Квадрат в кубе: длительный тест-драйв кроссовера Jetour T2

Существует целый подвид китайских кроссоверов, обладающих брутально-рубленой внешностью. При том, что с технической точки зрения они мало отличаются от прочих современных паркетников с модно-космическим дизайном экстерьера. Рассказываем о, пожалуй, одном из самых «квадратных» SUV среди современных китайцев — Jetour T2.

© Алексей Батушенко

Несколько лет назад китайские автомобильные маркетологи каким-то образом почуяли: существенную часть потенциальных покупателей уже почти тошнит от прилизанных обтекаемых форм современных кроссоверов. Практически одновременно у большинства китайских автоконцернов стали выходить на рынок модели с вызывающе неаэродинамичными, угловатыми и «квадратными» кузовами. Оказалось, что и в самом Китае, и в России полно автовладельцев, более чем благожелательно воспринимающих машины с дизайном, напоминающим уличный ларёк с мороженым.

Признаюсь, я тоже люблю внедорожники «кубического» типа — ведь лет 15–20 назад почти всё легковое полноприводное было таким. Видимо, с тех пор у меня это «эстетическое ПТСР». И оно, похоже, присутствует не только у меня, но и у многих российских автомобилистов.

© Алексей Батушенко

Занимательный кубизм

Внешность Jetour T2 привлекает не только меня, но и окружающих. Хотя модель эта вышла на рынок не «вот только что», на неё прохожие поглядывают с заметным интересом и приязнью — проверено наблюдениями на парковке возле моего дома.

Среди всех представленных ныне на российском рынке кроссоверов–«кубиков» T2 больше всего напоминает Land Rover Defender второго поколения. Я бы сказал даже, что T2 кажется ещё большим «Дефендером», чем сам Defender 2.

© Алексей Батушенко

Собственно, это и есть суть Jetour T2: кроссовер, максимально приближенный по дизайну и внедорожным возможностям к классическому рамному «грязепроходцу».

В нём, с одной стороны, вовсю играет внедорожный «тестостерон», проявляющийся в виде подножек и бамперов с буксировочными проушинами. Но при этом в полной мере присутствуют и все положенные современному SUV модные штучки: красивые светодиоды в головном и заднем освещении, светящаяся надпись Jetour на всю физиономию, камеры по кругу, куча электронных ассистентов водителя и т. п. И нашим, и вашим, так сказать. Показная квазиутилитарность — специально для любителей вышеупомянутых самоходных «ларьков с мороженым», которые, однако, не горят желанием надолго покидать городской асфальт.

© Алексей Батушенко

Налицо — кубичные, квадратные внутри

Интерьер Jetour T2 полностью гармонирует с его внешностью. Тут даже рулевое колесо в форме квадрата — хотя и со скошенными углами. Как ни странно, именно эта деталь самым непосредственным образом выдаёт в T2 машину, не предназначенную для настоящего бездорожья.

У истинного вездехода руль обязан быть круглым: чтобы не бил по рукам водителя при прохождении неровностей. И чтобы водителю было максимально легко перехватывать его при быстром рулении «от упора до упора» — при объезде препятствий или выкарабкивании из глубокой колеи, например.

© Алексей Батушенко

Зато квадратное рулевое колесо — это стильно. Ну и садиться за руль водителю проще — благодаря скосу в его нижней части.

Я, кстати, прочувствовал этот момент очень чётко. Дело в том, что я предпочитаю, чтобы рулевое колесо располагалось передо мной по-легковому — в как можно более вертикальной плоскости. Так удобнее управлять авто. При этом я люблю максимально высокое расположение водительского кресла: высоко сижу — далеко гляжу.

Так вот: если бы руль в T2 был классическим круглым, без модных скосов, садиться за него при удобных для меня настройках кресла и «баранки» я бы не смог: коленки не пролезали бы. А с квадратным рулём — пожалуйста.

Разговорчики в строю!

Салон Jetour T2 наполнен «внедорожными» элементами. Везде — на стойках, на дверях, между передними сиденьями, над бардачком — размещены ручки, за которые следует держаться при езде по бездорожью. Много голого металла в декоративной отделке. Кое-где даже напоказ выставлены головки стальных болтов.

© Алексей Батушенко

Но при всей этой брутальности — дорогой пластик интерьера, мягкая кожа сидений, светодиодная атмосферная подсветка. А также цветная 10-дюймовая приборка и 15-дюймовый планшетник мультимедийной системы на центральной консоли. Куда ж без него в современном китайце-то!

Про мультимедиа T2 разливаться соловьём смысла особого нет. В ней есть, считай, всё, что может быть в китайском автомобиле: Apple CarPlay с Android Auto, куча настроек разных опций-сервисов и прочее.

Присутствует и фирменный голосовой ассистент. Толку от него, правда, мало.

На все мои просьбы включить в машине то, отключить это, он лишь отвечал женским голосом, что, мол, пока только учится и не может помочь… Но при этом клялся, что всегда рядом и готов прийти на помощь. В общем, если в дальней дороге за рулём T2 вам захочется услышать человеческий голос — можете смело рассчитывать на «девушку по имени Джетур»!

Имидж — всё

Что касается самой мультимедийки кроссовера, то в неё, традиционно, «запихнули» максимум настроек–регулировок всего и вся в машине. Как и у большинства китайцев.

В T2 она раздражает тем, что при запуске двигателя загружает стартовую страницу общего меню, а не тот раздел мультимедиа, который был задействован в момент выключения мотора. Если, например, ты привык в дороге постоянно слушать радио, каждый раз, сев за руль, будешь вынужден тыкать в экран, чтобы вновь добраться до списка избранных радиостанций.

© Алексей Батушенко

Зато на стартовой странице планшета тебе всегда показывают очень крупное изображение машины с указанием текущего направления движения. А ещё — четыре виртуальных кнопки, отвечающие за активацию четырёх внедорожных «примочек» кроссовера: принудительное охлаждение двигателя, включение видео из серии «а что там у нас под колёсами», электронный помощник при спуске и отключение системы стабилизации.

Все эти «внедорожности» на главном экране реально нужны, только если Jetour T2 ежедневно эксплуатируют словно какой-нибудь УАЗ Хантер в глухой глубинке. В остальных случаях это просто лишние значки на мониторе, необходимые разве что для создания внедорожного антуража.

Шайбу селектора режимов движения (в том числе и внедорожных) оставили на центральном тоннеле — рядом с джойстиком КП. С её помощью можно выбрать режим езды из стандартного, можно сказать, набора: от «эко» до «спорта» и от «снега» до «грязи».

© Алексей Батушенко

Кстати, у КП тут есть ручной режим переключения передач. Для этого под рулевым колесом пристроились лепестки.

Их можно использовать не только на асфальте, хотя T2 в состоянии довольно агрессивно ехать по нему в режиме «спорт». Разгон — паспортные 8,7 секунды до 100 км/ч — позволяет. Лепестки полезны и в грязи, где порой очень важно, чтобы человек, а не электронные мозги решали — на какой передаче следует двигаться в данный момент.

Грузим, садимся, едем

Говоря о салоне, нельзя не отметить, что пол под ногами задних пассажиров ровный — без намёка на тоннель привода задних колёс. При колёсной базе в 2800 мм сидеть тут вполне комфортно, даже когда передние кресла отодвинуты максимально назад.

© Алексей Батушенко

Общая длина кузова Jetour T2 равна 4785 мм, и полезный объём его багажника относительно невелик — 580 литров.

Однако это обстоятельство отчасти компенсируется правильной конфигурацией: в него не «вторгаются» выступы от колёсных арок, как это бывает на иных моделях кроссоверов. Таким образом, T2 позволяет заметно упростить автовладельцу игру в тетрис в процессе загрузки большого количества поклажи в машину.

Кроме того, лично проверено: стеклянный террариум длиной в один метр встаёт в багажник этого Jetour «как родной» — с небольшими зазорами до мягкой обивки с торцов. С этим проблем не возникло. Немного попереживать за целостность «стеклотары» захотелось уже на ходу…

Быстрый, но жёсткий

Как уже говорилось выше, с динамикой у Jetour T2 всё в полном порядке. Бензиновый 245-сильный двухлитровый турбодвижок шустро разгоняет без малого двухтонную машину до 100 км/ч за 8,7 секунды — с 7-ступенчатым роботом и за 8,9 секунды — с 8-ступенчатым автоматом в трансмиссии.

© Алексей Батушенко

Реальный расход топлива оказался примерно таким же, как и декларируемый производителем. В смешанном режиме машина потребляет чуть менее 10 л/100 км. По трассе на скоростях 100–120 км/ч — порядка 8,5 л на сотню.

Рулевое управление кроссовера острым не назовёшь, но и каких-то серьёзных нареканий оно не вызывает. За 10 минут езды привыкаешь к нему и больше не вспоминаешь: просто рулишь и всё.

Зато подвеска у T2 продемонстрировала неоднозначные качества.

То, что она очень жёсткая — это вполне нормально для большинства современных китайских кроссоверов. По-хорошему удивило, в частности, насколько чётко она противостоит кренам кузова T2 в поворотах на приличной скорости. Да и траекторию при этом машина держит на очень пристойном уровне. На радость водителю.

© Алексей Батушенко

А с пассажирами может выйти конфуз. Рассказываю! Так сложилось исторически, что у меня есть жена и сын «предподросток». Ни её, ни его ни в каких машинах (а их через мои руки проходит довольно много) отродясь не укачивало. Разве что супруга однажды давным-давно, лет 10 назад, пожаловалась на подташнивание в уныло-бесхарактерном SsangYong Tivoli первого поколения.

И вот теперь, в Jetour T2, за время теста я несколько раз слышал: «Ой… останови, а то меня сейчас вырвет»…

При том, что водитель (то есть я) чувствовал себя прекрасно. В итоге обошлось без химчистки салона. Но осадочек остался.

Причина описанного феномена, как мне кажется, связана именно с особенностями работы подвески кроссовера. Из-за её высокой жёсткости, даже на, казалось бы, ровной дороге кузов постоянно подскакивает и опускается в такт проезда по невидимым глазу волнам асфальта. Эти непрерывные микролифты вверх-вниз вполне могут вызвать приступ морской болезни.

Возможно, описанное выше — всего лишь особенность конкретного экземпляра кроссовера, но из песни слов не выкинешь. Хотя по комплексу своих потребительских свойств Jetour T2 можно считать одним из лучших в своём классе.

© Алексей Батушенко

Что почём

Прайс-лист кроссовера Jetour T2 стартует с отметки 3,96 миллиона рублей за версию 2024 года выпуска с роботом. За модель с такой же трансмиссией, но 2025 года попросят уже 4,25 миллиона. Самый дорогой вариант — с автоматом. Такой кроссовер стоит 4,45 миллиона рублей.

Следует отметить, что даже самый доступный T2 очень богато укомплектован. По сравнению с топовой версией в нём лишь нет пакета электронных помощников водителя, некоторых регулировок сидений, да отсутствует несущественная часть набора «красивостей» из области отделки и освещения салона.

ТТХ Jetour T2:

Габариты, мм — 4785 × 2006 × 1880

Колёсная база, мм — 2800

Дорожный просвет, мм — 220

Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм — 700

Объём багажного отделения, л — 580

Объём двигателя, см³ — 1998

Максимальная мощность, л. с. — 245

Тип трансмиссии — 7DCT / 8AT

Разгон 0–100 км/ч, сек. — 8,7 / 8,9

Плюсы:

Богатая базовая комплектация. Неординарная внешность и стильный интерьер. Хорошая эргономика. Хорошие динамические характеристики и управляемость. Внушительные параметры геометрической проходимости.

Минусы: