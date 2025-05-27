Больше скорость — меньше ям: тест-драйв пикапа JAC T9

Алексей Батушенко

Пикапы на российском рынке всегда занимали специфическую нишу «машин для фана». Хотя практически во всём остальном мире их приобретают, когда нужен симбиоз легковой машины и грузовика для регулярных перевозок чего-то тяжёлого в кузове. JAC T9 — заточен как раз под это. Но с «вайбами» нафаршированной модной электроникой современной китайской легковушки.

Больше скорость — меньше ям: тест-драйв пикапа JAC T9
© Алексей Батушенко

Внешность у JAC T9 отнюдь не как у скромного трудяги. Масса хрома на «физиономии», тема восьмигранника в оформлении массивнейшей решётки радиатора и светодиодного «многоэтажного» головного света, стильные горящие полосочки задних блок-фар… На эту машину окружающие внимание обращают и очень явно. Особенно если она окрашена не в скромные серый, белый и чёрный цвета, а в броские синий или красный. Причём здоровенный (5330×1965×1920 мм) кузов T9 даже на мгновение не вызывает ассоциаций с чем-то утилитарным. Наоборот: сплошной фан. А подчёркнуто массивный задний бампер и боковые подножки — лишь дополнительные штришки ко вполне цельному образу пикапа для удовольствия.

© Алексей Батушенко

Внутренний мир

В салоне JAC T9 — если не вспоминать, что ты забирался сюда с через подножку — о «внедорожности» машины напоминают лишь ручки на передних стойках да крутилка управления раздаточной коробкой, размещённая рядом с селектором 8-ступенчатого автомата. Кроме них тут же, на тоннеле между передними сиденьями, пристроился ещё и тумблер переключения режимов движения. Среди которых, помимо стандартных и ожидаемых «эко», «нормальный», «снег», затесался еще и «спорт». Пикап со спорт-режимом — как вам такое? Концепция «пикап как легковушка» обязывает.

© Алексей Батушенко

Продолжает тему восьмигранности в дизайне оформление 10-дюймового тачскрина мультимедийной системы. Через него открывается доступ ко всему стандартному для современного «китайца» набору опций, включая Android Auto и Apple CarPlay. А имеющаяся у машины система камер кругового обзора — то что нужно для такой крупной и высокой машины как T9. С ними парковка в городских условиях становится простейшим действием. Меню мультимедийной системы пикапа простое и интуитивно понятное.

© Алексей Батушенко

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Приборная доска крупная, с большими значками. И достаточно лаконичная. На неё выводится минимум данных: текущая скорость, температура двигателя, уровень топлива и ещё (по выбору) либо запас хода, либо обороты коленвала мотора, либо пройденный километраж, либо средний расход топлива.

Достаточно актуальную (при езде по бездорожью) информацию о текущем давлении в колёсах на приборку вывести нельзя. С этими данными можно ознакомиться только через мультимедийку. В меню тачскрина для вывода этой информации на экран есть отдельная кнопка.
© Алексей Батушенко

Надо сказать, что электроника попавшей в наши руки машины оказалась с небольшими странностями. Так, радио автомобиля, как выяснилось, напрочь игнорирует радиостанции, вещающие на чётных волнах. То есть у вас не выйдет настроиться на волну, например, 95,2. Только на 95,1 или на 95,3. Какое-нибудь радио 103,7 вы послушаете, а 103,4 — хоть убейтесь, но нет. Хочется надеяться, что это — персональный глюк единичного экземпляра. У нашего Т9, кстати, обнаружился ещё и забавный недочёт с русификацией. На приборной панели машина нам пишет не про «запас хода» (как все), а про «остаток пробегов» — в километрах, разумеется.

© Алексей Батушенко

Эргономика на марше

Из недочётов, связанных с водительским местом JAC T9, можно назвать, пожалуй, слишком большую разницу по высоте между педалями тормоза и газа. Последняя находится слишком низко относительно первой. При быстром перекидывании ноги с газа на тормоз можно зацепиться за педаль тормоза. В потенциально аварийной дорожной ситуации это может неприятно аукнуться.

Кроме того, водительскому сиденью недостает диапазона продольной регулировки. Ей бы добавить еще 3–5 см для движения назад. Ну и вылет руля увеличить соответственно… Впрочем, возможно движение назад передних кресел ограничено конструкторами сознательно — чтобы оставить побольше места для ног задних пассажиров.

© Алексей Батушенко
В любом пикапе с двухрядной кабиной заднему пассажиру на особый комфорт рассчитывать не стоит. Тем не менее, даже на приличное расстояние сзади в T9 ездить всё-таки можно.

Колени сидящих тут людей чувствуют себя нормально. Да и вообще, кресла машины, обтянутые мягкой кожей, сами по себе вполне эргономичны и комфортны. Другое дело, что оценить это обстоятельство на ходу получается далеко не всегда…

Прыг-скок

Как и все нормальные пикапы, JAC T9 способен перевозить в своём кузове серьёзный груз — до 1055 кг веса. Это автоматически означает, что такая машина обязана иметь соответствующую конструкцию. И потому рама нашего пикапа связана с задним мостом мощной рессорной подвеской. А рессоры и пассажирский комфорт сочетаются только в одном случае: когда машина загружена как минимум на 50% от максимально допустимого. Так что без 300–500 кг груза в кузове ждать от T9 плавности на ходу бессмысленно.

© Алексей Батушенко
Пустой пикап на ходу изрядно трясуч даже на небольших неровностях городского асфальта. А лежачих полицейских на нём рекомендуется преодолевать исключительно ползком. Даже по более–менее ровной грунтовке на пустом JAC T9 гонять категорически не рекомендуется — хотя бы из гуманных соображений по отношению к задним пассажирам.

При этом подвеска пикапа демонстрирует, по-моему, абсолютную непробиваемость. При скоростной езде даже по крупным ямам и колдобинам машина скачет, прыгает, но подвеска всё это переваривает на ура и прямых ударов на корпус не допускает.

© Алексей Батушенко

И вообще, на бездорожье T9 чувствует себя как рыба в воде. Дорожный просвет в 210 мм, жёстко подключаемый передний привод, понижающая передача: что ещё нужно (помимо зубастой резины, конечно!) для щенячьей радости у любителя помесить грязь на собственной машине!? Правильно: тяговитый дизельный мотор. Но это – не про JAC T9…

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Герой асфальта

Гамма силовых агрегатов нашего JAC T9 разнообразием не балует. Для российского рынка предназначена машина с единственно возможным бензиновым 2-литровым турбомотором мощностью 224 л.с. Однако он настроен так, чтобы автовладелец о дизеле и не вспоминал. Как сказано в его описании, максимальный крутящий момент — 390Нм — он выдаёт в диапазоне 1900–3000 об/мин.

© Алексей Батушенко
Это, в первом приближении, очень похоже на характеристику крутящего момента типичного дизельного мотора. Поэтому фанатам бездорожных покатушек не стоит кривить губу на этот силовой агрегат. Его настраивали «под дизель». Что в паре с АКП позволяет T9 очень неплохо ехать и по асфальту! С учётом вышеприведённых оговорок относительно комфорта, разумеется.

Должен сказать, что 224 лошадки вполне бодро выпуливают JAC T9 при разгоне. Официальных данных относительно его секунд до сотни компания-производитель не публикует, скромно указывая только максимальную скорость пикапа. По субъективным же ощущениям он разгоняется до 100 км/ч примерно за 11 секунд. Что для грузовичка — вполне себе результат.

Более того, при всей своей прыгучести на неровностях, T9 искренне удивил своей адекватностью при движении на скоростях 100-120 км/ч. Несмотря на его рессоры и задний мост, он не требует от водителя никаких подруливаний: чётко идёт по заданной траектории что на прямой, что по дуге изгибающегося шоссе. Кроме того, машина абсолютно индифферентна к колеям в асфальте. А жестокие ямищи в дорожном полотне, которые в панике стараются объехать водители кроссоверов и седанов-хэтчбеков, T9 проскакивает, не снижая скорости и практически не замечая.

Да, в скоростные повороты на нём входить не хочется: относительно высокий центр тяжести грузовичка и наличие рамы под тобой всё-таки ощущаются в виде кренов. Несмотря на это, JAC T9 оказался на удивление приятным (для пикапа) аппаратом для путешествий по шоссе на скоростях около 120 км/ч.

© Алексей Батушенко
Причём расход топлива совершенно не поражает воображение. T9, обладающий далеко не самым аэродинамичным в мире кузовом, что при движении по шоссе, что по городу в отсутствии заторов «ест» порядка 13–13,7 литров на 100 км.

Ниже 13-ти литров на сотню борткомпьютер Т9 показал только однажды за время нашего тест-драйва: после поездки по пустой загородной трассе на скоростях 60–80 км/ч. По городским пробкам или с максимально загруженным кузовом пикап наверняка продемонстрирует заметно более серьёзный аппетит. Но это нормально — сами понимаете.

Что почем

Чтобы осветить денежную тему, много букв не потребуется. На нашем рынке JAC T9 предлагается в единственной комплектации за 3,6 миллиона рублей. Большой красивый внедорожный грузовик за эту сумму? Почему бы и нет, по нынешним временам-то.

JAC T9

  • Габариты, мм — 5330 × 1965 × 1920
  • Колёсная база, мм — 3110
  • Снаряжённая масса, кг — 2120
  • Дорожный просвет, мм — 210
  • Грузоподъёмность, кг — 1055
  • Рабочий объём двигателя, куб. см — 1998
  • Максимальная мощность, л.с. — 224
  • Коробка передач — автоматическая, 8-ступенчатая
  • Максимальная скорость, км/ч — 150
  • Тип привода — полный с подключаемой передней осью
  • Раздаточная коробка — 2-х ступенчатая, с передаточным отношением 2,48:1
  • Задний дифференциал — с механической блокировкой

Плюсы JAC T9

  1. Эффектная внешность.
  2. Богатая комплектация.
  3. «Дружелюбная» мультимедийная система.
  4. Высокая проходимость.
  5. Хорошая управляемость на высоких скоростях.

Минусы JAC T9

  1. Повышенная жёсткость подвески.
  2. Недочёты эргономики водительского места.
  3. Отдельные «странности» российской адаптации мультимедийной системы.