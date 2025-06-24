На лицо прекрасные: тест-драйв рестайлингового лифтбэка Bestune B70

Мало кто сейчас поспорит с утверждением, что китайские автопроизводители научились делать машины с более чем современным дизайном. Однако по-настоящему красивых моделей среди их продукции не так уж и много. По большей части мы видим разной степени успешности попытки совместить намерение выпендриться «не как у всех» с желанием исполнить «не хуже, чем у конкурентов». Но из этого футуристично-однообразного ряда бывают исключения. Одно из них — по-настоящему симпатичный и внешне гармоничный лифтбэк Bestune B70.

© Алексей Батушенко

Относительно недавний рестайлинг, пережитый Bestune B70, однозначно пошёл ему на пользу. Старую заурядно-чёрную решётку радиатора сменили стильные поперечные серебристые «полосочки». Блокфары превратились в узкие щели, лишившись вертикальных светодиодных «слёз», а по кромке капота дизайнеры бренда пустили полосу светодиодной подсветки. После этих модификаций физиономия машины обрела художественно-законченный лаконично-стильный вид.

© Алексей Батушенко

С задним светом произошла аналогичная метаморфоза: он тоже лишился вертикально ориентированных «отростков». Теперь узкие задние блокфары с шашечками светодиодов внутри логично соединяются тонкой красной линией стоп-сигнала, проложенной через всю крышку багажника. Замечу, что на мой взгляд машина особенно хорошо смотрится в начале лёгких летних сумерек — когда ещё отлично видны все детали кузова, но прямой солнечный свет уже не глушит яркость оптики B70.

© Алексей Батушенко

Что внутри

В интерьере обновлённого лифтбэка — сплошной мягкий пластик и хоть и искусственная, но качественная кожа сидений.

В отличие от многих прочих китайцев, водитель ростом 180+ может отлично устроить свои ноги — регулировка сиденья позволяет. Оно тут жестковато и не блещет боковой поддержкой, но в целом неудобств не создаёт. При этом не будет ущемлён комфорт для колен заднего пассажира: сказывается колёсная база в 2800 мм — «как у Камри».

© Алексей Батушенко

Руль ухватистый, обзорность с места водителя прекрасная. В активе интерьера также 7-дюймовая цветная приборка, 12-дюймовый монитор мультимедийной системы, панорамный люк в крыше и вообще более чем цивильный дизайн всего и вся. Про наличие в мультимедийке B70 Apple Carplay, Android Auto и прочих стандартных для современной машины пользовательских штучек, полагаю, можно особо не распространяться. Это тут — само собой разумеется.

© Алексей Батушенко

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Ложечка дёгтя

Отмечу, что пара эргономических недочётов с дорестайлинговых времён у Bestune B70 сохранились. Например, у машины всё так же отсутствует регулировка руля по вылету. Из-за этого рослый водитель не может полностью отъехать вместе с креслом назад — как того просят его ноги. А показания спидометра на приборной доске размещены в крайней правой её части.

© Алексей Батушенко

Если вы предпочитаете опустить баранку пониже, чтобы было удобнее рулить, может оказаться, что её правая часть полностью перекрывает показания скорости. Зато всю центральную область приборной доски, львиную её долю, зачем-то занимают данные бортового компьютера (расход, пробег и прочее) либо информация о музыке или волне транслируемой в данный момент в салоне радиостанции. На радиоантенне, к слову, в лифтбэке изрядно сэкономили. Приём крайне нестабильный...

Характерные черты

Повеселила система кругового обзора B70. Вернее, способ выведения её информации на монитор мультимедийки. У большинства других китайцев телевизор демонстрирует изображение машины целиком — как бы встроенное в окружающую действительность, транслируемую через объективы видеокамер по кругу.

© Алексей Батушенко

У нашего же лифтбека вместо изображения машины мы видим на экране лишь её четыре колеса. На самом деле, так оно даже лучше, чем у конкурентов.

Но при этом не покидает чувство дежавю: словно ты видишь картинку из какой-то компьютерной игрухи, на которой корпус машины не смог прогрузиться, частично «залипнув в текстурах»…

Надо отметить, что задние пассажиры чувствуют себя в B70 прекрасно. Разве что свободного места над головой у них маловато. Но это, надо полагать, — плата за красивый профиль и тип кузова «лифтбэк», когда заднее стекло — часть крышки багажного отсека. Он тут очень хорошего объёма — 440 литров. Открывается, правда, только кнопкой с места водителя. Но это такая старая китайская фишка: чтобы в дорожном заторе воришка не мог снаружи добраться до вещей в багажнике.

© Алексей Батушенко

Ходовые особенности

С точки зрения ходовых кондиций Bestune B70 можно охарактеризовать как машину, отлично приспособленную для комфортного и быстрого перемещения по хорошим дорогам.

Подвеска тут в меру жёсткая, но на серьёзных неровностях — вроде лежачих полицейских — выражает своё недовольство громким буханьем и демонстрацией некоторой расхлябанности. Примерно так же, как и у многих азиатских седанов ушедших от нас марок. Однако, если вы решите, не снижая скорости, пройти на 60–80 км/ч через трамвайные рельсы — кузов даже не шевельнётся. Громковато будет — это да: шумоизоляции в колёсные арки тут неплохо бы добавить. Но в остальном машина дорожные приключения подобного рода проходит без нареканий. А вот с более существенными колдобинами стоит быть поаккуратнее.

© Алексей Батушенко

Производитель заявляет, что самая близкая к земле точка кузова лифтбэка расположена всего в 110 мм от дорожного полотна.

Вероятно, благодаря в том числе и этому фактору, Bestune B70 вполне пристойно, с минимальными кренами проходит быстрые повороты и вообще очень неплохо отзывается на любые манипуляции рулём. Но о малом клиренсе машины её владельцу стоит помнить везде, где дороги — «не ахти». Зато ровный асфальт для лифтбэка — естественная среда обитания. Благо силовые агрегаты позволяют.

© Алексей Батушенко

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Скорость и мощь

В Россию машина поставляется либо с 1,5-литровым движком мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым роботом, либо с 2-литровым 217-сильным агрегатом и АКП-6. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды, а во втором 7,8 секунды. Для полуторатонного переднеприводного седана, заточенного под комфортное передвижение, — более чем достаточно. Мы тестировали более мощный вариант модели. Её средний расход топлива, если верить паспортным данным, составляет чуть более 7 л/100 км пробега.

Увы, приблизиться к этому показателю удалось лишь после длительного безостановочного движения на скоростях 60-80 км/ч по загородной дороге. И то борткомпьютер показал 8,4 л/100 км. А в городском (беззаторном!) режиме езды 217-сильный B70 потребляет не менее 11 л/100 км.

На литр-полтора меньше — при езде по скоростному шоссе. За городом, кстати, удалось оценить по достоинству систему адаптивного круиз-контроля. Пожалуй, еще ни на одной китайской машине мне не попадалась настолько чётко и адекватно работающая система такого рода!

© Алексей Батушенко

Цена вопроса

Что касается цен, то полуторалитровые версии рестайлингового Bestune B70 стоят 2,5 миллиона рублей и 2,7 миллиона рублей. А двухлитровые комплектации модели — 3,1 и 3,25 миллиона рублей.

Технические характеристики Bestune B70

Габариты, мм — 4855 х 1840 х 1455

— 4855 х 1840 х 1455 Колёсная база, мм — 2800

— 2800 Клиренс, мм — 110

— 110 Объём багажника, л — 440

— 440 Снаряжённая масса, кг — 1615

— 1615 Объём двигателя, л — 1989

— 1989 Максимальная мощность, л.с. — 217

— 217 Тип коробки передач — Aisin 6 AT

— Aisin 6 AT Максимальная скорость, км/ч — 230

— 230 Разгон 0–100, сек — 7,8

— 7,8 Расход топлива, л/100 км — 7,1

© Алексей Батушенко

Плюсы Bestune B70

Красивая стильная внешность и приятный дизайн салона. Мощный мотор. Хорошая управляемость. Комфортная подвеска. Богатая комплектация. Просторный салон. Большой багажник. Качественная отделка интерьера.

Минусы Bestune B70