Iskra, деньги, АвтоВАЗ: Максим Соколов рассказал о новой Lada Iskra и не только

В ходе мероприятий, посвящённых запуску производства новой модели Lada Iskra, глава Волжского автозавода Максим Соколов рассказал об особенностях новинки и нюансах её производства, оценил её рыночные перспективы, а также осветил планы предприятия на будущее. Мы выбрали самое интересное из беседы с президентом АвтоВАЗа.

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Lada Iskra: когда и сколько?

Продажи Lada Iskra начнутся 20 июля 2025 года. Новинку собирают на одном конвейере с Lada Granta. АвтоВАЗ может выпускать по 40 000 – 60 000 Iskra в год. Но при текущей рыночной ситуации (повсеместный спад продаж у всех марок машин) такие объёмы Lada Iskra могут оказаться не востребованы покупателем. Из-за этого, по словам Максима Соколова, производственные планы по выпуску «Искры» будут гибко корректироваться в соответствии с меняющимися рыночными условиями.

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Станет ли Lada Iskra заменой для Lada Granta

Максим Соколов сравнил Lada Granta с «курицей, несущей золотые яйца» и опроверг предположения о грядущем отказе от выпуска этой модели. АвтоВАЗ будет продолжать её производство до тех пор, пока её покупает потребитель в объёмах, обеспечивающих рентабельность. Сборочная линия Granta/Iskra позволяет выпускать обе модели одновременно в любых количественных пропорциях.

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Какое место Lada Iskra займёт в линейке моделей АвтоВАЗа

По словам Соколова, между прайслистами Lada Granta и Lada Vesta имеется ниша «шириной» примерно в 200 000 рублей. Вот её и должна занять Iskra. При этом глава АвтоВАЗа не исключил, что недорогие версии «Искры» будут конкурировать по цене с «топовыми» Granta, а самые оснащённые Iskra — c наиболее доступными комплектациями Vesta.

Это означает, что цены на Lada Iskra будут, скорее всего, стартовать примерно от 1,2 миллиона рублей. Официально их планируют объявить в день старта продаж Iskra — 20 июля.

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Почему Iskra — флагман линейки машин Lada

Максим Соколов считает, что флагманской моделью бренда должна считаться самая новая машина. До запуска производства Iskra ею была Aura. А до того — Vesta. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) летом 2025 года АвтоВАЗ планирует продемонстрировать прототип своей очередной новинки — кроссовера на базе Lada Vesta.

Он и будет следующим флагманом марки. Соответственно, на ПМЭФ-2026 автопроизводитель представит свой новый минивэн. Который со временем также будет считаться флагманской моделью Lada. А сейчас эту роль играет Lada Iskra.

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Lada Iskra и утильсбор

Когда Максима Соколова спросили о степени российской локализации Lada Iskra, он ответил, что она составляет 90%. Однако при этом оговорился, что в зависимости от комплектации конкретной модели этот показатель может «плавать».

Например, 5-ступенчатая МКП у «Искры» — родная ВАЗовская, а её штатные МКП-6 и вариатор — родом из Китая. Применение импортных комплектующих снижает степень локализации и, соответственно, количество так называемых «баллов», которые каждой машине начисляет Минпромторг России.

Сумма этих баллов, набранная моделью авто, — важная штука. Именно по ней определяют размер компенсации госбюджетом затрат автопроизводителя на утильсбор. Так вот, Соколов не стал называть точную цифру «баллов», набираемых Lada Iskra. Однако сообщил, что их хватает на полную компенсацию утильсбора со стороны госбюджета. Исходя из этого можно предположить, что локализация Lada Iskra на данный момент как минимум превышает 3700 баллов по методике Минпромторга.

Объявлена дата старта продаж Lada Iskra

О государственных субсидиях на покупку Lada Iskra

Максим Соколов анонсировал скорое возобновление госпрограммы льготного семейного автокредитования. Он связывает её с господдержкой российского автопрома и АвтоВАЗа, в частности — в условиях резкого падения продаж на отечественном авторынке. Напомним, что с начала 2025 года на нём фиксируется внушительный спад.

По словам Соколова, Минпромторг планирует озвучить свои решения в этой сфере уже до конца апреля 2025-го. Он сообщил, что соответствующие бюджетные решения вот-вот должны быть приняты правительством России.

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