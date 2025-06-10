Скромненько, но со спортом: тест-драйв седана GAC Empow

На российском авторынке до последнего времени фактически отсутствовал такой вид легковушек, как спорт-седаны. Или хотя бы что-то похожее. Сплошные кроссоверы да бизнес-седаны с вкраплениями бюджетников. GAC Empow занял пустующую нишу бодрых на ходу седанов с околоспортивным вайбом.

© Алексей Батушенко

Судя по тому, как GAC Empow несколько месяцев назад презентовали на российском рынке, китайцы видят его владельцем некоего молодого-динамичного-успешного человека, который не прочь «зажечь за рулём». То есть пересадить в свой седан любителей залипать на видео с каналов бородатых автоблогеров, «хасанящих» по городам и весям на заряженных BMW, Mercedes, Lamborghini и прочем европейском премиуме и люксе.

© Алексей Батушенко

А с виду и не скажешь…

GAC Empow как машина, позволяющая тебе приобщиться к духу «уличного автоспорта»? Почему бы и нет. Дополнительный изюм в данном случае ещё и в том, что внешность этого седана отнюдь не бросается «спортом» в глаза. Разве что топовой комплектации положена «скамейка» — антикрыло на крышке багажника. Понятно, что эта штуковина начинает толком работать на скоростях более сотни км/ч и 99% времени выполняет лишь декоративные функции — но зато стильно-спортивно.

© Алексей Батушенко

В остальном внешность Empow по меркам современной китайской автомоды, можно сказать, даже строга и интеллигентна. Без вычурных изысков в духе «лишь бы не как у других».

Фирменный гаковский частокол чёрной решётки радиатора без единого намёка на попсовый хром и блеск. Нормальные, вытянутой формы светодиодные фары — а не модные нынче «щёлочки» головного света. Сложной, угловатой формы воздухозаборники в переднем бампере с выраженной, но не крупной губой спойлера.

© Алексей Батушенко

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Сзади — олдскульно оформленные фонари, уже упомянутый спойлер на багажнике со «стопарём» в центре, две пары выхлопных труб по краям заднего диффузора. На боковых элементах кузова — интеллигентные выштамповки. Одно плохо — цвета кузова GAC Empow для российского рынка.

Не знаю, как в Китае, а в России машина с замахом на спорт должна быть яркой. Российские Empow предлагаются в скучных белом, чёрном, сером и серебристом кузовах. А должны быть ярко синими, красными, кислотно-жёлтыми…

Мы же вроде как о молодёжной машине–зажигалке говорим, а не о степенно-пенсионерском седане для рассады!

© Алексей Батушенко

Качество — внутри

К интерьеру Empow какие-то существенные претензии предъявить сложно. В отделке — качественная кожа и дорогой пластик, местами с закосом под карбон. Никелированных блестючек вроде оформления центрального тоннеля — ровно столько, сколько нужно.

Руль — ухватистый, обшитый приятной на ощупь кожей. Удобно устроиться на водительском месте человеку ростом более 180 см — без проблем. За его спиной пассажир второго ряда совсем уже по-барски развалиться, конечно, не сможет —колёсная база всё-таки не как у представительского седана — 2736 мм. Но тем не менее его колени стеснения не ощутят. Да и над головой в Empow у всех полно места. Несмотря на присутствие люка в крыше.

© Алексей Батушенко

Возвращаясь в переднюю часть салона, обращаешь внимание на сросшиеся боками 10-дюймовую приборную доску и экран мультимедийной системы с такой же диагональю. Это в топовой комплектации GL (S-style). В базовой GS приборка 7-дюймовая. Мультимедийка тут — стандартная «гаковская». Со всеми положенными для современной машины опциями и наворотами, но логичная и простая в освоении. Качество видео с камер «по кругу» на её экранчике — очень даже!

© Алексей Батушенко

Неожиданно оказалось, что дверные ручки седана лишены кнопок для запирания/отпирания машины. Их заменяет возможность настроить систему блокировки дверей на автоматическое отпирание при приближении человека с ключом и запирание при его удалении. В противном случае придётся отпирать–запирать машину кнопками на брелоке.

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Отмечу ещё одну мелочь: крышка багажника с внутренней стороны лишена ручки. Захлопнуть багажник можно лишь снаружи. Если он грязный, придётся испачкать руку.

© Алексей Батушенко

Sportивные достижения

При переводе машины в режим движения «Sport+» на тачскрин мультимедийной системы автоматом выводятся данные о текущем давлении наддува, температуре масла и прочих гоночных штучках. Словно ты в настоящем заезде по треку участвуешь. Бесполезно, по большому счёту, но антуражненько. Cамопровозглашённому уличному гонщику наверняка зайдёт.

В расчёте на того же автовладельца создатели GAC Empow оснастили машину еще одной фишкой. В выхлопном тракте установлена специальная управляемая заслонка. Нажимаешь специальную кнопочку на руле, она сдвигается, и звук мотора становится более «спортивным». Идея прикольная. Но, как по мне, не доработанная с точки зрения тональности звука. Спортивный движок должен рычать. А тут он, как представляется мне, скорей мяукающе завывает. Поэтому лично я эту акустическую систему отключил, послушав её предварительно в течение дня. Лучше слушать музыку: тут она действительно хороша — акустика от Yamaha всё-таки.

© Алексей Батушенко

Ещё лично я добавил бы в список спортивных опций Empow возможность ручного переключения передач в его 7-ступенчатой роботизированной КП. Либо с помощью джойстика, либо подрулевыми лепестками. На всякие кроссоверы размером с уличный ларёк китайцы их ставят (исключительно ради имиджа, как показывает практика), а на действительно зажигательной машине GAC Empow их почему-то нет. Хотя ехать этот седан умеет очень и очень здорово.

Газ до отказа

Честно признаюсь: лет 10 назад я и не надеялся, что смогу написать что-то доброе о ездовых способностях китайского седана. А про Empow со всей ответственностью заявляю, что за его рулём получаешь удовольствие как драйвер. И не надо тут сейчас ёрничать, что, мол, за 10 лет я постарел и поскучнел. Дело не в этом.

У Empow собранная подвеска и руль остренький. Обратную связь, конечно, глушит электроусилитель со своими алгоритмами, но глобально это делу не мешает. В быстрые повороты машина входит легко и чётко. Траекторию контролируешь вообще без напряжения. Кренов практически нет: спасибо низкому центру тяжести и правильной жёсткости амортизаторов и пружин.

Не могу не отметить, что подвеска тут не банально дубовая, как у большинства современных китайских авто. Нет, она именно по-правильному жёсткая, такая и должна быть у «приспортивленной» машины на каждый день.

© Алексей Батушенко

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Под капотом у GAC Empow трудится 1,5-литровый 170-сильный бензиновый турбомотор. С ним седан уверенно выезжает из семи секунд до 100 км/ч. Что порой сильно огорчает гонщиков в соседних рядах. Возможность при желании «унижать» подобных типов на дороге, разумеется, радует. Расход топлива при этом отнюдь не зашкаливает. Что-то в районе 8–9 литров на сотню — более чем приемлемо для неброского внешне седанчика, умеющего по-взрослому пулять вдаль и со светофора, и со скорости 50–80 км/ч.

© Алексей Батушенко

Особенности «силового блока»

Но есть пара нюансов, которые стоит иметь в виду. Во-первых, мотор. Вернее — моторчик. Снять с 1,5 литров 170 л.с. в пике — это круто. Но в данном случае для полного гоночного «дзена» хочется добавить движку крутящего момента на низких оборотах.

Отчасти этот нюанс снимается переходом в спортивные режимы езды, когда электронные мозги стараются постоянно держать мотор на повышенных оборотах. Но только отчасти. Типичный баг всех роботизированных КП — некоторая задумчивость при переключении передач. Особенно вниз и особенно не на одну, а сразу на 2–3 передачи. Робот, установленный на Empow, в этом смысле не исключение. Но тут уж ничего не поделаешь: особенность конструкции.

Но по большому счёту всё это придирки, вызванные фантомными болями по недоступным теперь европейским спортивным моделям. Если не обращать внимания на подобную вкусовщину, то GAC Empow на текущий момент является, пожалуй, лучшим «седаном для водителя» из всех китайцев с ДВС, представленных на российском рынке.

© Алексей Батушенко

Цена — в рынке

Стоит такой аппарат по нынешним меркам достаточно адекватных денег: базовая комплектация Empow обойдётся в 3 миллиона рублей, а топовая — в 3,2 миллиона. Причём мотор, трансмиссия и прочее «техническое» у них одно и то же.

Разница между комплектациями лишь в наборе опций: размер приборки, климат-контроль или кондиционер, адаптивный круиз-контроль или обычный, антикрыло сзади имеется или отсутствует…

Для человека, которому главное — удовольствие от вождения, подобного рода различия не особо важны и являются отличным способом сэкономить на второстепенном при покупке хорошей машины.

GAC Empow

Габариты, мм — 4700 х 1850 х 1432

— 4700 х 1850 х 1432 Колёсная база, мм — 2736

— 2736 Снаряжённая масса, кг — 1475

— 1475 Двигатель — бензиновый 1,5T GDI

— бензиновый 1,5T GDI Мощность двигателя, л.с. — 170

— 170 Максимальная скорость, км/ч — 200

— 200 Разгон 0–100 км/ч, сек. — 6,95

— 6,95 Привод — передний

— передний Коробка передач — 7WDCT

— 7WDCT Расход топлива л/100 км (смешанный цикл) — 5,9

Плюсы GAC Empow

Интеллигентная внешность. Дорогая отделка интерьера. Хорошая эргономика. Отличная управляемость. Прекрасная разгонная динамика. Качественная «музыка». Богатая комплектация.

Минусы GAC Empow