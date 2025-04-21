Всё о новой Lada Iskra: модификации, характеристики и оснащение

19 апреля на АвтоВАЗе отмечается День первого автомобиля в честь выпуска первой партии ВАЗ-2101 — фактически это день рождения отечественного массового автомобиля. К 55-летнему юбилею «копейки» в Тольятти приурочили запуск серийного производства Lada Iskra. Первой новой модели российского автогиганта с 2015 года, когда была показана Lada Vesta.

Из тольяттинской «Искры» должно возгореться не пламя, а новое для отечественного рынка семейство автомобилей. Позиционируется новинка в самом насыщенном и популярном классе B, а в модельном ряду Lada новой Iskra отведено место над Granta, но под Vesta. И если первоначально заявлялось, что «Искра» какое-то время будет выпускаться параллельно с «Грантой», а потом полностью заменит её, то сейчас уже речь идёт о том, чтобы выпускать все три модели одновременно — это даст марке возможность охватить более широкую аудиторию и привлечь молодых клиентов за счёт более современной и более оснащённой, чем Granta, но более доступной, чем Vesta, машины.

25 фактов о ВАЗ-2101 к 55-летию легендарной «копейки»

На пути к конвейеру Lada Iskra прошла полный комплекс заводских и сертификационных испытаний, во время которых проверялась и надёжность автомобиля, и готовность производства к выпуску машины. Для всех необходимых испытаний, отработки производственных технологий, обучения и подготовки к старту промышленного производства было выпущено около 300 тестовых экземпляров «Искры». Опытные образцы прошли испытания на полигоне АвтоВАЗа и на дорогах общего пользования, включая горные и северные регионы.

© АВТОВАЗ

Лабораторные испытания включали как тесты автомобиля, так и стендовые проверки его отдельных компонентов и систем в аэродинамической трубе, безэховой камере для виброакустических испытаний, лаборатории электромагнитной совместимости и аэроклиматической камере. Заявлено, что инженеры «добились высоких показателей управляемости и адаптации аэродинамического шума, качественного звучания аудиосистемы и стабильности работы системы телефонной связи».

Новая Lada Iskra прошла 84 краш-теста, в которых проверялись как автомобиль целиком, так и его отдельные системы. АвтоВАЗ обещает, что «Искра» в итоге «значительно превосходит национальные требования и демонстрирует уровень безопасности, сопоставимый с Lada Vesta и зарубежными аналогами B-класса».

Для сварки кузовов Lada Iskra на заводе в Тольятти запустили новую линию с 17 автоматическими комплексами и 112 роботами, а сборка и окраска автомобилей налажена в цехах сборки и окраски Lada Granta, которые были модернизированы под новый проект. На предприятии установили новые роботы для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.

Производственные мощности ветки позволяют достичь максимального объёма выпуска Lada Iskra до 150 000 автомобилей в год, однако пока о масштабах производства не говорят — фактические объёмы выпуска новин станут рассчитываться исходя из рыночной ситуации в России.

© АВТОВАЗ

Платформа

В рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi новая «Искра» должна была быть построена на платформе CMF-B, а выход модели ожидался ещё в 2023 году. Но после событий 2022 года АвтоВАЗ остался без партнёров и компонентов для Iskra, поэтому автомобиль отправился на реинжиниринг, а его дебют отложили на год — прототип модели дебютировал в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме.

Заявлено, что Lada Iskra «базируется на полностью локализованной платформе», «автомобиль построен на современной глобальной платформе, прошедшей масштабный реинжиниринг и ставшей технологически независимой».

В процессе работы было внедрено более 1000 новых компонентов и деталей, из которых свыше 400 подверглись реинжинирингу. В итоге степень локализации «Искры» превышает 90%.

© АВТОВАЗ

Как заявляет автогигант, «полностью изменено подкапотное пространство для размещения новых трансмиссий» и «проведён реинжиниринг электронной архитектуры, электрооборудования, элементов шасси, механизмов кузова, систем пассивной безопасности и рулевого управления. Заменена элементная база комплектующих на санкционноустойчивые элементы и материалы, в том числе проведён реинжиниринг окрасочных материалов». Жёсткость кузова достигнута, в числе прочего, благодаря применению сталей повышенной прочности.

Двигатели и агрегаты

Для нового семейства предложат один-единственный силовой агрегат — атмосферный бензиновый двигатель рабочим объёмом 1.6 литра. Мотор будет доступен в двух вариантах мощности, а сочетаться с агрегатом станут три разных коробки передач. Объём топливного бака во всех литров — 55 литров.

© АВТОВАЗ

Базовым двигателем для Lada Iskra станет 90-сильный мотор (143 Нм) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, более мощной альтернативой окажется двигатель на 106 л.с. и 148 Нм. Сочетаться он будет с коробками передач китайской марки WLY, которые уже используются на Lada Vesta — речь идёт о 6-ступенчатой «механике» и «автоматической» трансмиссии, которая на деле является вариатором.

В Тольятти стартовало серийное производство Lada Iskra

Заявлено, что «Искра» частично технически будет унифицирована с «Вестой», используя от более крупной модели часть элементов шасси, тормозной системы, электронную архитектуру, органы управления и прочее, которые по своему запасу прочности подходят для более компактной машины. Новинка получила стойками McPherson спереди и полузависимую подвеску сзади, спереди тормоза дисковые, а сзади — барабанные, в зависимости от комплектации диаметр колёс будет 15 или 16 дюймов.

© АВТОВАЗ

Кузов

Экстерьер Lada Iskra выполнен в фирменном X-стиле марки по мотивам концепт-кара Lada Xcode. Заявлено, что облик машины — полностью собственная разработка АвтоВАЗа. «Образ стал более эмоциональным и выразительным, с проработанными деталями. Х-образная светотехника сбалансированный вид. Характерные подштамповки на боковинах подчёркивают «мускулистость» крыльев и визуально облегчают объёмы за счёт игры света и тени. Поверхности кузова тщательно прорабатывались в аэродинамической трубе АвтоВАЗа», — отмечает автогигант.

На рынок модель выйдет в двух кузовах — базовым станет седан Lada Iskra, который дополнит универсал Lada Iskra SW, а также его «внедорожная» модификация Lada Iskra SW Cross.

Последняя получит чёрные неокрашенные пластиковые элементы обвеса, которые не только добавляют контрастности, но и защищают эмаль кузова на лёгком бездорожье. Будут и свои по дизайну колёса, а также акценты в отделке салона. Объём багажника седана составит 500 литров, а универсалов — 480 литров до уровня полки.

© АВТОВАЗ

Длина седана и универсала — 4333 мм (на 65 мм больше, чем у седана Lada Granta, и на 107 мм меньше, чем у седана Lada Vesta), колёсная база — 2603 мм (2476 мм у Granta и 2635 мм у Vesta), ширина — 1777 мм, высота — 1517 мм. Универсал Lada Iskra SW при той же длине и шире ниже, 1507 мм.

Версия Lada Iskra SW Cross длиннее 4342 мм (на 194 мм больше, чем Granta Cross, и на 103 мм меньше, чем Vesta SW Cross) шире (1785 мм) и выше (1544 мм) базовой модели за счёт нового обвеса, рейлингов на крыше и увеличенного со 170 до 200 мм дорожного просвета. Снаряжённая масса седана — от 1125 кг, универсала — от 1149 кг, а «внедорожного» универсала — от 1214 кг.

Интерьер

Интерьер Lada Iskra, как обещано, «сочетает комфорт и практичность». За дизайн отвечает панель приборов с горизонтальным молдингом и ромбовидными воздуховодами, которая отличается от других моделей марки. Горизонтальное расположение элементов позволило улучшить эргономику, разместив органы управления с большим удобством для водителя и пассажиров.

© АВТОВАЗ

Предусмотрены ниши для хранения мелочей, два повторяющих форму воздуховодов подстаканника (для стандартных бумажных стаканов и для бутылок объёмом 0,5 л) на центральном тоннеле, между которыми расположена ниша для телефона, а одстаканник заднего ряда позволяет вертикально установить смартфон во время зарядки.

Для облицовки панели приборов и дверных карт применены материалы с повышенной износостойкостью. Одна из особенностей Lada Iskra SW со складной полкой багажного отделения — двухсторонний складной коврик багажника, который прикрывает спинки сидений при трансформации салона, предохраняя их от загрязнения.

Также в багажниках предусмотрены крючки для крепления сетки и отсек для 5-литровой ёмкости с омывающей жидкостью, а кроме того в багажном отделении автомобиля есть органайзер в нише запасного колеса.

Объявлена дата старта продаж Lada Iskra

Базовое оснащение включает в себя атермальное остекление с тонировкой 25%, а в топ-версиях задняя полусфера имеет более глубокую тонировку. Все комплектации оснащаются как минимум двумя фронтальными подушками безопасности, передними ремнями с преднатяжителями и ограничителями усилия, системой ЭРА-ГЛОНАСС, системой курсовой устойчивости (ESC) и функцией помощи при трогании на подъёме.

Для облегчения маневрирования в городе предусмотрены системы безопасной парковки и камера заднего вида. Впервые на автомобилях Lada появилась разблокировка лючка бензобака из салона — рычагом слева от сиденья водителя. Также внедрён датчик низкого уровня омывающей жидкости.

© АВТОВАЗ

Рулевое колесо регулируется по вылету и углу наклона, сиденья «Искры» получили анатомический профиль — в зависимости от комплектации обивка сидений выполнена либо в чёрно-серых тонах, либо дополнена контрастными элементами с декоративной отстрочкой и яркими вставками. В топовой версии появятся климат-контроль с дисплеями в рукоятках управления, мультимедийная система, мультифункциональный руль, двухступенчатый подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла и ряд других опций.

Старт продаж и стоимость

Официальный старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля 2025 года — в день рождения АвтоВАЗа. Стоимость автомобиля пока не названа, но, судя по позиционированию модели в линейке бренда, новинка окажется дороже Lada Granta, но дешевле Lada Vesta.