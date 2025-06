Кроссовер или универсал? Самое важное о китайской машине VGV U75 Plus

Название бренда VGV расшифровывают по-разному. В одних источниках эта короткая аббревиатура обозначает Very Good Vehicle (очень хороший автомобиль). В других — Victory Go Victory, что литературно можно перевести как «От победы к победе». В любом случае звучит очень амбициозно. Но так ли на самом деле хорош U75 Plus (не путать с маркировкой немецких подлодок)? В нашей статье мы подробно разберём все его плюсы и минусы.

© Андрей Колтун

Кто он и откуда попал в Россию?

История марки VGV — это классическая китайская сага: амбиции, провалы и упорство вопреки всему. Всё началось в 2012 году, когда компания Weichai Automotive представила бренд Enranger чтобы выпускать кроссоверы и легковушки. Производство стартовало в 2014-м. Но… китайский покупатель новые модели проигнорировал.

Однако сдаваться — не в правилах Поднебесной. В 2019-м автопроизводитель регистрирует VGV, а в 2020-м марка попадает под крыло гиганта Sinotruk Group, известного в России своими тягачами и самосвалами Howo и Sitrak. Отсюда, собственно, на U75 Plus и характерная эмблема.

© Андрей Колтун

Но и тут удача не спешила улыбаться: в 2022 и 2023 годах VGV продал немногим больше 10 тысяч кроссоверов. Для китайского рынка, где продажи измеряются сотнями тысяч, это даже не статистическая погрешность.

Но раз не вышло дома — значит, нужно искать счастья за границей! В конце 2023-го компания ООО «Мотор-Плейс» объявляет о скором выходе VGV на российский рынок, а уже в апреле 2024-го начинается крупноузловая сборка машин китайского бренда на белорусском заводе «Юнисон».

В мае состоялась презентация, и скоро кроссоверы начали поступать дилерам. Так что U75 Plus продаётся у нас больше года. Но на дорогах он по-прежнему встречается редко. Интересно, почему?

Как он выглядит?

На первый взгляд, VGV U75 Plus не кажется большим — спокойный, классический дизайн в духе Mitsubishi Outlander третьего поколения слегка маскирует его габариты.

Но не обманывайтесь: с длиной 4825 мм он запросто перерастает привычные рамки кроссоверов C-класса и попадает аккурат между среднеразмерными Hyundai Santa Fe и Jaecoo J8. Ширина 1870 мм, высота 1691 мм и колёсная база в 2,8 метра лишь подтверждают — на втором ряду места хватит далеко не только детям.

© Андрей Колтун

При этом дорожный просвет в 190 мм (на 4 мм меньше, чем у Lada Vesta SW Cross) и безальтернативный передний привод дают понять: перед нами скорее высокий универсал, чем покоритель бездорожья.

Правда, инженеры подстраховались — независимая задняя подвеска теоретически позволяет прикрутить муфту подключения заднего привода, а неокрашенные пластиковые накладки с резиновыми уплотнителями защищают пороги от пыли и грязи. Но даже на родине, в Китае, U75 Plus так и не обзавёлся всеми ведущими.

Интерьер: премиум или только видимость?

Интерьер U75 Plus — наглядный пример китайской «премиум-иллюзии». С первого взгляда салон кажется «богатым»: стильная комбинация гладкой и перфорированной искусственной кожи на сиденьях, аккуратная строчка на передней панели, массивная панорамная крыша с электроприводом шторки. Но стоит приглядеться — и становится ясно, где сэкономили.

© Андрей Колтун

Та самая кожа на ощупь выдаёт своё синтетическое происхождение, а кондиционер (климат-контроль не доступен ни в одной из комплектаций) работает по принципу «дует — и ладно». Зато обогрев здесь есть буквально всего — руля, сидений, зеркал, ветрового стекла и форсунок омывателя. Радует, что управление кондиционером и режимами движения вынесено на отдельные физические кнопки.

С водительского места U75 Plus сначала кажется удобным: руль с овальным сечением обода приятно лежит в руках, сиденья с плотной набивкой неплохо поддерживают в поворотах. Но подушка могла бы быть и подлиннее. Нет поясничного подпора и, что ещё печальнее, отсутствует регулировка руля по вылету. Чтобы «сесть по рулю», приходится сдвигать кресло ближе к баранке, сильнее сгибая ноги в коленях. И если ты высокий, то это неудобно.

© Андрей Колтун

Кроме того, уже через несколько минут после начала поездки замечаешь, как левая лодыжка упирается в жёсткий выступ на двери, а правое колено периодически бьётся о центральную консоль. Мягкая накладка на ней — словно единственная уступка комфорту в этом царстве компромиссов.

Мультимедийная система с 10,1-дюймовым тачскрином выглядит вполне современно и достаточно шустра в работе. Однако её функционал не очень богат. По своей сути это обычный Android-планшет с доступом в Google Play, но без возможности вставить SIM-карту.

© Андрей Колтун

Приборная панель тоже представляет из себя графический экран. Последний имеет размер 10,25 дюйма и предлагает два варианта оформления. Можно выбрать «спортивный» с абстрактными шкалами, и «модерн» с классическими круглыми циферблатами. Правда, переключаться между ними — отдельное приключение, требующее углублённого изучения меню. Зато, докопавшись в итоге до нужных настроек, можно отрегулировать усилитель руля. По ощущениям, «стандарт» слишком синтетический, «комфорт» делает руль излишне ватным, и только «спорт» хоть как-то возвращает ощущение связи с дорогой.

© Андрей Колтун

Простор или компромисс? Как уживаются семеро и багаж в VGV U75 Plus

Один из главных козырей U75 Plus — его габариты. Колёсная база в 2,8 метра теоретически позволяет усадить семерых, но на практике всё зависит от того, кого именно вы собрались грузить.

В режиме «пятеро в салоне» U75 Plus раскрывается во всей красе. Второй ряд отъезжает назад, даруя пассажирам пространство, достойное минивэна. Сложите спинки — и получите ровный пол на 1800 литров, где можно разложить матрас и ночевать с видом на звёзды через панорамную крышу. Дверь багажника, кстати, с сервоприводом — приятная мелочь для тех, кто привык загружаться с руками, полными пакетов.

© Андрей Колтун

Но если вам нужны все семь мест, готовьтесь к упражнениям с салазками. Попытка рассадить пятерых на двух задних рядах — это уже квест. Даже у людей среднего роста колени упрутся в спинки кресел, а багажник съёжится до смешных 200 литров — хватит разве что на пару спортивных сумок или недельный запас пельменей.

Вместе с тем для готовых ютиться на откидных сиденьях подростков найдётся и место для ног, и подстаканники, и даже потолочные поручни — чтобы держаться, когда водитель вспомнит, что под капотом у него 199 л.с.

© Андрей Колтун

Характер: покладистый и предсказуемый

Для большой машины со снаряжённой массой 1680 кг U75 Plus едет на удивление бодро. Двухлитровый турбо мощностью 199 л.с. ожидаемо не резок, но уверенно тянет уже с холостых. При этом 8-ступенчатый автомат (лицензионная версия знаменитой ZF 8HP) переключается образцово плавно и позволяет очень точно управлять тягой.

Кому надо большего напора, могут выбрать режим «спорт», но и в стандартном «комфорте» U75 адекватно, без драматических пауз, откликается на газ.

© Андрей Колтун

И с управляемостью порядок. Благодаря длинной колёсной базе (2800 мм) кроссовер хорошо держит траекторию — ни продольная колея, ни резкие повороты его не смущают. Руль, хотя и не по-спортивному острый, но точный и предсказуемый. Что, пожалуй, важнее для семейного транспорта.

На разбитой дороге можно смело держать 70 км/ч, не боясь пробоев. Лежачих полицейских U75 проглатывает почти незаметно, особенно если немного сбросить газ перед препятствием. За комфорт, правда, приходится платить лёгкой валкостью в быстрых виражах. Но это вполне приемлемый компромисс.

© Андрей Колтун

Комплектации и цены VGV U75 Plus: за что платим?

Автомобиль доступен в трёх вариантах — комплектация Executive позволяет выбрать 5- либо 7-местную компоновку. При этом топовая версия Executive (та, что у нас на тесте) строго 7-местная.

Executive (от 2 949 900 руб.), наряду с полным набором тёплых опций, предлагает обивку салона из искусственной кожи, цифровую приборную панель, мультимедийную систему на базе Android, камеры кругового обзора и даже электропривод багажника. За доплату в 150 000 рублей получаем третий ряд.

Premium (от 3 149 900 руб.) отличается от базы панорамной крышей, перфорированной кожей, подогревом сидений второго ряда, системами предупреждения фронтального столкновения и выезда с полосы. Тех, кто любит басы, вероятно, порадует ещё и сабвуфер.

И, кстати, на машины с ПТС 2024 года предлагается прямая скидка в 200-250 тысяч рублей.

© Андрей Колтун

Сравнение с конкурентами:

Chery Tiggo 8 Pro Max (от 3 170 000 ₽)

Преимущества:

Более современная внешность.

Мультимедийная система с Android Auto и Apple CarPlay.

Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона.

Атмосферная подсветка интерьера.

Минусы:

Менее мощный мотор 1,6 л.

Даже в начальной комплектации дороже, чем VGV в Premium.

Geely Okavango (от 3 692 990 ₽)

Преимущества:

Просторнее салон.

Двухзонный климат-контроль.

Беспроводная зарядка для смартфона.

Минусы:

Почти на 700 тысяч рублей дороже.

GAC GS8 (от 4 099 000 ₽)

Преимущества:

Более просторный салон.

Мощнее мотор (231 л.с.).

Полный привод по умолчанию.

30-дюймовый проекционный дисплей, аудио Alpine.

Минусы:

Миллион сто к цене VGV.

LADA Largus (от 1 760 000 ₽)

Преимущества:

Дешевле на 1 240 000 рублей.

Минусы:

Заметно слабее мотор.

Нет АКП.

Откровенно бюджетный интерьер.

Технические характеристики VGV U75 Plus

Габариты — 4 825 x 1 860 x 1700 мм

— 4 825 x 1 860 x 1700 мм Колёсная база — 2 800 мм

— 2 800 мм Объём двигателя — 1967 см³

— 1967 см³ Мощность — 199 л.с.

— 199 л.с. Расход топлива в смешанном цикле, литры на 100 км — 8,9

— 8,9 Трансмиссия — 8-ступенчатая автоматическая

— 8-ступенчатая автоматическая Привод — передний

— передний Разгон 0 – 100 км/ч — 8,2 сек.

— 8,2 сек. Объём багажника — 201/1800 л

— 201/1800 л Снаряжённая масса – 1680 кг

© Андрей Колтун

Итог: брать или не брать VGV U75 Plus?

Плюсы:

Самый доступный 7-местный кроссовер на рынке.

199 л.с. — разгоняется бодрее многих.

Максимальные 1800 литров багажника — почти как у минивэна

Приличное базовое оснащение (тёплые опции, хороший уровень безопасности, камера 360°).

Минусы:

Не самый свежий дизайн.

Нет адаптивного круиза и вентиляции сидений.

Дилеров мало — сервис под вопросом.

Вывод

VGV U75 Plus — машина не без недостатков, но за свои деньги даёт семьям именно то, что нужно от недорогого вместительного кроссовера. Только сначала проверьте, есть ли поблизости сервис для этой модели.