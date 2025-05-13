Тест Geely Preface — не идеального, но талантливого китайского седана

Preface — самый мощный, крупный и дорогой седан российской модельной линейки Geely. Это ко многому обязывает. Но соответствуют ли его способности высокому статусу? Отвечаем в нашем тесте-драйве.

© Андрей Колтун

Стать без излишеств

Китай не только удивляет феноменальными темпами развития автопрома. Кажется, что и время в Поднебесной бежит быстрее, чем где бы то ни было. Протестированный нами седан Geely Preface — у себя на родине этот автомобиль называется Xingrui — серийно производится с сентября 2020 года и к сегодняшнему дню пережил уже два рестайлинга.

Выглядящие хищно светодиодные фары, широкая фальшрадиаторная решётка с хромированными вертикальными планками, мастерски вписанные в бампер вертикальные полосы ходовых огней — всё это появилось в результате последнего обновления.

© Андрей Колтун

В базе установлены светодиодные фары. В топовой комплектации — адаптивный свет. Противотуманные фары не предусмотрены.

Сзади машину отличают выполненные на манер Porsche Panamera, соединённые светящейся планкой фонари. Но если посмотреть на седан в анфас или спереди под углом, то в глаза сразу бросается элегантная и основательная стилистика Volvo. Что вполне объяснимо. Над дизайном Preface работала команда британского дизайнера Питера Хорбери, перешедшего в 2011 году в Geely как раз из шведского бренда.

© Андрей Колтун

Кроме светло-зелёного палитра доступных цветов включает серый, чёрный, серо-голубой, серо-фиолетовый металлики и матовый белый. Все оттенки доступны без доплаты.

Лишённый характерных для многих китайских и корейских моделей нарочитых визуальных элементов, флагманский седан Geely выглядит неброско, но стильно и солидно. Как и подобает крупной машине. А Preface действительно большой.

По размерам колёсной базы в 2800 мм и длине в 4825 мм он превосходит выступающие с ним в одном классе Chery Arizo 8 и Changan UNI-V. И только на 30 мм короче, чем Bestune B70.

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Не всё просто

Салон не контрастирует с внешностью. В нём присутствует доля футуризма, но преобладают строгость и лаконичность, опять-таки свойственные моделям уже упомянутого шведского концерна. Интерьер Preface перекликается с внутренним убранством электрического Volvo ES90. И здесь и там доминируют строгие горизонтали передней панели с расположенным по центру крупным вертикальным дисплеем информационно-развлекательной системы. Стильная работа.

© Андрей Колтун

Руль по форме почти такой же, как в Hyundai Sonata восьмого поколения, и он регулируется по вылету и углу наклона. Есть и функция обогрева. Сочетание черного лака и полированного алюминия в отделке смотрится стильно. Но без фоновой подсветки в темноте салон выглядит мрачновато.

К материалам отделки Geely тоже нет вопросов. Пластик выше пояска качественный и податливо мягкий. Подгонка деталей аккуратная.

Хороши и сиденья. У передних кресел адекватный профиль, плотная в меру набивка и мускулистые, хорошо фиксирующие тело валики боковой поддержки. Посетовать можно разве что на отсутствие регулировки подушки по углу наклона и выдвижной секции для поддержки ног. Но это далеко не самый принципиальный недостаток.

© Андрей Колтун

У водительского кресла в базе полный набор электрических регулировок. В топе электроприводы доступны и для пассажирского сиденья. В топовой комплектации в обоих креслах будет не только обогрев, но и вентиляция.

Идеальной — когда со всеми органами управления и важными настройками автомобиля ты разбираешься интуитивно — эргономику в Preface не назвать. Подрулевой селектор автоматической коробки — ещё куда ни шло. Решение это знакомо по Mercedes, к тому же освобождает полезное место на переднем тоннеле.

Но регулировки наружных зеркал через меню мультимедийной системы это уже своего рода квест. Совмещённый с рычажком поворотников омыватель стекла тоже требует привыкания и первоначального обращения к инструкции.

© Андрей Колтун

Для 10,2-дюймового графического дисплея приборов можно выбрать светлый фон с черными показаниями, но сами элементы менять нельзя. В обоих случаях показания скорости читаются не лучшим образом. Не помешала бы проекционная панель, но она, увы, недоступна.

Сама по себе мультимедийная система тоже оставила двоякое впечатление. К графике и движку на базе процессора Qualcomm 8155 нет вопросов. Цвета сочные, а отклики на команды мгновенные. В принципе, несложно разобраться с тонкими настройками и работой ассистентов активной безопасности.

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При этом возможности огромного 13,2-дюймового экрана используются далеко не в полном объёме. По сути, он нужен лишь для доступа к меню функций и отображения картинок с камер кругового обзора.

© Андрей Колтун

Физических кнопок и клавиш на передней панели минимум. С их помощью можно выбрать режим движения, быстро войти в меню климат-контроля, включить аварийку, обогревы наружных зеркал и заднего стекла, а также отрегулировать громкость аудиосистемы.

На большой планшет удобно было бы вывести карты навигации, но среди приложений их нет. Недоступны даже сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Есть только позволяющая буквально «отзеркалить» на дисплее экран смартфона программа AutoDo, но работать с ней не так удобно, как с вышеназванными интерфейсами.

© Андрей Колтун

В многослойное меню зашито множество функций. Но благодаря логичной навигации разобраться с работой информационно-развлекательного комплекса не очень сложно.

Образцовый простор для двоих и крышка багажника без ручки

Большая колёсная база среди прочего обеспечивает хороший запас места для задних пассажиров. И в этом плане Preface не исключение. Троим, правда, на диване будет не очень удобно: сидящему посередине принять комфортное положение помешает центральный тоннель. Но для двоих и дальняя поездка вряд ли станет утомительной.

Пассажиры ростом 185 см при посадке «за собой» могут расположиться вполне вольготно. Пусть не вытянув ноги, но с хорошим запасом пространства как до спинок передних сидений, так и над головой.

© Андрей Колтун

Помимо просторного дивана, седан Geely предлагает удобный откидной подлокотник с парой подстаканников, двухступенчатый обогрев и пару USB-разъёмов для зарядки смартфонов.

Места для чемоданов и сумок достаточно. В случаях, когда 500-литровый багажник покажется мал, например, для перевозки длинномеров или крупногабаритной техники, можно сложить одну или все две части спинки дивана.

Чтобы открыть крышку багажника, не обязательно нажимать на расположенную над номерным знаком, напоминающую датчик парктроника, кнопку. Можно подойти к корме машины с ключом, и через 3-4 секунды доступ к отсеку для поклажи будет открыт.

Однако чтобы закрыть крышку, придётся либо давить на неё сверху, либо тянуть вниз за корпус замка. Ни кнопки электропривода, ни даже ручки китайские инженеры не предусмотрели.

© Андрей Колтун

В багажнике предусмотрены вместительные боковые ниши, но сетки и крючки для фиксации груза отсутствуют. И петли крышки съедают некоторое количество полезного места.

Рождённый ездить

Стоит выехать на свободную извилистую дорожку, все претензии к благоустройству багажника и витиеватой эргономике машины отходят на второй план. Ездить Preface не только умеет, но и, похоже, любит. Понятно, что разработанная вместе с Volvo модульная платформа сама по себе — хороший и потенциально многообещающий актив, но и настроен седан очень похвально.

Дефорсированный до 200 сил двухлитровый турбомотор Tugella и Monjaro отлично ладит с 7-ступенчатой преселективной коробкой китайского производителя Aurobay. Робот Evo 380 хоть и оснащён сухими сцеплениями, обеспечивает линейные, практически бесшовные ускорения, мягкую и корректную работу в пробках.

Для реализации всей тяги двигателя совершенно не обязательно переходить в спортивный режим. Preface и в стандартных настройках быстро реагирует на газ и способен хорошо прибавить хоть со 120 км/ч, хоть со 150.

© Андрей Колтун

Preface не только отлично тонизирует активного водителя, но и позволяет ездить комфортно. Система удержания автомобиля в полосе и адаптивный круиз-контроль работают корректно, не напрягая.

А как здорово этот Geely пишет виражи! Точно, цепко, с минимальными кренами и наливающимся адекватным усилием рулём. Уверенно держаться на скоростной прямой или дуге автомобилю не мешают ни кочки, ни выбоины.

Плотная, мускулистая подвеска исправно гасит колебания кузова и фильтрует неровности, не допуская на крупных выбоинах жёстких пробоев. И это, на минуточку, на 18-дюймовых колёсах. Отличное шасси, без оговорок!

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Шумоизоляция, правда, слегка не соответствует флагманским претензиям. Впрочем, машине с такими яркими ходовыми качествами можно простить небольшой шум шин и ветра.

Хорошо, но не дёшево

Без использования маркетинговых программ (кредит, трейд–ин и т. д.) Preface сегодня можно купить за 3 357 990 рублей. Столько просят за седан в начальном исполнении Luxury.

Название комплектации говорит само за себя. В машине будут:

шесть подушек безопасности;

cистемы динамической стабилизации, экстренного торможения и помощи старта на подъёме;

двухзонный климат-контроль;

кожаная отделка салона;

подогрев передних и задних сидений;

электрорегулировки передних сидений;

цифровая приборная панель;

мультимедийная система с 13,2-дюймовым экраном, Bluetooth и восемью динамиками;

система камер кругового обзора;

передние и задние датчики парковки;

круиз-контроль;

система бесключевого доступа;

датчики света и дождя;

17-дюймовые литые диски.

В комплектации Flagship за 3 567 190 рублей к уже перечисленному добавятся:

системы предупреждения и предотвращения фронтального столкновения;

системы удержания автомобиля в полосе движения и распознавания дорожных знаков;

адаптивный круиз-контроль;

адаптивный свет;

вентиляция передних сидений;

электрорегулировки сиденья переднего пассажира;

аудиосистема Infinity c 12 динамиками;

18-дюймовые литые диски.

© Андрей Колтун

Технические характеристики Geely Preface

Габариты — 4825 х 1880 х 1469 мм

Колёсная база — 2800 мм

Объём двигателя — 1969 см³

Мощность — 200 л. с.

Расход топлива в смешанном цикле — 7,2 л/100 км

Трансмиссия — 7-ступенчатая роботизированная

Привод — передний

Разгон 0 – 100 км/ч — 7,1 сек.

Объём багажника — 500 л

Снаряжённая масса – 1610 кг

Плюсы Geely Preface

Солидная и стильная внешность. Мощный двигатель. Похвальные ходовые качества. Качественная отделка. Просторный диван. Вместительный багажник.

Минусы Geely Preface

Высокая цена. Требующие привыкания нюансы эргономики. Отсутствие Apple CarPlay и Android Auto.

Главное

Geely Preface — яркий, солидный и богато оснащённый седан. Основной его плюс — это отличные ездовые повадки, сопоставимые с манерами породистых европейских автомобилей.

© Андрей Колтун

Да, ему не хватает некоторых вещей, как то Apple CarPlay и Android Auto, системы мониторинга слепых зон и беспроводной зарядки. Но главная проблема в Preface не в этом, а в конкурентах из собственного дома — а именно кроссоверах Monjaro и Atlas New. Оба тоже замечательно едут, но за сопоставимые деньги более практичны и востребованы.

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