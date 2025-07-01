Бестселлер среди кроссоверов: всё о Chery Tiggo 7

Российский рынок новых автомобилей заполнен кроссоверами разного класса и ценового сегмента, а одной из популярных моделей является Chery Tiggo 7. О бестселлере рассказывает редакция «Рамблер Авто».

© Chery

Описание модели

Кроссовер построен на новой модульной платформе T1X, а разработка подвески велась совместно с австрийской компанией Benteler. Дизайн модели создан под руководством Джеймса Хоупа, директора Шанхайского центра дизайна Chery.

В 2020 году появилось второе поколение Chery Tiggo 7, которое получило название Tiggo 7 Pro. В Европе эта модель известна как DR 6.0. В 2021 году линейку второго поколения дополнила версия Tiggo 7 Plus. А в 2023 году появилась рестайлинговая версия «прошки» с припиской Max, которая в скором времени полностью вытеснила оставшиеся в продаже, но уже снятые с производства обычные «прошки».

В 2025 году появился Chery Tiggo 7L — очередной рестайлинг модели, который по экстерьеру приблизил машину к более крупному Chery Tiggo 8, хотя салон поменялся исключительно по отделочным материалам и доступным цветах.

© Chery

Внешний вид

Разработкой дизайна Tiggo 7 Pro занимался Джеймс Хоуп, который работал в таких компаниях, как Ford Motor Company, DaimlerChrysler, Johnson Controls, Motor City Europe и General Motors.

Джеймс Хоуп разработал знаменитый концепт Ford GT90, который стал основой дизайнерской философии Ford New Edge. Он также участвовал в создании дизайна таких автомобилей, как Lincoln Town Car, Ford Galaxy/Volkswagen Sharan, Ford Focus WRC, Ford Mustang, Fiat Trepiuno и Opel Vivaro. До того, как начать работать в Chery, Джеймс Хоуп возглавлял команду, которая занималась внешним дизайном Opel Zafira последнего поколения.

Внешне Tiggo 7 Pro получился интересным. Яркая 3D-решётка с «алмазами», раскосые фары со светодиодными фонарями, два ряда ходовых огней на месте воздухозаборников, крупные выштамповки на капоте и дверях, контрастная крыша в некоторых комплектациях, а также «панорамное» остекление задней полусферы. Спутать эту машину в потоке с другим «китайцем» довольно сложно.

© Chery

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Рестайлинг модели

Наверное, поэтому с выводом на рынок рестайлинга Chery не стала изобретать велосипед. Немного изменили форму фар, добавили пару шильдиков с буквой T и хромированную окантовку радиатора. Изменился стиль надписи Chery на двери багажника. Кузов, по заявлению производителя, полностью оцинкован и сопровождается 5-летней гарантией от коррозии. Красят его в металлик вместе с зеркалами и ручками на дверях. Опционально можно заказать двухцветную окраску (сделать крышу чёрной).

Салон

Внутри всё тоже на современный лад. Почти весь салон, включая торпеду, отделан приятной на ощупь экокожей. Система вентиляции удачно вписана в горизонтальную вставку, визуально разделяющую верхнюю и нижнюю части салона. Приборная панель в рестайлинге полностью цифровая: единая прямоугольная панель объединила два дисплея по 12,3 дюйма. Один – под приборы водителя, другой — под настройки машины и мультимедиа.

© Chery

Под ним расположились кнопки для быстрого управления звуком и переключения режимов езды. Ещё ниже — сенсорная панель управления климат-контролем. Рядом с электронным блоком коробки передач традиционно расположена ниша под телефон с беспроводной зарядкой. Тут же — место для стаканов, короткий подлокотник и ниша для всякой мелочи. Сама консоль, кстати, двухуровневая. Прямо под рычагом КПП есть ещё одна огромная ниша, в которой можно хранить всякие нужны и не очень мелочи. Там же расположена пара USB-портов и традиционный 12V «прикуриватель».

Руль у машины кожаный, со скошенным ободом. На нём расположены как кнопки управления мультимедиа, так и настройки круиз-контроля, который в топовых модификациях может быть адаптивным. Сиденья в рестайлинговой версии прибавили в размерах и получили усиленную боковую поддержку. Все они, как и руль, и лобовое стекло, и зеркала заднего вида, идут с подогревом. Задний ряд — большой трехместный диван с центральным подлокотником. За счёт приличных размеров базы там комфортно даже рослым людям. Спинки сиденья складываются в традиционной пропорции 60/40.

Что касается водительского сиденья, то уже со второй комплектации оно полностью электрическое, да ещё и с памятью. Можно запомнить предпочтения сразу нескольких владельцев.

© Chery

Особенности багажника

По багажнику расклад следующий. В сложенном виде — это 475 литров, хватит и на детскую коляску, и на пару чемоданов, и на извечный «мусор», без которого никак не уедешь. Если опустить задние сиденья, то получится 1500 литров. А этого уже и на шкаф небольшой хватит, и на ёлку новогоднюю, да и ламинат можно закинуть, если затеять ремонт. Естественно, места можно и прибавить. Все Tiggo 7 идут с рейлингами, на которые прекрасно ставится багажник-«лодка», объём которых стартует от 350 литров.

Технические характеристики

Автомобиль Tiggo 7 — классический городской кроссовер с хорошей обзорностью и приличным клиренсом, который позволяет не бояться снежных парковок.

Несмотря на два поколения и один рестайлинг, габариты автомобиля не изменились. Что Tiggo 7, что Tiggo 7 Pro, что 7 Pro Max – все три уложились в 4,5 метра в длину, 1,84 метра в ширину и 1,69 в высоту.

Колёсная база при этом приличная — 2,67 м, чего достаточно как для комфортного движения, так и для удобного расположения пассажиров сзади. Вес автомобиля — 1,54 тонны. Высота дорожного просвета при этом составляет стабильные 19 см. Это значительно выше, чем у привычных россиянам седанов и позволяет не бояться ни ям на дорогах, ни сугробов во дворах. Естественно, штурмовать внедорожье с такими показателями не стоит, к этому не готовы ни подвеска, ни привод, но на грунтовке до дачи точно не будешь царапать днище по камням и неровностям.

© Chery

Первая версия Chery Tiggo 7 поставлялась с двумя вариантами: турбовым 1,5 на 147 л.с. и честным атмосферником на два литра мощностью 139 л.с. Со вторым поколением от двух литров отказались в пользу «турбины», лишив покупателя выбора. В рестайлинге он на какое-то время появился, но ненадолго, сегодня предлагается единственный мотор GDI на 1,6 литра.

Силовой агрегат

Разработан специалистами концерна Chery и австрийской компанией AVL. Это рядный четырёхцилиндровый двигатель c двумя распределительными валами, шестнадцатью клапанами, двойной системой изменения фаз газораспределения (DVVT), прямым впрыском и турбиной. Его максимальная мощность достигает 110 кВт (150 л.с.) на 5500 об/мин, а максимальный крутящий момент в 275 Нм он развивает в диапазоне от 2000 до 3800 об/мин. Эти показатели сравнимы с трёхлитровым шестицилиндровым атмосферным двигателем. Автомобилю Tiggo 7 Pro Max требуется всего 10,2 секунды, чтобы разогнаться от 0 до 100 км/ч.

Расход топлива в смешанном цикле не превышает 7,7 литра на 100 км, в городе — 10,2, а на трассе — 6,2. Выбросы вредных веществ автомобиля соответствуют требованиям VI экологического класса даже при использовании бензина АИ-92. Впрочем, последний лучше не лить — турбовые моторы его не любят.

Что касается коробок, то первый Tiggo 7 поставлялся с механикой или вариатором. Во втором поколении механику с нашего рынка убрали, оставив только спорный CVT, собравший огромное количество жалоб со стороны покупателей. Сегодня всю линейку перевели на куда более надёжные роботизированные коробки с двумя мокрыми сцеплениями. И только в таком варианте, с DCT, сейчас и можно купить Tiggo 7 Pro Max.

© Chery

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Полный привод

Ещё одно крупное техническое преимущество Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 7L — наличие полного привода в комплектациях. Реализован он на базе муфты ZF и управляется соответственно заданной программе: экономный, комфортный, спортивный, снежный, грунтовый, 4х4. Время реакции составляет 0,1 секунды, а перераспределение крутящего момента до 50% в пользу задних колес происходит с погрешностью ±10%.

Комплект подвески тут классический. Передняя — «МакФерсон», задняя — многорычажка. По умолчанию машина поставляется на дисках 18-го радиуса с резиной типоразмера 225/60. Тормоза, естественно, дисковые: как спереди, так и сзади. Ручник при этом, как и рулевая система, электрический, с функцией «автостоп», позволяющей на светофорах не держать ногу на педали.

Комплектации и стоимость

По оснащению Tiggo 7 Pro Max удивит даже бывалых любителей авто. При описании комплектаций проще сказать, чего нет в этой машине, чем перечислить то, что сюда устанавливается.

Базовая комплектация для Tiggo 7 Pro Max — это Active, от 2 540 000 рублей (от 2 670 000 рублей за полный привод). В ней вся оптика полностью светодиодная, а поворотники – динамические. В зеркалах стоят повторители, а также есть система подогрева. В электронных системах числятся установленные ЭРА-ГЛОНАСС с кнопкой SOS в районе очешника, задние парктроники с камерой, мониторинг давления в шинах, ABS, ESC, датчик дождя и света, отсрочка выключения фар на парковке, автоматическое запирание дверей на скорости, круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя (включая дистанционный). По безопасности тоже порядок: 4 подушки и крепления isofix сзади для детских кресел.

© Chery

Следующая комплектация называется Prime, от 2 870 000 рублей (от 2 670 000 рублей за полный привод). С ней добавляются функции складывания зеркал и память настроек, наружная подсветка при открывании дверей и внутренняя декоративная, круговая система камер вкупе с передними датчиками парковки, пара дополнительных подушек безопасности, полноценная запаска, электропривод багажника, водительского и пассажирского сидений, освещение второго ряда и беспроводная зарядка для телефона.

И, наконец, максимальная комплектация — Ultra, от 2 845 000 рублей (от 3 155 000 рублей за полный привод). Тут уже может быть крыша черного цвета с панорамным остеклением и люком, система мониторинга слепых зон в зеркалах, контроль полосы, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о столкновении, автоматическое экстренное торможение и двойные стекла. В сочетании с полным приводом добавляются системы предупреждения об опасности при открытии дверей, при столкновении сзади (с активацией автоматического торможения) и система помощи при движении в пробках. Плюс — вентиляция сидений.

Chery Tiggo 7L в версии Active стоит от 2 580 000 рублей (от 2 780 000 рублей за полный привод), комплектация Prime оценена минимум в 2 780 000 рублей (от 2 980 000 рублей за полный привод), а оснащение Ultra — от 2 900 000 рублей (от 3 130 000 рублей за полный привод). По оснащению новинка практически полностью повторяет Chery Tiggo 7 Pro Max, а разница в цене во многом обусловлена статусом более «свежей» модели.

Впрочем, расстраиваться не стоит. В реальной жизни кроссовер стоит чуть дешевле. Chery любит давать скидки при покупке в кредит. Если платить не наличкой, а взять деньги у банка, то можно сэкономить несколько сотен рублей по прямой скидке. Кроме того, некоторые кредитные предложения также могут быть принести свою выгоду. А если ещё задействовать свой старый автомобиль, то примерно столько же можно получить и за трейд-ин. Отметим, на момент написания материала в продаже оставались ещё и автомобили 2024 года, которые также дешевле новых машин 2025 года, цены на которые и приведены в материале.

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Отзывы владельцев

Жалоб на Tiggo 7 Pro Max пока не особо много. Как правило, ругаются на мелочи: сбоит электроника, неудобная мультимедиа, странная логика некоторых элементов управления. Но встречаются и серьёзные жалобы. Так, в клубе владельцев грешат на работу системы ABS в холодное время года, у некоторых автомобилистов случались чуть ли не отказы тормозов при спуске с горы, что приводило к ДТП. Звучит тревожно, но подтверждений нет.

А вот по прошлой дорестайлинговой версии информации куда больше. Там главная беда – это вариатор. С ним может как повезти, так и не особо. Помимо мелких неприятностей типа подергиваний на холодную, запаха при перегреве и шум, есть жалобы и на выход из строя при небольших пробегах, и на мелкие ошибки. Впрочем, не сказать, чтобы это были массовые жалобы, но вариатор – по умолчанию не самая надёжная коробка. Ещё один тревожный момент — в районе задних дверей появляется ржавчина, виной тому слабые уплотнители. В свежих машинах это уже исправили.