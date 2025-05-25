Twisted TBug — великолепный багги с милейшей мордашкой. Фоторепортаж

Андрей Колтун
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Twisted известен своими переделками Land Rover Defender и Suzuki Jimny. Однако в своём последнем проекте британцы обратились к немецкому автомобильному наследию и модифицировали старый VW Beetle
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Twisted известен своими переделками Land Rover Defender и Suzuki Jimny. Однако в своём последнем проекте британцы обратились к немецкому автомобильному наследию и модифицировали старый VW Beetle 
© Twisted
Под названием TBug был создан внедорожник в стиле классических гоночных автомобилей Baja. Фары по нынешней моде светодиодные
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Под названием TBug был создан внедорожник в стиле классических гоночных автомобилей Baja. Фары по нынешней моде светодиодные 
© Twisted
Мотор, как и у оригинального «Жука» с воздушным охлаждением и расположен сзади. А вот крылья для установки больших внедорожных колёс «насекомому» пришлось основательно подрезать
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Мотор, как и у оригинального «Жука» с воздушным охлаждением и расположен сзади. А вот крылья для установки больших внедорожных колёс «насекомому» пришлось основательно подрезать 
© Twisted
Отделанный вручную интерьер, сочетает в себе историческое наследие и комфорт. Отделка может быть выполнена практически в любом цвете и из любого материала, который пожелает заказчик. Цвет кузова также можно выбрать индивидуально
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Отделанный вручную интерьер, сочетает в себе историческое наследие и комфорт. Отделка может быть выполнена практически в любом цвете и из любого материала, который пожелает заказчик. Цвет кузова также можно выбрать индивидуально 
© Twisted
Отделка может быть выполнена практически в любом цвете и из любого материала, который пожелает заказчик. Цвет кузова также можно выбрать индивидуально
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Отделка может быть выполнена практически в любом цвете и из любого материала, который пожелает заказчик. Цвет кузова также можно выбрать индивидуально 
© Twisted
Каждая модель TBug начинается с тщательно подобранного Beetle с воздушным охлаждением 60-80-х годов. Но на этом техническое сходство с оригиналом заканчивается
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Каждая модель TBug начинается с тщательно подобранного Beetle с воздушным охлаждением 60-80-х годов. Но на этом техническое сходство с оригиналом заканчивается 
© Twisted
Системы подвески с большим ходом позволяют выдерживать нагрузки на любой местности, а большие шины BFGoodrich обеспечивают отличное сцепление с дорогой
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Системы подвески с большим ходом позволяют выдерживать нагрузки на любой местности, а большие шины BFGoodrich обеспечивают отличное сцепление с дорогой 
© Twisted
Табличка говорит о том, что этот экземпляр построен на базе одного из трёхсот последних «Жуков», произведённых для рынка Великобритании
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Табличка говорит о том, что этот экземпляр построен на базе одного из трёхсот последних «Жуков», произведённых для рынка Великобритании 
© Twisted
Культовый кузов, выполненный в стиле Baja, столь же функционален, сколь и самобытен
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Культовый кузов, выполненный в стиле Baja, столь же функционален, сколь и самобытен 
© Twisted
Каждый TBug является уникальным. Никаких реставраций, никаких переделок — только сборка по индивидуальному заказу. Заказчик сам выбирает технические характеристики, отделку, цвет и дополнительное оборудование
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Каждый TBug является уникальным. Никаких реставраций, никаких переделок — только сборка по индивидуальному заказу. Заказчик сам выбирает технические характеристики, отделку, цвет и дополнительное оборудование 
© Twisted

Когда вы слышите, что тюнер или рестомоддер в своём последнем творении удвоил мощность оригинального автомобиля, вероятно, это вызывает в вашей голове мысли о чудовищной турбояме и дёрганой работе мотора на низких оборотах.

Это... не тот случай. Потому что, хотя йоркширская фирма Twisted и увеличила мощность двигателя Volkswagen Beetle вдвое, на борту багги TBug, он всё ещё выдает менее 80 л. с.

«Речь идёт не столько о мощности, сколько о связи между водителем, машиной и дорогой», — сказал руководитель Twisted Чарльз Фосетт. — «Это ощущение управления автомобилем, а не просто сидения в нем. Современные машины изолировали нас от опыта вождения. T-Bug возвращает его в чистейшей форме».

Действительно, кажется, что водить его будет просто сумасшедшим занятием. Загляните под мультяшный облик и вы увидите усиленное шасси, подвеску с большим ходом с амортизаторами Bilstein, колёса EMPI Baja и настоящие внедорожные шины BFGoodrich. И да, Twisted довольно хорошо разбирается в бездорожье, учитывая, что обычная специализация компании — основательная переделка настоящих внедорожников.

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