Популярный компакт: в чём секрет успеха Chery Tiggo 4 в России

Chery Tiggo 4 — один из самых популярных китайских кроссоверов в России. Производство модели началось в 2019 году, а в 2024 году автомобиль пережил второй рестайлинг. Обновления затронули внешний вид и интерьер, сохранив при этом переднеприводную платформу. В этом обзоре рассмотрим, что изменилось в Chery Tiggo 4 к 2025 году, какие у него технические характеристики, комплектации и стоит ли покупать этот компактный SUV.

© Chery

Внешний вид

В передней части Chery Tiggo 4 визуально доминирует большая радиаторная решётка, состоящая из множества ячеек. Она занимает почти всё пространство между крышкой капота и узкой полоской символического вида спойлера в самом низу переднего бампера. По бокам от последнего пристроились вертикальные полосы светодиодных ходовых огней. Над ними, вдоль линии капота, размещены достаточно широкие (по современным меркам), вытянутые горизонтально фары головного света.

Профиль кроссовера визуально построен на аэродинамичном контуре боковой проекции крыши, с которым стремится сойтись нижняя линия окон. Соединяет их черная вставка на задней стойке крыши, имитирующая последнее «окно».

© Chery

Корма Chery Tiggo 4 оформлена достаточно скромно. Тем не менее, тут не обошлось без обязательной для современного «китайца» светодиодной полосы стоп-сигнала, соединяющей миниатюрные блокфары. Также мы наблюдаем тут и другие, не менее стандартные элементы современного автодизайна — спойлер над окном пятой двери и «плавничок» радиоантенны на задней части крыши.

Салон

В интерьере Chery Tiggo 4 преобладает недорогой, но качественный и достаточно мягкий пластик. Рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету. Цветные экраны приборной панели и мультимедийной системы в старших комплектациях кроссовера имеют диагональ по 10,25 дюйма каждый. Они совмещены краями, создавая иллюзию одного вытянутого монитора.

Передние кресла у кроссовера достаточно удобны, демонстрируя ощутимую боковую поддержку и неплохой диапазон регулировок. Впрочем, и у этого SUV наблюдается типичный недочёт большинства китайских автомобилей — коротковатые сиденья.

На верхней площадке центрального тоннеля кроссовера достаточно свободно. Тут размещены рукоятка управления КП и небольшой блок кнопок включения «аварийки», системы помощи при спуске, AutoHold и т.п.

© Chery

В основании центральной консоли разместился блок управления климатом с сенсорными кнопками. Над ним — узкий ряд физических клавиш, отвечающих за подогрев передних сидений, громкость аудио, включение/выключение мультимедийной системы, а также доступ в её основное меню.

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Мультимедиа и электроника

Как уже говорилось выше, у кроссовера Chery Tiggo 4 приборная панель и тачскрин мультимедийной системы представлены парой цветных дисплеев, «склеенных» в общий длинный блок. Тему приборной доски можно выбрать по своему вкусу.

© Chery

Мультимедийная система этого компактного SUV практически идентична установленным на более старших моделях Chery — включая поддержку Android Auto/Apple CarPlay и встроенную навигационную систему.

В распоряжении задних пассажиров имеется центральный подлокотник с подстаканниками, USB-порт и функция подогрева сидений. Кроме того, в машине предусмотрен обогрев рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя, лобового стекла, а также дистанционный запуск двигателя и прогрев салона.

Особенности багажника

Багажник Chery Tiggo 4 располагает 340 литрами полезного объёма. Имеется лампа подсветки и крючки для крепления поклажи. Под полом багажного отделения располагается докатка — прямо на металле кузова, без органайзера. Подъёмная полка отсутствует — содержимое багажного отделения доступно для глаз посторонних.

© Chery

Технические характеристики

Габариты кроссовера составляют 4320 × 1831 × 1652 мм, а колёсная база равна 2 610 мм. Снаряжённая масса — либо 1 379 кг, либо 1 462 кг (в зависимости от комплектации). Дорожный просвет — 190 мм.

Передняя подвеска типа McPherson, задняя — полузависимая, пружинная. Привод исключительно передний. Коробка передач — либо МКП-5, либо 6-ступенчатый робот.

Двигатель

Модель предлагается на российском рынке с двумя полуторалитровыми бензиновыми моторами — атмосферным и турбированным.

Мощность первого — 113 л.с. Он агрегатируется с механической КП. С ними кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 13,9 секунд.

Мощность второго двигателя — 147 л.с. Он работает в паре с роботом. Такая комбинация силовых агрегатов обеспечивает Chery Tiggo 4 динамику на уровне 10 секунд до 100 км/ч.

Атмосферник потребляет в смешанном цикле 7,4 литра бензина на каждые 100 км пробега, а турбированный агрегат — 7,1 л/100 км.

Комплектации и стоимость

Наиболее доступная версия кроссовера 2025 года выпуска называется MT Line. Эта единственная комплектация с 113-сильным двигателем и МКП-5.

Ей полагаются 16-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодная оптика и электрорегулируемые зеркала. Базовый Tiggo 4 может похвастаться задним парктроником, камерой заднего вида, датчиками давления в шинах и света (для автоматического включения фар), а также двумя подушками безопасности. Машина умеет задерживать выключение фар после запирания (Follow me home) и автоматически блокировать двери на ходу.

Tiggo 4 в стартовой комплектации оснащается центральным замком с дистанционным управлением, дистанционным открытием двери багажника, круиз-контролем и запуском двигателя кнопкой.

© Chery

В списке комфортных опций такого кроссовера присутствуют обогрев передних сидений, рулевого колеса форсунок стеклоомывателя и лобового стекла. А также отделка сидений эко-кожей. Водительское сиденье имеет механическую регулировку в 6-ти направлениях, а пассажирское — в 4-х направлениях. Подголовники всех сидений — с регулировкой по высоте.

За температуру в салоне отвечает кондиционер. Рулевая колонка регулируется в 4-х направлениях. В солнцезащитные козырьки водителя и пассажира встроены зеркала. Есть передние и задние электростеклоподъёмники и центральный подлокотник для 2-го ряда сидений.

Диагональ экрана борткомпьютера базового Chery Tiggo 4 равна 3,5 дюймам. Экран мультимедиа (поддерживает Apple CarPlay/Android Auto) — 10,25 дюйма. Есть система Hands free с Bluetooth-подключением.

Стоимость комплектации Chery Tiggo 4 MT Line составляет 1,999 миллиона рублей.

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Следующая по старшинству комплектация кроссовера называется Active. Такой Chery Tiggo 4 оснащён 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым роботом.

От базовой модификации его отличают 17-дюймовые легкосплавные диски, передний парктроник, две дополнительные подушки безопасности и датчик дождя. В перечне опций управления машиной добавляется возможность выбора режимов движения и электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold. Появляется обогрев спинок передних сидений.

С точки зрения бортовой электроники, в Active появляется 10,25-дюймовая приборная панель, голосовое управление мультимедийной системой, два дополнительных динамика, а также два USB-разъёма в передней части салона и один USB-порт — для задних пассажиров.

Цена Chery Tiggo 4 в комплектации Active — 2,29 миллиона рублей.

В комплектации Prime Chery Tiggo 4 дополнительно оснащается электроприводом складывания боковых зеркал, системой камер кругового обзора, суммарно семью эйрбэгами, электрорегулировками сидений водителя и переднего пассажира, двухзонным климат-контролем и беспроводной зарядкой для смартфона.

Цена Chery Tiggo 4 в комплектации Prime — 2,42 миллиона рублей.

© Chery

Максимальный уровень оснащения Chery Tiggo 4 называется Ultra. В отличие от прочих комплектаций кроссовера, тут есть люк в крыше с электроприводом и солнцезащитной шторкой.

Такая машина оснащена набором электронных ассистентов водителя. В него входят система мониторинга слепых зон, предупреждения о смене полосы, предупреждения о фронтальном столкновении, система автономного экстренного торможения, предупреждения о заднем перекрёстном столкновении, а также адаптивный круиз-контроль и автоматическое переключение ближнего/дальнего света.

Отделка салона топового Chery Tiggo 4 — двухцветная. Кроме того, он оснащён атмосферной подсветкой интерьера.

Chery Tiggo 4 в комплектации Ultra стоит 2,62 миллиона рублей.

Отзывы владельцев

В большинстве отзывов владельцы Chery Tiggo 4 хвалят модель за комфорт и удобство. А также простоту и неприхотливость конструкции подвески. Обладатели комплектации с 113-сильным атмосферным мотором сетуют на недостаток мощности при обгонах на скоростных трассах.

Иногда встречаются жалобы на проблемы с рулевым механизмом. Есть претензии к царапающемуся «даже от нескромного взгляда» пластику салона.

Упоминаются случаи, когда за несколько лет владения дорестайлинговым кроссовером Tiggo 4 коррозия уничтожила номер на блоке двигателя. Кроме того, автовладельцы порой недовольны низкой ликвидностью этого SUV на вторичном рынке.