Больше скорость — меньше ям: тест-драйв пикапа JAC T9

Пикапы на российском рынке всегда занимали специфическую нишу «машин для фана». Хотя практически во всём остальном мире их приобретают, когда нужен симбиоз легковой машины и грузовика для регулярных перевозок чего-то тяжёлого в кузове. JAC T9 — заточен как раз под это. Но с «вайбами» нафаршированной модной электроникой современной китайской легковушки.

© Алексей Батушенко

Внешность у JAC T9 отнюдь не как у скромного трудяги. Масса хрома на «физиономии», тема восьмигранника в оформлении массивнейшей решётки радиатора и светодиодного «многоэтажного» головного света, стильные горящие полосочки задних блок-фар… На эту машину окружающие внимание обращают и очень явно. Особенно если она окрашена не в скромные серый, белый и чёрный цвета, а в броские синий или красный. Причём здоровенный (5330×1965×1920 мм) кузов T9 даже на мгновение не вызывает ассоциаций с чем-то утилитарным. Наоборот: сплошной фан. А подчёркнуто массивный задний бампер и боковые подножки — лишь дополнительные штришки ко вполне цельному образу пикапа для удовольствия.

© Алексей Батушенко

Внутренний мир

В салоне JAC T9 — если не вспоминать, что ты забирался сюда с через подножку — о «внедорожности» машины напоминают лишь ручки на передних стойках да крутилка управления раздаточной коробкой, размещённая рядом с селектором 8-ступенчатого автомата. Кроме них тут же, на тоннеле между передними сиденьями, пристроился ещё и тумблер переключения режимов движения. Среди которых, помимо стандартных и ожидаемых «эко», «нормальный», «снег», затесался еще и «спорт». Пикап со спорт-режимом — как вам такое? Концепция «пикап как легковушка» обязывает.

© Алексей Батушенко

Продолжает тему восьмигранности в дизайне оформление 10-дюймового тачскрина мультимедийной системы. Через него открывается доступ ко всему стандартному для современного «китайца» набору опций, включая Android Auto и Apple CarPlay. А имеющаяся у машины система камер кругового обзора — то что нужно для такой крупной и высокой машины как T9. С ними парковка в городских условиях становится простейшим действием. Меню мультимедийной системы пикапа простое и интуитивно понятное.

© Алексей Батушенко

Квадрат в кубе: длительный тест-драйв кроссовера Jetour T2

Приборная доска крупная, с большими значками. И достаточно лаконичная. На неё выводится минимум данных: текущая скорость, температура двигателя, уровень топлива и ещё (по выбору) либо запас хода, либо обороты коленвала мотора, либо пройденный километраж, либо средний расход топлива.

Достаточно актуальную (при езде по бездорожью) информацию о текущем давлении в колёсах на приборку вывести нельзя. С этими данными можно ознакомиться только через мультимедийку. В меню тачскрина для вывода этой информации на экран есть отдельная кнопка.

© Алексей Батушенко

Надо сказать, что электроника попавшей в наши руки машины оказалась с небольшими странностями. Так, радио автомобиля, как выяснилось, напрочь игнорирует радиостанции, вещающие на чётных волнах. То есть у вас не выйдет настроиться на волну, например, 95,2. Только на 95,1 или на 95,3. Какое-нибудь радио 103,7 вы послушаете, а 103,4 — хоть убейтесь, но нет. Хочется надеяться, что это — персональный глюк единичного экземпляра. У нашего Т9, кстати, обнаружился ещё и забавный недочёт с русификацией. На приборной панели машина нам пишет не про «запас хода» (как все), а про «остаток пробегов» — в километрах, разумеется.

© Алексей Батушенко

Эргономика на марше

Из недочётов, связанных с водительским местом JAC T9, можно назвать, пожалуй, слишком большую разницу по высоте между педалями тормоза и газа. Последняя находится слишком низко относительно первой. При быстром перекидывании ноги с газа на тормоз можно зацепиться за педаль тормоза. В потенциально аварийной дорожной ситуации это может неприятно аукнуться.

Кроме того, водительскому сиденью недостает диапазона продольной регулировки. Ей бы добавить еще 3–5 см для движения назад. Ну и вылет руля увеличить соответственно… Впрочем, возможно движение назад передних кресел ограничено конструкторами сознательно — чтобы оставить побольше места для ног задних пассажиров.

© Алексей Батушенко

В любом пикапе с двухрядной кабиной заднему пассажиру на особый комфорт рассчитывать не стоит. Тем не менее, даже на приличное расстояние сзади в T9 ездить всё-таки можно.

Колени сидящих тут людей чувствуют себя нормально. Да и вообще, кресла машины, обтянутые мягкой кожей, сами по себе вполне эргономичны и комфортны. Другое дело, что оценить это обстоятельство на ходу получается далеко не всегда…

Прыг-скок

Как и все нормальные пикапы, JAC T9 способен перевозить в своём кузове серьёзный груз — до 1055 кг веса. Это автоматически означает, что такая машина обязана иметь соответствующую конструкцию. И потому рама нашего пикапа связана с задним мостом мощной рессорной подвеской. А рессоры и пассажирский комфорт сочетаются только в одном случае: когда машина загружена как минимум на 50% от максимально допустимого. Так что без 300–500 кг груза в кузове ждать от T9 плавности на ходу бессмысленно.

© Алексей Батушенко

Пустой пикап на ходу изрядно трясуч даже на небольших неровностях городского асфальта. А лежачих полицейских на нём рекомендуется преодолевать исключительно ползком. Даже по более–менее ровной грунтовке на пустом JAC T9 гонять категорически не рекомендуется — хотя бы из гуманных соображений по отношению к задним пассажирам.

При этом подвеска пикапа демонстрирует, по-моему, абсолютную непробиваемость. При скоростной езде даже по крупным ямам и колдобинам машина скачет, прыгает, но подвеска всё это переваривает на ура и прямых ударов на корпус не допускает.

© Алексей Батушенко

И вообще, на бездорожье T9 чувствует себя как рыба в воде. Дорожный просвет в 210 мм, жёстко подключаемый передний привод, понижающая передача: что ещё нужно (помимо зубастой резины, конечно!) для щенячьей радости у любителя помесить грязь на собственной машине!? Правильно: тяговитый дизельный мотор. Но это – не про JAC T9…

Тест Geely Preface — не идеального, но талантливого китайского седана

Герой асфальта

Гамма силовых агрегатов нашего JAC T9 разнообразием не балует. Для российского рынка предназначена машина с единственно возможным бензиновым 2-литровым турбомотором мощностью 224 л.с. Однако он настроен так, чтобы автовладелец о дизеле и не вспоминал. Как сказано в его описании, максимальный крутящий момент — 390Нм — он выдаёт в диапазоне 1900–3000 об/мин.

© Алексей Батушенко

Это, в первом приближении, очень похоже на характеристику крутящего момента типичного дизельного мотора. Поэтому фанатам бездорожных покатушек не стоит кривить губу на этот силовой агрегат. Его настраивали «под дизель». Что в паре с АКП позволяет T9 очень неплохо ехать и по асфальту! С учётом вышеприведённых оговорок относительно комфорта, разумеется.

Должен сказать, что 224 лошадки вполне бодро выпуливают JAC T9 при разгоне. Официальных данных относительно его секунд до сотни компания-производитель не публикует, скромно указывая только максимальную скорость пикапа. По субъективным же ощущениям он разгоняется до 100 км/ч примерно за 11 секунд. Что для грузовичка — вполне себе результат.

Более того, при всей своей прыгучести на неровностях, T9 искренне удивил своей адекватностью при движении на скоростях 100-120 км/ч. Несмотря на его рессоры и задний мост, он не требует от водителя никаких подруливаний: чётко идёт по заданной траектории что на прямой, что по дуге изгибающегося шоссе. Кроме того, машина абсолютно индифферентна к колеям в асфальте. А жестокие ямищи в дорожном полотне, которые в панике стараются объехать водители кроссоверов и седанов-хэтчбеков, T9 проскакивает, не снижая скорости и практически не замечая.

Да, в скоростные повороты на нём входить не хочется: относительно высокий центр тяжести грузовичка и наличие рамы под тобой всё-таки ощущаются в виде кренов. Несмотря на это, JAC T9 оказался на удивление приятным (для пикапа) аппаратом для путешествий по шоссе на скоростях около 120 км/ч.

© Алексей Батушенко

Причём расход топлива совершенно не поражает воображение. T9, обладающий далеко не самым аэродинамичным в мире кузовом, что при движении по шоссе, что по городу в отсутствии заторов «ест» порядка 13–13,7 литров на 100 км.

Ниже 13-ти литров на сотню борткомпьютер Т9 показал только однажды за время нашего тест-драйва: после поездки по пустой загородной трассе на скоростях 60–80 км/ч. По городским пробкам или с максимально загруженным кузовом пикап наверняка продемонстрирует заметно более серьёзный аппетит. Но это нормально — сами понимаете.

Что почем

Чтобы осветить денежную тему, много букв не потребуется. На нашем рынке JAC T9 предлагается в единственной комплектации за 3,6 миллиона рублей. Большой красивый внедорожный грузовик за эту сумму? Почему бы и нет, по нынешним временам-то.

JAC T9

Габариты, мм — 5330 × 1965 × 1920

— 5330 × 1965 × 1920 Колёсная база, мм — 3110

— 3110 Снаряжённая масса, кг — 2120

— 2120 Дорожный просвет, мм — 210

— 210 Грузоподъёмность, кг — 1055

— 1055 Рабочий объём двигателя, куб. см — 1998

— 1998 Максимальная мощность, л.с. — 224

— 224 Коробка передач — автоматическая, 8-ступенчатая

— автоматическая, 8-ступенчатая Максимальная скорость, км/ч — 150

— 150 Тип привода — полный с подключаемой передней осью

— полный с подключаемой передней осью Раздаточная коробка — 2-х ступенчатая, с передаточным отношением 2,48:1

— 2-х ступенчатая, с передаточным отношением 2,48:1 Задний дифференциал — с механической блокировкой

Плюсы JAC T9

Эффектная внешность. Богатая комплектация. «Дружелюбная» мультимедийная система. Высокая проходимость. Хорошая управляемость на высоких скоростях.

Минусы JAC T9