Скорость их износа зависит от множества факторов, основными из которых являются: качество самих деталей, манера езды водителя, конструкция автомобиля и условия эксплуатации.

К примеру, за счёт использования рекуперативного торможения электромобили используют стандартные механические тормоза менее интенсивно, чем машины с двигателями внутреннего сгорания, поэтому колодки электрокаров зачастую живут гораздо дольше. И даже на одном и том же автомобиле при неизменных условиях эксплуатации колодки разных производителей могут изнашиваться с разной скоростью. Поэтому нельзя точно сказать, как часто и на каком пробеге меняют колодки.

Важный сигнал для неотложной ревизии тормозов и возможной замены колодок – заметные изменения в поведении автомобиля. В первую очередь это снижение эффективности торможения, а также ощутимые вибрации на руле и на педали тормоза. Игнорировать такие симптомы нельзя. И даже если во время проверки выяснится, что по какой-то причине разрушен фрикционный слой только у одной колодки, менять нужно весь комплект.

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В целом, для оценки пригодности колодок к дальнейшей эксплуатации следует отталкиваться не от пройденных машиной километров, а от минимально допустимой толщины фрикционного слоя. Этот параметр на разных моделях автомобилей может отличаться, но, как правило, находится в пределах 1,5 – 2,0 мм. Если рабочий слой накладок сточился до такого состояния, детали необходимо заменить.

Проверять толщину колодок на дисковых тормозах можно визуально во время планового технического обслуживания (ТО), желательно не реже раза в год. В барабанные механизмы в большинстве случаев раньше 50 000 км можно и не заглядывать.

Те же полтора-два миллиметра «ловят» установленные на колодках электронные или механические датчики. Информация от первых выводится на приборную панель автомобиля, вторые «требуют» замены специфическим писком. Но такие сенсоры есть не на всех машинах.

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Как подготовиться к замене тормозных колодок

Принцип работы тормозов легковых автомобилей одинаков для всех моделей. Водитель нажимает на педаль тормоза, специальная жидкость давит на поршни, те в свою очередь прижимают колодки к дискам или рабочей поверхности барабанов, в результате чего машина замедляется. Но это не значит, что один и тот же набор инструментов подойдет для замены колодок любого автомобиля.

Тормозные механизмы бывают как дисковыми, так и барабанными. Суппорты дисковых тормозов в подавляющем большинстве плавающие, но на мощных спорткарах используются и фиксированные. Не говоря уже про размеры деталей и нюансы конструкции того или иного производителя.

Поэтому, перед тем как приступать к работе, стоит внимательно изучить инструкцию по замене колодок именно на вашем автомобиле. Как минимум для того, чтобы подготовить весь необходимый инструмент, включая специальные приспособления.

В штатной инструкции по эксплуатации автомобиля нет раздела, где были бы подробно прописаны алгоритмы замены колодок. Подобные методички производители выпускают для механиков сервисных центров. Поэтому интернет вам в помощь. На его просторах сегодня можно отыскать всё, включая подробные видеоинструкции по работе с тормозами автомобилей разных марок.

Кстати, не всегда при замене колодок можно обойтись слесарным инструментом. К примеру, для того, чтобы вернуть в исходное положение поршень суппорта механизма электрического стояночного тормоза, понадобится подключение к диагностическому разъёму автомобиля и специальное сервисное ПО. В этом случае логично обратиться к квалифицированному специалисту.

Да и в целом, перед началом работ стоит трезво оценить свои навыки и возможные расходы на приобретение накидных ключей, торцевых головок, смазки для деталей тормозов и т.д. Опытный механик сервиса заменит колодки не только быстрее, но и, возможно, за меньшую сумму, чем вы потратите на инструмент и сопутствующую автохимию.

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Как выбрать и где купить тормозные колодки

Можно подобрать колодки по модификации автомобиля (марка, модель) и году его выпуска. Способ в целом рабочий, но может и подвести. Ведь в течении лет выпуска модели производитель нередко модернизирует её узлы, включая тормоза. Сегодня завод устанавливает детали одной фирмы, завтра — другой. И не всегда они взаимозаменяемы.

Поэтому для подбора автозапчастей, в том числе и тормозных колодок, лучше использовать идентификационный номер (VIN). Это комбинация из 17 символов, включающая латинские буквы и обычные цифры. VIN номер указан на второй строчке свидетельства о регистрации (СТС) на стороне со сведениями о транспортном средстве. Именно этот уникальный для каждого автомобиля номер и стоит продиктовать продавцу отдела запасных частей либо указать в соответствующем поле на странице интернет-магазина.

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И в торговом зале, и в онлайн-магазине вам могут предложить как оригинальные детали, так и их аналоги. Не обязательно строго ориентироваться на оригинал, заменители при меньшей стоимости могут не уступать в качестве.

Однако, покупать самые дешёвые колодки ноунейм брендов все же не стоит. Разумнее доплатить за продукцию известных производителей, таких как Ate, Bosch, Brembo, Febi, Ferodo, TRW. Перечисленные компании выпускают комплектующие тормозов не только для послепродажного обслуживания, но и поставляют на конвейеры автомобильных заводов.

К сожалению, в коробке с логотипом именитого бренда тоже может оказаться подделка. Поэтому при покупке запчастей онлайн лучше заказывать детали на крупных и известных маркетплейсах, которые дорожат своей репутацией и стараются контролировать поставщиков. В пункте выдачи, равно как и в автомагазине, стоит проверить целостность упаковки и защитных голографических наклеек, а также четкость нанесения принта. Шрифт надписей на коробке должен хорошо читаться.

Замена передних тормозных колодок

По нашим дорогам где-то ещё бегают «Волги» и «Запорожцы» с передними барабанными тормозами. Но подавляющее большинство эксплуатируемых сегодня легковых автомобилей оснащены дисковыми механизмами с плавающими суппортами. Поэтому на них и сделаем акцент, а в конце этой главы скажем несколько слов про особенности работы с тормозами спортивных машин с фиксированными суппортами. Но перед тем, как перейти к описанию алгоритма замены передних колодок, дадим ряд общих рекомендаций.

Во-первых, чтобы в процессе работы грязь не попала на разобранные тормозные механизмы, вымойте изнутри арки колес. Во-вторых, найдите ровную поверхность и подготовьте ремонтную стойку, на которую можно будет опереть поддомкраченный автомобиль. Кто-то для страховки подкладывает под порог или нижний рычаг снятое колесо. Но из-за риска повредить диск, порог и детали подвески делать так мы не рекомендуем.

Наконец, приготовьте кусок мягкой, но прочной проволоки или веревки, чтобы подвязать открученный суппорт к пружине стойки амортизатора или к верхнему рычагу. Нельзя, чтобы суппорт висел на тормозном шланге. Последний не рассчитан на большую растягивающую нагрузку. Не помешает и кусок чистой картонки, на который можно будет положить крепеж и детали тормозного механизма.

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Когда подготовите всё необходимое и убедитесь, что машина стоит на ручнике, чуть-чуть ослабьте затяжку колесных болтов или гаек шпилек. Делается это с помощью баллонного ключа, поставляемого в комплекте с автомобилем, либо более длинного воротка, что удобнее. Далее поднимаем машину домкратом, поставив его упор под специальные усиленные места, указанные в инструкции по эксплуатации автомобиля.

После того как шина оторвётся от земли, необходимо еще немного приподнять кузов для установки страховочной стойки с таким расчётом, чтобы при опоре автомобиля на неё протектор не касался асфальта или пола в гараже. Теперь можно полностью выкрутить все колесные болты или открутить гайки шпилек. Опытные мастера шиномонтажа не рекомендуют демонтировать колесо, взявшись за спицы диска. Это может привести к травме пальцев. Поэтому снимаем колесо, обхватив шину снаружи.

Перед тем как приступить к работе непосредственно с механическими деталями тормоза следует осмотреть тормозной шланг на предмет трещин и подтеков, а заодно сделать ревизию пыльников шарниров приводов и рулевых тяг. Пыльники, в случае обнаружения повреждений, лучше поменять как можно скорее. А если где-то подтекает тормозной шланг или вы заметили на нём трещины и грыжи, которые грозят возможным разрывом, машину с такими дефектами и вовсе нельзя эксплуатировать до устранения неисправности.

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Не забывайте, что свой ограниченный ресурс есть у и тормозного диска. И если его толщина (мерить лучше всего штангенциркулем) не достигает указанного для вашего автомобиля минимального размера, необходима замена и этой детали. И не одной, а обязательно в паре.

На следующем этапе отворачиваем крышку бачка тормозной жидкости и смотрим уровень. Если уровень максимальный, шприцем или спринцовкой откачиваем небольшое количество. Сделать это следует для того, чтобы при вдавливании поршней тормозного суппорта в бачке оставался свободный объем для тормозной жидкости, и она не выливалась наружу. Её попадание на лакокрасочное покрытие и детали в подкапотном пространстве нежелательно. Подтеки пролившейся жидкости следует немедленно убрать.

В тех случаях, когда на суппорте установлена прижимная пружина, аккуратно снимаем эту деталь при помощи плоскогубцев, а при наличии на колодке электронного датчика износа, отсоединяем его провод от разъёма. После чего, вставив шлиц отвертки между колодкой и тормозным диском, слегка утапливаем поршень для облегчения демонтажа суппорта и отворачиваем его направляющие. Можно отвернуть только одну нижнюю и далее, повернув суппорт вокруг оси верхней направляющей, вынуть колодки из посадочных мест. Но лучше открутить обе для их очистки и, если это предусмотрено конструкцией тормозного механизма, последующей смазки. К примеру, на некоторых тормозах фирмы Ate используются направляющие открытого типа, которые из-за специальной конструкции втулок смазывать нельзя.

Перед установкой новых колодок необходимо полностью вдавить поршень суппорта в цилиндр. Сделать это можно с помощью той же отвертки или монтажной лопатки, но правильнее и удобнее использовать специальное приспособление – струбцину. При этом важно не повредить пыльник поршня и проследить за тем, чтобы резиновая манжета была сжата ровно.

Ещё одна немаловажная операция – очистка посадочных мест колодок на скобе суппорта. Для этого отлично подойдет очиститель тормозов и старая зубная щётка. Если конструкций предусмотрены направляющие пластины, то перед повторным использованием удаляем с них грязь и нагар. Чтобы не вдыхать пыль с вредными для лёгких частицами износа, во время чистки желательно надеть медицинскую маску, а лучше респиратор.

Наконец, устанавливаем колодки таким образом, чтобы фрикционный состав был обращен к тормозному диску. На нерабочую сторону колодки и направляющие пластины перед монтажом нелишне будет нанести смазку для тормозов. После чего фиксируем направляющие суппорта, если была прижимная пружина, возвращаем её на место, прикручиваем колесо и опускаем автомобиль с домкрата, предварительно убрав из-под кузова ремонтную стойку.

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Опустив колесо на землю, следует затянуть его болты или гайки шпилек правильным моментом. Для этого используется динамометрический ключ, а точные параметры силы затяжки для колес того или иного автомобиля несложно найти в интернете. Если специального инструмента нет, сильно затяните крепеж колеса штатным баллонным ключом, но так, чтобы не сорвать резьбу крепежа, чрезмерно не усердствуйте

Заменив колодки с одной стороны, производим аналогичные операции на противоположном колесе и его тормозном механизме. После установки нового комплекта не забудьте проверить уровень тормозной жидкости в бачке и завернуть крышку.

Алгоритм замены колодок на машинах с фиксированным суппортами принципиально ничем не отличается, а на некоторых моделях даже проще. Конструкция их механизмов позволяет произвести замену колодок, не откручивая сам суппорт.

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Как менять задние колодки

Для дисковых механизмов замена задних колодок своими руками практически не отличается от замены передних. Но есть несколько нюансов. Передние и задние суппорты не идентичны и, как минимум, отличаются размерами, а значит и инструмент для работы с ними потребуется разный. Кроме того, поршни задних суппортов не всегда можно утопить в цилиндры простым нажатием. На ряде машин поршень нужно вкручивать, вращая его по часовой стрелке с помощью специальных приспособлений. Об этом лучше узнать заранее, а не после того, как вы сняли колесо.

Что касается замены тормозных колодок на машинах с задними барабанными механизмами, которые применяются не только на «Жигулях» и «Ладах», но и на некогда бюджетных иномарках, то и с этой работой можно справиться самому. Здесь важно не забыть предварительно ослабить тросик ручного тормоза, чтобы тот не прижимал колодки к рабочей поверхности барабана и позволил его снять. У одних автомобилей гайка регулировки натяжения ручника расположена в салоне, на других – под днищем, и для доступа к ней понадобится смотровая яма. И это тоже стоит иметь в виду.

Снять барабан будет непросто, если он прикипел к ступице или на его внутренней поверхности образовалась глубокая выработка, в которую вошли колодки и препятствуют осевому перемещению детали. И если в первом случае может помочь универсальная жидкая смазка типа WD-40, залитая в отверстия для колёсных болтов, и легкие постукивания небольшим молотком по передней поверхности барабана, то во втором, скорее всего, понадобится специальный съёмник.

Демонтировав барабан, необходимо вдавить поршни тормозного цилиндра до упора, поочередно нажимая монтажной лопаткой на старые накладки. Если этого не сделать, новые колодки с ещё неизношенным, а поэтому более толстым фрикционным слоем вряд ли позволят надеть барабан на прежнее место. Далее отсоединяем от колодок тросик ручника, возвратные и прижимные пружины. Теперь колодки вместе с распорной планкой ничто не держит, и их можно легко демонтировать. Новые детали устанавливаем в обратной последовательности, предварительно очистив тормозной щит от грязи. Таким же образом меняем колодки и на втором заднем колесе.

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Важно! После установки нового комплекта колодок, причем как передних, так и задних, обязательно нажмите несколько раз на педаль тормоза перед тем, как начать движение. Делайте это до тех пор, пока не почувствуете, что педаль стала упругой. Так вы снова прижмёте ранее отведенные поршни тормозных цилиндров к колодкам. В противном случае при первом нажатии педаль просто провалится и не даст эффективного торможения. Это может быть опасно!

Полностью новые колодки притираются к дискам или барабанам и начинают работать максимально эффективно примерно через 150-200 километров после замены. В этот период следует избегать резких торможений.

Итак, совсем коротко