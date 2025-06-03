Подробный обзор Geely Atlas второго поколения: два в одном

Geely Atlas II — это не просто обновление, а радикальная трансформация. Кроссовер, пришедший на смену прежней модели, сочетает авангардный дизайн, модульную платформу Volvo и два непохожих характера, которые зависят от выбора трансмиссии: переднеприводной с роботом или полноприводной с классическим автоматом. Разбираемся, как китайский паркетник умудряется быть одновременно комфортным городским автомобилем и всепогодным универсалом, и какие ему можно предъявить претензии.

© Андрей Колтун

Второе поколение Atlas добралось до России с некоторым опозданием. Мир познакомился с Boyue L (названным у нас Atlas) ещё в августе 2022-го, однако российские покупатели смогли оценить новинку лишь к концу 2023-го. При этом у первого приехавшего с нам Atlas была лишь одна модификация — с турбомотором, 7-ступенчатым роботом и исключительно передним приводом.

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Для Поднебесной такой расклад — в порядке вещей. Но где же желанные атрибуты нашего рынка — классический автомат и полный привод? Ведь всё это присутствует в построенном на аналогичной модульной платформе CMА кроссовере Monjaro.

© Андрей Колтун

Пришлось ждать. Версия AWD добралась до России спустя полгода, и в настоящее время требует за свои возможности доплату от 200 до 205 тысяч рублей. Была ли это маркетинговая хитрость Geely, решившей дважды сыграть на эффекте новизны, или объективные сложности с адаптацией — уже не важно. Факт в другом: под одним именем теперь скрываются два разных автомобиля.

Дизайн: баланс авангарда и прагматизма

Очевидно, что для нового Atlas дизайнеры выбрали агрессивный стиль с рельефной огранкой и массивной решёткой радиатора. Версия с 20-дюймовыми дисками смотрится особенно эффектно, хотя на наших дорогах такие колёса — скорее роскошь, чем необходимость.

© Андрей Колтун

Вместе с тем острые грани кузова мастерски скрывают истинные габариты машины. Кажется, будто перед нами компактный кроссовер, но цифры говорят обратное: новая модель выросла на 126 мм в длину и 69 мм в ширину, сократившись лишь на 8 мм по высоте. И эта хитрая игра пропорций работает — автомобиль не выглядит громоздким.

Но главное — практичность. Двери полностью закрывают пороги (мелочь, а приятно), а клиренс в 210 мм позволяет если не покорять бездорожье, то хотя бы не царапать брюхо на выезде с дачи.

© Андрей Колтун

Интерьер: стиль с оговорками

Первое впечатление от салона — почти восторг. Кажется, будто китайцы создали настоящий интерьер-спектакль: контурная подсветка, переливающаяся в такт музыке, дизайнерские фишки вроде необычных дефлекторов и полупрозрачных козырьков будто из американских машин 70-х. Но стоит приглядеться — и становится ясно: перед нами умелая игра на контрастах.

© Андрей Колтун

Дорогие материалы щедро использованы там, где их сразу заметишь — на верхней части панели, дверных картах, руле. Зато внизу, у ног, прячется жёсткий пластик, а бардачок и вовсе обошёлся без мягкой обивки. Впрочем, это едва ли можно считать недостатком — в своём классе Atlas отделан не хуже, а местами и лучше многих.

Центральное место в салоне занимает огромный 13,2-дюймовый экран. Настраивать климат или зеркала, обращаясь к дисплею, поначалу непривычно, но система на процессоре Qualcomm 8155 реагирует настолько быстро, что уже через пару дней начинаешь воспринимать это как норму. Вот только отсутствие Apple CarPlay и Android Auto раздражает — фирменное приложение AutoDo, несмотря на заявленную функциональность, работает нестабильно.

© Андрей Колтун

Особого внимания заслуживают сиденья — возможно, лучшие в классе. Они не пытаются имитировать спортивные кресла, но и не податливые и аморфные, как диваны. Длинная подушка с регулируемым вылетом, плотная боковая поддержка, удобный подголовник — здесь всё продумано так, чтобы и в городе, и на трассе чувствовать себя комфортно.

© Андрей Колтун

Единственный явный просчёт — ремни безопасности без регулировки по высоте. Для большинства водителей это не станет проблемой, но высоким или, наоборот, невысоким людям может доставить неудобство.

Практичность: когда цифры не обманывают

Колёсная база в 2777 мм (против прежних 2670 мм) делает своё дело. Задним пассажирам здесь действительно просторно: хороший запас над головой, вальяжная посадка и удобный вход через широкие дверные проёмы. Китайцы не стали экспериментировать с семиместной версией, оставив только пятиместную компоновку — и правильно сделали. Правда, некоторые нюансы озадачивают: профиль заднего дивана слегка давит в поясницу, а зимней обувью под передними креслами можно зацепиться — зазор оказался не самым большим.

© Андрей Колтун

Оснащение второго ряда достойное, но не без странностей. Подогрев дивана есть, но управляется он через центральный экран — никаких кнопок под рукой у пассажиров. Зато имеются: подсветка, вешалки, карманы, подстаканники и даже два типа USB-разъёмов — устаревший Type-A и современный Type-C для быстрой зарядки. Жаль только, что регулировка наклона спинки осталась за кадром — такой опции в Geely не предусмотрели.

Багажник: просторный, но не без компромиссов

Заявленные 650–1610 литров (против скромных 378 литров у предшественника) звучат внушительно. На практике отсек действительно вместительный: детская коляска и ручная кладь помещаются без проблем. Широкая погрузочная высота, ровный пол и отсутствие мешающих колёсных арок — всё для удобства.

© Андрей Колтун

Но на этом плюсы заканчиваются. Отделку упростили до голого пластика, исчезла 12-вольтовая розетка, а нишу справа занял динамик аудиосистемы. В добавок к этому крышка с сервоприводом открывается неохотно, заставляя пригибаться.

Atlas в движении: шведская платформа с характером

Под капотом Atlas скрывается знакомый по Volvo двухлитровый турбомотор в 200 л.с. и 325 Н·м, созданный при участии шведских инженеров. На бумаге — отличные данные, но на практике всё зависит от версии. Переднеприводная модификация с 7-ступенчатым роботом (клон мерседесовской коробки от Getrag) хоть и не капризна в обслуживании, но явно проигрывает в комфорте полноприводному собрату с 8-диапазонным автоматом Aisin. Разница между ними, как между резким, но нервическим спринтером и уверенным стайером: первый дёргается при резком старте, второй — разгоняется плавно и энергично.

© Андрей Колтун

На ровном асфальте кроссовер ведёт себя благородно: крены минимальные, курсовая устойчивость отличная. Но стоит дороге испортиться, как проявляются нюансы. Мелкие неровности подвеска фильтрует исправно, но резкие стыки и швы отзываются неприятными ударами. А на скорости за 80 км/ч в салон начинает проникать гул от шин.

В повседневной езде Atlas настолько послушен, что это может сыграть злую шутку с неопытным водителем. В штатных режимах автомобиль предсказуем и устойчив, однако в экстренной ситуации (например, при объезде внезапного препятствия) может неожиданно сорваться в занос. При этом система стабилизации реагирует с опозданием. Отчасти виной тому зимние шины, но факт остаётся фактом — Atlas требует внимательного отношения к выбору резины.

Вместе с тем клиренс в 210 мм и аккуратная компоновка днища делают Atlas AWD неплохим вариантом для лёгкого бездорожья. Но по-настоящему преимущества полного привода раскрываются в двух режимах: Snow и Offroad. Здесь муфта Haldex пятого поколения работает жёстче, имитация блокировок срабатывает чётче, а коробка дольше держит пониженные передачи.

© Андрей Колтун

Оснащение Atlas: роскошь в трёх измерениях

Стартовая комплектация Luxury стоит 3 512 990 рублей — сумма внушительная, но и список оборудования впечатляет. В базе — 19-дюймовые диски, адаптивные светодиодные фары, панорамная крыша и полный набор камер кругового обзора. Салон встречает экокожей с контрастной строчкой, подогреваемыми сиденьями, включая задний ряд, и двухзонным климатом. Виртуальная приборка, беспроводная зарядка и интеллектуальный круиз-контроль дополняют картину.

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За дополнительные 205 тысяч рублей версия Flagship предлагает любопытные апгрейды: полупрозрачные противосолнечные козырьки, вентиляцию передних сидений и проекционный дисплей. Но главное — фирменная подсветка, которая превращает салон в подобие ночного клуба, и аудиосистема с 11 динамиками вместо базовой шестиканальной.

Топовый Flagship Sport за 3 817 190 рублей щеголяет 20-дюймовыми дисками, двухцветной окраской и экстравагантными световыми акцентами — подсвечивается даже логотип на решётке радиатора.

© Андрей Колтун

Вне зависимости от комплектации, за полноприводную версию просят дополнительные 200–205 тысяч рублей. Дорого? Бесспорно. Но учитывая, как основательно меняется характер автомобиля с системой AWD, для многих эта опция может стать решающей. Любопытно, что китайцы не стали выделять полноприводные версии в отдельные комплектации — технологический апгрейд никак не отражается на внешнем лоске.

Технические характеристики Geely Atlas II

Габариты — 4 670 x 1 900 x 1705 мм

Колёсная база — 2 777 мм

Объём двигателя — 1969 см³

Мощность — 200 л.с.

Расход топлива в смешанном цикле (литров на 100 км) FWD/AWD — 7,4/8,3

Трансмиссия FWD/AWD — 7-ступенчатая роботизированная/8-ступенчатая автоматическая

Привод — передний/полный

Разгон 0 – 100 км/ч FWD/AWD — 8,2 сек.

Объём багажника — 650 л

Снаряжённая масса FWD/AWD – 1685/1800 кг

© Андрей Колтун

Geely Atlas II: сильные и слабые стороны

Плюсы:

Обеспечивающий уверенный разгон мощный турбомотор с широкой полкой крутящего момента. Просторный салон и продуманная компоновка обеспечивают удобство для пассажиров. Одно из лучших из лучших в классе водительское кресло с регулируемой подушкой и хорошей боковой поддержкой. Эффективный на скользком покрытии и лёгком бездорожье полный привод с муфтой Haldex. Богатое оснащение — даже базовая версия включает панорамную крышу, адаптивный свет, камеры кругового обзора и беспроводную зарядку.

Минусы:

Переднеприводная версия с роботом менее комфортна, чем модификация с автоматом Aisin, — пробуксовки, рывки при разгоне. Жестковатая на неровностях подвеска. Шумность на скорости — после 80 км/ч в салон проникает гул от колёсных арок. Неудобное управление подогревом задних сидений. Голый пластик багажника, нет 12V розетки. Нет Apple CarPlay/Android Auto — только фирменное приложение AutoDo, которое работает нестабильно.

Вывод:

Этот кроссовер — удачный компромисс между комфортом, технологиями и ценой. Полноприводная версия с автоматом Aisin — лучший, на наш взгляд, выбор: она едет увереннее, комфортнее и безопаснее. Передний привод — вариант для тех, кто готов мириться с особенностями робота ради экономии.