Не только Китай: топ-10 моделей бизнес-класса на российском рынке

Для российского авторынка начало июля оказалось богатым на премиальные новинки. Вслед за лифтбеком Hongqi H6 дебютировал гибридный седан другого китайского бренда — Voyah Passion EVR. Чтобы сравнить новичков с конкурентами, мы собрали подборку седанов и лифтбеков бизнес-класса, которые можно купить в России. Причём в наш рейтинг попали как официальные модели, так и те, которые продаются по параллельному импорту. Кроме того, мы оценили перспективы появления некоторых из них в таксопарках в свете нового закона, обязывающего таксистов использовать только локализованную технику.

© Toyota

Hongqi H6

У себя на родине, в Китае, этот импозантный лифтбек дебютировал в 2023 году. На момент появления в России автомобиль не изменился ни технически, ни внешне. Построенный на переднеприводной платформе H6 оснащён единственным бензиновым турбомотором объёмом 2,0 литра и мощностью 245 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin.

Покупателям доступны две комплектации. Базовое оснащение Deluxe (от 3 890 000 рублей) включает богатый арсенал систем пассивной и активной безопасности, мультимедийный комплекс с 12,6-дюймовым сенсорным экраном, адаптивный круиз-контроль, 2-зонную климатическую установку, отделку салона натуральной кожей, подогрев руля, передних и задних сидений.

В топовом Dynamic (от 4 090 000 рублей) к уже перечисленному оборудованию добавляются адаптивные амортизаторы и фары, система автоматической парковки и проекционный дисплей на лобовое стекло.

Машину производят в Поднебесной, и речи о локализации пока не идёт. Поэтому вряд ли она попадет в автопарки, хотя сейчас в такси достаточно много седанов H5 и H9.

© Hongqi

Длина х Ширина х Высота, мм: 4990 × 1876 × 1450

Колёсная база, мм: 2 920

Динамика, разгон 0–100 км/ч: 7 секунд

Средний расход топлива, л/100 км: 6,8

Voyah Passion EVR

Флагманский седан, созданный премиальным подразделением Dongfeng Motor, построен на платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture) и сочетает в себе передовые гибридные технологии с роскошным оснащением.

Так, версия Passion EVR оснащена 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 136 л.с., который выполняет роль исключительно генератора, не имея механической связи с колёсами. Основную тягу обеспечивают два электродвигателя суммарной мощностью 394 л.с. и крутящим моментом 590 Нм.

Аккумуляторная батарея ёмкостью 43 кВт·ч обеспечивает запас хода 200 км в чисто электрическом режиме по циклу WLTP. В гибридном режиме с полным баком и заряженной батареей общий запас хода достигает 1000 км.

Единственно доступный уровень оснащения включает полный привод, адаптивную пневматическую подвеску. Среди салонного оснащения: три 12,3-дюймовых дисплея, объединённых в панель управления, система активного шумоподавления, массажные кресла с вентиляцией и проекционный дисплей. Безопасность обеспечивают шесть подушек, система кругового обзора и пакет электронных водительских ассистентов. Все это за 5 590 000 рублей.

Компания «Моторинвест», официальный дистрибьютор Voyah в России, уже сообщила о старте сборки модели на своем предприятии в Липецкой области. Так что при должном уровне локализации седан, скорее всего, попадёт в список разрешённых для эксплуатации в такси моделей.

© Voyah

Длина х Ширина х Высота, мм: 5088 × 1970 × 1505

Колёсная база, мм: 300

Динамика, разгон 0–100 км/ч: 5,9 секунды

Запас хода по методике WLTP, км: 1000

Hongqi H5

H5 — первая массовая модель китайского бренда. Она дебютировала в 2022 году и уже успела сменить поколение. В отличие от лифтбека H6, этот автомобиль предлагает более консервативный, но статусный дизайн в духе традиционных бизнес-седанов.

В техническом плане «пятёрка» практически не отличается от H6 — та же переднеприводная платформа, идентичный 2-литровый бензиновый турбомотор и 8-диапазонная АКП.

По габаритам седан на считанные миллиметры компактнее лифтбека, но зато предлагает три комплектации. Начальное оснащение Comfort за 3 390 000 рублей не уступает базовой начинке H6 и содержит полный набор всех соответствующих статусу автомобиля опций.

В более дорогом Deluxe (от 3 690 000 рублей) вместо эко-кожи присутствует уже натуральная обивка, кроме того — адаптивные фары, система подсветки поворотов, расширенные электрические регулировки водительского сиденья с памятью и беспроводная зарядка.

Топовый же вариант Black Edition за 3 890 000 рублей по сути отличается чёрными акцентами в экстерьере и салоне.

И этот автомобиль, скорее всего, также станет недоступным для таксистов. Причина та же — отсутствие локализации.

© Hongqi

Длина х Ширина х Высота, мм: 4987 × 1873 × 1476

Колёсная база, мм: 2 920

Динамика, разгон 0–100 км/ч: 7,8 секунды

Средний расход топлива, л/100 км: 6,6

Hongqi H9

Дебютировавший в 2020 году топовый седан китайской марки позиционируется как конкурент Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series и Audi A6. И для этого есть все основания. Например, в отличие от моделей H5 и H6 флагман построен на собственной заднеприводной платформе. Другая особенность — в H9 двухлитровому 245-сильному мотору ассистирует не 8-диапазонный автомат, а 7-ступенчатый робот. При этом старший Hongqi не балует разнообразием комплектаций.

Оснащение Deluxe за 5 690 000 — единственное, зато оно предлагает широкий спектр оборудования, включая четырёхзонный климат-контроль, массаж и вентиляцию всех сидений, шторки на окна, отделку салона шпоном и натуральной кожей Nappa и множество других атрибутов роскоши.

В России модель продаётся с 2022 года, но, как и другие Hongqi, собирается в Китае без локализации. Так что перспективы её дальнейшей работы в бизнес-такси скорее отрицательные.

© Hongqi

Длина х Ширина х Высота, мм: 5137 × 1904 × 1498

Колёсная база, мм: 3 060

Динамика, разгон 0–100 км/ч: 7,8 секунды

Средний расход топлива, л/100 км: 7,1

Geely Preface

Бизнес-седан Geely построен на модульной платформе CMA, которую китайская компания разработала совместно с Volvo. К моменту официального дебюта в России в августе 2024 года модель пережила два заметных рестайлинга. При этом техническая начинка осталась практически неизменной.

В нашей стране доступна только одна модификация, сочетающая передний привод, 200-сильный турбомотор объёмом 2,0 литра и ассистирующий ему 7-ступенчатый робот с сухими сцеплениями.

В начальную комплектацию Luxury за 3 357 990 рублей входят шесть подушек безопасности, системы динамической стабилизации, экстренного торможения и помощи при старте на подъёме, цифровая приборная панель и мультимедийная система с 13,2-дюймовым сенсорным экраном. Салон с кожаной отделкой оборудован подогревами всех сидений, электрорегулировками водительского кресла и двухзонным климат-контролем. Для удобства парковки предусмотрены камеры кругового обзора и датчики парковки спереди и сзади. Кроме того, стандартное оснащение включает круиз-контроль, систему бесключевого доступа, датчики света и дождя, а также 17-дюймовые литые диски.

Флагманская версия Flagship, которая оценивается уже в 3 567 190 рублей, дополнительно оснащена системами предотвращения фронтального столкновения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. Помимо них в более дорогой машине есть адаптивные фары и круиз-контроль. В салоне такой машины также добавляются вентиляция передних сидений, электрорегулировки кресла переднего пассажира и аудиосистема Infinity с 12 динамиками. Внешние изменения включают 18-дюймовые литые диски.

Сегодня машину можно встретить в такси. Но со следующего марта вряд ли стоит ждать пополнения в парках. Машины для российского рынка собираются на предприятии «БелДжи» в Белоруссии, что не соответствует требованиям нового закона, даже несмотря на членство Республики Беларусь в Таможенном союзе.

© Geely

Длина х Ширина х Высота, мм: 4825 х 1880 х 1469

Колёсная база, мм: 2 800

Динамика, разгон 0–100 км/ч: 7,1 секунды

Средний расход топлива, л/100 км: 7,2

Bestune B70

Обновлённый лифтбек дебютировал в России в декабре 2024 года. Рестайлинговая модель стала выглядеть чуть более агрессивно, но при этом сохранила похвальный баланс динамики, комфорта и технологий, оставаясь при этом доступной в своём сегменте.

B70 построен на переднеприводной платформе и в базе оснащен 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 160 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Помимо агрегата начального уровня покупателям доступен 2-литровый 217-сильный двигатель в сочетании с 6-диапазонным автоматом Aisin.

В базовую комплектацию 1.5T DCT Enjoyment (от 2 499 990 рублей) входят светодиодная оптика, 7-дюймовая цифровая приборная панель, медиасистема с 12,3-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, кожаный руль, отделка салона экокожей, подогрев передних сидений, круиз-контроль, датчики света и дождя, шесть подушек безопасности, система стабилизации ESP и камера заднего вида.

Комплектация 1.5T ВСЕ Prestige (от 2 699 990 рублей) дополнена подсветкой логотипа, системой кругового обзора с функцией «прозрачного шасси», а также расширенным пакетом безопасности, включающим системы автоматического экстренного торможения, предупреждения о выезде из полосы, адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон.

Версия 2.0T AT Prestige (от 3 099 990 рублей) отличается не только лучшей динамикой — разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды, — но и электроприводом крышки багажника.

Топовая комплектация 2.0T AT Master (от 3 249 990 рублей) в дополнение к предыдущим версиям получила задние шторки безопасности, интерьерную подсветку, вентиляцию сидений, 19-дюймовые диски и полный набор водительских ассистентов, включая систему мониторинга слепых зон и ассистент смены полосы движения.

Пока Bestune B70 поставляется в Россию из Китая, информации о локализации нет. Это значит, что после марта следующего года модель вряд ли пополнит таксопарки, но для частных покупателей она остаётся интересным вариантом в своём классе.

© Bestune

Длина х Ширина х Высота, мм: 4855 х 1840 х 1455

Колёсная база, мм: 2 800

Динамика, разгон 0–100 км/ч: 9,3 секунды (мотор 1,5 л); 7,8 секунды (мотор 2,0 л)

Средний расход топлива, л/100 км: 6,8 (мотор 1,5 л); 7,1 (мотор 2,0 л)

Lada Aura

Впервые представленная публике летом 2023 года, Aura стала флагманом модельного ряда Lada, демонстрируя амбиции марки в сегменте бизнес-класса. Этот седан – единственный полностью российский автомобиль в нашей подборке, что делает его главным претендентом на место в таксопарках после введения новых ограничений.

Отечественная модель построена на модернизированной переднеприводной платформе Lada Vesta, но с увеличенной колёсной базой для улучшения комфорта. В отличие от китайских конкурентов, здесь используется проверенная временем техническая база. Автомобиль оснащён 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 122 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором.

Базовая комплектация Premier, которая оценивается тольяттинцами в 2 599 000 рублей, включает LED-оптику, 16-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, подогрев сидений и руля, камеру заднего вида и датчики парковки, а также круиз-контроль.

Более дорогая версия Status доступна от 2 799 000 рублей и дополнена 17-дюймовыми дисками, кожаным салоном, продвинутой мультимедийной системой с 10,4-дюймовым экраном и цифровой приборной панелью, системой контроля слепых зон и улучшенной подсветкой интерьера.

© Lada

Длина х Ширина х Высота, мм: 4690 х 1764 х 1505

Колёсная база, мм: 2 885

Динамика, разгон 0–100 км/ч: 12,5 секунд

Средний расход топлива, л/100 км: 7,8

Zeekr 001

Электромобиль от суббренда Geely дебютировал в 2021 году и быстро завоевал внимание китайской аудитории благодаря сочетанию технологий и выдающейся динамики. В России модель начали продавать по параллельному импорту с 2023 года, и она тоже стала очень популярной в своем сегменте.

Автомобиль построен на специализированной платформе SEA (Sustainable Experience Architecture). Заднеприводная версия Long Range RWD, которая в среднем стоит порядка семи миллионов рублей, оснащена электромотором мощностью 272 л.с. Эта модификация разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды и обладает запасом хода 656 км по циклу WLTP.

Более мощная полноприводная модификация Performance AWD с двумя электродвигателями суммарной мощностью 768 л.с. разгоняется до 100 км/ч всего за 3,3 секунды, при этом запас хода составляет 580 км. Но такая машина как минимум на миллион дороже.

Обе версии комплектуются современной литий-ионной батареей ёмкостью 100 кВт·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 360 кВт. Это позволяет зарядить аккумулятор от 10% до 80% всего за 15 минут на совместимых станциях.

В салоне Zeekr использованы дорогие и качественные материалы отделки, включая натуральную кожу. Передние сиденья оснащены функцией вентиляции и массажа. В стандартное оснащение входит полный комплект систем активной безопасности, включая автопилот второго уровня, систему кругового обзора и мониторинг слепых зон. За дополнительную плату доступны такие опции, как панорамная крыша с электронным тонированием и премиальная аудиосистема Yamaha.

© Zeekr

Длина х Ширина х Высота, мм: 4970 × 1999 × 1560

Колёсная база, мм: 3 005

Динамика, разгон 0–100 км/ч: 3,3 – 6,9 секунды

Запас хода по методике WLTP, км: 580–656

Toyota Camry

Седан девятого поколения (индекс XV80) дебютировал осенью 2023 года, но на российский рынок официально так и не попал. Модель продаётся по схеме параллельного импорта.

Производство Camry налажено на заводах в Японии, США, Таиланде и китайском Гуанчжоу (совместное предприятие с GAC).

В России дилеры предлагают преимущественно китайские версии, оснащённые 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 173 л.с. в сочетании с вариатором. Встречаются и гибридные модификации, где этот же силовой агрегат в паре с электромотором развивает 197 л.с.

Стандартное оснащение включает кожано-алькантаровую отделку салона, двухзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс с навигацией, светодиодную оптику, цифровую приборную панель и электропривод водительского сиденья с памятью настроек.

Из систем безопасности присутствуют активный круиз-контроль, камера заднего вида и датчики парковки. Экстерьер дополняют 19-дюймовые литые диски, а к зимним опциям относятся лишь обогрев передних сидений и зеркал. Стоимость предложений варьируется от 4 000 000 до 5 190 000 рублей в зависимости от комплектации и типа трансмиссии.

Отсутствие официальных поставок и локализации Camry полностью перекрывает путь модели в таксопарки, оставляя её частным покупателям, ценящим проверенную надёжность японского бренда.

© Toyota

Длина х Ширина х Высота, мм: 4885 х 1840 х 1455

Колёсная база, мм: 2 825

Динамика, разгон 0–100 км/ч: н/д

Средний расход топлива, л/100 км: 6,0

Mercedes-Benz E-Class

Бизнес-седан Е-класса в поколении W214 появился на мировом рынке весной 2023 года и в Россию попадает исключительно по каналам параллельного импорта.

Новая машина получила передовую цифровую панель MBUX Superscreen, состоящую из двух 14,4-дюймовых дисплеев. Не меньшего внимания заслуживает система навигации с дополненной реальностью, проецирующая подсказки прямо на лобовое стекло.

В топовых комплектациях на Mercedes доступна адаптивная пневмоподвеска Airmatic. Безопасность обеспечивает комплекс Drive Pilot уровня 2+, способный брать на себя управление в пробках. При этом большого разнообразия версий ожидать не приходится — дилеры делают акцент на трёх модификациях.

Базовый E 200 оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 197 лошадиных сил. Более мощный E 300 использует аналогичный мотор, форсированный до 258 л.с. Флагманская версия E 450 4MATIC комплектуется трёхлитровым рядным шестицилиндровым агрегатом, выдающим 381 л.с. Все модели работают в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач 9G-Tronic.

Стоимость параллельно ввозимых автомобилей начинается от 8,5 миллионов рублей за базовые версии. В то время как за полностью укомплектованные экземпляры E 450 могут просить уже по 12–14 миллионов.

Отсутствие официальных поставок Mercedes-Benz в Россию делает новую E-Class выбором для истинных ценителей марки, готовых мириться с ограниченным сервисом и высокой стоимостью обслуживания. В такси подобные автомобили мы, конечно же, не увидим. Хотя модель прошлого поколения, которая собиралась в Подмосковье, была весьма популярна в категории «Бизнес».

© Mercedes-Benz