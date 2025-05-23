Да, это Ли Сян: как создатель Li Auto изменил рынок электромобилей

Li Auto, один из ключевых игроков на рынке электромобилей Китая и производитель самых популярных в России гибридных автомобилей, выделяется на фоне конкурентов своей уникальной стратегией. В отличие от полностью электрических моделей соперников, компания сделала ставку на гибридные технологии — электромобили с расширителем запаса хода (EREV). Эта философия тесно связана с личностью основателя, Ли Сяна, чей путь от создателя скромного стартапа до автопромышленного визионера стал основой для революционного подхода к мобильности.

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Ранние годы и предпринимательский дух

Ли Сян, родившийся в 1981 году в Шицзячжуане (провинция Хэбэй), с юности демонстрировал независимость мышления. Не будучи выдающимся учеником в школе, он нашел своё призвание в интернете, создав в 1999 году платформу PCPop.com — розничный и рекламный портал для продажи потребительской электроники. Упорный труд и новаторские методы юного основателя, такие как скрупулёзный мониторинг рынка, позволили PCPop стать лидером в своей нише.

Позже на том же портале Ли развил автомобильное направление, выделив его в 2005 году в Autohome — онлайн-ресурс для автолюбителей, который к 2013 году вышел на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Однако конфликты с менеджментом и продажа контрольного пакета акций австралийской телекоммуникационной компании Telstra привели к уходу Ли Сяна из проекта, освободив его для реализации новых идей.

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Рождение Li Auto: от мечты к реальности

В 2015 году, вдохновившись успехами модели Tesla Model S и отказавшись от предложения стать соучредителем NIO, Ли Сян основал компанию Beijing Chehejia Information Technology. В рамках нового стартапа предприниматель планировал реализовать два проекта: постройки компактного городского электромобиля и создания престижного семейного внедорожника.

Однако идея бюджетного электромобиля для каршеринга и такси столкнулась с препятствиями — отсутствие законодательной базы для малоскоростных городских электрокаров вынудило Ли свернуть проект в 2018 году, несмотря на готовую производственную линию в Чанчжоу и партнёрство с крупнейшим в Китае оператором такси Didi.

Сосредоточившись на внедорожнике, переименованная в Li Auto компания уже в 2019 году представила свою первую модель — One. Это был шести- либо семиместный гибрид с литий-ионной батареей на 40 кВт·ч и генератором на базе 1,2-литрового бензинового двигателя. Такая схема обеспечивала новинке внушительный запас хода в 800 км.

Технология последовательного гибрида (EREV), где мотор никак не связан с колесами, а лишь заряжает батарею, стала решением ключевой проблемы электромобилей, которые в большинстве своём имели ограниченную дальность хода. Производство Li One началось на приобретённом у Lifan заводе в Чанчжоу, что позволило обойти бюрократические барьеры.

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Финансирование и экспансия

2020 году Li Auto привлекла 530 миллионов долларов, включая инвестиции холдинговых компаний Meituan и ByteDance, провела IPO на NASDAQ, а в 2021-м — вторично разместила ценные бумаги на бирже в Гонконге.

Это укрепило её позиции в соперничестве с NIO и XPeng, чьи полностью электрические модели уступали Li One в практичности для дальних поездок. К концу 2020 года выручка компании достигла 1,5 миллиардов долларов. Что не менее значимо — доля компании на рынке премиальных SUV в Китае выросла до 9%.

Успех Li One стал трамплином для расширения линейки. В 2022 году компания представила сразу модели — L9, L8 и L7, сочетающие EREV с сенсорами LiDAR и процессором NVIDIA Orin для автономного вождения. Платформа X-Smart с голосовым ассистентом Li Ma и системой NOA (Navigation on Autopilot) подчеркнула технологический рывок.

Однако прекращение производства Li One в 2022 году вызвало недовольство клиентов, показав риски слишком быстрого обновления ассортимента. Компания также столкнулась с дефицитом чипов, конкуренцией Tesla Model Y и ужесточением экологических норм, ставящих под вопрос будущее гибридов.

Тем не менее, стратегия Ли Сяна — акцент на качестве, сервисе (собственная сеть зарядных станций) и семейных ценностях — принесла плоды: в 2023 году квартальные поставки превысили 100 тысяч единиц, а выручка достигла $12 миллиардов.

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Будущее: курс на электрификацию

В том же 2023-м компания начала выпуск модели — Li Mega. Этот полноразмерный минивэн стал первым полностью электрическим автомобилем бренда, сигнализирующим о постепенном переходе к BEV.

Параллельно компания развивает инфраструктуру и партнёрства на рынках Европы и Ближнего Востока. В мае этого года начались официальные продажи автомобилей Li в России, где интерес к гибридам марки не ослабевает.

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Наследие нонконформиста

История Li Auto — это симбиоз упрямства и дальновидности основателя компании. Ли Сян, часто сравниваемый с Илоном Маском, доказал, что успех возможен вне мейнстрима. Его гибриды, некогда высмеиваемые как полумеры, переопределили запросы рынка, показав, что инновация — это не слепое следование трендам, а глубинное понимание потребностей людей.

Сегодня Li Auto — не просто автопроизводитель, а феномен, отражающий трансформацию китайской промышленности через призму смелости одного визионера и мечтателя.