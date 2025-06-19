Lada Azimut: всё о новом кроссовере, который создал АВТОВАЗ

В отсутствие крупных автомобильных выставок в России главной площадкой для премьеры отечественных новинок становится Петербургский международный экономический форум, а автомобильным хэдлайнером ПМЭФ — российский автогигант АВТОВАЗ. В 2024 году в Санкт-Петербурге состоялся дебют серийной модели Lada Iskra, в 2025-м — презентация беспрецедентной как по дизайну, так и по оснащению модели Lada Azimut. Новый кроссовер для компании из Тольятти должен стать флагманом во всех смыслах этого слова.

© Global Look Press

Что такое Lada Azimut

Новый автомобиль — тот самый кроссовер на платформе Lada Vesta, о котором давно шли разговоры. Создание новинки потребовало значительных усилий — была создана почти тысяча оригинальных узлов и деталей (996 новых и усовершенствованных компонентов), включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску. Работы над машиной шли на протяжении трёх лет, так что исходная платформа получили серьёзные доработки.

«Lada Azimut – первый за практически три десятилетия новый кроссовер в нашей линейке. Процесс его создания занял три года, за которые мы полностью обеспечили технологический суверенитет как конструкции автомобиля, так и его производства. Отдельные слова благодарности Сберу, с которым для этого кроссовера мы совместно создали технологически независимую мультимедийную систему нового поколения. Lada Azimut станет сильнейшим конкурентом на рынке, предлагая действительно востребованные опции и предоставляя комфорт и уверенность во всех условиях движения», — представил новинку президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

© Степан Пугачев/Росконгресс

Несущие элементы кузова, передний подрамник, пол, передняя подвеска унифицированы с «Вестой», но в остальном, не считая общий агрегатов под капотом, модель полностью новая. Lada Azimut — имя кроссовера, которое отражает вседорожную концепцию кроссовера и ассоциируется с постоянным движением и новыми местами и открытиями, было выбрано по итогам открытого конкурса среди почти 50 тысяч сотрудников завода — длиннее и выше Lada Vesta, имеет более крупные дверные проёмы.

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Кузов и дизайн

Машина визуально не имеет ничего общего с выпускающимися моделями Lada. Как заявляет АВТОВАЗ, «автомобиль демонстрирует динамику, внушает чувство уверенности и защищенности». Высоко поднятая линия капота, вертикальное решение передней и задней частей кузова, диагональные элементы, покатая линия крыши и динамичный наклон задних стоек кузова и стекла вместе с 18-дюймовыми колёсами, по задумкам дизайнеров, обеспечивает «сбалансированные пропорции и стремительный облик».

© АВТОВАЗ

Завод отмечает, что от фирменного «Икс-стиля» в новинки не отказались — он просто получил новое прочтение став минималистичным в духе дизайна электронных гаджетов., на что намекает и полностью светодиодная светотехника в «Икс-дизайне».

При этом в дизайне задней стойки кузова можно увидеть отсылки к аналогичному элементу классической «Нивы», так что Azimut имеет и стилистическую связь со своими именитыми предшественниками.

Боковины получили акцентированные колёсные арки, разделённые на горизонтальные и вертикальные наклонные элементы, дополненные неокрашенным пластиковым обвесом кузова. В сочетании с короткими свесами кузова и дорожным просветом в 208 мм это должно сделать Lada Azimut весьма способным вне асфальта.

© АВТОВАЗ

Агрегаты

Полного привода у «Азимута» не будет, поскольку такой вариант недоступен для платформы Lada Vesta. С этой же моделью кроссовер унифицируют по агрегатам — заявлены собственные бензиновые атмосферные моторы 1.6 и 1.8 мощностью 120 и 132 л.с. соответственно, которые будут сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач и вариатором, уже известными по моделями АВТОВАЗа.

Из интересного — обещание установить на Lada Azimut новый 150-сильный турбированный двигатель с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, что сделает модель первой серийной машиной из Тольятти с турбомотором. А также первой в гамме Lada, которая будет иметь сразу три типа трансмиссии — «механику», «автомат» и вариатор.

© Илья Питалев/РИА Новости

Судя по рендеру интерьера, в машине появится система выбора режимов движения — характерный круглый селектор заметен на центральном тоннеле. Аналогичный элемент был и у Lada XRAY Cross, где за счёт тонких настроек электроники система Ride Select существенно повышала потенциал автомобиля на пересечённой местности. О том, что будет у «Азимута» — пока данных нет. Но оснащение заявлено беспрецедентно роскошное по меркам российских моделей.

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Оснащение

По заявлению АВТОВАЗа, список базового оборудования будет включать в себя:

полностью светодиодную оптику;

систему бесключевого доступа в салон;

систему контроля давления в шинах;

цифровую приборную панель;

камеру заднего вида;

продвинутую мультимедийную систему.

В качестве опции для кроссовера предложат беспроводную зарядку для смартфонов, рулевую колонку и сиденья с электрорегулировками, панорамную крышу с люком, обогреваемые боковые стёкла (речь о первом в отрасли встроенном обогреве стёкол передних дверей!), двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камеру кругового обзора, электрический стояночный тормоз и систему выбора режима движения в зависимости от покрытия. При всём при этом уровень локализации Lada Azimut должен превысить 90%.

© АВТОВАЗ

Отдельного упоминания заслуживает мультимедийная система. 10-дюймовый HD-тачскрин на IPS-матрице будет уже в базовом оснащении, а особенностью комплекса станет его программная оболочка и возможности. Новая российская программная платформа для мультимедиа с сервисами и решениями Сбера обеспечит удобный доступ к навигации, развлечениям и голосовому управлению с помощью виртуального ассистента от Сбера c GigaChat.

Навигация по России работает на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах. Для обеспечения работы онлайн-функционала ряда сервисов в Azimut будет установлен сим-профиль от СберМобайла. Музыкальный сервис Звук будет представлен в стандартной версии и расширенной, доступ к которой можно получить с активной подпиской СберПрайм, а авторизация со Сбер ID откроет доступ к расширенному функционалу сервисов Сбера и его партнёров.

«Запуск платформы — важный шаг для внедрения самых передовых отечественных технологий в российский автопром. Вместе с АВТОВАЗом мы создаём технологичное, удобное и безопасное пространство в автомобиле, в котором привычные сервисы Сбера и партнёров работают бесшовно и интуитивно. Это логичное продолжение нашей многолетней работы, направленной на поддержку производства, внедрение инноваций и развитие клиентского опыта», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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Когда в продаже и сколько стоит

Конкурентными преимуществами новинки, как заявляет АВТОВАЗ, являются эмоциональный и технологичный дизайн, полная адаптация к российским условиям, развитая дилерская и сервисная сеть, доступная стоимость владения, вместительный салон и багажник, высокий уровень оснащения и привлекательная цена.

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В продажу кроссовер Lada Azimut должен поступить уже в 2026 году, когда и начнётся серийный выпуск новинки. Предварительная стоимость автомобиля — от 2,5 млн рублей, хотя глава АВТОВАЗа Максим Соколов цену напрямую не назвал. По его словам, «Азимут» «будет чуть дороже, чем сегодняшняя линейка автомобилей АВТОВАЗа, но всё равно он далеко не оторвется. Это будет всё равно в среднем дешевле, чем в целом по рынку».

Дата старта продаж, стоимость и комплектации Lada Azimut будут объявлены ближе к началу производства, намеченному на первую половину следующего года — у дилеров маш