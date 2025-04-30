В России все еще можно купить новые Honda с гарантией. Но есть нюансы

О своих намерениях уйти из России Honda объявила ещё пять лет назад. Согласно заявлению официального представительства, к концу 2022 года японская компания планировала полностью свернуть российские продажи автомобилей. Тем не менее, благодаря дистрибьютерам поставки машин продолжились. И на данный момент мы имеем вполне состоятельный модельный ряд Honda с сервисной поддержкой и трёхлетней гарантией. Рассказываем, что можно купить и почём.

© chameleonseye/iStock.com

Fit Crosstar (Chaoyue)

Свой компактный однообъёмник японцы впервые представили в 2001 годы. Сейчас в России продают уже рестайлинговые версии четвёртого поколения, однако не самые свежие — 2023 года выпуска. Машинку в псевдовнедорожном исполнении Crosstar везут к нам их Китая с единственным 1,5-литровым, 124-сильным мотором (L15BU) в связке с вариатором. Привод – безальтернативный передний.

Оснащение:

ABS, системы курсовой устойчивости (VSA) и помощи при подъёме (HSA)

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

Системы предотвращения столкновений (CMBS) и удержания полосы движения (LKAS)

8 подушек безопасности

Интеллектуальная система бесключевого доступа

Мультимедийная система с USB-разъёмом и возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto

Кондиционер

Электрический люк

Электропривод и обогрев боковых зеркал

Кожаная обивка сидений

Светодиодные фары

Датчик света

Литые диски

Цена: 3 890 000 рублей

© Honda

Crider

Этот седан C-класса (длина 4,756 мм) Honda собирает и продаёт исключительно в Китае. Машина дебютировала в 2012 году и сейчас в Россию везут уже второе поколение модели после рестайлинга. В наличии у дилеров переднеприводные автомобили 2024 года выпуска c 3-цилиндровым бензиновым 122-сильным турбомотором литрового объёма и вариатором.

Единственная доступная комплектация Executive включает:

ABS, системы курсовой устойчивости (VSA) и помощи при подъёме (HSA)

6 подушек безопасности

Интеллектуальная система бесключевого доступа

Мультимедийная система Honda CONNECT 3.0 с 9-дюймовым экраном, Bluetooth, 4 USB-разъёмами, камерой заднего вида, возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto

Графическая панель приборов с 7-дюймовым экраном

Кондиционер

Электрический люк

Электропривод и обогрев боковых зеркал

Кожаная обивка сидений

Сигнализация

16-дюймовые литые диски

Электронная система оплаты платных дорог (ETC)

Цена: 3 390 000 рублей

© Honda

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Accord

В наличии седаны дебютировавшего в 2023 году одиннадцатого поколения. Как и все модели этой подборки, Accord везут к нам из Китая. Год выпуска – 2023. Более свежих вариантов мы не нашли. Комплектацию и силовую установку тоже выбирать не приходится. Доступны только 192-сильные переднеприводные модификации Prestige с 1,5-литровым бензиновым турбомотором в паре с вариатором.

Оснащение:

ABS, системы курсовой устойчивости (VSA) и помощи при подъеме (HSA)

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

Системы предотвращения столкновений (CMBS), удержания полосы движения (LKAS), помощи движения в пробках (TJA), распознавания дорожных знаков (TSR), контроля движения задним ходом (CTM) камер кругового обзора и мониторинга слепых зон

10 подушек безопасности

Интеллектуальная система бесключевого доступа

Мультимедийная система Honda CONNECT 4.0 с 12,3-дюймовым экраном, 12 динамиками Bose, возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto

Климат-контроль

Электрический люк и панорамная крыша

Электропривод и обогрев боковых зеркал

Кожаная обивка сидений с электроприводами, обогревом и вентиляцией

Видеорегистратор

Светодиодные фары

Датчик света и дождя

Передние и задние датчики парковки

Беспроводная зарядка для мобильного телефона

19-дюймовые литые диски

Цена: 4 700 000 рублей

© Honda

Vezel

Субкомпактный кроссовер класса B (длина 4380 мм) представлен у нас уже во втором поколении. Дилеры предлагают машины 2023 и 2024 года выпуска в комплектациях Elegance, Lifestyle и Executive. При этом все модификации переднеприводные и оснащены 1,5-литровыми, 124-сильными бензиновыми двигателями с вариатором.

Базовое оснащение Elegance от 4 490 000 рублей включает:

ABS, системы курсовой устойчивости (VSA) и помощи при подъёме (HSA)

8 подушек безопасности

Интеллектуальную систему бесключевого доступа

Аудиосистему с Bluetooth, 4 USB-разъёмами и возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto

Климат-контроль

Электропривод и обогрев боковых зеркал

Тканевую обивку сидений

Светодиодные фары

Датчик света

17-дюймовые литые диски

Lifestyle — от 4 690 000 рублей отличается комбинированной обивкой с кожаными вставками, 7-дюймовой графической панелью приборов, активным круиз-контролем и системами мониторинга слепых зон, предотвращения столкновений (CMBS), удержания полосы движения (LKAS), помощи движения в пробках (TJA), распознавания дорожных знаков (TSR), контроля движения задним ходом (CTM) камер кругового обзора и мониторинга слепых зон.

В Executive — от 5 090 000 рублей, к уже перечисленному добавляются 2-зонный климат-контроль, полностью кожаная отделка салона, 19-дюймовые литые диски, передние и задние датчики парковки.

© Honda

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ZR-V

Компактный кроссовер C-класса (длина 4568 мм) занял нишу между представленной выше моделью Vezel и более крупным CR-V. В портфолио «Хонды» этот автомобиль появился относительно недавно – летом 2022 года. При этом у российских дилеров доступны машины 2023 и 2024 г. в. Все переднеприводные и с вариаторами. В то же время, кроме модификации Lifestyle с бензиновым,182-сильным полуторалитровым мотором, можно выбрать гибридную версию Exclusive на 327 л.с

В базовом Lifestyle от 5 990 000 рублей присутствуют:

ABS, системы курсовой устойчивости (VSA) и помощи при подъёме (HSA)

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

Системы предотвращения столкновений (CMBS), удержания полосы движения (LKAS), помощи движения в пробках (TJA), распознавания дорожных знаков (TSR), контроля движения задним ходом (CTM) камер кругового обзора и мониторинга слепых зон

10 подушек безопасности

Интеллектуальная система бесключевого доступа

Мультимедийная система Honda CONNECT 3.0 с 10,1-дюймовым экраном, 8 динамиками, возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto

2-зонный климат-контроль

Электрический люк и панорамная крыша

Электропривод и обогрев боковых зеркал

Светодиодные фары

Датчик света и дождя

Камера заднего вида

Графическая панель приборов с 10,2-дюймовым экраном

Атмосферная подсветка салона

18-дюймовые литые диски

Гибридный Exclusive — от 6 190 000 рублей отличается кожаной обивкой сидений с обогревом и вентиляцией, проекционным дисплеем, адаптивным дальним светом, электрическим люком и панорамной крышей.

© Honda

СR-V

В своём шестом, актуальном на данный момент поколении, популярный кроссовер от «Хонды» дорос до 4703 мм. Это на 10 см длиннее извечного соперника RAV-4. Подстать размерам и силовая установка CR-V. Работающий в паре с вариатором полуторалитровый бензиновый турбомотор развивает 193 л.с. Еще один плюс – постоянный полный привод.

Базовое оснащение Premium – от 6 990 000 рублей включает:

ABS, системы курсовой устойчивости (VSA) и помощи при подъёме (HSA)

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

Системы предотвращения столкновений (CMBS), удержания полосы движения (LKAS), помощи движения в пробках (TJA), распознавания дорожных знаков (TSR), контроля движения задним ходом (CTM) камер кругового обзора и мониторинга слепых зон

10 подушек безопасности

Интеллектуальную систему бесключевого доступа

Мультимедийную систему Honda CONNECT 3.0 с Bluetooth, возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto

2-зонный климат-контроль

Передние и задние датчики парковки

Кожаную обивку сидений

Электрический люк и панорамную крышу

Электропривод и обогрев боковых зеркал

Светодиодные фары

Датчики света и дождя

Систему камер кругового обзора

Электронную систему оплаты проезда платных дорог (ETC)

18-дюймовые литые диски



Более дорогой Prestige — от 7 590 000 рублей отличают: адаптивный дальний свет, 19-дюймовые литые диски, проекционный дисплей, подогрев передних и задних сидений, атмосферная подсветка салона и 12 динамиков Bose.

© Honda

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UR-V

Этот крупный (длина 4856 мм) полноприводный кроссовер собирают на совместном предприятии Dongfeng Honda. Автомобиль дебютировал в 2016 году и к сегодняшнему дню пережил уже два рестайлинга. В России представлены актуальные модификации 2023 и 2024 годов выпуска с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 261 л.с. и 9-ступенчатым классическим автоматом.

В начальной комплектации Premium — от 8 290 000 рублей — присутствует:

ABS, системы курсовой устойчивости (VSA) и помощи при подъёме (HSA)

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

Системы предотвращения столкновений (CMBS), удержания полосы движения (LKAS), помощи движения в пробках (TJA), распознавания дорожных знаков (TSR), контроля движения задним ходом (CTM) камер кругового обзора и мониторинга слепых зон

6 подушек безопасности

Интеллектуальная система бесключевого доступа

Мультимедийная система Honda CONNECT 3.0 с Bluetooth, 12 динамиками, 4 USB-разъёмами, 10,1 дюймовым сенсорным экраном, возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto

2-зонный климат-контроль

Передние и задние датчики парковки

Кожаная обивка сидений и электроприводы передних кресел

Электрический люк и панорамная крыша

Электропривод и обогрев боковых зеркал

Светодиодные фары

Камера заднего вида

Атмосферная подсветка салона

Электронная система оплаты проезда платных дорог (ETC)

Беспроводная зарядка для смартфона

19-дюймовые литые диски

Следующая по уровню комплектация Prestige — от 8 490 000 рублей помимо указанного выше включает: обогрев задних сидений и автономной парковки, датчик дождя, проекционный дисплей и электрические солнцезащитные шторки задних окон.

Топовый Prestige Black Jazz — от 8 790 000 рублей — отличается ещё и чёрными рейлингами и интерьером, а также затемнёнными колёсными дисками.

© Honda

Odyssey

Пятое поколение своего минивэна Honda впервые представила ещё в 2013 году. В России доступны 7-местные автобусы актуального модельного ряда после второго рестайлинга, отличающиеся крупной радиаторной решёткой. Все как один – переднеприводные, 215-сильные гибридные, с работающим по циклу Аткинсона, экономичным, бензиновым мотором и вариатором. Выбрать, по факту, можно только цвет и комплектацию.

В базовом оснащении Premium — от 8 190 000 рублей есть:

ABS, системы курсовой устойчивости (VSA) и помощи при подъёме (HSA)

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

Системы предотвращения столкновений (CMBS), удержания полосы движения (LKAS), помощи движения в пробках (TJA), распознавания дорожных знаков (TSR), контроля движения задним ходом (CTM) камер кругового обзора и мониторинга слепых зон

6 подушек безопасности

Интеллектуальная система бесключевого доступа

Мультимедийная система Honda CONNECT 3.0 с Bluetooth, 6 динамиками, 5 USB-разъёмами, 10,1 дюймовым сенсорным экраном, возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto

3-зонный климат-контроль

Поворотные сиденья третьего ряда

Задние датчики парковки

Кожаная обивка сидений и обогрев передних кресел

Электрический люк и панорамная крыша

Электропривод боковых зеркал

Светодиодные фары

Датчик света

Атмосферная подсветка салона

Электронная система оплаты проезда платных дорог (ETC)

Беспроводная зарядка для смартфона

18-дюймовые литые диски

Покупателям вэна в более дорогом оснащении Prestige — от 9 090 000 рублей — дополнительно достанутся: системы дистанционного запуска двигателя и автоматической парковки, «капитанские» кресла второго ряда, обогрев боковых зеркал и задних сидений, бесконтактное открытие дверей и самозатемняющееся зеркало заднего вида.