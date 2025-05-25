Когда вы слышите, что тюнер или рестомоддер в своём последнем творении удвоил мощность оригинального автомобиля, вероятно, это вызывает в вашей голове мысли о чудовищной турбояме и дёрганой работе мотора на низких оборотах.

Это... не тот случай. Потому что, хотя йоркширская фирма Twisted и увеличила мощность двигателя Volkswagen Beetle вдвое, на борту багги TBug, он всё ещё выдает менее 80 л. с.

«Речь идёт не столько о мощности, сколько о связи между водителем, машиной и дорогой», — сказал руководитель Twisted Чарльз Фосетт. — «Это ощущение управления автомобилем, а не просто сидения в нем. Современные машины изолировали нас от опыта вождения. T-Bug возвращает его в чистейшей форме».

Действительно, кажется, что водить его будет просто сумасшедшим занятием. Загляните под мультяшный облик и вы увидите усиленное шасси, подвеску с большим ходом с амортизаторами Bilstein, колёса EMPI Baja и настоящие внедорожные шины BFGoodrich. И да, Twisted довольно хорошо разбирается в бездорожье, учитывая, что обычная специализация компании — основательная переделка настоящих внедорожников.