Сколько стоят наиболее часто повреждаемые в авариях детали бюджетных кроссоверов и каковы сроки доставки

Передние бампер, крыло и фара, капот и ветровое стекло — по статистике это самые страдающие детали автомобиля. В идеале такие запчасти должны быть на складе и — для бюджетных машин — не стоить запредельных сумм. Но так ли это? Мы решили проверить на примере пяти недорогих паркетников.

© Kim Kuperkova/Shutterstock

Кроме завозимых непосредственно из Китая Chery Tiggo 7 Pro Max и Changan CS35 Plus, мы включили в нашу выборку собираемые в России Haval Jolion и Москвич 3. А чтобы картинка была наиболее полной, добавили в список белорусский Belgee X50 и позвонили по каждой модели не одному, а нескольким дилерам. В целом результаты получились ожидаемыми, но пара моделей нас всё же удивила.

Haval Jolion — 2024 год, рестайлинг

Этот кроссовер собирают по полному циклу на российском заводе под Тулой, так что в теории никаких проблем с наиболее востребованными запчастями на машину возникнуть не должно. Так оно и есть на самом деле. Причём у разных дилеров цены сходятся буквально до копеечки.

Крыло переднее левое можно купить за 22 290 рублей, бампер — за 29 880 рублей, ветровое стекло — за 35 501 рубль. Капот и фара оказались заметно дороже — 88 549 и 133 604 рубля соответственно. При этом у московского дилера всё оказалось в наличии, за исключением крыла, которое пришлось бы подождать 5–7 дней с центрального склада. В регионах мало кто держит искомые нами запчасти на своём складе, их пришлось бы ждать 7–10 дней.

© Haval

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Chery Tiggo 7 Pro Max — 2023 год

Если не считать ветрового стекла, которое на Tiggo стоит 70 189 рублей, цены на ряд других запчастей того же порядка, что и запрашиваемые для Haval. К примеру, крыло обошлось бы в 21 082 рубля, бампер — в 22 390 рублей, капот — в 97 533 рубля. И опять-таки у крупных дилеров цены сходятся, в Москве можно найти всё в наличии, а в регионах подождать от недели до десяти дней.

За исключением фары. С ней вышла интересная ситуация. По имеющемуся у нас VIN-номеру программа каталога выдаёт две фары — с обычной оптикой и светодиодную. Первая, за 88 378 рублей, есть на складе у ряда дилеров, а вот вторую — за 107 316 рублей — нужно заказывать из Китая и ждать порядка пары месяцев.

© Chery

Belgee X50 — 2023 год

Учитывая белорусскую сборку машины, мы рассчитывали на гуманные ценники запчастей. Но нет, они оказались одними из самых дорогих. Фару мы нашли за рекордные для всех 195 400 рублей. Цена на капот в 124 000 рублей — тоже наибольшая в списке. Немало просят и за и крыло — 35 000 рублей. Разве что бампер и ветровое стекло, которые стоят 26 300 и 56 000 рублей соответственно, не предельно дороги.

Цены у дилеров, что мы прозвонили, плюс-минус 2 тысячи рублей одинаковые. Однако сроки поставок могут быть разными. Да, при желании в Москве можно найти всё в наличии, при этом другой столичный дилер, как и в регионе, готов привезти всё с центрального склада за 10-14 дней.

© Belgee

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Москвич 3 — 2023 год

А вот кроссовер столичной сборки, наоборот, удивил приятно. Мало того, что большинство деталей у московских дилеров есть в наличии, так и цены самые низкие. Бампер, капот и ветровое стекло, которые можно забрать с дилерского склада буквально в день обращения, стоят соответственно 17 700, 47 200 и 31 530 рублей. Крыло и фару — их пришлось бы подождать 7-10 дней — нам предложили за 13 500 и 24 000 рублей. В регионах цены практически такие же, а сроки доставки запчастей не превышают двух недель.

© Александр Авилов /Агентство «Москва»

Changan CS35 Plus — 2022 год

Ещё одно приятное открытие. Мы опасались, что у кроссовера, который не продаётся большими тиражами в России, будет не всё гладко с доступностью запчастей. Но нет, долго ждать поставок ходовых деталей из Китая не придётся. Всё наиболее востребованное есть на центральном складе.

Максимально длительный срок доставки в регионы — две недели. По Москве что-то есть в наличии у дилеров, что-то привезут за 2-3 дня. Цены у всех плюс-минус одинаковые и, за исключением ветрового стекла, не то, чтобы очень высокие:

крыло – 16 067 рублей

бампер – 31 571 рублей

капот – 64 260 рублей

фара – 57 725 рублей

ветровое стекло – 100 056 рублей

© Changan

Выводы

Запчасти в целом есть, причем не только на самые популярные модели, но и на те, что не продаются большими тиражами. За исключением некоторых позиций, которые придётся подождать месяц-два из Китая, все наиболее ходовые кузовные детали бренды держат на центральных складах и доставляют в точку продаж за одну-две недели.

Вместе с тем при поиске запчастей рекомендуем обзвонить всех ближайших дилеров. Не факт, что получится сильно сэкономить — цены у официалов плюс-минус одинаковые, однако что-то может оказаться в наличии, и это позволит отремонтировать машину в более короткий срок.