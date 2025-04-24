​​5 главных новинок автосалона в Нью-Йорке

Выставка в Нью-Йорке перевалила за свой вековой юбилей, но ныне шоу в «Большом яблоке» по своему уровню уступает другим мировым автосалоном. Но и в год 125-летия Международного автосалона в Нью-Йорке нашлось место ярким премьерам мирового уровня. Причём некоторые машины вполне можно ожидать в России.

© New York International Auto Show

Genesis X Gran Equator Concept

Южнокорейский премиальный бренд обошёлся в Нью-Йорке без серийных премьер, но показал программный концепт-кар X Gran Equator, призванный продемонстрировать дизайн перспективных кроссоверов марки Genesis. Машина получила фирменную оптику в виде сдвоенных световых полос, протянувшихся на всю ширину кузова, захватывая даже боковины. Огромный плоский капот, стильные 24-дюймовые колёса с внедорожными покрышками и фрезерованные рейлинги на крыше — как дополнение брутального образа.

Роскошный четырёхместный салон отделан трёхцветной кожей, для каждого человека предусмотрен собственный сегмент панорамной крыши, а традиционная для современных машин цифровая приборная панель стилизована под семь круглых аналоговых шкал. Никакой информации о технических характеристиках нет, но это и не важно — в Genesis X Gran Equator Concept всё решает дизайн.

© Genesis

Hyundai Palisade XRT Pro

Флагманский кроссовер Hyundai Palisade претерпел плановый рестайлинг ещё в 2024 году, но тогда показали машину для домашнего рынка Южной Кореи. Сейчас же дебютировала модель для рынка США, которая обзавелась эксклюзивной модификацией XRT Pro. Это потенциальный хит параллельного импорта за счёт сочетания своих характеристик и оснащения.

Автомобиль получил классический атмосферный 3,5-литровый двигатель V6 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, базовым передним или опциональным полным приводом. Вариант XRT Pro отличается новыми бамперами и дисками, особой решёткой радиатора, алыми буксировочными петлями и не только. Для модели заявлена подвеска с увеличенным на 25 мм дорожным просветом, внедорожные покрышки и блокировка заднего дифференциала с электронным управлением.

© Hyundai

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Kia K4 Hatchback GT-Line

В своё время Kia Cerato был бестселлером российского рынка, но сейчас поставки модели по официальным каналам прекращены. Но в неофициальных поставках вполне можно отыскать актуальную генерацию машины, которая теперь носит имя Kia K4. Спустя год после премьеры базового седана состоялась премьеры модели в более практичном пятидверном кузове.

Новый Kia K4 Hatchback отличается ярким дизайном кузова с потайными ручками задних дверей и необычной геометрией передней и задней частей со сложной по форме оптикой и бамперами со множеством граней. Салон — современная классика с парой крупных экранов. Что касается моторов, то либо 150-сильный атмосферный 2.0 с вариатором, либо 195-сильный турбированный 1.6 с 8-ступенчатым «автоматом».

© KIA

Subaru Outback Wilderness

Subaru Outback в России в представлении не нуждается — универсал повышенной проходимости был популярен и до того, как модель вышла на российский рынок официально, и после. Сейчас пришло время для седьмого поколения машины, которая очень сильно изменилась и внешне, и по интерьеру. Естественно, стало богаче и современнее оснащение модели. Но главное всё же не в этом.

Outback получил полностью новый кузов, выполненный в стиле последнего поколения флагманского Subaru Forester — ни одной общей детали с предшественником! Аналогично перекроен и салон, где появились два горизонтальных экрана, а сам интерьер позволил выделить больше места для пассажиров и багажа. Два варианта оппозитных двигателей — атмосферный 185-сильный 2.5 и турбированный 265-сильный 2.4 — в связке с вариатором, фирменный полный привод и «внедорожная» версия Wilderness с доработанной подвеской и особым обвесом.

© Subaru

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Volkswagen Tiguan SEL Turbo 4Motion R-Line

Американский вариант популярного в России кроссовера Volkswagen Tiguan получил топовую версию под названием SEL Turbo 4Motion R-Line. Основным отличием модификации стал силовой агрегат. Турбомотор 2.0 доработали, чтобы он стал мощнее — отдача выросла до немалых для подобной модели 275 л.с. Двигатель сочетается с классическим 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Визуальных отличий, не считая трёх новых цветов кузова, а также особенностей отделки и оснащения нет. В отсутствие заводской «заряженной» версии Volkswagen Tiguan R актуального поколения именно американский Volkswagen Tiguan SEL Turbo 4Motion R-Line является самым мощным стандартным вариантом кроссовера, хотя по крутящему моменту новинка — 350 Нм — уступает европейскому исполнению с тягой 400 Нм.

© Volkswagen

С учётом того, что российские поклонники марок и моделей уже не связаны рамками официальных поставок, можно выбирать, какую версию машины покупать. Можно — европейскую, а можно и американскую. Так что новинки Международного автосалона в Нью-Йорке актуальны и для России.