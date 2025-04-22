Базовые ценности: тест-драйв большого минивэна Hongqi HQ9

Китайский автопром не балует российского потребителя широтой выбора минивэнов. Тем интереснее поближе познакомиться с одним из представителей этого редкого на отечественном рынке «вида» — Hongqi HQ9.

© Алексей Батушенко

Минивэн Hongqi HQ9 — крупная машина длиной значительно более пяти метров. Как и положено современному китайскому минивэну, его дизайн можно описать фразой: «Toyota Alphard, только лучше». Как минимум — гораздо современней. Но при этом параллели с «японцем» считываются моментально. Ключевые — здоровенная хромированная радиаторная решётка и клинообразный массивный профиль.

Основы «японского канона» соблюдены чётко. Но сделано всё это на куда более современном уровне, чем у «исходника».

Фальшрадиаторная решётка в виде корпоративного «китового уса» Hongqi — от капота до самого низа бампера. Её окантовывают полоски светодиодных ДХО, переходящие в узенькие блокфары головного света. Сзади — стильные «лесенки» задних фонарей, соединённые всенепременной полосой красных светодиодов через всю заднюю дверь. На верхней кромке необъятной кормы — массивный спойлер со встроенным стоп-сигналом. Внешность HQ9 — заявка на серьёзную, стильную и солидную машину.

© Алексей Батушенко

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Интерьер

А внутри Hongqi HQ9, скорее всего, порадует любого приверженца «олдскула» в автомобильных интерьерах.

Салон минивэна радует большим количеством нормальных, физических кнопок — на фоне исчезающе малого количества таковых у большинства моделей-земляков.

Общение с мультимедийной системой тут идёт через 16-дюймовый тач-скрин на центральной консоли. Но при этом управление климатом организовано с помощью кнопок и клавиш. Разве что за подогревом передних сидений придётся лезть в экранное меню.

© Алексей Батушенко

Нам на тест попала базовая комплектация «автобуса». Но назвать её дешёвой язык не поворачивается. В первую очередь из-за качества отделки. Пластик — дорогой и «мягкий», кожа — качественная. Все элементы прекрасно подогнаны друг к другу, не подкопаешься. Цветовая гамма тоже правильная: не броская и солидная.

Каково за рулём?

Рабочему месту водителя можно поставить «четвёрку» по пятибалльной шкале. По большому счёту претензий особых нет. Но пару нюансов отметить придётся.

Цветная 10-дюймовая «приборка» — это отлично. И то, что тут не предлагаются сто миллионов возможных вариантов ее «индивидуализации», как по мне, — это даже хорошо.

© Алексей Батушенко

Однако неудобно то, что существенная информация — о текущей скорости, например, — загнана в край приборной доски. А по центру, занимая львиную долю монитора, красуется картинка от фронтального радара. Он сообщает о наличии препятствий (машин, людей и т. п.) прямо по курсу. Зачем это вообще нужно водителю? Он в любом случае следит за дорогой через лобовое стекло, а не по экранчику приборной доски.

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Полагаю, что это — дань текущей моде в легковом автопроме: на многих легковушках организован подобный показ «веселых картинок» на приборной доске. При том, что в её центре гораздо актуальнее демонстрировать цифры показаний спидометра.

Как и полагается «альфардоподобному» минивэну, обзор водителю ухудшают массивные передние стойки. С этим обстоятельством ничего не поделаешь: можно только «понять и простить».

Сидеть — не мешки ворочать

Водительское кресло тут можно было бы и получше адаптировать под «пятую точку» драйвера. Мне, человеку далеко не самой мелкой комплекции, за рулем Hongqi HQ9 казалось, что я сижу хоть и на мягкой кожаной, но при этом плоской лавочке в поликлинике.

Выпуклые намёки на боковую поддержку по краям спинки кресла для моего организма в реальной жизни вообще недосягаемы. Могу в этой связи лишь посочувствовать куда более компактным китайским водителям этого вэна. Хотя, скорее всего, им тут, всё же, будет чуток удобнее: коротковатая «сидушка» кресла будет им в самый раз. А для меня — маловато будет!

Машина для пассажиров

Обитателям второго ряда сидений предназначены два «капитанских кресла» — как в бизнес-классе самолёта. Оказавшись в салоне HQ9 за спиной у водителя, сразу понимаешь, кто тут главный.

Поскольку комплектация машины базовая, электроприводом можно регулировать лишь угол наклона спинки этого кресла. Зато делать это можно вплоть до положения лежа — с использованием привода оттоманки для ног. Ну а вперед–назад капитанские кресла можно перемещать только вручную.

© Алексей Батушенко

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Имеется у Hongqi HQ9 и третий ряд сидений. На первый взгляд это стандартный «диван» со спинкой, складывающейся по частям. На самом же деле у каждой его части есть собственный электропривод для перемещения вперед–назад и наклона спинки.

На этом третьем ряду вполне комфортно можно расположиться даже крупному мужчине — если предварительно «отогнать» диван к самой задней двери, а «капитанские кресла» второго ряда установить примерно на полпути по направлению вперёд.

Заметим, что никаких электронных «развлекух» — например, мультимедийных тачскринов или телевизоров — для задних пассажиров в HQ9 не предусмотрено. Но зато в их распоряжении собственный кондиционер и здоровенный стеклянный люк в крыше.

Кроме того, каждому обитателю капитанских кресел второго ряда положен откидной столик и (любопытный штришок!) персональное складное зеркальце с подсветкой на потолке. Ну и все вместе обитатели салона этого минивэна могут наслаждаться звучанием акустической системы очень приличного качества.

© Алексей Батушенко

Как едет Hongqi HQ9?

Hongqi HQ9 приводится в движение единственным для российского рынка 245-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором. Трансмиссия — исключительно переднеприводная с 8-ступенчатым автоматом.

Силовые агрегаты позволяют 2,4-тонной машине разгоняться до 100 км/ч за 9,5 секунд. Ущемлённым в динамике за рулем этого «автобусика» себя не чувствуешь ни в городе, ни на скоростном шоссе.

© Алексей Батушенко

Электронные ассистенты водителя, если не отключить половину из них, порой даже слишком навязчивы: со своими предупреждениями о выезде с полосы, экстренными торможениями (когда электроника «предотвращает столкновение») и прочими опциями безопасности.

А вот видеокамеры «по кругу» тут очень к месту! Протискиваться через узкости во дворах или парковать массивный вэн без их помощи с непривычки может оказаться затруднительным делом.

© Алексей Батушенко

По ходу — всё в норме!

На ходу HQ9 особых сюрпризов не преподнёс. Как и положено высокой и тяжёлой машине, он ощутимо кренится в быстрых поворотах. Рулевое управление по степени обратной связи от колёс мало отличается от компьютерного джойстика. Однако к этому почти моментально привыкаешь и перестаёшь обращать внимание.

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Подвеска у «автобусика» обладает внушительной энергоёмкостью, достойно справляясь даже с глубокими ямами в асфальте. Но при этом она явно жестковата. По более-менее приличному асфальту машина плывет в целом ровно. Но даже при этом твои пятки докладывают об ощутимой вибрации пола.

Отмечу также относительно (для «китайца») неплохую шумоизоляцию Hongqi HQ9. Машина, обутая в громкую шипованную зимнюю резину, в отличие от многих своих «соотечественников», серьёзным шумом из под колёсных арок не докучает. Гробовой тишины в салоне на ходу вы, конечно, не дождётесь, но — тем не менее, как говорится.

© Алексей Батушенко

Расход топлива этот Hongqi демонстрирует ожидаемый и вполне пристойный для своего класса. Заявленных 8,8 литра на 100 км пути от него можно добиться, пожалуй, лишь на пустом шоссе при скорости 70–80 км/ч. В реальной жизни при движении по городу машина расходует порядка 12­–13 л/100 км, а на трассе — около 10 л/100 км.

Премиальный ценник

Что касается цен, то на нашем рынке Hongqi HQ9 предлагается с единственно возможной комбинацией силовых агрегатов в двух возможных комплектациях, различающихся лишь набором дополнительных опций.

Базовая Deluxe обойдётся в 8,5 миллионов рублей — без учёта маркетинговых скидок. А вторая, она же топовая комплектация Hongqi HQ9 — Executive — стоит 9 миллионов рублей. В последней к базовому оснащению добавляются: обогрев рулевого колеса, «потоковое» зеркало заднего вида, система активного шумоподавления, регулировка сидений второго ряда с сенсорного пульта, многослойное стекло сдвижных дверей и интеллектуальная система управления дальним светом.

Технические характеристики Hongqi HQ9

Габариты: 5222 x 2005 x 1935 мм

Колёсная база: 3200 мм

Снаряжённая масса: 2465 кг

Рабочий объём мотора: 1989 см3

Максимальная мощность: 245 л.с.

Время разгона 0-100 км/ч: 9,5 секунд

Тип привода: передний

Трансмиссия: АКП-8

Плюсы Hongqi HQ9

Богатая базовая комплектация. Просторный салон. Хорошая динамика. Энергоёмкая подвеска. Физические кнопки управления опциями и настройками. Качественная отделка салона.

Минусы Hongqi HQ9